रोजाना ऑफिस आने-जाने के लिए रु.10 लाख से कम कीमत पर मिलती हैं ये कारें, लिस्ट में मारुति सुजुकी बलेनो से लेकर होडा अमेज़ तक शामिल

ऑफिस आने-जाने के लिए इस्तेमाल होने वाली कार का ज़्यादातर समय खुली सड़कों के बजाय ट्रैफ़िक में ही बीतता है. आसानी से मुड़ने-घुमाने की क्षमता, सही साइज़, आरामदायक सीटें, अच्छी विज़िबिलिटी और ऐसा गियरबॉक्स जो रुक-रुक कर चलने वाले ट्रैफ़िक में थकाए नहीं - ये बातें कार की ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस से कहीं ज़्यादा मायने रखती हैं. जब लगभग हर वर्किंग डे पर एक ही रास्ते पर गाड़ी चलानी हो, तो रनिंग कॉस्ट और पार्किंग की आसानी भी बहुत ज़रूरी हो जाती है.

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इसीलिए इस लिस्ट में सिर्फ़ एक तरह की गाड़ी के बजाय हैचबैक, सेडान और कॉम्पैक्ट SUV शामिल हैं. तंग पार्किंग जगहों में हैचबैक को पार्क करना आसान हो सकता है, जबकि कॉम्पैक्ट SUV में आपको बैठने की ऊँची जगह और ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस मिल सकता है. सही चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस रास्ते पर गाड़ी चलाते हैं, वहाँ ट्रैफ़िक कैसा है, पार्किंग की क्या स्थिति है और आपको कितनी जगह की ज़रूरत है.

1.निसान मैग्नाइट

शुरुआती कीमत: रु. 5.68 लाख (विसिया)

निसान मैग्नाइट में नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और CNG पावरट्रेन के विकल्प मिलते हैं, साथ ही वैरिएंट के आधार पर मैनुअल, AMT और CVT का ऑप्शन भी दिया गया है. इससे खरीदारों को कई तरह के कॉन्फ़िगरेशन चुनने का मौका मिलता है – चाहे वह शहर में चलाने के लिए एक साधारण कार हो या फिर रोज़ाना के मुश्किल रास्तों के लिए टर्बो-पेट्रोल ऑटोमैटिक कार.

मैग्नाइट का 205 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस तब बहुत काम आता है जब आपको खराब सड़कों या बड़े स्पीड ब्रेकर से होकर गुज़रना पड़ता है. इसका साइज़ भी कॉम्पैक्ट है, इसलिए आपको ऊंची SUV वाला अनुभव तो मिलता है, लेकिन बहुत बड़ी गाड़ी की तरह पार्किंग की दिक्कतें नहीं होतीं.

2.टाटा पंच

शुरुआती कीमत: रु.5.75 लाख (स्मार्ट)

टाटा पंच में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसमें मैनुअल और AMT के ऑप्शन हैं; साथ ही इसके CNG वेरिएंट भी उपलब्ध हैं. रोज़ाना आने-जाने वालों के लिए, यह भीड़-भाड़ वाले रास्तों पर ऑटोमैटिक का ऑप्शन देती है, या अगर आपकी महीने की ड्राइविंग ज़्यादा है और आप फ्यूल इकॉनमी को ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो CNG का ऑप्शन भी चुन सकते हैं.

पंच का कॉम्पैक्ट साइज़ शहर में गाड़ी चलाने के लिए बहुत काम का है, लेकिन इसकी SUV जैसी ग्राउंड क्लीयरेंस इसे खराब सड़कों और ऊंचे स्पीड ब्रेकर पर फ़ायदा देती है. इसलिए, इसे फुल-साइज़ SUV जितनी जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती और यह छोटी हैचबैक वाली आम कमियों से भी बच जाती है.

3.ह्यून्दे एक्सटर

शुरुआती कीमत: रु.5.80 लाख (HX 2)

ह्यून्दे एक्सटर में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल या AMT का ऑप्शन मिलता है, जबकि CNG वर्जन में मैनुअल गियरबॉक्स आता है. इसके कॉम्पैक्ट साइज़ की वजह से इसे भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर चलाना आसान होता है, और इसकी ऊंची बॉडी आपको आम हैचबैक के मुकाबले ज़्यादा सीधी ड्राइविंग पोज़िशन देती है.

एक्सटर का छोटा साइज़ तब बहुत काम आता है जब रोज़ाना की ड्राइविंग में तंग पार्किंग एरिया और संकरी सड़कों से गुज़रना पड़ता है. इसके कॉम्पैक्ट साइज़ का एक फ़ायदा यह भी है कि आपको बड़ी अर्बन SUV के साइज़ की परेशानी के बिना SUV-स्टाइल का फ़ॉर्मैट मिल जाता है.

