भारत में डुकाटी पानिगाले V4 ट्राइकोलोर 'रेस ऑफ चैंपियंस' बाइक्स बिक गईं; कुल छह यूनिट आवंटित की गई
- भारत के लिए 'रेस ऑफ चैंपियंस' पैनिगेल V4 ट्राइकोलोर (Panigale V4 Tricolore) मोटरसाइकिलें आवंटित की गई हैं
- हर बाइक एक खास डुकाटी रेसर से जुड़ी है और उस पर उस राइडर के हिसाब से खास डिज़ाइन (livery) दी गई है
- सभी छह यूनिट बिक चुकी हैं; इनकी डिलीवरी नवंबर 2026 के अंत तक मिलने की उम्मीद है
'रेस ऑफ चैंपियंस' वर्ल्ड डुकाटी वीक के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है, जिसमें डुकाटी के वैश्विक रेसिंग प्रोग्राम्स के राइडर्स एक खास प्रतियोगिता के लिए एक साथ आते हैं. 2026 के एडिशन में, इटली के मिसानो सर्किट पर कई अंतरराष्ट्रीय रेसिंग स्टार्स ने विशेष रूप से तैयार की गई 'पैनिगेल V4 ट्रिकोलोर' (Panigale V4 Tricolore) मोटरसाइकिलों पर हिस्सा लिया. अब ये मोटरसाइकिलें भारत के कुछ चुनिंदा कलेक्टर्स के पास पहुँच रही हैं. इससे उन्हें ऐसी मोटरसाइकिलें अपने पास रखने का मौका मिल रहा है, जिनका वास्तव में रेसिंग का इतिहास रहा है - न कि सिर्फ ऐसी मोटरसाइकिलें, जिनका डिज़ाइन रेसिंग ट्रैक से प्रेरित है.
भारत आ रही छह मोटरसाइकिलों को 'वर्ल्ड डुकाटी वीक 2026' के 'रेस ऑफ चैंपियंस' के दौरान अंतरराष्ट्रीय मोटरसाइकिल रेसिंग के कुछ सबसे बड़े नामों द्वारा चलाया गया था. भारत के लिए तय की गई इन मोटरसाइकिलों में वे बाइकें शामिल हैं, जिनका संबंध इनसे है:
- अल्वारो बाउटिस्टा #19 – अरूबा.इट रेसिंग – डुकाटी
- इकर लेकुओना #7 – अरूबा.इट रेसिंग – डुकाटी
- यारी मोंटेला – बार्नी स्पार्क रेसिंग टीम
- अल्बर्टो सुर्रा – टीम मोटोकॉर्सा रेसिंग
- टॉमी ब्राइडवेल #46 – सुपरबाइक एडवोकेट्स
- टैरन मैकेंजी #95 – एमजीएम परफॉर्मेंस ऑप्टिकल एक्सप्रेस
डुकाटी का कहना है कि भारत के लिए कुल छह मोटरसाइकिलें आवंटित की गई हैं. इनमें से हर एक अपने आप में एक खास 'कलेक्टर पीस' है, जिसका अपना एक अलग राइडर, रेस का इतिहास, डिज़ाइन (लिवरी) और सीरियल नंबर है। हर बाइक को एक खास डिज़ाइन में तैयार किया गया है, जो उस इवेंट के दौरान उससे जुड़े राइडर से मेल खाता है.
पानिगाले V4 ट्राइकोलोर (Panigale V4 Tricolore) पर आधारित, 'रेस ऑफ चैंपियंस' मोटरसाइकिलों में विशेष रूप से ट्रैक के लिए तैयार किया गया सेटअप दिया गया है. इसमें STM-EVO SBK ड्राई क्लच, फुल टाइटेनियम अक्रापोविच (Akrapovič) एग्जॉस्ट सिस्टम, डुकाटी व्हीकल ऑब्जर्वर कंट्रोल रेस प्रो (Ducati Vehicle Observer Control Race Pro) सॉफ्टवेयर और खास रेसिंग एयरोडायनामिक्स शामिल हैं.
