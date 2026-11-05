डुकाटी ने भारत में डेस्मो450 MX फैक्ट्री और EDX ऑफ-रोड बाइक्स लॉन्च कीं
- डुकाटी ने भारत में मोटोक्रॉस के लिए 'डेस्मो450 MX फैक्ट्री' और एंड्यूरो तथा क्रॉस-कंट्री राइडिंग के लिए 'डेस्मो450 EDX' लॉन्च की है
- दोनों में 449.6cc का डेस्मोड्रोमिक सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 63.5 hp की ताकत और 53.5 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इनमें ट्रैक्शन कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, इंजन ब्रेक कंट्रोल और क्विकशिफ्टर जैसे फीचर्स दिए गए हैं
- भारत में इनकी एक्स-शोरूम कीमत इस प्रकार है: EDX की कीमत रु.18.55 लाख और MX फैक्ट्री की कीमत रु.21.26 लाख है. डुकाटी डीलरशिप पर इनकी बुकिंग शुरू हो चुकी है
डुकाटी ने भारत में अपनी ऑफ-रोड रेंज का विस्तार करते हुए 'डेस्मो450 MX फैक्ट्री' मोटोक्रॉस बाइक और 'डेस्मो450 EDX' एंड्यूरो मोटरसाइकिल लॉन्च की है. कंपनी के रेसिंग प्रोग्राम्स से मिले इनपुट के आधार पर तैयार की गई 'MX फैक्ट्री' को मोटोक्रॉस प्रतियोगिताओं के लिए बनाया गया है, जबकि 'EDX' को एंड्यूरो और क्रॉस-कंट्री राइडिंग के लिए तैयार किया गया है.
दोनों बाइक्स में 449.6cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जिसमें डेस्मोड्रोमिक वाल्व टाइमिंग का इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 9,400 rpm पर 63.5 hp की ताकत और 7,500 rpm पर 53.5 Nm का टॉर्क पैदा करता है. डुकाटी के अनुसार, 4,200 rpm से ही पीक टॉर्क का 70% हिस्सा मिलने लगता है, और इसका रेव लिमिटर 11,900 rpm पर सेट है.
डेस्मो450 MX फैक्ट्री रेस पर केंद्रित मॉडल है. बिना ईंधन के इसका वजन 104 किलोग्राम है. इसमें टाइटेनियम अक्रापोविक एग्जॉस्ट, खास इंजन मैपिंग, पूरी तरह से एडजस्ट होने वाला शोवा सस्पेंशन, बिलेट ट्रिपल क्लैम्प और स्टैंडर्ड होलशॉट डिवाइस दिए गए हैं. इसे डुकाटी कोर्से 2025 लिवरी में तैयार किया गया है और इसमें 7.2 लीटर का फ्यूल टैंक है.
डेस्मो450 EDX, MX प्लेटफॉर्म को ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर लंबी राइड के लिए ढालता है. इसमें 8.5 लीटर का टैंक, पिरेली स्कॉर्पियन XC मिड-सॉफ्ट टायरों वाला 18 इंच का पिछला पहिया, ट्रेल के हिसाब से ट्यून किया गया शोवा सस्पेंशन, हैंडगार्ड, स्किड प्लेट और साइड स्टैंड स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं. बिना ईंधन के इसका वजन 107.1 kg है.
दोनों मॉडलों में डुकाटी का ऑफ-रोड इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज दिया गया है, जिसमें क्लोज्ड-लूप डुकाटी ट्रैक्शन कंट्रोल शामिल है. यह रियर-व्हील के फिसलने पर प्रतिक्रिया देता है और जंप को पहचानकर अपने आप डिसइंगेज हो सकता है. राइडर्स को इसमें लॉन्च कंट्रोल, इंजन ब्रेक कंट्रोल, डुकाटी क्विकशिफ्टर, दो पावर मोड और दो राइडिंग मोड भी मिलते हैं.
डेस्मो450 EDX की कीमत रु.18.55 लाख है, जबकि डेस्मो450 MX फैक्ट्री की कीमत रु.21.26 लाख (एक्स-शोरूम, भारत) है. देश भर में डुकाटी डीलरशिप पर बुकिंग शुरू हो गई है.
