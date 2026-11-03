EICMA 2026: होंडा V3R 900 ई-कंप्रेसर प्रोडक्शन मॉडल किया गया पेश
होंडा ने मिलान में आयोजित EICMA 2026 शो में V3R 900 ई-कंप्रेसर को एक आगामी प्रोडक्शन बाइक के तौर पर पेश किया है. हालाँकि यह अभी भी एक प्रोटोटाइप है, लेकिन मिलान मोटरसाइकिल शो में दिखाई गई यह बाइक होंडा के आने वाले थ्री-सिलेंडर इंजन वाले मॉडल की एक बेहतर झलक देती है. होंडा के अनुसार, लिक्विड-कूल्ड V3 इंजन और इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित कंप्रेसर का यह कॉम्बिनेशन, मोटरसाइकिल के लिए विकसित किया गया दुनिया का अपनी तरह का पहला सिस्टम है.
यह भी पढ़ें: EICMA 2026 में टीवीएस अपाचे RTR 125 से पर्दा उठाया गया
जैसा कि नाम से पता चलता है, होंडा V3R 900 ई-कंप्रेसर का इंजन 900 cc का लिक्विड-कूल्ड V3 इंजन है, जिसमें दो सिलेंडर आगे और एक पीछे की तरफ लगा है. इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित कंप्रेसर है, जो इंजन की स्पीड चाहे जो भी हो, इनटेक एयर (अंदर आने वाली हवा) को प्रेशराइज़ करता है. होंडा का कहना है कि यह इंजन कम RPM पर ही तुरंत टॉर्क देता है और इसकी परफॉरमेंस 1,200 cc वाले इंजन के बराबर है.
तैयार मोटरसाइकिल में टाइटेनियम का फ्यूल टैंक और होंडा के 'रोडसिंक' (RoadSync) कनेक्टिविटी सिस्टम का लेटेस्ट वर्ज़न होगा. इसके अलावा, इसमें होंडा के अनुसार AI-आधारित फीचर्स भी होंगे, जैसे कि वॉयस कंट्रोल, जिसका इस्तेमाल राइडर गाड़ी चलाते समय कर सकता है.
V3R 900 ई-कंप्रेसर का डिज़ाइन कुछ हद तक एक पारंपरिक 'स्ट्रीट नेकेड' बाइक जैसा है, लेकिन इसे काफी खुला रखा गया है. इससे इसका अनोखा ट्रिपल-सिलेंडर V3 इंजन और हार्डवेयर साफ तौर पर दिखाई देते हैं, जो शायद इसके डिज़ाइन का ही एक हिस्सा है. अभी यह साफ नहीं है कि V3R 900 ई-कंप्रेसर का प्रोडक्शन मॉडल कब पेश किया जाएगा. लेकिन इस प्रोटोटाइप को देखकर लगता है कि इसका प्रोडक्शन मॉडल बहुत जल्द आ सकता है.
लोकप्रिय होंडा मॉडल
- होंडा
एक्टिवा 6जीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 76,083 - 91,082
- होंडा
सीबी शाइनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 80,852 - 85,211
- होंडा
एसपी 125एक्स-शोरूम प्राइस₹ 89,748 - 97,335
- होंडा
डियोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 70,809 - 83,112
- होंडा
एक्टिवा 125 FIएक्स-शोरूम प्राइस₹ 89,152 - 92,796
- होंडा
लीवोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 80,330 - 82,897
- होंडा
हॉर्नेट 2.0एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.5 लाख
- होंडा
गोल्ड विंगएक्स-शोरूम प्राइस₹ 44.3 लाख
- होंडा
सीबी 350 आरएसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.98 - 2 लाख
- होंडा
हाइनेस सीबी350एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.93 - 1.98 लाख
- होंडा
क्यूसी1एक्स-शोरूम प्राइस₹ 90,487
- होंडा
एक्सआर 300एलएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.83 लाख
- होंडा
एक्सआर 300 रैलीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.08 लाख
- होंडा
ट्रांसल्प एक्सएल750एक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.2 लाख
- होंडा
यूनिकॉर्नएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.15 लाख
- होंडा
एसपी 160एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.17 - 1.23 लाख
- होंडा
एक्टिवा ईएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.2 - 1.59 लाख
- होंडा
शाइन 100 डीएक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 72,146
- होंडा
शाइन 100एक्स-शोरूम प्राइस₹ 65,642
- होंडा
