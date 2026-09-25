क्या प्रीमियम हाई-ऑक्टेन पेट्रोल से आम कार का माइलेज बढ़ता है? महंगा पेट्रोल डालने से पहले जानें सच

अगर आप कभी भारत में किसी फ्यूल स्टेशन पर खड़े होकर यह सोच रहे हों कि क्या 95 RON पेट्रोल से आपकी कार बेहतर माइलेज देगी, तो इसका जवाब शायद उतना मुश्किल नहीं है जितना मार्केटिंग में बताया जाता है. ऑक्टेन का मुख्य संबंध इंजन नॉक के प्रति फ्यूल के रेजिस्टेंस (प्रतिरोध) से है, न कि इस बात से कि उसमें कितनी एनर्जी है.

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भारत का ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) ऑक्टेन रेटिंग के आधार पर मोटर-गैसोलीन के अलग-अलग ग्रेड तय करता है, जिनमें 91 RON और 95 RON ग्रेड शामिल हैं. तो, क्या आम कार में ज़्यादा ऑक्टेन वाला पेट्रोल डालने से माइलेज बेहतर होता है? आम तौर पर, ऐसा नहीं होता है.

ऑक्टेन का असल में क्या मतलब है?

ऑक्टेन यह मापता है कि पेट्रोल इंजन नॉक के प्रति कितना प्रतिरोधी है. इंजन नॉक असामान्य दहन (कंबशन) का एक प्रकार है जो तब हो सकता है जब बिना जले हवा-ईंधन मिश्रण का कुछ हिस्सा सामान्य फ्लेम फ्रंट से पहले ही अपने आप जलने (ऑटो-इग्निशन) लगता है. ज़्यादा ऑक्टेन वाला ईंधन ऑटो-इग्निशन की संभावना बढ़ने से पहले ज़्यादा दबाव और तापमान को झेल सकता है. लेकिन ज़्यादा ऑक्टेन का मतलब सिर्फ़ यह नहीं है कि पेट्रोल के हर लीटर में ज़्यादा ऊर्जा है.

ऑक्टेन नंबर यह बताता है कि फ़्यूल 'नॉक' (इंजन में होने वाली खड़खड़ाहट) का कितना विरोध करता है, न कि उसमें कितनी एनर्जी है. ऑक्टेन रेटिंग से अलग वजहों से फ़्यूल के फ़ॉर्मूले में एनर्जी की मात्रा अलग-अलग हो सकती है, इसलिए ज़्यादा RON नंबर का मतलब यह नहीं है कि हर लीटर में ज़्यादा इस्तेमाल करने लायक एनर्जी है. इसीलिए फ़्यूल पंप पर ज़्यादा नंबर का मतलब अपने-आप "ज़्यादा माइलेज" नहीं समझा जाना चाहिए.

क्या नॉर्मल कार में प्रीमियम पेट्रोल से माइलेज बेहतर होता है?

आम पेट्रोल पर चलने के लिए बनी कारों के मामले में, आम तौर पर कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता. AAA ने आम पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों का टेस्ट किया और पाया कि प्रीमियम पेट्रोल इस्तेमाल करने पर फ़्यूल इकॉनमी, हॉर्सपावर या एमिशन में कोई खास सुधार नहीं हुआ.

इससे मुख्य बात साफ़ हो जाती है: अगर आपका इंजन रेगुलर पेट्रोल के लिए बना है, तो सिर्फ़ ज़्यादा ऑक्टेन वाले पेट्रोल से माइलेज में बहुत ज़्यादा सुधार होने की संभावना कम ही है.

एक्स्ट्रा ऑक्टेन अपने-आप क्यों मदद नहीं करता?

आधुनिक पेट्रोल इंजन कंबशन और इग्निशन को कंट्रोल करने के लिए सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक इंजन मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं. अगर इंजन को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जिनसे 'नॉक' (इंजन में खड़खड़ाहट की आवाज़) हो सकती है, तो उसका कंट्रोल सिस्टम इंजन को बचाने के लिए इग्निशन टाइमिंग को एडजस्ट कर सकता है. लेकिन जो इंजन आम पेट्रोल के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, वह सिर्फ़ इसलिए ज़्यादा एफ़िशिएंसी नहीं देगा क्योंकि टैंक में ज़्यादा ऑक्टेन वाला फ़्यूल डाला गया है.



दूसरे शब्दों में, फ़्यूल से ऐसा कोई फ़ायदा (एफ़िशिएंसी) नहीं मिल सकता जिसका इस्तेमाल करने के लिए इंजन को डिज़ाइन ही न किया गया हो. यही वजह है कि सिर्फ़ 91 RON से 95 RON फ़्यूल पर स्विच करने को इंजन अपग्रेड करने जैसा नहीं माना जाना चाहिए। ज़्यादा ऑक्टेन वाला फ़्यूल इंजन को 'नॉक' (knock) के ख़िलाफ़ ज़्यादा सुरक्षा देता है. क्या इस सुरक्षा को बेहतर परफ़ॉर्मेंस या एफ़िशिएंसी में बदला जा सकता है, यह इंजन के डिज़ाइन और कैलिब्रेशन पर निर्भर करता है.

