भारत में लॉन्च से पहले डेंज़ा Z9 GT की झलक दिखी
- Z9 GT, डेंज़ा का प्रमुख मॉडल है
- 13 नवंबर को भारत में पहली बार पेश किया जाएगा
- इसके साथ D9 MPV को भी पेश किया जाएगा
BYD के प्रीमियम डिवीज़न की हाई-परफॉरमेंस 'शूटिंग ब्रेक' कार, 'डेंज़ा Z9 GT' को इसके आधिकारिक लॉन्च से कुछ दिन पहले भारत में देखा गया है. 13 नवंबर को भारत में लॉन्च होने वाले डेंज़ा के ग्लोबल पोर्टफोलियो के कई नए मॉडलों में से एक, Z9 GT भी शामिल है. Z9 GT को दिल्ली-NCR के आस-पास देखा गया.
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Z9 GT, डेन्ज़ा का फ्लैगशिप परफॉरमेंस मॉडल है, जिसमें शानदार बनावट के साथ 'शूटिंग ब्रेक' जैसी लंबी रूफलाइन दी गई है. Z9 की लंबाई 5.1 मीटर से ज़्यादा है और इसका व्हीलबेस 3,125 mm का है. इसके कैबिन में पाँच यात्रियों के बैठने की जगह है और इसमें 495 लीटर का बूट स्पेस (डिग्गी) है; इसके अलावा, इसमें आगे की तरफ एक 'फ्रंक' (फ्रंट ट्रंक) भी दिया गया है.
हालांकि, मुख्य फोकस परफॉरमेंस पर है. Z9 GT में तीन इलेक्ट्रिक मोटर दी गई हैं - एक आगे और दो पीछे. Z9 कुल 1,140 bhp की ताकत और 1,210 Nm का टॉर्क पैदा करती है, और यह 2.7 सेकंड में 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड 269 kmph है. इस पावरट्रेन के साथ 122 kWh की बैटरी दी गई है, जो लगभग 600 km की रेंज देने का दावा करती है.
Z9 GT को भारत में आधिकारिक तौर पर 13 नवंबर को पेश किया जाएगा, और उम्मीद है कि इसके साथ डेंज़ा की D9 MPV भी आएगी, जो टोयोटा वेलफायर को टक्कर देगी.
लोकप्रिय बीयेडी मॉडल
- बीयेडी
एटो 3 ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 28.99 - 39.43 लाख
- बीयेडी
सीलएक्स-शोरूम प्राइस₹ 47.6 - 61.75 लाख
- बीयेडी
ईमैक्स 7एक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.9 - 29.9 लाख
- बीयेडी
सीलायन 7एक्स-शोरूम प्राइस₹ 41.9 - 63.68 लाख
नई कारें
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
आने वाली कारें
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
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