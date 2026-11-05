डुकाटी ने भारत में डेस्मो450 MX फैक्ट्री और EDX ऑफ-रोड बाइक्स लॉन्च कीं

डुकाटी ने भारत में अपनी ऑफ-रोड रेंज का विस्तार करते हुए 'डेस्मो450 MX फैक्ट्री' मोटोक्रॉस बाइक और 'डेस्मो450 EDX' एंड्यूरो मोटरसाइकिल लॉन्च की है. कंपनी के रेसिंग प्रोग्राम्स से मिले इनपुट के आधार पर तैयार की गई 'MX फैक्ट्री' को मोटोक्रॉस प्रतियोगिताओं के लिए बनाया गया है, जबकि 'EDX' को एंड्यूरो और क्रॉस-कंट्री राइडिंग के लिए तैयार किया गया है.

दोनों बाइक्स में 449.6cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जिसमें डेस्मोड्रोमिक वाल्व टाइमिंग का इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 9,400 rpm पर 63.5 hp की ताकत और 7,500 rpm पर 53.5 Nm का टॉर्क पैदा करता है. डुकाटी के अनुसार, 4,200 rpm से ही पीक टॉर्क का 70% हिस्सा मिलने लगता है, और इसका रेव लिमिटर 11,900 rpm पर सेट है.

डेस्मो450 MX फैक्ट्री रेस पर केंद्रित मॉडल है. बिना ईंधन के इसका वजन 104 किलोग्राम है. इसमें टाइटेनियम अक्रापोविक एग्जॉस्ट, खास इंजन मैपिंग, पूरी तरह से एडजस्ट होने वाला शोवा सस्पेंशन, बिलेट ट्रिपल क्लैम्प और स्टैंडर्ड होलशॉट डिवाइस दिए गए हैं. इसे डुकाटी कोर्से 2025 लिवरी में तैयार किया गया है और इसमें 7.2 लीटर का फ्यूल टैंक है.

डेस्मो450 EDX, MX प्लेटफॉर्म को ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर लंबी राइड के लिए ढालता है. इसमें 8.5 लीटर का टैंक, पिरेली स्कॉर्पियन XC मिड-सॉफ्ट टायरों वाला 18 इंच का पिछला पहिया, ट्रेल के हिसाब से ट्यून किया गया शोवा सस्पेंशन, हैंडगार्ड, स्किड प्लेट और साइड स्टैंड स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं. बिना ईंधन के इसका वजन 107.1 kg है.

दोनों मॉडलों में डुकाटी का ऑफ-रोड इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज दिया गया है, जिसमें क्लोज्ड-लूप डुकाटी ट्रैक्शन कंट्रोल शामिल है. यह रियर-व्हील के फिसलने पर प्रतिक्रिया देता है और जंप को पहचानकर अपने आप डिसइंगेज हो सकता है. राइडर्स को इसमें लॉन्च कंट्रोल, इंजन ब्रेक कंट्रोल, डुकाटी क्विकशिफ्टर, दो पावर मोड और दो राइडिंग मोड भी मिलते हैं.

डेस्मो450 EDX की कीमत रु.18.55 लाख है, जबकि डेस्मो450 MX फैक्ट्री की कीमत रु.21.26 लाख (एक्स-शोरूम, भारत) है. देश भर में डुकाटी डीलरशिप पर बुकिंग शुरू हो गई है.