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'धुरंधर' एक्टर रणवीर सिंह ने खरीदी BMW i7 लग्ज़री EV

ऋषभ परमार
last published date : 21 October 2026, 11:12 IST
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'धुरंधर' एक्टर रणवीर सिंह ने खरीदी BMW i7 लग्ज़री EV
हाइलाइट्स
  • अभिनेता रणवीर सिंह ने अपने गैराज में बिल्कुल नई बीएमडब्ल्यू i7 लग्ज़री ईवी जोड़ी
  • रणवीर की यह दूसरी इलेक्ट्रिक कार है, इसके अलावा वह अपने पास हमर ईवी भी रखते हैं
  • बीएमडब्ल्यू i7 0 से 100 kmph की रफ्तार 5.5 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 210 किमी. प्रतिघंटा है

साल 2026 की ब्लॉक बस्टर फिल्म 'धुरंधर' द रिवेंज में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाले अभिनेता रणवीर सिंह ने खुद के लिए नई बीएमडब्ल्यू i7 लग्ज़री ईवी खरीदी है. हमर EV के बाद उनके काफिले में शामिल होने वाली यह दूसरी इलेक्ट्रिक कार है. हाल ही में अभिनेता को अपनी नई लग्ज़री कार की डिलेवरी लेते हुए देखा गया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. रणवीर कारों के जबरदस्त शौकीन हैं और उनके लंबी कारों की फेहरिस्त में यह दूसरी इलेक्ट्रिक कार है, इससे पहले रणवीर के गैराज में GMC हमर EV भी शामिल है.

BMW i 7 Ranveer Singh 2

कैबिन और फीचर्स

कैबिन में काफी एडवांस टेक्नोलॉजी दी गई है. इसमें पूरी चौड़ाई वाला 'बीएमडब्ल्यू पैनोरमिक विजन' डिस्प्ले है, जो विंडस्क्रीन के निचले किनारे पर जानकारी दिखाता है. यह पारंपरिक ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले की जगह लेता है. सेंटर टचस्क्रीन 17.9 इंच की है और इसमें BMW ऑपरेटिंग सिस्टम X चलता है; वहीं, सामने बैठे यात्री के लिए एक अलग 14.6 इंच की स्क्रीन दी गई है.

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पिछली सीट पर बैठे यात्रियों को 31.3 इंच की एंटरटेनमेंट स्क्रीन मिलती है, जबकि पावर्ड दरवाजे भी फीचर्स की लिस्ट में शामिल हैं. साउंड सिस्टम 'बावर्स एंड विल्किंस' (Bowers & Wilkins) का है और यह डॉल्बी एटमॉस (Dolby Atmos) को सपोर्ट करता है.

BMW i 7 Ranveer Singh 4

अन्य फीचर्स में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, ओवर-द-एयर अपडेट, कनेक्टेड-कार सर्विस और एडवांस्ड ड्राइवर-असिस्टेंस सिस्टम शामिल हैं. आराम के लिए इसमें पावर्ड ओटोमन और ऐसी सीटें दी गई हैं जिन्हें पावर से एडजस्ट किया जा सकता है; साथ ही इनमें हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज के फंक्शन भी मौजूद हैं.

इंजन और ताकत

बीएमडब्ल्यू i7 रेंज की शुरुआत 50 xDrive M Sport से होती है, जो 455hp की ताकत और 600Nm का टॉर्क पैदा करती है. बीएमडब्ल्यू के अनुसार, यह कार 0 से 100 kmph की रफ्तार 5.5 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 210 kmph है. इसमें 112.5kWh की बैटरी लगी है, जो WLTP के हिसाब से 728 km की रेंज देती है—यह पिछले मॉडल के मुकाबले 125 km ज्यादा है.

BMW i 7 Ranveer Singh 3

इस लाइन-अप के दूसरे छोर पर, i7 M70 xDrive है जो स्पोर्ट मोड में 680 hp की ताकत और 1,015 Nm का टॉर्क पैदा करता है. 'स्पोर्ट बूस्ट' का इस्तेमाल करने पर टॉर्क बढ़कर 1,100 Nm हो जाता है. बीएमडब्ल्यू का कहना है कि यह परफॉरमेंस वर्ज़न 3.8 सेकंड में 100 kmph की रफ़्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 250 kmph है. कंपनी के अनुसार, इसकी WLTP रेंज 686 km है. यह पता नहीं चल पाया है कि रणवीर सिंह ने इनमें से कौन सा वर्ज़न खरीदा है.

बीएमडब्ल्यू इ्न्फिनिटीकार्स

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