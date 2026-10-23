डुकाटी फॉर्मूला 73 लिमिटेड एडिशन कैफे रेसर रु.20 लाख में हुई लॉन्च; सभी यूनिट्स की हुई बिक्री
- डुकाटी फॉर्मूला 73 कैफे रेसर मोटरसाइकिल की कीमत रु.20 लाख है
- यह मोटरसाइकिल 1973 की डुकाटी 750 सुपर स्पोर्ट डेस्मो को ट्रिब्यूट देती है
- फॉर्मूला 73 में डुकाटी का मशहूर एयर-कूल्ड ट्विन-सिलेंडर इंजन लगा है
डुकाटी इंडिया ने आधिकारिक तौर पर 'फॉर्मूला 73 कैफे रेसर' मोटरसाइकिल लॉन्च की है, जिसकी कीमत रु.20 लाख (एक्स-शोरूम) है. दुनिया भर में इसकी केवल 873 यूनिट्स ही उपलब्ध थीं, जिनमें से कुछ भारत के लिए आवंटित की गई थीं. ये सभी बिक चुकी हैं और अब कोई नई बुकिंग नहीं ली जा रही है. डुकाटी फॉर्मूला 73 को इस इतालवी ब्रांड के 100वें साल के जश्न के मौके पर पेश किया गया है. यह मोटरसाइकिल 1973 की 'डुकाटी 750 सुपर स्पोर्ट डेस्मो' को ट्रिब्यूट देती है. यह डुकाटी की पहली ऐसी रोड बाइक थी, जिसमें 'डेस्मोड्रोमिक वाल्व टाइमिंग सिस्टम' का इस्तेमाल किया गया था.
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डुकाटी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर बिपुल चंद्रा ने नई मोटरसाइकिलों के बारे में बात करते हुए कहा, "हमें इस बात पर बहुत गर्व है कि हम भारत में अपने उत्साही 'डुकाटिस्टी' (डुकाटी प्रेमियों) के लिए इन लिमिटेड-एडिशन मोटरसाइकिलों का एक बेहद खास कोटा हासिल कर पाए हैं. दुनिया भर में इनकी केवल 873 यूनिट्स ही बनाई गई हैं. 'फॉर्मूला 73' का आना भारतीय कलेक्टर्स के लिए एक दुर्लभ मौका है, जिससे वे इटली की सदाबहार विरासत के एक बेहतरीन नमूने को अपना बना सकते हैं, जिसमें आधुनिक डुकाटी परफॉरमेंस का शानदार मेल देखने को मिलता है.
दिखने में, नई डुकाटी फॉर्मूला 73, 750 सुपर स्पोर्ट डेस्मो का एक आधुनिक रूप है. इसका सिल्वर और एक्वा ग्रीन रंग मूल बाइक से प्रेरित है, जबकि टैंक पर बनी सुनहरी पट्टी, 750 इमोला डेस्मो की बिना पेंट वाली पट्टी की याद दिलाती है. क्लिप-ऑन हैंडलबार, बार-एंड मिरर, और छोटी फेयरिंग व टेल इसके 'कैफे रेसर' स्टाइल को पूरा करते हैं. ब्रेक और क्लच लीवर, फुटपेग और रिज़ोमा फ्यूल कैप जैसे बिलेट एल्युमिनियम के पुर्जे इसकी बारीकियों को और निखारते हैं.
इस बाइक में एक्वा ग्रीन रंग का स्टील ट्रेलिस फ्रेम दिया गया है, साथ ही इसमें 17-इंच के स्पोक वाले पहिए और पिरेली डियाब्लो रोसो IV टायर लगे हैं. इसके अलावा, हर लिमिटेड-एडिशन बाइक की स्टीयरिंग प्लेट पर उसका नाम और सीरियल नंबर लिखा होता है. साथ ही, इसके साथ एक प्रमाणिकता प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी) और डुकाटी स्टाइल सेंटर की पुरानी तस्वीरों व डिज़ाइन स्केच का एक संग्रह भी मिलता है.
फॉर्मूला 73 में डुकाटी का मशहूर एयर-कूल्ड ट्विन-सिलेंडर इंजन लगा है. यह 803 cc का L-ट्विन इंजन है, जिसमें डेस्मोड्रोमिक वॉल्व टाइमिंग और हर सिलेंडर में दो वॉल्व दिए गए हैं. इसके अलावा, इसमें टर्मिगनोनी (Termignoni) द्वारा विकसित एग्जॉस्ट और राइड-बाय-वायर थ्रॉटल है, जो एक खास आवाज़ देने के साथ-साथ कम रेव्स (low revs) पर भी स्मूथ और बेहतरीन रिस्पॉन्स देते हैं. साथ ही, यह यूरो 5+ एमिशन स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है और 8,250 rpm पर 73 bhp की पावर जनरेट करता है.
इसमें डुकाटी ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, डुकाटी क्विक शिफ्ट सिस्टम और दो राइडिंग मोड जैसी इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं शामिल हैं, जो इसे रोज़मर्रा के इस्तेमाल और लंबी यात्राओं, दोनों के लिए उपयुक्त बनाती हैं.
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