EICMA 2026: होंडा V3R 900 ई-कंप्रेसर प्रोडक्शन मॉडल किया गया पेश

होंडा ने मिलान में आयोजित EICMA 2026 शो में V3R 900 ई-कंप्रेसर को एक आगामी प्रोडक्शन बाइक के तौर पर पेश किया है. हालाँकि यह अभी भी एक प्रोटोटाइप है, लेकिन मिलान मोटरसाइकिल शो में दिखाई गई यह बाइक होंडा के आने वाले थ्री-सिलेंडर इंजन वाले मॉडल की एक बेहतर झलक देती है. होंडा के अनुसार, लिक्विड-कूल्ड V3 इंजन और इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित कंप्रेसर का यह कॉम्बिनेशन, मोटरसाइकिल के लिए विकसित किया गया दुनिया का अपनी तरह का पहला सिस्टम है.

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जैसा कि नाम से पता चलता है, होंडा V3R 900 ई-कंप्रेसर का इंजन 900 cc का लिक्विड-कूल्ड V3 इंजन है, जिसमें दो सिलेंडर आगे और एक पीछे की तरफ लगा है. इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित कंप्रेसर है, जो इंजन की स्पीड चाहे जो भी हो, इनटेक एयर (अंदर आने वाली हवा) को प्रेशराइज़ करता है. होंडा का कहना है कि यह इंजन कम RPM पर ही तुरंत टॉर्क देता है और इसकी परफॉरमेंस 1,200 cc वाले इंजन के बराबर है.

तैयार मोटरसाइकिल में टाइटेनियम का फ्यूल टैंक और होंडा के 'रोडसिंक' (RoadSync) कनेक्टिविटी सिस्टम का लेटेस्ट वर्ज़न होगा. इसके अलावा, इसमें होंडा के अनुसार AI-आधारित फीचर्स भी होंगे, जैसे कि वॉयस कंट्रोल, जिसका इस्तेमाल राइडर गाड़ी चलाते समय कर सकता है.

V3R 900 ई-कंप्रेसर का डिज़ाइन कुछ हद तक एक पारंपरिक 'स्ट्रीट नेकेड' बाइक जैसा है, लेकिन इसे काफी खुला रखा गया है. इससे इसका अनोखा ट्रिपल-सिलेंडर V3 इंजन और हार्डवेयर साफ तौर पर दिखाई देते हैं, जो शायद इसके डिज़ाइन का ही एक हिस्सा है. अभी यह साफ नहीं है कि V3R 900 ई-कंप्रेसर का प्रोडक्शन मॉडल कब पेश किया जाएगा. लेकिन इस प्रोटोटाइप को देखकर लगता है कि इसका प्रोडक्शन मॉडल बहुत जल्द आ सकता है.