सीएनजी बनाम ईवी बनाम हाइब्रिड: 2026 में कौन सा विकल्प प्रति किलोमीटर सबसे कम खर्च देता है?

काफ़ी समय तक भारत में ईंधन को लेकर बातचीत सिर्फ़ पेट्रोल बनाम डीज़ल के बारे में होती थी. आज यह पूरी तरह बदल गया है. 2026 में शोरूम जाने वाले खरीदार CNG, हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक कार पर भी उतना ही विचार कर सकते हैं, और इसके पीछे ठोस कारण भी हैं.

मुंबई में पेट्रोल की कीमतें लगातार ₹110 के ऊपर बनी हुई हैं, ऐसे में नई कार खरीदते समय उसे चलाने का खर्च (रनिंग कॉस्ट) एक बहुत अहम बात बन गई है. लेकिन असल में किस तरह के ड्राइवट्रेन (इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम) को चलाने का खर्च सबसे कम आता है? हमने मुंबई में अभी के फ्यूल रेट और भारत में बिकने वाली कुछ नई कारों के आधार पर हिसाब-किताब किया है, ताकि आपको पता चल सके कि रनिंग कॉस्ट के मामले में कौन सा पावरट्रेन ऑप्शन सबसे अच्छा है.

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चलिए, सबसे साफ़ बात से शुरू करते हैं. मुंबई में अभी पेट्रोल की कीमत ₹111.21 प्रति लीटर है. आम तौर पर, पेट्रोल वाली हैचबैक कार, जो लगभग 15 kmpl का माइलेज देती है, उसे चलाने का खर्च लगभग ₹7.41 प्रति किलोमीटर आता है. यह आंकड़ा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें एक बेसलाइन (आधार) मिल जाता है. असल में, हर दूसरा पावरट्रेन इसी आंकड़े को कम करने की कोशिश कर रहा है, बिना कार की ओनरशिप (मालिक होने) को बहुत मुश्किल बनाए.

सीएनजी

सीएनजी धीरे-धीरे मार्केट में सबसे अच्छे विकल्पों में से एक बन गई है, खासकर अब जब कंपनियां कई मॉडल्स में फैक्ट्री-फिटेड किट दे रही हैं. इसका एक अच्छा उदाहरण 2026 मारुति सुजुकी बलेनो S-CNG है. इसमें 1.2-लीटर Z-सीरीज़ पेट्रोल-CNG इंजन है और 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ यह 33.61 km/kg की फ्यूल एफिशिएंसी देती है.

मुंबई में सीएनजी की मौजूदा कीमत ₹88/kg के हिसाब से, बलेनो की बताई गई रनिंग कॉस्ट लगभग ₹2.62 प्रति किलोमीटर आती है. भले ही भारी ट्रैफिक में असल माइलेज कंपनी के दावे से कम हो, फिर भी CNG पेट्रोल के मुकाबले काफी सस्ती पड़ती है.

इसका सबसे बड़ा फ़ायदा सुविधा है. इसमें फ़्यूल भरवाने में बस कुछ ही मिनट लगते हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ी के उलट, आपको चार्जिंग के हिसाब से अपना दिन प्लान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. हालाँकि, इसके कुछ नुकसान भी हैं. सीएनजी टैंक की वजह से बूट स्पेस कम हो जाता है और पेट्रोल वर्जन के मुकाबले परफ़ॉर्मेंस पर भी थोड़ा असर पड़ता है.

चलने की लागत के मामले में EV अब भी आगे हैं

यहीं पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां बाजी मार ले जाती हैं. हमने पहले पुरानी टाटा टियागो EV और टाटा टियागो iCNG के बीच असल दुनिया में तुलना की थी, जिससे पता चला कि घर पर चार्ज करने पर EV को चलाने का खर्च काफी कम आता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि घर पर चार्जिंग सेटअप का इस्तेमाल करने पर बिजली, पेट्रोल या CNG के मुकाबले काफी सस्ती पड़ती है.

खास बात यह है कि आप EV को कैसे चार्ज करते हैं, यह कार जितनी ही ज़रूरी बात है. घर पर चार्ज करना सबसे अच्छा रहता है. रात भर कार को प्लग-इन करके चार्ज करने पर, बिजली के रेट और कार की क्षमता के हिसाब से, चलाने का खर्च आराम से रु.2 प्रति किलोमीटर से कम हो सकता है.

पब्लिक DC फ़ास्ट चार्जिंग से स्थिति बदल जाती है. घर की बिजली के मुकाबले फ़ास्ट चार्जर का खर्च काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसका मतलब है कि प्रति किलोमीटर का खर्च CNG कार के खर्च के काफ़ी करीब पहुँच जाता है. इसलिए, भले ही EV को चलाना सबसे सस्ता हो, लेकिन यह फ़ायदा तब सबसे ज़्यादा मिलता है जब आपके पास घर पर चार्जिंग की सुविधा हो.

