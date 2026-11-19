'रेस ऑफ चैंपियंस' वर्ल्ड डुकाटी वीक के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है, जिसमें डुकाटी के वैश्विक रेसिंग प्रोग्राम्स के राइडर्स एक खास प्रतियोगिता के लिए एक साथ आते हैं. 2026 के एडिशन में, इटली के मिसानो सर्किट पर कई अंतरराष्ट्रीय रेसिंग स्टार्स ने विशेष रूप से तैयार की गई 'पैनिगेल V4 ट्रिकोलोर' (Panigale V4 Tricolore) मोटरसाइकिलों पर हिस्सा लिया. अब ये मोटरसाइकिलें भारत के कुछ चुनिंदा कलेक्टर्स के पास पहुँच रही हैं. इससे उन्हें ऐसी मोटरसाइकिलें अपने पास रखने का मौका मिल रहा है, जिनका वास्तव में रेसिंग का इतिहास रहा है - न कि सिर्फ ऐसी मोटरसाइकिलें, जिनका डिज़ाइन रेसिंग ट्रैक से प्रेरित है.

भारत आ रही छह मोटरसाइकिलों को 'वर्ल्ड डुकाटी वीक 2026' के 'रेस ऑफ चैंपियंस' के दौरान अंतरराष्ट्रीय मोटरसाइकिल रेसिंग के कुछ सबसे बड़े नामों द्वारा चलाया गया था. भारत के लिए तय की गई इन मोटरसाइकिलों में वे बाइकें शामिल हैं, जिनका संबंध इनसे है:

अल्वारो बाउटिस्टा #19 – अरूबा.इट रेसिंग – डुकाटी

इकर लेकुओना #7 – अरूबा.इट रेसिंग – डुकाटी

यारी मोंटेला – बार्नी स्पार्क रेसिंग टीम

अल्बर्टो सुर्रा – टीम मोटोकॉर्सा रेसिंग

टॉमी ब्राइडवेल #46 – सुपरबाइक एडवोकेट्स

टैरन मैकेंजी #95 – एमजीएम परफॉर्मेंस ऑप्टिकल एक्सप्रेस

डुकाटी का कहना है कि भारत के लिए कुल छह मोटरसाइकिलें आवंटित की गई हैं. इनमें से हर एक अपने आप में एक खास 'कलेक्टर पीस' है, जिसका अपना एक अलग राइडर, रेस का इतिहास, डिज़ाइन (लिवरी) और सीरियल नंबर है। हर बाइक को एक खास डिज़ाइन में तैयार किया गया है, जो उस इवेंट के दौरान उससे जुड़े राइडर से मेल खाता है.

पानिगाले V4 ट्राइकोलोर (Panigale V4 Tricolore) पर आधारित, 'रेस ऑफ चैंपियंस' मोटरसाइकिलों में विशेष रूप से ट्रैक के लिए तैयार किया गया सेटअप दिया गया है. इसमें STM-EVO SBK ड्राई क्लच, फुल टाइटेनियम अक्रापोविच (Akrapovič) एग्जॉस्ट सिस्टम, डुकाटी व्हीकल ऑब्जर्वर कंट्रोल रेस प्रो (Ducati Vehicle Observer Control Race Pro) सॉफ्टवेयर और खास रेसिंग एयरोडायनामिक्स शामिल हैं.

ब्रेकिंग सिस्टम में 338.5 mm के वेंटिलेटेड ब्रेम्बो टी-ड्राइव डिस्क, ब्रेम्बो PR 17/19-21 MCS मास्टर सिलेंडर और रेसिंग कैलिपर्स के साथ-साथ कार्बन-फाइबर ब्रेक-कूलिंग डक्ट्स शामिल हैं. इन मोटरसाइकिलों में ओलिन्स (Öhlins) सस्पेंशन कंपोनेंट्स और पिरेली सुपरबाइक रेसिंग टायर भी दिए गए हैं.

रेसिंग से प्रेरित आम लिमिटेड-एडिशन मोटरसाइकिलों के विपरीत, ये छह पैनिगेल V4 ट्राइकोलोर (Panigale V4 Tricolore) मशीनें 'रेस ऑफ चैंपियंस' में हिस्सा ले चुकी हैं. इनका इतिहास और जाने-माने डुकाटी रेसर्स के साथ इनका जुड़ाव, इन्हें कलेक्टिबल्स (संग्रहणीय वस्तुओं) के रूप में खास बनाता है.

सभी छह यूनिट पहले ही बुक हो चुकी हैं, यानी भारत के लिए आवंटित सभी यूनिट बिक गई हैं. डुकाटी इंडिया को उम्मीद है कि नवंबर 2026 के अंत तक संबंधित मालिकों को डिलीवरी पूरी कर दी जाएगी.