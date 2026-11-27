नये 890cc V2 इंजन के साथ डुकाटी डेजर्टएक्स V2 भारत में ₹20 लाख में हुई लॉन्च
- नया 890cc V2 इंजन 110 bhp और 92 Nm का टॉर्क बनाता है
- इसमें मोनोकॉक चेसिस, पूरी तरह से एडजस्ट होने वाला KYB सस्पेंशन और 21/18-इंच के ट्यूबलेस स्पोक वाले पहिए दिए गए हैं
- तकनीकी रूप से अपडेट किए गए इस मॉडल में छह राइडिंग मोड, कॉर्नरिंग ABS और 5-इंच का TFT डिस्प्ले शामिल है
डुकाटी ने भारत में नई डेजर्टएक्स V2 (DesertX V2) को ₹19.99 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. दूसरी पीढ़ी की इस एडवेंचर मोटरसाइकिल में बिल्कुल नया 890cc V2 इंजन, मोनोकॉक चेसिस, बेहतर KYB सस्पेंशन और अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स दिए गए हैं. यह मोटरसाइकिल 'मैट स्टार व्हाइट सिल्क' (Matt Star White Silk) नाम के एक ही कलर ऑप्शन में उपलब्ध है. इसकी डिलेवरी दिसंबर 2026 के पहले हफ्ते में शुरू होगी, और डुकाटी डीलरशिप पर इसकी बुकिंग अभी से शुरू हो चुकी है.
नई डेजर्टएक्स V2 में डुकाटी का नया 890cc V2 इंजन लगा है, जो 9,000 rpm पर 110 bhp की ताकत और 7,000 rpm पर 92 Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह कंपनी द्वारा बनाया गया सबसे हल्का ट्विन-सिलेंडर, फोर-वाल्व-पर-सिलेंडर इंजन है, जिसमें IVT (वेरिएबल इनटेक वाल्व टाइमिंग) सिस्टम दिया गया है. डुकाटी का दावा है कि 3,000 rpm से ही पीक टॉर्क का 70% हिस्सा मिलने लगता है, जिससे कम स्पीड पर कंट्रोल बनाए रखने और मुश्किल रास्तों पर बाइक को आसानी से चलाने में मदद मिलती है. इसके 6-स्पीड गियरबॉक्स के रेशियो में भी बदलाव किए गए हैं; शुरुआती चार गियर छोटे रखे गए हैं ताकि ऑफ-रोडिंग में आसानी हो, जबकि छठा गियर लंबा रखा गया है ताकि हाईवे पर आराम से क्रूज़िंग की जा सके. इस इंजन का सर्विस इंटरवल भी एक खास खूबी है—इसमें हर 45,000 km पर वाल्व क्लीयरेंस चेक किया जाता है, और हर 15,000 km या दो साल में ऑयल बदला जाता है.
डेजर्टएक्स V2 में एक खास एल्युमिनियम मोनोकोक फ्रेम दिया गया है, जिसमें इंजन को एक 'स्ट्रेस्ड मेंबर' की तरह इस्तेमाल किया जाता है और यह एयरबॉक्स का भी काम करता है. ऑफ-रोड राइड के बाद एयर फिल्टर तक आसानी से पहुँचने और उसे साफ करने के लिए उसकी जगह बदल दी गई है. इस मोटरसाइकिल में एक ट्रेलिस रियर सबफ्रेम और प्रोग्रेसिव रियर सस्पेंशन लिंकेज के साथ नया डबल-साइडेड एल्युमिनियम स्विंगआर्म भी दिया गया है. सस्पेंशन के लिए इसमें 230 mm ट्रैवल वाला पूरी तरह से एडजस्ट होने वाला 46 mm का KYB अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क, और रिमोट प्रीलोड एडजस्टमेंट के साथ 220 mm ट्रैवल वाला KYB रियर मोनोशॉक लगा है. यह मोटरसाइकिल 21-इंच के फ्रंट और 18-इंच के रियर ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स पर चलती है, जिनमें पिरेली स्कॉर्पियन रैली STR टायर लगे हैं.
ब्रेकिंग हार्डवेयर में ब्रेम्बो M4.32 रेडियल मोनोब्लॉक कैलिपर्स के साथ दो 305 mm फ्रंट डिस्क शामिल हैं. डेजर्टएक्स V2 का बिना ईंधन के वजन 209 kg है और इसमें 18 लीटर का पॉलिमर फ्यूल टैंक दिया गया है. इसकी सीट की ऊंचाई 840 mm है, जबकि टैंक पर टेक्सचर्ड ग्रिप पैनल और क्रैश-पैड प्रोटेक्शन दिए गए हैं. यह मोटरसाइकिल 'मैट स्टार व्हाइट सिल्क' फिनिश में उपलब्ध है.
नई डेजर्टएक्स (DesertX) में रैली से प्रेरित इसकी खास स्टाइलिंग तो बरकरार है, लेकिन इसमें अब एक पतला फ्यूल टैंक, नया बॉडीवर्क और ज्यादा बेहतर लेआउट दिया गया है. राइडिंग पोज़िशन में भी बदलाव किए गए हैं; फुटपेग्स को पीछे की तरफ खिसकाया गया है, जबकि सीट और हैंडलबार को थोड़ा आगे की ओर रखा गया है. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ऑफ-रोड राइडिंग के दौरान फुटपेग्स पर खड़े होकर बाइक चलाते समय बेहतर कंट्रोल मिल सके.
डेजर्टएक्स V2 (DesertX V2) में एक बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज दिया गया है, जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल और इंजन ब्रेक कंट्रोल के साथ-साथ 4-लेवल कॉर्नरिंग ABS शामिल है. एंड्यूरो (Enduro) और रैली (Rally) मोड में इस सिस्टम को पूरी तरह से बंद भी किया जा सकता है. इसमें 6 राइडिंग मोड दिए गए हैं – स्पोर्ट, टूरिंग, अर्बन, वेट, एंड्यूरो और रैली – जिनमें से आखिरी दो खास तौर पर ऑफ-रोड इस्तेमाल के लिए हैं. इस मोटरसाइकिल में डुकाटी क्विक शिफ्ट 2.0 (Ducati Quick Shift 2.0) भी मिलता है, जिसमें बाहरी सेंसर नहीं होते, जिससे यह कीचड़, धूल और झटकों से बेहतर तरीके से सुरक्षित रहती है.
इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज में 16:9 आस्पेक्ट रेशियो वाला एक नया 5-इंच का फुल-TFT डिस्प्ले शामिल है, जिसे एक नए डिज़ाइन किए गए जॉयस्टिक से कंट्रोल किया जा सकता है. इसमें तीन तरह के इन्फॉर्मेशन लेआउट मिलते हैं – रोड, रोड प्रो और रैली; रैली मोड में एक ट्रिपमास्टर फ़ंक्शन भी दिया गया है.
लोकप्रिय डुकाटी मॉडल
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आने वाली कारें
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