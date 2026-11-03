EICMA 2026: हीरो एक्सपल्स 150 की गई पेश
- इसमें 150cc का इंजन है, जो 12 bhp की ताकत और 12.8 Nm का टॉर्क पैदा करता है
- इसमें आगे 19-इंच और पीछे 17-इंच के पहिए लगे हैं
- हीरो की भारत में Xpulse 150 के इस वर्ज़न को लॉन्च करने की कोई योजना नहीं है
हीरो मोटोकॉर्प ने EICMA 2026 में एक नई 150 cc मोटरसाइकिल पेश करके 'इम्पल्स' की यादें ताज़ा कर दी हैं. 'एक्सपल्स 150' (Xpulse 150) नाम की इस बाइक का डिज़ाइन काफी हद तक पुरानी 'इम्पल्स' जैसा ही पतला और डुअल-स्पोर्ट स्टाइल का है, लेकिन इसमें ज़्यादा आधुनिक लुक दिया गया है. हालाँकि, हीरो की इस वर्ज़न को इसके मौजूदा रूप में भारत लाने की कोई योजना नहीं है.
एक्सपल्स 150 में आगे की तरफ एक ऊंची 'बीक' (चोंच जैसा हिस्सा), आधुनिक दिखने वाला हेडलैम्प और एक ऊंचा वाइज़र है. इसके फ्यूल टैंक में पतले, कान जैसे एक्सटेंशन दिए गए हैं जो ओरिजिनल 'इम्पल्स' की याद दिलाते हैं, जबकि बाकी बॉडीवर्क काफी सिंपल रखा गया है. इसमें एक सिंगल-पीस सीट है जो टैंक की तरफ थोड़ी धंसी हुई है, और पीछे का हिस्सा ऊंचा है, जिसमें ऊपर की ओर मुड़ा हुआ एग्जॉस्ट दिया गया है.
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इस मोटरसाइकिल में आगे 19-इंच और पीछे 17-इंच के पहिए लगे हैं, जिनमें अलॉय व्हील्स और दोनों तरफ डिस्क ब्रेक दिए गए हैं. इसमें किक-स्टार्टर भी है, और कार्बोरेटर वाले इंजन के लिए हैंडलबार पर एक चोक स्विच लगा हुआ है.
इसमें 150cc का इंजन है जो 12 bhp की ताकत और 12.8 Nm का टॉर्क पैदा करता है, और इसके साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. इस बाइक का कर्ब वेट 141 kg, सीट की ऊंचाई 826 mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 220 mm है.
भारत में 'हीरो इंपल्स' इस ब्रांड की सबसे अलग मोटरसाइकिलों में से एक थी, लेकिन इसे कभी वह पहचान नहीं मिल पाई जिसकी यह हकदार थी—इसमें एक आम कम्यूटर बाइक की सादगी और ऑफ-रोड स्टाइलिंग का एक अनोखा मेल था. बाद में 'एक्सपल्स' (Xpulse) नाम ने उसी ट्रेल-बाइक के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया है.
फिलहाल, हमें यह उम्मीद नहीं है कि Xpulse 150 भारत में लॉन्च होगी, कम से कम अपने मौजूदा रूप में तो नहीं.
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