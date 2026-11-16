मुंबई में CNG हुई महंगी, कीमत रु.91.50 प्रति किलोग्राम पहुंची

मुंबई में इस साल एक बार फिर CNG की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. जनवरी 2026 से अब तक 8वीं बार कीमतों में कुल रु.11 का इजाफा किया गया है. नई कीमत रु.91.50 प्रति किलोग्राम हो गई है, जिसमें रु.1.50 प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है. जनवरी में, CNG की खुदरा कीमत रु.80.50 प्रति किलोग्राम थी. इसके अलावा, इस महीने यह पहली बढ़ोतरी नहीं है; नवंबर 2026 में 15 दिनों के भीतर यह दूसरी बार कीमतें बढ़ाई गई हैं. 15 दिन पहले कीमत रु.90 प्रति किलोग्राम थी.

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यह माना जा सकता है कि CNG की कीमतों में बढ़ोतरी मध्य पूर्व के संकट का नतीजा है, जिसने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति और कीमतों को प्रभावित किया है. इसके अलावा, महानगर गैस लिमिटेड ने घरेलू प्राकृतिक गैस की कमी और ईंधन खरीदने की बढ़ती लागत को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है.

लेकिन इसके बावजूद, अक्टूबर तक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में CNG की लोकप्रियता बढ़ती रही. इसका मार्केट शेयर सितंबर 2026 के 23.11% और अक्टूबर 2025 के 23.20% से बढ़कर 24.59% हो गया. वहीं, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में CNG/LPG के शेयर में थोड़ी गिरावट देखी गई और यह 11.31% पर आ गया, जबकि पिछले महीने यह 12.07% था और पिछले साल इसी अवधि में 12.09% था.

थ्री-व्हीलर सेगमेंट में, CNG/LPG की बाजार हिस्सेदारी 22.30% रही, जो सितंबर के 21.92% से अधिक है, हालाँकि यह अक्टूबर 2025 में दर्ज 31.78% की हिस्सेदारी से कम ही रही. कुल मिलाकर, ये आँकड़े बताते हैं कि पैसेंजर वाहनों में CNG का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जबकि कमर्शियल वाहनों और थ्री-व्हीलर्स में इसकी हिस्सेदारी मिली-जुली रही.