ब्रेकिंग सिस्टम में 338.5 mm के वेंटिलेटेड ब्रेम्बो टी-ड्राइव डिस्क, ब्रेम्बो PR 17/19-21 MCS मास्टर सिलेंडर और रेसिंग कैलिपर्स के साथ-साथ कार्बन-फाइबर ब्रेक-कूलिंग डक्ट्स शामिल हैं. इन मोटरसाइकिलों में ओलिन्स (Öhlins) सस्पेंशन कंपोनेंट्स और पिरेली सुपरबाइक रेसिंग टायर भी दिए गए हैं.
रेसिंग से प्रेरित आम लिमिटेड-एडिशन मोटरसाइकिलों के विपरीत, ये छह पैनिगेल V4 ट्राइकोलोर (Panigale V4 Tricolore) मशीनें 'रेस ऑफ चैंपियंस' में हिस्सा ले चुकी हैं. इनका इतिहास और जाने-माने डुकाटी रेसर्स के साथ इनका जुड़ाव, इन्हें कलेक्टिबल्स (संग्रहणीय वस्तुओं) के रूप में खास बनाता है.
सभी छह यूनिट पहले ही बुक हो चुकी हैं, यानी भारत के लिए आवंटित सभी यूनिट बिक गई हैं. डुकाटी इंडिया को उम्मीद है कि नवंबर 2026 के अंत तक संबंधित मालिकों को डिलीवरी पूरी कर दी जाएगी.
लोकप्रिय डुकाटी मॉडल
- डुकाटी
पाणिगले V4एक्स-शोरूम प्राइस₹ 32.05 - 77 लाख
- डुकाटी
सुपरस्पोर्टएक्स-शोरूम प्राइस₹ 17.16 - 20.1 लाख
- डुकाटी
मॉन्सटरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.99 - 14.34 लाख
- डुकाटी
स्ट्रीटफाइटर-v4एक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.77 - 31.58 लाख
- डुकाटी
पाणिगले V2एक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.12 - 21.1 लाख
- डुकाटी
स्क्रैम्बलरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.01 - 12.96 लाख
- डुकाटी
मल्टीस्ट्राडा V2एक्स-शोरूम प्राइस₹ 18.88 - 21.3 लाख
- डुकाटी
हाइपरमोटर्ड 950एक्स-शोरूम प्राइस₹ 15.82 - 19.26 लाख
- डुकाटी
एक्सडेवियलएक्स-शोरूम प्राइस₹ 18.59 - 21.61 लाख
- डुकाटी
स्ट्रीटफाइटर-v2एक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.46 लाख
- डुकाटी
मल्टीस्ट्राडा V4एक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.92 - 43.31 लाख
- डुकाटी
डेजर्टएक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.59 - 25.34 लाख
- डुकाटी
एक्सडायवेल वी4एक्स-शोरूम प्राइस₹ 30.89 लाख
- डुकाटी
स्क्रेम्ब्लर आइकनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11.25 लाख
- डुकाटी
स्क्रैम्बलर फुल थ्रॉटलएक्स-शोरूम प्राइस₹ 14.21 लाख
- डुकाटी
स्क्रैम्बलर 2जीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11.72 - 13.54 लाख
- डुकाटी
पैनिगेल वी4 आरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 84.99 लाख
- डुकाटी
पानिगाले वी4 लैम्बोर्गिनीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1 करोड़
- डुकाटी
मल्टीस्ट्राडा वी4 रैलीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 31.76 - 32.08 लाख
- डुकाटी
हाइपरमोटार्ड V2एक्स-शोरूम प्राइस₹ 16.53 - 20.78 लाख
- डुकाटी
हाइपरमोटर्ड 698 मोनोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 17.63 - 18.7 लाख
- डुकाटी
फॉर्मूला 73एक्स-शोरूम प्राइस₹ 20 लाख
- डुकाटी
डायवेल V4एक्स-शोरूम प्राइस₹ 29.08 - 29.66 लाख
- डुकाटी
डेस्मो450 एमएक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 17.24 लाख
नई कारें
- डेंज़ा
Z9 GTएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.57 Crore
- डेंज़ा
D9एक्स-शोरूम प्राइस₹ 90 Lakh
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
आने वाली कारें
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- जीप रेकॉन इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-26
