सीएनजी स्पेशल: 2026 में फ़ैक्टरी-फ़िटेड CNG बनाम आफ्टरमार्केट कन्वर्ज़न किट

सबसे बड़ा फ़र्क इस बात का है कि CNG सिस्टम गाड़ी का हिस्सा कब बनता है. फ़ैक्टरी-फ़िटेड CNG के मामले में, गाड़ी के ग्राहक तक पहुँचने से पहले ही बनाने वाली कंपनी CNG सिस्टम को गाड़ी में लगा देती है. इसके बाद, गाड़ी को उसके तय कॉन्फ़िगरेशन में टाइप-अप्रूवल मिलता है.

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आफ्टरमार्केट कन्वर्ज़न की शुरुआत एक ऐसी पेट्रोल गाड़ी से होती है जो पहले से ही सड़क पर चल रही हो। बाद में एक रेट्रोफिट वर्कशॉप में इसके लिए सही CNG किट लगाई जाती है, जिसके बाद कन्वर्ज़न को ज़रूरी मंज़ूरी, सुरक्षा और रजिस्ट्रेशन की शर्तों को पूरा करना होता है.

क्या 2026 में भारत में आफ्टरमार्केट CNG कन्वर्ज़न कानूनी है?

हाँ, CNG रेट्रोफिटमेंट की इजाज़त है, लेकिन यह सिर्फ़ किट खरीदने और उसे किसी भी पेट्रोल कार में लगाने जैसा आसान काम नहीं है. CNG रेट्रोफिटमेंट के नियमों के तहत किट, गाड़ी और इंस्टॉलेशन का ज़रूरी मंज़ूरी और सुरक्षा मानकों को पूरा करना ज़रूरी है.

पहले से सड़क पर चल रहे योग्य पेट्रोल और डीजल वाहनों में CNG किट लगाई जा सकती है. किट को अधिसूचित टेस्टिंग एजेंसी से मंजूरी मिलना जरूरी है.

मंजूरी में CNG किट, इंजन, वाहन और अन्य जरूरी पार्ट्स की जांच की जाती है.

एक वाहन या इंजन के लिए मंजूर CNG किट को दूसरे वाहन या इंजन में अपने आप इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.

3.5 टन से कम वजन वाले BS-VI पेट्रोल वाहनों में जरूरी मंजूरी और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए CNG किट लगाई जा सकती है.

फ़ैक्ट्री-फ़िटेड CNG को क्या अलग बनाता है?

फ़ैक्ट्री-फ़िटेड CNG कार सिर्फ़ एक ऐसी पेट्रोल कार नहीं है जिसमें CNG सिलेंडर लगा दिया गया हो. इसके इंजन और फ़्यूल सिस्टम को शुरू से ही दोनों तरह के फ़्यूल पर चलने के हिसाब से सेट किया जाता है.

CNG टैंक: हाई-प्रेशर सिलेंडर में CNG स्टोर होती है. इसे आमतौर पर वाहन में तय जगह पर लगाया जाता है.

हाई-प्रेशर सिलेंडर में CNG स्टोर होती है. इसे आमतौर पर वाहन में तय जगह पर लगाया जाता है. फ्यूल लाइन और वाल्व: ये सिलेंडर से इंजन तक CNG पहुंचाते हैं और गैस के प्रवाह को सुरक्षित तरीके से नियंत्रित करते हैं.

ये सिलेंडर से इंजन तक CNG पहुंचाते हैं और गैस के प्रवाह को सुरक्षित तरीके से नियंत्रित करते हैं. CNG इंजेक्टर: ये इंजन में जरूरत के अनुसार CNG पहुंचाते हैं.

ये इंजन में जरूरत के अनुसार CNG पहुंचाते हैं. इंजन कैलिब्रेशन: इंजन कंट्रोल सिस्टम को पेट्रोल और CNG, दोनों पर इंजन चलाने के लिए कैलिब्रेट किया जाता है.

इंजन कंट्रोल सिस्टम को पेट्रोल और CNG, दोनों पर इंजन चलाने के लिए कैलिब्रेट किया जाता है. फ्यूल स्विचिंग सिस्टम: कार में दिए गए कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से पेट्रोल और CNG के बीच स्विच किया जा सकता है.

कार में दिए गए कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से पेट्रोल और CNG के बीच स्विच किया जा सकता है. सेफ्टी कंपोनेंट्स: प्रेशर रेगुलेटर, शट-ऑफ वाल्व और अन्य पार्ट्स हाई-प्रेशर गैस को सुरक्षित तरीके से नियंत्रित करने के लिए CNG सिस्टम में लगाए जाते हैं.

