EICMA 2026: हार्ली-डेविडसन स्प्रिंट 440 पेश की गई

हार्ली-डेविडसन ने इटली के मिलान में आयोजित EICMA 2026 शो में बिल्कुल नई 'स्प्रिंट 440' (Sprint 440) को पेश किया है. स्प्रिंट 440 भारत में बनी हार्ली-डेविडसन X440 पर आधारित है और इसमें वही इंजन लगा है. इसे भी भारत में हीरो (Hero) द्वारा ही बनाया गया है, लेकिन इसकी डिज़ाइन अमेरिका के मिल्वौकी में स्थित हार्ले के ग्लोबल हेडक्वार्टर में तैयार की गई है.

यह भी पढ़ें: EICMA 2026 में हार्ली-डेविडसन X350T पेश की गई, मिला छोटा 350cc इंजन

H-D स्प्रिंट 440 डिज़ाइन

बिल्कुल नई हार्ली-डेविडसन स्प्रिंट 440, हार्ली-डेविडसन X440 पर आधारित है, लेकिन इसमें हार्ले क्रूज़र का ज़्यादा पारंपरिक डिज़ाइन देखने को मिलता है. यह भी हीरो मोटोकॉर्प और हार्ली-डेविडसन की साझेदारी का ही एक उत्पाद है.

जहाँ X440 एक पारंपरिक क्रूज़र के बजाय रेट्रो-स्टाइल वाली रोडस्टर ज़्यादा है, वहीं स्प्रिंट 440 का डिज़ाइन बिल्कुल अलग है, जो पारंपरिक हार्ली-डेविडसन क्रूज़र के ज़्यादा करीब है. इसमें टियरड्रॉप के आकार का नया फ्यूल टैंक है, और ऊंचे हैंडलबार के साथ-साथ नया एग्ज़ॉस्ट डिज़ाइन भी इसे एक पारंपरिक "हार्ली-डेविडसन" क्रूज़र स्टाइल का लुक देता है.

H-D स्प्रिंट 440 चेसिस

इसके स्टांस और अनुपात की बात करें तो, X440 के मुकाबले Sprint 440 में कुछ बदलाव किए गए हैं. इसमें आगे 19-इंच और पीछे 17-इंच का पहिया दिया गया है, जिससे इसे एक ऊंचे क्रूज़र जैसा लुक मिलता है. वहीं, X440 में 18-17 का सेटअप मिलता है। इसकी सीट भी काफी नीचे है, जिसकी ऊंचाई सिर्फ 683 mm है। Sprint 440 का कर्ब वेट 187 kg है.

इसका सस्पेंशन सेटअप X440 जैसा ही लगता है, जिसमें 43 mm के KYB USD फोर्क्स और पीछे की तरफ ट्विन शॉक सेटअप दिया गया है. हालाँकि, कम ऊंचाई वाली सीट के हिसाब से पीछे के शॉक्स का एंगल थोड़ा ज़्यादा सीधा (शार्पर) रखा गया है, और इसके रियर सब-फ्रेम को भी फिर से डिज़ाइन किया गया है. ब्रेकिंग सिस्टम भी X440 जैसा ही है, जिसमें आगे 320 mm की डिस्क और पीछे 240 mm की डिस्क दी गई है.

H-D स्प्रिंट 440 इंजन

जैसा कि पहले बताया गया है, स्प्रिंट 440 में वही 440 cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 6,000 rpm पर 26.6 bhp की ताकत और 4,000 rpm पर 38 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. इसमें X440 वाला ही 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी दिया गया है. हार्ली-डेविडसन का दावा है कि यह 33 kmpl का माइलेज देती है.