4.मारुति सुजुकी बलेनो

शुरुआती कीमत: रु.5.99 लाख (सिग्मा)

मारुति सुज़ुकी बलेनो में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसमें मैनुअल और AMT के विकल्प हैं; साथ ही, इसके CNG वैरिएंट भी उपलब्ध हैं. इससे रोज़ाना आने-जाने वालों को यह चुनने का मौका मिलता है कि वे ट्रैफ़िक में ऑटोमैटिक की सुविधा चुनें या ज़्यादा महीने के इस्तेमाल के लिए CNG की कम रनिंग कॉस्ट का फ़ायदा उठाएँ.

जो कार लगभग रोज़ चलाई जाएगी, उसके लिए बलेनो का सबसे बड़ा फ़ायदा इसके मालिकाना हक से जुड़ा है. मारुति सुज़ुकी का बड़ा सर्विस नेटवर्क अलग-अलग शहरों में रेगुलर सर्विसिंग को आसान बनाता है, जबकि CNG का विकल्प लंबी दूरी तक सफ़र करने वालों के लिए ईंधन का खर्च और कम कर सकता है.

5. ह्यून्दे i20

शुरुआती कीमत: ₹5.99 लाख (Era)

ह्यून्दे i20 में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है और इसमें 5-स्पीड मैनुअल और IVT ऑटोमैटिक, दोनों तरह के ट्रांसमिशन का ऑप्शन है. IVT उन लोगों के लिए खास तौर पर काम का है जो अपनी यात्रा का ज़्यादातर समय ट्रैफ़िक में रेंगते हुए बिताते हैं, जबकि मैनुअल ऑप्शन कार की शुरुआती कीमत को कम रखता है.

रोज़ाना इस्तेमाल के लिए i20 की सबसे बड़ी खूबी इसके कैबिन की क्वालिटी है. इसमें अंदर का काफ़ी स्पेस, आरामदायक सीटें और ह्यून्दै का फ़ीचर्स पर ज़्यादा ध्यान देने वाला अंदाज़ मिलकर इसे एक ऐसी कार बनाते हैं जिसमें आप काफ़ी समय बिता सकते हैं, और यह आपको एक आम कम्यूटर हैचबैक जैसी नहीं लगेगी.

6.टाटा अल्ट्रोज़

शुरुआती कीमत: ₹6.00 लाख (स्मार्ट)

टाटा अल्ट्रोज़ में पेट्रोल, डीज़ल और CNG इंजन के विकल्प मिलते हैं, और वैरिएंट के हिसाब से इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी होता है. इस वजह से यह एक बहुत ही सुविधाजनक विकल्प बन जाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो हफ़्ते भर में अलग-अलग दूरी तय करते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से फ़्यूल का प्रकार चुनना चाहते हैं.

अल्ट्रोज़ उन खरीदारों के लिए भी एक मज़बूत सेफ़्टी पैकेज लेकर आती है जो सड़क पर ज़्यादा समय बिताते हैं. इसकी 5-स्टार भारत NCAP रेटिंग गाड़ी खरीदने के फ़ैसले में सुरक्षा को ज़्यादा अहमियत देती है, जबकि इसका हैचबैक फ़ॉर्मेट इसे रोज़ाना शहर में इस्तेमाल के लिए प्रैक्टिकल बनाता है.

7.टोयोटा ग्लांज़ा

शुरुआती कीमत: रु.6.73 लाख (E)

टोयोटा ग्लांज़ा में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसमें मैनुअल और AMT के ऑप्शन हैं; साथ ही, इसके CNG वेरिएंट भी उपलब्ध हैं. इससे ग्राहकों को कई विकल्प मिलते हैं: रेगुलर पेट्रोल हैचबैक, ज़्यादा ट्रैफ़िक वाले रास्तों के लिए ऑटोमैटिक, या फिर CNG (अगर वे काफ़ी ज़्यादा दूरी तय करते हैं और फ़्यूल की लागत को प्राथमिकता देते हैं).

ग्लांज़ा को इसकी आसान ओनरशिप (मालिक बनने के आसान अनुभव) के कारण भी ज़रूर देखना चाहिए। इसके कॉम्पैक्ट साइज़ की वजह से इसे भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पार्क करना और चलाना आसान है, जबकि टोयोटा का सर्विस नेटवर्क रोज़ाना इस्तेमाल करने वालों को कई शहरों में रूटीन मेंटेनेंस की सुविधा देता है.