लोकप्रिय डुकाटी मॉडल
- डुकाटी
पाणिगले V4एक्स-शोरूम प्राइस₹ 32.05 - 77 लाख
- डुकाटी
सुपरस्पोर्टएक्स-शोरूम प्राइस₹ 17.16 - 20.1 लाख
- डुकाटी
मॉन्सटरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.99 - 14.34 लाख
- डुकाटी
स्ट्रीटफाइटर-v4एक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.77 - 31.58 लाख
- डुकाटी
पाणिगले V2एक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.12 - 21.1 लाख
- डुकाटी
स्क्रैम्बलरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.01 - 12.96 लाख
- डुकाटी
मल्टीस्ट्राडा V2एक्स-शोरूम प्राइस₹ 18.88 - 21.3 लाख
- डुकाटी
हाइपरमोटर्ड 950एक्स-शोरूम प्राइस₹ 15.82 - 19.26 लाख
- डुकाटी
एक्सडेवियलएक्स-शोरूम प्राइस₹ 18.59 - 21.61 लाख
- डुकाटी
स्ट्रीटफाइटर-v2एक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.46 लाख
- डुकाटी
मल्टीस्ट्राडा V4एक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.92 - 43.31 लाख
- डुकाटी
डेजर्टएक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.59 - 25.34 लाख
- डुकाटी
एक्सडायवेल वी4एक्स-शोरूम प्राइस₹ 30.89 लाख
- डुकाटी
स्क्रेम्ब्लर आइकनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11.25 लाख
- डुकाटी
स्क्रैम्बलर फुल थ्रॉटलएक्स-शोरूम प्राइस₹ 14.21 लाख
- डुकाटी
स्क्रैम्बलर 2जीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11.72 - 13.54 लाख
- डुकाटी
पैनिगेल वी4 आरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 84.99 लाख
- डुकाटी
पानिगाले वी4 लैम्बोर्गिनीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1 करोड़
- डुकाटी
मल्टीस्ट्राडा वी4 रैलीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 31.76 - 32.08 लाख
- डुकाटी
हाइपरमोटार्ड V2एक्स-शोरूम प्राइस₹ 16.53 - 20.78 लाख
- डुकाटी
हाइपरमोटर्ड 698 मोनोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 17.63 - 18.7 लाख
- डुकाटी
फॉर्मूला 73एक्स-शोरूम प्राइस₹ NA
- डुकाटी
डायवेल V4एक्स-शोरूम प्राइस₹ 29.08 - 29.66 लाख
- डुकाटी
डेस्मो450 एमएक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 17.24 लाख
नई कारें
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
आने वाली कारें
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- लेम्बॉर्गिनी टेमेरारियो टेटोनेरो से पर्दा उठा, सेंट्रो स्टाइल की सहायता से किया गया तैयारलैम्बॉर्गिनी ने एक खास, लिमिटेड-एडिशन, टू-टोन 'टेमेरारियो' पेश की है, जिसे इस इटैलियन कंपनी के डिज़ाइन सेंटर—जिसे 'सेंट्रो स्टाइल' (Centro Stile) कहा जाता है—ने तैयार किया है.1 मिनट पढ़ें
- EICMA 2026: होंडा अपनी मोटरसाइकिलों में ADAS पेश करेगीहोंडा ने अपनी मोटरसाइकिलों में 10 राइडर-असिस्टेंस फीचर जोड़े हैं, जिनमें एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ब्लाइंड-स्पॉट अलर्ट और इमरजेंसी ब्रेकिंग असिस्टेंस शामिल हैं.1 मिनट पढ़ें
- भारत में लॉन्च से पहले डेंज़ा Z9 GT की झलक दिखीZ9 GT उन कम से कम दो कारों में से एक होगी, जिन्हें डेन्ज़ा 13 नवंबर को भारत में पेश करने की योजना बना रहा है.1 मिनट पढ़ें
- लॉन्च से पहले महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन एडिशन वन देखी गईआने वाले स्पेशल एडिशन में कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जबकि पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं है. हालाँकि, ऐसा लगता है कि यह एक महंगे वेरिएंट पर आधारित है.1 मिनट पढ़ें
- कारएंडबाइक-टीम | Nov 5, 2026रोज़ाना इस्तेमाल के लिए 125cc स्कूटर बेहतर है या 125cc बाइक? आराम, माइलेज और स्टोरेज के हिसाब से लें सही फैसलाहम दे रहें हैं एक अहम सवाल का जवाव. जब बात आती है कीमत, आराम और सामान रखने की जगह की सक्टूर यह बाइक में से कौन है बेहतर?5 मिनट पढ़े
- डुकाटी ने भारत में डेस्मो450 MX फैक्ट्री और EDX ऑफ-रोड बाइक्स लॉन्च कींमोटोक्रॉस और एंड्यूरो मॉडल में 449.6cc का डेस्मोड्रोमिक सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है और अब इनकी बुकिंग शुरू हो गई है.1 मिनट पढ़ें
- नई महिंद्रा थार OG बनाम थार रॉक्स: 3-डोर या 5-डोर, कौन सा विकल्प ज्यादा बेहतर है?इसे और स्पष्ट करें - महिंद्रा थार OG उन खरीदारों के लिए है जो क्लासिक थार का अनुभव चाहते हैं, जबकि ROXX में व्यावहारिकता, आराम और ज़्यादा तकनीक मिलती है. तो, आपके लिए कौन सी बेहतर रहेगी? यहाँ इन दोनों की तुलना दी गई है.1 मिनट पढ़ें
- 2026 होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट vs ह्यून्दे क्रेटा vs किआ सेल्टॉस: क्या नए फीचर्स के साथ एलिवेट अब देगी कड़ी टक्कर?होंडा की अपडेटेड एलिवेट, ह्यून्दे क्रेटा और किआ सेल्टॉस को टक्कर देती है, लेकिन क्या इसके नए फीचर्स इसे उनके बीच के फासले को कम करने में मदद कर सकते हैं?1 मिनट पढ़ें
- इटालजेट भारत में तीन ड्रैगस्टर स्कूटर मॉडल के साथ होगा लॉन्चइटैलियन स्कूटर ब्रांड 'इटालजेट' (Italjet) दिसंबर में भारत में लॉन्च होगा. मल्टी-ब्रांड वेंचर 'मोटोहॉस' (Motohaus) के ज़रिए, यह ब्रांड भारत में ड्रैगस्टर 300, ड्रैगस्टर 459 और ड्रैगस्टर 700 को पेश करेगा.1 मिनट पढ़ें