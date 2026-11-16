मुंबई में CNG हुई महंगी, कीमत रु.91.50 प्रति किलोग्राम पहुंची
- 1 नवंबर से रु.1.50 प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई
- 2026 में 8वीं बार बढ़ोतरी हुई
- जनवरी 2026 से कीमतों में रु.11 प्रति किलोग्राम का बदलाव हुआ
मुंबई में इस साल एक बार फिर CNG की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. जनवरी 2026 से अब तक 8वीं बार कीमतों में कुल रु.11 का इजाफा किया गया है. नई कीमत रु.91.50 प्रति किलोग्राम हो गई है, जिसमें रु.1.50 प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है. जनवरी में, CNG की खुदरा कीमत रु.80.50 प्रति किलोग्राम थी. इसके अलावा, इस महीने यह पहली बढ़ोतरी नहीं है; नवंबर 2026 में 15 दिनों के भीतर यह दूसरी बार कीमतें बढ़ाई गई हैं. 15 दिन पहले कीमत रु.90 प्रति किलोग्राम थी.
यह भी पढ़ें: CNG सिलेंडर की टेस्टिंग नहीं कराई तो क्या होगा? जानें कब होती है जरूरत और कितना आता है खर्च
यह माना जा सकता है कि CNG की कीमतों में बढ़ोतरी मध्य पूर्व के संकट का नतीजा है, जिसने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति और कीमतों को प्रभावित किया है. इसके अलावा, महानगर गैस लिमिटेड ने घरेलू प्राकृतिक गैस की कमी और ईंधन खरीदने की बढ़ती लागत को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है.
लेकिन इसके बावजूद, अक्टूबर तक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में CNG की लोकप्रियता बढ़ती रही. इसका मार्केट शेयर सितंबर 2026 के 23.11% और अक्टूबर 2025 के 23.20% से बढ़कर 24.59% हो गया. वहीं, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में CNG/LPG के शेयर में थोड़ी गिरावट देखी गई और यह 11.31% पर आ गया, जबकि पिछले महीने यह 12.07% था और पिछले साल इसी अवधि में 12.09% था.
थ्री-व्हीलर सेगमेंट में, CNG/LPG की बाजार हिस्सेदारी 22.30% रही, जो सितंबर के 21.92% से अधिक है, हालाँकि यह अक्टूबर 2025 में दर्ज 31.78% की हिस्सेदारी से कम ही रही. कुल मिलाकर, ये आँकड़े बताते हैं कि पैसेंजर वाहनों में CNG का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जबकि कमर्शियल वाहनों और थ्री-व्हीलर्स में इसकी हिस्सेदारी मिली-जुली रही.
नई कारें
- डेंज़ा
D9एक्स-शोरूम प्राइस₹ 90 Lakh
- डेंज़ा
Z9 GTएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.57 Crore
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
आने वाली कारें
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- भारत में लॉन्च से पहले नई ऑडी A5 टैस्टिंग के दौरान दिखीदुनिया भर के बाज़ारों में नई A5, A4 की जगह लेगी और उम्मीद है कि इसमें वही पावरट्रेन होगा जो हाल ही में लॉन्च हुई नई Q3 में दिया गया है.1 मिनट पढ़ें
- मुंबई में CNG हुई महंगी, कीमत रु.91.50 प्रति किलोग्राम पहुंचीइस साल CNG की कीमतों में 8वीं बार बढ़ोतरी की गई है.1 मिनट पढ़ें
- हर्षवर्धन राणे को 'सनम तेरी कसम'के प्रोड्यूसर ने उपहार में दी बिल्कुल नई डिफेंडर ऑक्टा लग्जरी SUVहर्षवर्धन राणे ने अपने इंस्टाग्राम पर दीपक मुकुट के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वे नई लैंड रोवर डिफेंडर ऑक्टा के साथ पोज़ देते नज़र आ रहे हैं.6 मिनट पढ़े
- टर्बो-CNG vs नॉर्मल CNG: महिंद्रा XUV 3XO, टाटा नेक्सन और मारुति ब्रेज़ा में कौन बेहतर?तीनों SUV में से केवल मारुति सुजुकी ब्रेज़ा ही ऐसी है जिसमें चार-सिलेंडर इंजन के साथ CNG पावरट्रेन दिया गया है.1 मिनट पढ़ें
- महिंद्रा स्कॉर्पियो-N vs टाटा सफारी vs महिंद्रा XUV 7XO: परिवार के लिए कौन सी SUV खरीदना है समझदारी?महिंद्रा स्कॉर्पियो N और XUV 7XO में AWD का विकल्प मिलता है, जबकि टाटा सफारी केवल फ्रंट-व्हील-ड्राइव (FWD) पावरट्रेन तक ही सीमित है.6 मिनट पढ़े
- 6 फीट से लंबे हैं? ₹15 लाख से कम में ये कारें देंगी ज्यादा हेडरूम और लेगरूमरु.15 लाख के बजट में, ऐसी बहुत कम कारें हैं जो कैबिन में काफी जगह देने का वादा करती हैं. यहाँ एक बहुत ही खास लिस्ट दी गई है.1 मिनट पढ़ें
- भारत में हीरो विडा UBX 06 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल टेस्टिंग के दौरान दिखीहीरो की पहली 'विदा' इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भारत में टेस्टिंग के दौरान देखी गई है.2 मिनट पढ़े
- ऋषभ परमार | Nov 13, 20262026 में भारत में CNG वाली माइक्रो-SUV और क्रॉसओवर: पंच iCNG, एक्सटर Hy-CNG डुओ, फ्रॉन्क्स S-CNG और अन्य की बूट स्पेस के आधार पर तुलनाक्या CNG वाली छोटी कारों में बूट स्पेस (सामान रखने की जगह) के मामले में बड़ा समझौता करना पड़ता है? हम कुछ सबसे लोकप्रिय माइक्रो-SUV और क्रॉसओवर की तुलना करके देखते हैं कि उनमें सामान रखने के लिए कितनी जगह मिलती है.1 मिनट पढ़ें
- ऋषभ परमार | Nov 13, 2026टीवीएस अपाचे RTR 160 बनाम बजाज पल्सर 150 बनाम हीरो एक्सट्रीम 160R: आपके लिए कौन सी बाइक सही है?150–160cc मोटरसाइकिल सेगमेंट में रोज़मर्रा की ज़रूरतों और स्पोर्टी परफॉरमेंस का एक अच्छा तालमेल देखने को मिलता है. लेकिन क्या आपको फीचर्स से भरपूर बजाज पल्सर 150, परफॉरमेंस पर केंद्रित TVS अपाचे RTR 160, या फिर हल्की हीरो एक्सट्रीम 160R चुननी चाहिए?1 मिनट पढ़ें