8.मारुति सुजुकी फ्रोंक्स

शुरुआती कीमत: रु.6.90 लाख (सिग्मा)

मारुति सुज़ुकी फ्रोंक्स 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन, 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और CNG पावरट्रेन के साथ आती है. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प मिलते हैं, जिससे खरीदार अपनी ड्राइविंग की आदतों और ट्रैफ़िक में बिताए जाने वाले समय के आधार पर सही गाड़ी चुन सकते हैं.

फ्रोंक्स आपको बड़ी SUV जैसा भारी-भरकम आकार न होने के बावजूद क्रॉसओवर-स्टाइल वाली बॉडी देती है. यह कॉम्बिनेशन तब बहुत काम आता है जब आपको खराब सड़कों या कई स्पीड ब्रेकर से गुज़रना पड़ता है, और साथ ही तंग गलियों और भीड़-भाड़ वाली पार्किंग जगहों से भी निकलना होता है.

9.स्कोडा काइलाक

शुरुआती कीमत: रु,7.59 लाख (क्लासिक)

स्कोडा काइलाक में 1.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है जो 85 kW की पावर और 178 Nm का टॉर्क बनाता है. इसे 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. ऑटोमैटिक गियरबॉक्स रोज़ाना के रुक-रुक कर चलने वाले ट्रैफ़िक में गाड़ी चलाना आसान बनाता है, जबकि टर्बो-पेट्रोल इंजन शहर से बाहर हाईवे की यात्राओं के लिए भी बढ़िया परफ़ॉर्मेंस देता है.

काइलाक छोटी, शहर में चलाने के लिए बनी कारों से इस मामले में अलग है कि यह रोज़ाना के इस्तेमाल और लंबी दूरी की ड्राइविंग के बीच अच्छा तालमेल बिठाती है. इसका 446-लीटर का बूट स्पेस आम छोटी हैचबैक के मुकाबले सामान रखने के लिए काफी ज़्यादा जगह देता है, जिससे यह कार तब भी बहुत काम की साबित होती है जब आप इसे हफ़्ते के दिनों के साथ-साथ वीकेंड पर भी इस्तेमाल करते हैं.

10.होंडा अमेज़

शुरुआती कीमत: रु.7.65 लाख (V)

होंडा अमेज़ में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल या CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है. इसका 416-लीटर का बूट स्पेस आम हैचबैक के मुकाबले काफी ज़्यादा सामान रखने की जगह देता है, जो तब काम आ सकता है जब आप ऑफिस आने-जाने के साथ-साथ बच्चों को स्कूल छोड़ने, एयरपोर्ट जाने या परिवार के साथ घूमने-फिरने के लिए भी गाड़ी का इस्तेमाल करते हों.

इस प्राइस रेंज की ज़्यादातर कारों के उलट, अमेज़ में सेडान जैसा लंबा व्हीलबेस और अच्छा-खासा बूट स्पेस मिलता है, फिर भी शहर में इसे चलाना मुश्किल नहीं होता. इसलिए, यह सिर्फ़ रोज़ाना ऑफ़िस आने-जाने तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि रोज़मर्रा के सफ़र, परिवार के इस्तेमाल और वीकेंड पर घूमने-फिरने के लिए भी एक बेहतरीन कार साबित होती है.

रु.10 लाख से कम कीमत वाली कौन सी सिटी कार आपको चुननी चाहिए?

अगर कॉम्पैक्ट साइज़ और रोज़ाना इस्तेमाल में आसानी आपकी प्राथमिकता है, तो बलेनो, ग्लांज़ा और i20 अच्छे विकल्प हैं. अगर आप ऊँची सीटिंग पोज़िशन चाहते हैं, तो बड़ी SUV खरीदे बिना भी एक्सटर, फ्रोंक्स, पंच, काइलाक और मैग्नाइट में आपको कई विकल्प मिल जाते हैं. अगर आप अलग बूट वाली सेडान चाहते हैं, तो अमेज़ उस ज़रूरत को पूरा करती है, जबकि अल्ट्रोज़ आपको पावरट्रेन के कई विकल्पों वाली हैचबैक देती है.

अगर ट्रैफ़िक ज़्यादा रहता है, तो अपनी बजट वाली कार के ऑटोमैटिक ऑप्शन पर ज़रूर ध्यान दें। अगर रोज़ाना ज़्यादा गाड़ी चलानी पड़ती है, तो पेट्रोल और CNG वर्जन की तुलना करें (जहाँ वे उपलब्ध हों). साथ ही, अगर पार्किंग की जगह कम है, तो कॉम्पैक्ट साइज़ और अच्छी विज़िबिलिटी के फ़ायदे को नज़रअंदाज़ न करें। आपके ऑफ़िस के लिए सबसे अच्छी कार वही है जो रोज़ाना के सफ़र को आसान बना दे.