रेबेल 300एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.22 - 2.62 लाख
- होंडा
क्यूसी3एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.35 लाख
- होंडा
सीबी500एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.75 - 3.02 लाख
- होंडा
एनएक्स500एक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.44 लाख
- होंडा
एनएक्स200एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.61 लाख
- होंडा
एडीवी 160एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.7 लाख
- होंडा
सीबी 125 हॉर्नेटएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.15 लाख
- होंडा
सीबी1000 हॉर्नेट एसपीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.29 लाख
- होंडा
सीबी350एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 - 2 लाख
- होंडा
डियो 125एक्स-शोरूम प्राइस₹ 85,089 - 93,459
- होंडा
सीबी350सीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 2 - 2.05 लाख
- होंडा
सीबीआर 1000 आर आर- आर फायरब्लेड एसपीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 33.5 लाख
- होंडा
सीबी750 हॉर्नेटएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.49 लाख
नई कारें
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
आने वाली कारें
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- EICMA 2026: हीरो एक्सपल्स 150 की गई पेशहीरो ने EICMA 2026 में Xpulse 150 को पेश किया है, जो पुरानी Impulse के स्लिम, डुअल-स्पोर्ट फॉर्मेट को वापस लाती है.1 मिनट पढ़ें
- हीरो मोटोकॉर्प की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल 'विडा UBX 06' हुई पेशहीरो की पहली बैटरी से चलने वाली मोटरसाइकिल, सुपरमोटो बाइक्स से प्रेरित है.1 मिनट पढ़ें
- बीएमडब्ल्यू M 1000 RS ने EICMA 2026 में किया पेश, 215 bhp ताकत के साथ 196 kg कर्ब वेटBMW ने M 1000 RS से पर्दा उठाया है, जो एक लिमिटेड-एडिशन मोटरसाइकिल है और दुनिया भर में इसकी केवल 1,000 यूनिट्स ही उपलब्ध होंगी.1 मिनट पढ़ें
- EICMA 2026: होंडा V3R 900 ई-कंप्रेसर प्रोडक्शन मॉडल किया गया पेशEICMA 2026 में पेश की गई V3R 900 ई-कंप्रेसर अभी भी एक प्रोटोटाइप है, लेकिन इसमें होंडा के अनुसार वे डिज़ाइन लाइन्स दी गई हैं जो इसके फाइनल वर्ज़न में भी होंगी. इस बाइक में टाइटेनियम फ्यूल टैंक के साथ-साथ AI-आधारित फीचर्स भी दिए गए हैं.1 मिनट पढ़ें
- होंडा अल्फा भारत के लिए कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी, 2 दिसंबर को होगी लॉन्चअल्फा, '0 अल्फा' इलेक्ट्रिक SUV कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन के लिए तैयार वर्ज़न होगा, जिसे पहली बार 2025 में पेश किया गया था.1 मिनट पढ़ें
- EICMA 2026 में टीवीएस अपाचे RTR 125 से पर्दा उठाया गयाअपाचे RTR 125, TVS मोटर कंपनी की सबसे स्पोर्टी 125 cc मोटरसाइकिल है. इसमें 125 cc का, चार-वॉल्व वाला, लिक्विड-कूल्ड, DOHC इंजन लगा है, जो 14.7 bhp की ताकत बनाता है.1 मिनट पढ़ें
- EICMA 2026 में रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT750 को किया गया पेश, फेयर्ड और अनफेयर्ड वर्ज़न मौजूदहिमालयन 750 के बाद, GT 750 दूसरी ऐसी मोटरसाइकिल है जिसमें कंपनी का नया 750cc इंजन दिया गया है.1 मिनट पढ़ें
- रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 के डिटेल्स का हुआ खुलासा: 743cc ट्विन-सिलेंडर इंजन, 224 kg कर्ब वेट743cc का पैरेलल-ट्विन इंजन 54.3 bhp की ताकत और 63 Nm का टॉर्क पैदा करता है. कीमतों की घोषणा नवंबर 2026 के आखिर में 'मोटोवर्स' (Motoverse) में की जाएगी.1 मिनट पढ़ें
- BYD ने भारत में सीलियन 7 की 5,000 यूनिट्स की डिलेवरी कीब्रांड ने हाल ही में रु.50.60 लाख में BYD सीलियन 7 फेस्टिव एडिशन लॉन्च किया है.2 मिनट पढ़े