मज़बूत हाइब्रिड का नज़रिया अलग होता है

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारें सबसे कम रनिंग कॉस्ट (चलने का खर्च) पाने की कोशिश नहीं करतीं. इसके बजाय, वे पेट्रोल वाली कारों जैसी सुविधा और कहीं बेहतर फ़्यूल एफ़िशिएंसी देने की कोशिश करती हैं. टोयोटा हायराइडर और मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा स्ट्रांग हाइब्रिड जैसी कारें शहर के ट्रैफ़िक में पेट्रोल इंजन के चालू होने से पहले, काफ़ी देर तक इलेक्ट्रिक पावर पर चल सकती हैं.

मान लीजिए कि मिली-जुली ड्राइविंग कंडिशन में एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार की असल माइलेज 22 kmpl है. इससे यह आम पेट्रोल कार के मुकाबले काफी सस्ती पड़ती है, लेकिन फिर भी CNG और घर पर चार्ज होने वाली EV से महंगी है. अच्छी बात यह है कि इसे रखने का अनुभव बिल्कुल पेट्रोल कार जैसा ही होता है. इसमें न तो चार्जिंग केबल की ज़रूरत होती है, न चार्जिंग के लिए इंतज़ार करना पड़ता है और न ही पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर रहना पड़ता है.

सिर्फ़ चलाने का खर्च ही ओनरशिप की पूरी कहानी नहीं है

सिर्फ़ फ़्यूल या एनर्जी बिल को देखने से पूरी बात समझ नहीं आती. CNG कारों की कीमत आम तौर पर पेट्रोल कारों से ज़्यादा होती है, लेकिन यह अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होता और अगर आपकी गाड़ी का महीने का इस्तेमाल ज़्यादा है, तो यह अतिरिक्त खर्च जल्दी ही वसूल हो जाता है. स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों की शुरुआती कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ये आर्थिक रूप से तभी सबसे फ़ायदेमंद होती हैं जब आप हर साल इतनी ज़्यादा ड्राइविंग करते हों कि फ़्यूल की बचत से उनकी ज़्यादा कीमत वसूल हो सके.

तीनों में से EV की शुरुआती कीमत सबसे ज़्यादा हो सकती है, हालांकि सरकारी छूट, कम सर्विसिंग कॉस्ट और कम रनिंग खर्च से समय के साथ इसकी भरपाई हो जाती है. मेंटेनेंस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है. EV में चलने-फिरने वाले पार्ट्स कम होते हैं और इनमें इंजन ऑयल बदलने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि CNG और हाइब्रिड कारों में इंटरनल-कंबशन इंजन वाली सर्विसिंग की ज़रूरत होती है.

तो, आपको कौन-सा खरीदना चाहिए?

इसका जवाब पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी कार का इस्तेमाल कैसे करते हैं. अगर आप रोज़ाना 40-60 km गाड़ी चलाते हैं और घर पर चार्जिंग की सुविधा है, तो चलाने के खर्च के मामले में EV सबसे अच्छा विकल्प है. अगर आप हर महीने 1500-2000 km गाड़ी चलाते हैं और जल्दी से फ्यूल भरवाना चाहते हैं, तो CNG एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. वहीं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड उन खरीदारों के लिए सबसे अच्छा है जो ज़्यादातर समय शहर के ट्रैफ़िक में गाड़ी चलाते हैं, लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या CNG स्टेशनों की चिंता नहीं करना चाहते.

निर्णय

2026 में, प्रति किलोमीटर लागत की लड़ाई में एक स्पष्ट विजेता है, लेकिन इसका कोई एक ही जवाब नहीं है. अगर गाड़ी के मालिक होने के अनुभव में घर पर चार्जिंग की सुविधा शामिल है, तो EV को चलाना सबसे सस्ता पड़ता है. CNG भी इसके काफी करीब है; यह जल्दी रिफ्यूलिंग की सुविधा देती है और ज़्यादातर EV की तुलना में इसकी शुरुआती कीमत भी काफी कम होती है. CNG के मुकाबले स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की प्रति किलोमीटर लागत ज़्यादा होती है, लेकिन ये शानदार फ्यूल एफिशिएंसी देकर उस अंतर को पूरा कर देती हैं, और इसके लिए मालिकों को अपनी ड्राइविंग या रिफ्यूलिंग की आदतों को बदलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती.

अगर आप सिर्फ़ चलाने के खर्च के आधार पर गाड़ी खरीद रहे हैं, तो क्रम आसान है: EV, CNG, हाइब्रिड, पेट्रोल. लेकिन अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए गाड़ी खरीद रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा पैसे बचाने वाला ड्राइवट्रेन वही होगा जो आपके गाड़ी चलाने के तरीके और जगह के हिसाब से सबसे सही हो.