अगर कार प्रीमियम पेट्रोल की सलाह देती है तो क्या करें?

यहीं पर जवाब बदल जाता है.



एक ऐसे इंजन में महत्वपूर्ण अंतर है जो:

प्रीमियम पेट्रोल जरूरी है

प्रीमियम पेट्रोल की सलाह दी जाती है

रेगुलर पेट्रोल पर चलने के लिए डिजाइन की गई है

अगर आपके ओनर मैनुअल में प्रीमियम पेट्रोल इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है, तो कुछ हालात ऐसे हो सकते हैं जिनमें इंजन को इसका फ़ायदा मिल सके. अगर मैनुअल में कहा गया है कि रेगुलर पेट्रोल काफ़ी है, तो सिर्फ़ इसलिए ज़्यादा पैसे खर्च करने का कोई खास कारण नहीं है कि ज़्यादा RON नंबर सुनने में बेहतर लगता है.

हाई-कम्प्रेशन और टर्बोचार्ज्ड इंजन के बारे में क्या?

ज़्यादा ऑक्टेन वाला फ़्यूल तब ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब इंजन ऐसी स्थितियों में चलता है जिनसे 'नॉक' (इंजन में खड़खड़ाहट की आवाज़) होने की संभावना बढ़ जाती है. हाई-कम्प्रेशन इंजन कंबशन (जलन की प्रक्रिया) से पहले हवा और फ़्यूल के मिश्रण को बहुत ज़ोर से दबाते हैं. टर्बोचार्ज्ड इंजन भी इनटेक चार्ज का प्रेशर बढ़ा सकते हैं.

इन खासियतों के कारण 'नॉक रेजिस्टेंस' (knock resistance) का महत्व बढ़ सकता है. ज़्यादा कम्प्रेशन रेश्यो वाले इंजन और ऐसे अन्य डिज़ाइनों में, जहाँ नॉक के प्रति ज़्यादा रेजिस्टेंस फ़ायदेमंद होता है, ज़्यादा ऑक्टेन वाले गैसोलीन का इस्तेमाल किया जाता है.

इसका मतलब यह नहीं है कि हर टर्बोचार्ज्ड कार को प्रीमियम पेट्रोल की ज़रूरत होती है. इसका मतलब है कि इंजन की स्पेसिफिकेशन्स मायने रखती हैं. एक मॉडर्न टर्बोचार्ज्ड इंजन को खास तौर पर रेगुलर पेट्रोल पर चलने के लिए कैलिब्रेट किया जा सकता है, जबकि किसी दूसरे इंजन के लिए ज़्यादा ऑक्टेन ग्रेड की ज़रूरत या सलाह हो सकती है.

भारतीय 91 RON और 95 RON पेट्रोल के बारे में क्या?

यहीं पर भारतीय संदर्भ महत्वपूर्ण हो जाता है. BIS मानक ऑक्टेन रेटिंग के आधार पर पेट्रोल ग्रेड को मान्यता देते हैं, जिनमें 91 RON और 95 RON मोटर गैसोलीन शामिल हैं. इसका मतलब है कि 91 RON ईंधन की तुलना में 95 RON ईंधन में 'नॉक' (knock) के प्रति अधिक प्रतिरोधक क्षमता होती है.

लेकिन अगर आपकी कार 91 RON पर सही ढंग से चलने के लिए डिज़ाइन की गई है, तो 95 RON का इस्तेमाल करने से इंजन अपने-आप ज़्यादा कुशल नहीं हो जाता. बेहतर सवाल यह है:

“मेरे इंजन को असल में किस ऑक्टेन रेटिंग की ज़रूरत है या कौन सी रेटिंग रिकमेंड की जाती है?”

उस गाड़ी से जुड़ी ज़रूरतों के लिए आपका ओनर मैनुअल ही सबसे सही ज़रिया है.

क्या प्रीमियम पेट्रोल से कार ज़्यादा स्मूद चल सकती है?

हो सकता है, लेकिन इसे अपने-आप बेहतर माइलेज से नहीं जोड़ना चाहिए. अगर किसी इंजन को ज़्यादा ऑक्टेन वाले फ़्यूल का फ़ायदा उठाने के लिए डिज़ाइन या कैलिब्रेट किया गया है, तो 'नॉक' (knock) के प्रति ज़्यादा रेजिस्टेंस की वजह से उसका इंजन-मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर इग्निशन टाइमिंग बनाए रख सकता है; ऐसे हालात में भी जहाँ 'नॉक' एक समस्या बन सकती थी.