फ़ैक्ट्री-फ़िटेड CNG बनाम आफ्टरमार्केट किट: आपके लिए क्या बदलाव होते हैं?

यह टेबल बताती है कि आफ्टरमार्केट तरीका अपनाने से गाड़ी के मालिक के लिए कंप्लायंस, इंस्टॉलेशन और डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ी ज़िम्मेदारियाँ बदल जाती हैं.

फैक्टर फैक्टरी फिटेड सीएनजी आफ्टरमार्केट CNG कन्वर्ज़न जब CNG लगाई जाती है डिलीवरी से पहले पेट्रोल कार के इस्तेमाल में आने के बाद वाहन की मंज़ूरी गाड़ी अपने CNG कॉन्फ़िगरेशन में मंज़ूर है. किट और एप्लीकेशन के लिए रेट्रोफिट मंज़ूरी की ज़रूरत है कंपैटेबिलिटी इसे वाहन के कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार डिज़ाइन किया गया है खास गाड़ी के लिए ज़रूर जाँच की जानी चाहिए इंस्टालेशन वाहन उत्पादन का हिस्सा इसके लिए अधिकृत रेट्रोफिट इंस्टॉलेशन की आवश्यकता है RC अपडेट CNG पहले से ही रजिस्टर्ड कॉन्फ़िगरेशन का हिस्सा है सीएनजी रूपांतरण को आरसी में अनुमोदित किया जाना चाहिए इंश्योरेंस इसे वाहन के मूल कॉन्फ़िगरेशन के तौर पर शामिल किया गया है बीमा कंपनी को सूचित किया जाना चाहिए और किट को उचित रूप से कवर किया जाना चाहिए मौजूदा पेट्रोल कार लागू नहीं अगर योग्य हों और मंज़ूरी मिल जाए, तो इसे बदला जा सकता है डॉक्यूमेंटेशन गाड़ी के साथ डिलीवर किया गया अतिरिक्त किट, इंस्टॉलेशन और मंज़ूरी के दस्तावेज़ ज़रूरी हैं गलत तरीके से इंस्टॉलेशन का जोखिम अलग रेट्रोफिट वर्कशॉप पर निर्भरता कम करना यह काफी हद तक किट की कम्पैटिबिलिटी और इंस्टॉलेशन की क्वालिटी पर निर्भर करता है

आफ्टरमार्केट CNG कन्वर्ज़न के बाद आपको किन डॉक्युमेंट्स की ज़रूरत होती है?

सही प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन करने वाली अथॉरिटी के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है, लेकिन कानूनी तौर पर कन्वर्ज़न के लिए कागज़ी कार्रवाई एक ज़रूरी हिस्सा है. उदाहरण के लिए, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को गाड़ी की ओरिजिनल RC, CNG किट और सिलेंडर के बिल, किट का टाइप अप्रूवल सर्टिफ़िकेट, रेट्रोफ़िटर की ऑथराइज़ेशन की जानकारी, सिलेंडर सर्टिफ़िकेशन, मंज़ूर किए गए इंस्टॉलेशन/लेआउट के कागज़ात और इंस्टॉलेशन टेस्ट सर्टिफ़िकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है.

सेंट्रल व्हीकल सिस्टम में बदलाव या रेट्रोफिटमेंट की सुविधा भी मिलती है, जिसके ज़रिए बदलाव की जानकारी और उससे जुड़े दस्तावेज़ मंज़ूरी के लिए जमा किए जा सकते हैं. इसलिए, कन्वर्ज़न के बाद सिर्फ़ इंस्टॉलेशन इनवॉइस को ही ज़रूरी दस्तावेज़ न मानें. मंज़ूरी और इंस्टॉलेशन से जुड़े कागज़ात को गाड़ी के रिकॉर्ड के साथ सुरक्षित रखें.

क्या CNG लगवाने के बाद आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बताना होगा?

हाँ. आफ्टरमार्केट CNG कन्वर्ज़न के बाद इंश्योरेंस से जुड़ी जानकारी अपडेट कर लेनी चाहिए। IRDAI की मोटर इंश्योरेंस गाइडलाइंस में साफ़ तौर पर कहा गया है कि जब CNG या LPG किट लगाई जाए, तो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए ताकि इस बदलाव को RC में दर्ज किया जा सके. इसमें यह भी कहा गया है कि इंश्योरेंस कंपनी को भी सूचित किया जाना चाहिए ताकि सही पॉलिसी एंडोर्समेंट और प्रीमियम के ज़रिए किट को कवर किया जा सके.

यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि CNG किट, इंश्योरेंस वाली गाड़ी से जुड़ी एक अतिरिक्त वैल्यू और मॉडिफ़िकेशन बन जाती है. RC और इंश्योरेंस के रिकॉर्ड को एक जैसा रखने से बाद में कागज़ात से जुड़ी गैर-ज़रूरी परेशानी से बचा जा सकता है.

आफ्टरमार्केट CNG के लिए कौन सी कारें सही हैं?

इसका जवाब गाड़ी के मेक, मॉडल, वैरिएंट, इंजन और लागू होने वाली मंज़ूरी की रेंज पर निर्भर करता है. ARAI का रेट्रोफ़िटमेंट फ़्रेमवर्क यह साफ़ करता है कि कन्वर्ज़न की मंज़ूरी हर पेट्रोल कार के लिए एक जैसी नहीं होती, बल्कि यह हर मामले के हिसाब से अलग-अलग होती है.

नए पेट्रोल इंजन के मामले में यह बात खास तौर पर अहम हो जाती है. पुराने पोर्ट-इंजेक्टेड पेट्रोल इंजन की तुलना में, मॉडर्न इंजन का फ्यूल सिस्टम, इंजन-मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी और कैलिब्रेशन अलग हो सकता है. सिर्फ़ इसलिए कि कोई किट फिजिकली इंस्टॉल की जा सकती है, यह साबित नहीं होता कि कन्वर्ज़न मंज़ूरशुदा या सही है.



आफ्टरमार्केट CNG किट लगवाने से पहले

जांच करें कि आपकी कार और इंजन के लिए मंजूर CNG किट उपलब्ध है या नहीं.

यह सुनिश्चित करें कि किट लगाने वाला इंस्टॉलर इस तरह के रेट्रोफिटमेंट के लिए अधिकृत है.

इंस्टॉलेशन के लिए भुगतान करने से पहले टाइप अप्रूवल के दस्तावेज मांगें.

सिलेंडर और अन्य कंपोनेंट्स के सर्टिफिकेशन की जांच करें.

सुनिश्चित करें कि इंस्टॉलेशन मंजूर लेआउट और सभी सुरक्षा मानकों के अनुसार किया गया है.

जरूरी RC एंडोर्समेंट पूरा करवाएं.

अपनी इंश्योरेंस कंपनी को जानकारी दें और पॉलिसी अपडेट करवाएं.

इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट, बिल और अप्रूवल से जुड़े सभी दस्तावेज संभालकर रखें.

क्या फ़ैक्ट्री-फ़िटेड CNG बेहतर परफ़ॉर्मेंस देती है?

ज़रूरी नहीं. फ़र्क इस बात पर निर्भर करता है कि CNG सिस्टम इंजन के साथ कैसे काम करता है, लेकिन फ़ैक्टरी-फ़िटेड CNG ज़्यादा बेहतर और इंटीग्रेटेड सेटअप दे सकती है.

फैक्ट्री-फिटेड CNG: इंजन, CNG सिस्टम और इंजन सॉफ्टवेयर को शुरुआत से ही एक साथ काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है.

इंजन, CNG सिस्टम और इंजन सॉफ्टवेयर को शुरुआत से ही एक साथ काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है. आफ्टरमार्केट CNG: परफॉर्मेंस काफी हद तक किट की क्वालिटी, कैलिब्रेशन और इंजन के साथ उसकी अनुकूलता पर निर्भर करती है.

परफॉर्मेंस काफी हद तक किट की क्वालिटी, कैलिब्रेशन और इंजन के साथ उसकी अनुकूलता पर निर्भर करती है. पावर: पेट्रोल की तुलना में CNG पर पावर और एक्सीलरेशन अलग हो सकता है, इसलिए CNG पर कार चलाते समय इसका अनुभव थोड़ा अलग हो सकता है.

पेट्रोल की तुलना में CNG पर पावर और एक्सीलरेशन अलग हो सकता है, इसलिए CNG पर कार चलाते समय इसका अनुभव थोड़ा अलग हो सकता है. ड्राइविंग: सही तरीके से मैच किया गया CNG सिस्टम स्मूद फ्यूल स्विचिंग और बेहतर संचालन देता है, जबकि खराब कैलिब्रेशन से ड्राइविंग का अनुभव प्रभावित हो सकता है.