- वॉल्वो एक्ससी70एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-26
- टोयोटा New Innova Hycrossएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-26
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- भारत में डुकाटी पानिगाले V4 ट्राइकोलोर 'रेस ऑफ चैंपियंस' बाइक्स बिक गईं; कुल छह यूनिट आवंटित की गईइटली के मिसानो में 'वर्ल्ड डुकाटी वीक 2026' के दौरान, अंतरराष्ट्रीय डुकाटी राइडर्स ने इन मोटरसाइकिलों को रेस में चलाया था. अब, नवंबर के अंत तक इन्हें इनके भारतीय मालिकों तक पहुँचा दिया जाएगा.1 मिनट पढ़ें
- हाईवे पर लंबी दूरी के लिए 300cc की ये बाइकें, जिनमें मिलता है स्मूद इंजन और कम वाइब्रेशनस्मूथ पैरेलल-ट्विन इंजन से लेकर आरामदायक लॉन्ग-स्ट्रोक सिंगल इंजन तक, ये पांच मोटरसाइकिलें उन राइडर्स के लिए परिष्कार, प्रदर्शन और आराम का एक आकर्षक मिश्रण पेश करती हैं जो लंबी दूरी तय करना पसंद करते हैं.1 मिनट पढ़ें
- टाटा सिएरा बनाम महिंद्रा थार रॉक्स बनाम ह्यून्दे क्रेटा: 2026 में आपको कौन सी आइकॉनिक मिड-साइज़ SUV खरीदनी चाहिए?हम कीमत, पावर, स्पेस और फीचर्स के आधार पर ह्यून्दे क्रेटा, टाटा सिएरा और महिंद्रा थार रॉक्स की तुलना करते हैं, ताकि यह देखा जा सके कि आपकी ज़रूरतों के हिसाब से कौन सी गाड़ी सबसे बेहतर है.1 मिनट पढ़ें
- भारत में सिंगल-सिलेंडर बनाम ट्विन-सिलेंडर CNG कारें: टाटा, हुंडई और मारुति ने बूट स्पेस की समस्या को कैसे हल कियाहम विस्तार से देखते हैं कि भारत की प्रमुख कार निर्माता कंपनियों ने CNG के कारण बूट स्पेस (डिग्गी की जगह) कम होने की चुनौती को कैसे संभाला.9 मिनट पढ़े
- रु.3,075 का FASTag: एनुअल पास, लोकल पास या रेगुलर रिचार्ज - आपके लिए कौन सा सही है?FASTag एनुअल पास से हाईवे का नियमित इस्तेमाल करने वालों के पैसे बच सकते हैं, लेकिन यह हर किसी के लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं है. 1 नवंबर 2026 से, टोल प्लाज़ा के पास रहने वाले पात्र निवासी रियायती लोकल पास के लिए भी आवेदन कर सकेंगे. यहाँ इन तीनों विकल्पों की तुलना दी गई है, जिससे आप जान सकते हैं कि आपके रोज़मर्रा के सफ़र के लिए कौन सा विकल्प ज़्यादा बेहतर रहेगा.1 मिनट पढ़ें
- ह्यून्दे वरना को भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार मिलेवरना पहली कॉम्पैक्ट सेडान है जिसे नए 'भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम' के तहत फाइव-स्टार रेटिंग दी गई है.2 मिनट पढ़े
- टाटा सिएरा EV को भारत NCAP से मिली 5-स्टार की सुरक्षा रेटिंगइस साल की शुरुआत में आए अपने इंटरनल कंबशन (ICE) वाले मॉडल की तरह ही, सिएरा EV ने भी एडल्ट और बच्चों की सुरक्षा के लिए फाइव-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है.1 मिनट पढ़ें
- पुरानी होंडा सिटी खरीद रहे हैं? तीसरी या चौथी जनरेशन में कौन सी देती है ज्यादा वैल्यू?तीसरी पीढ़ी की सिटी शुरुआत में आपके पैसे बचाती है, जबकि चौथी पीढ़ी में ज़्यादा जगह, नए फ़ीचर और डीज़ल का विकल्प मिलता है.9 मिनट पढ़े
- ऋषभ परमार | Nov 17, 20262027 ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल 798 RS की कीमत रु.14.39 लाख, ज्यादा ताकत के साथ कम हुआ बाइक का वजनस्ट्रीप ट्रिपल में 798cc का बड़ा इंजन दिया गया है, जो अपने पिछले मॉडल के मुकाबले 4.9 bhp की ताकत और 6 Nm ज़्यादा ताकत और टॉर्क पैदा करता है.1 मिनट पढ़ें