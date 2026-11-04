EICMA 2026: हीरो एक्सपल्स स्क्रैम्बलर 250 कॉन्सेप्ट पेश किया गया
- इस कॉन्सेप्ट में 19-इंच के फ्रंट और 17-इंच के रियर स्पोक व्हील दिए गए हैं
- इसमें USD फोर्क्स, रियर मोनोशॉक और डुअल-बैरल एग्जॉस्ट है
- इसका इंजन Xpulse 210 के साथ साझा किया जा सकता है
हीरो मोटोकॉर्प ने EICMA 2026 में एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट पेश किया है, जो इस बार Xpulse 210 पर आधारित है. 'Xpulse स्क्रैम्बलर 250' नाम की यह बाइक, एडवेंचर बाइक को एक स्क्रैम्बलर का रूप देती है. इसके साथ दिखाए गए काफी अलग और अनोखे 'हीरो क्लासिक' कॉन्सेप्ट के उलट, यह बाइक ऐसी लगती है जिसे आगे चलकर प्रोडक्शन में लाया जा सकता है, हालांकि कंपनी की तरफ से अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है.
इस कॉन्सेप्ट का ढांचा और अनुपात काफी हद तक एक्सपल्स (Xpulse) जैसा ही है, लेकिन इसे एक अलग रूप देने के लिए इसमें कई बदलाव किए गए हैं. सामने की तरफ, इसमें 'बीक' (चोंच) के आकार का ऊंचा मडगार्ड, एक फ्लाईस्क्रीन और H-आकार के DRL वाला हेडलैंप दिया गया है. हेडलैंप और फ्यूल टैंक समेत कई हिस्सों में 'फोर्ज्ड-कार्बन' फिनिश दी गई है, और साथ ही इसमें सुनहरे रंग के रिम भी लगाए गए हैं.
स्क्रैम्बलर में वायर-स्पोक व्हील दिए गए हैं - आगे 19 इंच और पीछे 17 इंच के - जिन पर डुअल-परपस पिरेली टायर लगे हैं. सस्पेंशन सेटअप में आगे USD फोर्क्स और पीछे मोनोशॉक शामिल हैं, जो लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन देते हैं। अन्य खासियतों में डुअल-बैरल एग्जॉस्ट और भूरे व काले रंग की रिब्ड सीटें शामिल हैं.
हीरो ने अभी तक इस कॉन्सेप्ट की तकनीकी जानकारी साझा नहीं की है. इसमें स्टैंडर्ड एक्सपल्स (Xpulse) वाला 210cc इंजन हो सकता है, या फिर इसमें एक्सट्रीम 250R (Xtreme 250R) का इंजन भी दिया जा सकता है. इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर गोल आकार का है, जो हार्ली-डेविडसन X440 (Harley-Davidson X440) में दिखने वाले क्लस्टर जैसा ही है.
फिलहाल, एक्सपल्स स्क्रैम्बलर 250 एक कॉन्सेप्ट ही है, और हीरो ने यह नहीं बताया है कि इसे प्रोडक्शन में लाया जाएगा या नहीं.
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