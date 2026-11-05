भारत में लॉन्च से पहले डेंज़ा Z9 GT की झलक दिखी

BYD के प्रीमियम डिवीज़न की हाई-परफॉरमेंस 'शूटिंग ब्रेक' कार, 'डेंज़ा Z9 GT' को इसके आधिकारिक लॉन्च से कुछ दिन पहले भारत में देखा गया है. 13 नवंबर को भारत में लॉन्च होने वाले डेंज़ा के ग्लोबल पोर्टफोलियो के कई नए मॉडलों में से एक, Z9 GT भी शामिल है. Z9 GT को दिल्ली-NCR के आस-पास देखा गया.

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Z9 GT, डेन्ज़ा का फ्लैगशिप परफॉरमेंस मॉडल है, जिसमें शानदार बनावट के साथ 'शूटिंग ब्रेक' जैसी लंबी रूफलाइन दी गई है. Z9 की लंबाई 5.1 मीटर से ज़्यादा है और इसका व्हीलबेस 3,125 mm का है. इसके कैबिन में पाँच यात्रियों के बैठने की जगह है और इसमें 495 लीटर का बूट स्पेस (डिग्गी) है; इसके अलावा, इसमें आगे की तरफ एक 'फ्रंक' (फ्रंट ट्रंक) भी दिया गया है.

हालांकि, मुख्य फोकस परफॉरमेंस पर है. Z9 GT में तीन इलेक्ट्रिक मोटर दी गई हैं - एक आगे और दो पीछे. Z9 कुल 1,140 bhp की ताकत और 1,210 Nm का टॉर्क पैदा करती है, और यह 2.7 सेकंड में 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड 269 kmph है. इस पावरट्रेन के साथ 122 kWh की बैटरी दी गई है, जो लगभग 600 km की रेंज देने का दावा करती है.

Z9 GT को भारत में आधिकारिक तौर पर 13 नवंबर को पेश किया जाएगा, और उम्मीद है कि इसके साथ डेंज़ा की D9 MPV भी आएगी, जो टोयोटा वेलफायर को टक्कर देगी.