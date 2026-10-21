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दिल्ली सरकार 1 नवंबर से नॉन-BS6 वाहनों पर लगाएगी रोक

ऋषभ परमार
last published date : 21 October 2026, 18:11 IST
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दिल्ली सरकार 1 नवंबर से नॉन-BS6 वाहनों पर लगाएगी रोक
हाइलाइट्स
  • दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड, नॉन-BS6 वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी
  • विंटर एक्शन प्लान के तहत पार्किंग शुल्क दोगुना कर दिया जाएगा
  • CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को इस पाबंदी से छूट मिलेगी

दिल्ली सरकार ने आने वाले सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय तय किए हैं. इनमें राष्ट्रीय राजधानी के बाहर रजिस्टर्ड उन वाहनों पर प्रतिबंध लगाना शामिल है, जो BS6 उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं करते हैं.

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यह चर्चा 28 सितंबर, 2026 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में की गई, जिसका उद्देश्य शहर में वायु प्रदूषण कम करने की योजना की समीक्षा करना था.

इस प्रस्ताव के तहत, 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड उन वाहनों के प्रवेश पर रोक होगी, जो BS6 उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते हैं. CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को इस पाबंदी से छूट मिलेगी. इस योजना में पार्किंग शुल्क को दोगुना करना, कार्यालयों के समय को अलग-अलग रखना और 50% कर्मचारियों के लिए 'वर्क-फ्रॉम-होम' (घर से काम करने) की व्यवस्था लागू करना भी शामिल है.

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इस प्रस्ताव के ज़रिए, सरकार का लक्ष्य शहर में पुराने और ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के प्रवेश को सीमित करना है. हालाँकि, इस घोषणा में पंजीकरण और उत्सर्जन-मानक संबंधी मानदंडों के अलावा, यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसमें किस कैटेगरी के वाहन शामिल होंगे.

दिल्ली सरकार का लक्ष्य सर्दियों के महीनों में, जब राजधानी में हवा की गुणवत्ता आमतौर पर खराब हो जाती है, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना और प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करना है. बैठक में विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के साथ नियमों को लागू करने और प्रदूषण नियंत्रण उपायों की लगातार निगरानी करने पर भी जोर दिया गया.

सरकार विंटर प्रोटोकॉल के तहत पार्किंग शुल्क को दोगुना करने की भी योजना बना रही है. इस कदम का उद्देश्य निजी वाहनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना है, हालाँकि इसके लागू होने के तरीके और बढ़ी हुई दरें कितने समय तक लागू रहेंगी, इस बारे में घोषणा में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है.

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