सही तरीके से मैच किया गया CNG सिस्टम स्मूद फ्यूल स्विचिंग और बेहतर संचालन देता है, जबकि खराब कैलिब्रेशन से ड्राइविंग का अनुभव प्रभावित हो सकता है. फ्यूल एफिशिएंसी: CNG से रनिंग कॉस्ट कम हो सकती है, लेकिन वास्तविक माइलेज कार, ड्राइविंग कंडीशन और ड्राइविंग तरीके पर निर्भर करता है.

CNG से रनिंग कॉस्ट कम हो सकती है, लेकिन वास्तविक माइलेज कार, ड्राइविंग कंडीशन और ड्राइविंग तरीके पर निर्भर करता है. निष्कर्ष: फैक्ट्री-फिटेड CNG ज्यादा इंटीग्रेटेड सेटअप देता है, जबकि आफ्टरमार्केट CNG का प्रदर्शन किट और इंस्टॉलेशन की क्वालिटी पर ज्यादा निर्भर करता है.



फ़ैक्ट्री-फ़िटेड CNG या आफ्टरमार्केट किट: कौन सा बेहतर है?

अगर आप नई कार खरीद रहे हैं और उसी मॉडल में कंपनी की तरफ से फिट किया गया (फैक्टरी फिटेड) CNG कॉन्फ़िगरेशन उपलब्ध है, तो आपको अलग से रेट्रोफिटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. गाड़ी में CNG पहले से ही उसके मंज़ूरशुदा कॉन्फ़िगरेशन का हिस्सा बनकर आती है.

अगर आपके पास पहले से ही पेट्रोल कार है, तो CNG पर स्विच करने के लिए 'आफ्टरमार्केट कन्वर्ज़न' एक व्यावहारिक तरीका हो सकता है, बशर्ते उस खास गाड़ी के लिए कोई मंज़ूरशुदा किट उपलब्ध हो और उसे सही तरीके से इंस्टॉल किया जाए.



इसलिए, यह फ़ैसला काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं.

आपकी स्थिति किन बातों का ध्यान रखें नई कार खरीदना पेट्रोल वर्शन के साथ उपलब्ध फ़ैक्ट्री CNG कॉन्फ़िगरेशन की तुलना करें पहले से ही पेट्रोल कार है

किट खरीदने से पहले यह देख लें कि क्या कोई मंज़ूर-शुदा रेट्रोफ़िट उपलब्ध है पुरानी कार को बदलने की योजना बना रहे हैं सबसे पहले गाड़ी की हालत, पात्रता और रेट्रोफ़िट की मंज़ूरी की जाँच करें

एक सस्ती यूनिवर्सल किट देख रहा हूँ यह न मानें कि फिज़िकल फिटमेंट का मतलब कानूनी कम्पैटिबिलिटी है कागज़ी कार्रवाई को लेकर चिंता

फ़ैक्ट्री CNG में गाड़ी खरीदने के बाद रेट्रोफ़िट से जुड़े कागज़ी काम कम होते हैं आफ्टरमार्केट कन्वर्ज़न बनाए रखना RC, इंश्योरेंस और इंस्टॉलेशन के रिकॉर्ड एक साथ रखें

निष्कर्ष

फ़ैक्ट्री-फ़िटेड CNG और आफ्टरमार्केट CNG, एक ही प्रोसेस के दो वर्जन नहीं हैं. पहला वाला गाड़ी के मंज़ूरशुदा कॉन्फ़िगरेशन का हिस्सा होता है, जबकि दूसरा मौजूदा पेट्रोल गाड़ी में बदलाव करके लगाया जाता है और इसके लिए अलग से मंज़ूरी, इंस्टॉलेशन, RC और इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है.

नई कार खरीदने वालों के लिए, फ़ैक्टरी-फ़िटेड CNG का मतलब है कि कन्वर्ज़न की प्रक्रिया में उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता. जो लोग पहले से पेट्रोल कार चला रहे हैं, उनके लिए भी मंज़ूरी-प्राप्त आफ्टरमार्केट किट के ज़रिए CNG अपनाना एक सही तरीका हो सकता है, बशर्ते किट उस खास गाड़ी के लिए मंज़ूर हो और उसे सही तरीके से लगाया गया हो. CNG के मामले में, सबसे सस्ता कोट हमेशा सबसे आसान कन्वर्ज़न नहीं होता. सही किट, सही कार और सही कागज़ी कार्रवाई - इन सभी का सही तालमेल ज़रूरी है.