इससे कुछ गाड़ियों की परफ़ॉर्मेंस या स्मूदनेस पर असर पड़ सकता है, खासकर जब गाड़ी पर ज़्यादा लोड हो। लेकिन अगर रेगुलर फ़्यूल वाली गाड़ी पहले से ही ठीक से चल रही है, तो शायद कोई खास फ़र्क न दिखे. इसलिए, अगर प्रीमियम फ़्यूल भरवाने के बाद आपकी कार ज़्यादा स्मूद चलती है, तो सिर्फ़ इस अनुभव से यह साबित नहीं होता कि आपको बेहतर फ़्यूल इकॉनमी मिल रही है.



प्रीमियम फ़्यूल और इंजन की सफ़ाई के बारे में क्या?

एक और आम धारणा यह है कि ज़्यादा ऑक्टेन वाला पेट्रोल इंजन को अपने-आप साफ़ रखता है. ऑक्टेन और फ़्यूल को साफ़ करने के गुण अलग-अलग विशेषताएँ हैं.

BIS की इंडियन मोटर-गैसोलीन स्पेसिफिकेशन में इंजन के इनटेक सिस्टम की सफ़ाई और मल्टीफ़ंक्शनल एडिटिव्स के बारे में अलग से बताया गया है. दूसरे शब्दों में, सिर्फ़ RON से यह पता नहीं चलता कि किसी खास फ़्यूल में कौन सा एडिटिव पैकेज है या वह जमा होने वाले कचरे (डिपॉज़िट) पर कितना असर डाल सकता है.



इसलिए आपको यह नहीं मान लेना चाहिए कि ज़्यादा RON नंबर का मतलब अपने-आप यह होता है:

साफ इंजेक्टर

साफ इंजन

बेहतर डिपॉजिट कंट्रोल

इंजन की लंबी उम्र

उन दावों के लिए खास फ़्यूल फ़ॉर्मूलेशन और उसके एडिटिव पैकेज के बारे में अलग से सबूत की ज़रूरत होती है.

आपको हाई-ऑक्टेन पेट्रोल का इस्तेमाल कब करना चाहिए?

ज़्यादा ऑक्टेन वाले पेट्रोल का इस्तेमाल तब सही रहता है जब:

आपकी कार की ओनर मैनुअल में इसकी जरूरत बताई गई हो.

ओनर मैनुअल में इसकी सलाह दी गई हो और आप कंपनी द्वारा बताए गए ईंधन स्पेसिफिकेशन का पालन करना चाहते हों.

आपका इंजन खास तौर पर ज्यादा ऑक्टेन वाले पेट्रोल के लिए डिजाइन किया गया हो.

इंजन में लगातार नॉकिंग की समस्या हो और ओनर मैनुअल ज्यादा ऑक्टेन वाले पेट्रोल या प्रोफेशनल जांच की सलाह देता हो.

तब इसका मतलब कम समझ आता है, जब:

आपकी कार रेगुलर पेट्रोल के लिए डिजाइन की गई है

आप सिर्फ बेहतर माइलेज के लिए प्रीमियम पेट्रोल ले रहे हैं.

आप मानते हैं कि ज्यादा RON का मतलब अपने आप बेहतर ईंधन गुणवत्ता है.

आपने अपनी कार के लिए सुझाए गए ईंधन ग्रेड की जांच नहीं की है.

अगर आपके इंजन में लगातार 'नॉकिंग' (खटखट की आवाज़) हो रही है, तो सिर्फ़ फ़्यूल बदलने को ही पूरी समस्या का समाधान नहीं माना जाना चाहिए. बार-बार होने वाली नॉकिंग की समस्या किसी ऐसी अंदरूनी खराबी का संकेत हो सकती है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है.

तो, क्या आपको अपनी आम कार में 95 RON पेट्रोल भरवाना चाहिए?

सिर्फ़ माइलेज के लिए नहीं. अगर आपकी कार रेगुलर पेट्रोल पर चलने के लिए बनी है, तो प्रीमियम हाई-ऑक्टेन फ़्यूल इस्तेमाल करने से फ़्यूल-इकोनॉमी में कोई खास फ़ायदा नहीं होता, जैसा कि इंडिपेंडेंट टेस्टिंग से पता चला है. ऐसे इंजन इसके अपवाद हैं जिनके लिए ज़्यादा ऑक्टेन की ज़रूरत होती है या जिसकी सलाह दी जाती है, खासकर तब जब इंजन को उसके बेहतर 'नॉक रेजिस्टेंस' (knock resistance) का फ़ायदा उठाने के लिए डिज़ाइन किया गया हो.

इससे बेहतर परफ़ॉर्मेंस या क्षमता मिलेगी या नहीं, यह इंजन, उसके कैलिब्रेशन और उसे किस तरह के फ़्यूल के लिए बनाया गया है, इस पर निर्भर करता है. इसलिए पेट्रोल पंप पर ज़्यादा पैसे खर्च करने से पहले यह देख लें कि आपकी कार को असल में किस चीज़ की ज़रूरत है. आपकी कार के लिए सबसे अच्छा पेट्रोल ज़रूरी नहीं कि सबसे महंगा वाला ही हो. सबसे अच्छा पेट्रोल वही है जिसके इस्तेमाल के लिए आपका इंजन बना है.