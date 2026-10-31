EKA मोबिलिटी ने अपने 6 प्रोडक्शन प्लांट्स का किया उद्घाटन, निर्माण क्षमता बढ़कर पहुंची 40,000 यूनिट्स से ज्यादा
- EKA मोबिलिटी ने बीते शुक्रवार पुणे में एक भव्य कार्यक्रम में 6 नये प्लांट्स का उद्घाटन किया
- इस खास मौके पर कंपनी के फाउंडर सुधीर मेहता सहित नितिन गडकरी और देवेंद्र फणवीस सहित सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे
- कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों के निर्माण में रु.3,500 करोड़ से अधिक के निवेश किया है और आगे निवेश बढ़ाने की योजना का खुलासा किया
घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी EKA मोबिलिटी और उसकी समूह कंपनियों ने शुक्रवार को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में छह प्रोडक्शन प्लांट का उद्घाटन किया. यह इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों के निर्माण में रु.3,500 करोड़ से अधिक के निवेश का हिस्सा है.
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पुणे में आयोजित ‘EKA आविर्भाव’ (EKA Avirbhava) कार्यक्रम में इन सुविधाओं का उद्घाटन किया गया. इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि मौजूद थे.
ये 6 प्लांट एक इंट्रीग्रेटेड इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, जिसका संचालन EKA मोबिलिटी, पिनेकल इंडस्ट्रीज और उनकी समूह कंपनियों द्वारा किया जाता है. इन सुविधाओं में वाहन असेंबली, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, सीटिंग, इंटीरियर और ऑटोमोटिव पुर्जे शामिल हैं. खास बात यह है कि EKA के पुणे स्थित चाकन प्लांट में प्रोडक्शन का काम करने वाले लोगों में ज्यादातर 22 से 28 साल तक के युवा शामिल हैं. इसके अलावा इस प्लांट का 50% से ज्यादा संचालन महिलाओं द्वारा किया जाता है.
EKA ने 6 प्लांट्स का किया उद्घाटन
इन 6 प्लांट्स में पुणे स्थित EKA मोबिलिटी के दो प्लांट शामिल हैं. EKA स्मॉल कमर्शियल व्हीकल (SCV) प्लांट में कंपनी के इलेक्ट्रिक छोटे कमर्शियल वाहनों का निर्माण होगा, जो कि चाकन में स्थित है. जबकि EKA बस और ट्रक प्लांट पुणे के कोरेगांव भीमा में तैनात किया गया है, यहां कंपनी इलेक्ट्रिक बसों के साथ-साथ मध्यम और भारी कमर्शियल ट्रकों का निर्माण करेगी.
अन्य सुविधाओं में VDL पिनेकल इंजीनियरिंग प्लांट शामिल है, जो नीदरलैंड की VDL ग्रोप और पिनेकल इंडस्ट्रीज का एक संयुक्त उद्यम है और यह ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग पर केंद्रित होगा.
₹3,500 करोड़ का निवेश
EKA मोबिलिटी और इसकी समूह कंपनियों के पास 120 एकड़ में फैली 11 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जिनमें इस कार्यक्रम में उद्घाटन की गई 6 यूनिट्स भी शामिल हैं. इस पूरे इकोसिस्टम की कुल वार्षिक प्रोडक्शन क्षमता 40,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की है.
कार्यक्रम में बोलते हुए कंपनी के फाउंडर सुधीर मेहता ने कहा, "हमारा हमेशा से यह मानना रहा है कि कमर्शियल EV का मतलब सिर्फ गाड़ियाँ नहीं हैं. हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जो विविधता है, वह कोई संयोग नहीं है. यह एक सोची-समझी रणनीति है, क्योंकि अगर हम वास्तव में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें हर भारतीय और हर यात्री तक पहुँचना होगा. इसका मतलब है मोबिलिटी को बड़े नज़रिए से देखना: सामान और यात्रियों, दोनों के लिए—पहले मील से लेकर आखिरी मील तक."
समूह ने अपना प्रोडक्शन इकोसिस्टम बनाने में ₹3,500 करोड़ से अधिक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) में ₹600 करोड़ से अधिक का निवेश किया है, और इसके विभिन्न कार्यों में 6,000 से अधिक लोग कार्यरत हैं.
नई कारें
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
आने वाली कारें
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
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