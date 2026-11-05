EICMA 2026: होंडा अपनी मोटरसाइकिलों में ADAS पेश करेगी

होंडा ने EICMA 2026 में अपने नए 'होंडा सेंसिंग राइड' (Honda Sensing Ride) सिस्टम को पेश करके मोटरसाइकिलों में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस तकनीक शामिल की है. राइडर-असिस्टेंस का यह सिस्टम मोटरसाइकिल के दोनों सिरों पर लगे रडार सेंसर का इस्तेमाल करके आसपास के ट्रैफ़िक पर नज़र रखता है. यह कुछ खास स्थितियों में चेतावनी और अलर्ट दे सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर ब्रेकिंग में भी मदद कर सकता है.

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यह सिस्टम सबसे पहले 2027 होंडा CRF1150L अफ्रीका ट्विन एडवेंचर स्पोर्ट्स में दिया जाएगा, जिसे इसी शो में पेश किया गया था. होंडा की योजना समय के साथ इस तकनीक को और भी मोटरसाइकिलों में शामिल करने की है, हालाँकि अभी यह नहीं बताया गया है कि आगे किन मॉडलों में यह सुविधा मिलेगी.

होंडा सेंसिंग राइड: यह कैसे काम करता है?

इसमें मौजूद ADAS सुइट, मोटरसाइकिल के आगे और पीछे लगे मिलीमीटर-वेव रडार यूनिट्स का इस्तेमाल करके आस-पास के वाहनों का पता लगाता है. यह तकनीक 'होंडा सेंसिंग' (कारों के लिए कंपनी का ड्राइवर-असिस्टेंस सुइट) पर आधारित है, लेकिन इसे दो-पहिया वाहनों के हिसाब से तैयार किया गया है.

इस सिस्टम में 10 फंक्शन हैं, जिनमें एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और टक्कर की चेतावनी से लेकर ग्रुप में राइडिंग के दौरान मिलने वाली मदद तक, सब कुछ शामिल है. इनमें एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल (ACC) भी शामिल है, जो एक तय स्पीड बनाए रखता है और आगे चल रहे वाहन से एक निश्चित दूरी बनाए रखने में मदद करता है. 'स्टॉप एंड गो' फीचर के साथ आने वाला ACC धीमे ट्रैफ़िक में भी काम करता है, जिससे मोटरसाइकिल को रुकने और फिर से चलने में मदद मिलती है.

'ग्रुप राइड असिस्ट' (Group Ride Assist), ACC का ही एक और विस्तार है. यह एक साथ चल रही मोटरसाइकिलों के बीच उचित दूरी बनाए रखने में मदद करता है. वहीं, जब राइडर थ्रॉटल दे रहा हो और मोटरसाइकिल आगे चल रहे किसी वाहन के करीब पहुँच जाए, तो 'डिस्टेंस असिस्ट' (Distance Assist) उस वाहन से दूरी को एडजस्ट कर देता है.

होंडा सेंसिंग राइड में कई ऐसे फीचर शामिल हैं, जिन्हें राइडर को संभावित टक्कर के प्रति सचेत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. जब सिस्टम को आगे चल रहे किसी वाहन से टक्कर होने की संभावना का पता चलता है, तो 'फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग' इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर एक अलर्ट दिखाती है. राइडर को स्थिति के प्रति और अधिक सतर्क करने के लिए, इस चेतावनी के साथ 'ब्रेक पल्स' भी काम करता है.

जब राइडर ब्रेक लगाता है और सिस्टम को सामने वाले वाहन से टकराने का खतरा महसूस होता है, तो 'इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट' ब्रेकिंग में मदद कर सकता है. पीछे की तरफ, 'रियर कोलिजन वार्निंग' मोटरसाइकिल के इंडिकेटर्स को फ्लैश करके पीछे से आ रहे ट्रैफिक को अलर्ट करती है, जबकि 'रियर डिस्टेंस इंफॉर्मेशन' तब चेतावनी दिखाती है जब कोई दूसरा वाहन करीब आ रहा होता है.

ब्लाइंड स्पॉट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मोटरसाइकिल के पीछे तिरछे हिस्से में मौजूद 'ब्लाइंड स्पॉट' में आने वाले वाहनों का पता लगाने के लिए रियर रडार का इस्तेमाल करता है. यह सिस्टम मिरर पर जलने या चमकने वाले इंडिकेटर के ज़रिए राइडर को अलर्ट करता है.

DCT एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है

होंडा का DCT 'सेंसिंग राइड' पैकेज का एक अहम हिस्सा है, खासकर 'स्टॉप एंड गो' फीचर वाले ACC जैसे कार्यों के लिए. होंडा का दावा है कि यह ऑटोमैटिक डुअल-क्लच ट्रांसमिशन, क्लच के काम और गियर बदलने की प्रक्रिया को खुद संभाल लेता है. इसमें राइडर को पारंपरिक क्लच लीवर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती और गियर बदलते समय भी पावर की सप्लाई बनी रहती है.

कंपनी ने अभी तक अपनी मोटरसाइकिल रेंज में ADAS सूट को शामिल करने के लिए कोई समय-सीमा घोषित नहीं की है.