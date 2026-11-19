हमने पहले भी कारों को हवाई जहाजों को खींचते हुए देखा है, लेकिन ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा. BYD के लग्जरी ब्रांड 'डेंज़ा' (Denza) ने - जिसने हाल ही में भारत में कदम रखा है - अपनी 'बाओ 5' (Bao 5) SUV को एक बोइंग 747 जंबो जेट से जोड़ा और उसे खींचकर आगे बढ़ाया, जबकि विमान के केवल दो पहिए ही ज़मीन पर थे. यह स्टंट UK के सरे (Surrey) स्थित डंसफोल्ड एयरोड्रोम में किया गया, जहाँ SUV ने अपने स्टैंडर्ड प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन की मदद से 180 टन (1,80,000 kg) वजनी विमान को खींचा.

डेंज़ा का दावा है कि यह पहली बार है जब किसी प्रोडक्शन कार ने दो पहियों पर एक विमान को खींचा है, और यह भी पहली बार है जब किसी बोइंग 747 को केवल इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करके खींचा गया है. टीम ने तीन बार ऐसा किया; शुरुआत में कार के चारों पहिए ज़मीन पर थे, फिर तीन पहियों का इस्तेमाल हुआ, और अंत में केवल दो पहियों पर इसे आज़माया गया. इन तीन प्रयासों में, 'बाओ 5' (Bao 5) ने कुल 1.6 किलोमीटर की दूरी तय की.

यह विमान एक बोइंग 747-400 था, जिसे 2020 में सेवा से हटा दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रयोग के लिए 'बाओ 5' (Bao 5) के पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं किया गया. यह मॉडल अपने स्टैंडर्ड प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम पर चल रहा था, जिसमें 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ तीन इलेक्ट्रिक मोटरें लगी हैं. इनमें से दो मोटरें आगे और पीछे के एक्सल को चलाती हैं, जबकि तीसरी मोटर एक जनरेटर का काम करती है. यह पूरा सिस्टम मिलकर 539 bhp की ताकत और 760 Nm का टॉर्क पैदा करता है.

दो पहियों पर चलने के प्रयास के लिए, डेंज़ा ने 'बाओ 5' (Bao 5) से पैसेंजर सीटें हटा दीं, ताकि 4,500 किलोग्राम अतिरिक्त वज़न (बैलास्ट) रखने की जगह बन सके. 'बैलास्ट' असल में गाड़ी के अंदर रखा जाने वाला अतिरिक्त वज़न होता है, जो पहियों पर ज़्यादा भार डालकर ट्रैक्शन (पकड़) को बेहतर बनाता है. तीन पहियों पर चलने के लिए, 2,000 किलोग्राम वज़न रखा गया. साथ ही, हर एक्सल पर छोटे स्टेबलाइज़र भी लगाए गए, ताकि पहियों की कमी पूरी हो सके और गाड़ी का संतुलन बना रहे.

गाड़ी के स्टीयरिंग पर BYD UK के सीनियर टेक्नीशियन मार्क गैलिफेंट थे. इससे पहले, उन्होंने यात्रियों से भरी एक पूरी तरह लोडेड डबल-डेकर बस को टो (खींचने) का कारनामा किया था. डेंज़ा का कहना है कि टीम ने हर रन के बाद 'बाओ 5' (Bao 5) की जांच की, जिसमें उन्हें पावरट्रेन, चेसिस या टायरों पर दबाव का कोई भी निशान नहीं मिला.

संदर्भ के लिए बता दें कि बाओ 5 (Bao 5) का वजन 3,035 kg है और इसकी टोइंग क्षमता 2,500 kg है। वहीं, उस विमान का वजन 180 टन था. बाओ 5 में BYD की 'सेल-टू-चेसिस' (Cell-to-Chassis) तकनीक वाली 31.8 kWh की बैटरी दी गई है, जो बैटरी को सीधे गाड़ी के ढांचे (स्ट्रक्चर) में ही समाहित कर देती है. कंपनी का दावा है कि यह सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड पर लगभग 90 km (WLTP) तक चल सकती है, जबकि इसकी कुल रेंज (कंबाइंड रेंज) लगभग 864 km है. यह SUV 0 से 100 kmph की रफ्तार महज 5 सेकंड में पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 180 kmph है.