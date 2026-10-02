इमरान हाशमी ने खरीदी मर्सिडीज़ AMG G 63 दमदार लग्ज़री एसयूवी

बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी जो इस साल अपनी पिछली रिलीज़ फिल्म आवारापन 2 की सफलता को एंजॉय कर रहे हैं. एक्टर ने हाल ही में अपने गैराज में एक बिल्कुल नई एएमजी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार जोड़ी है. इमरान, मर्सिडीज़ AMG G63 की डिलेवरी लेते नज़र आ रहे हैं. मर्सिडीज़ इंडिया के भारतीय एसयूवी लाइन-अप में ये सबसे शक्तिशाली एसयूवीज़ में से एक है, जो अपने दमदार लुक और धाकड़ रोड प्रेसेंस के लिए जानी जाती है. इमरान के अलावा G63 कई सेलिब्रिटीज़ के बीच काफी लोकप्रिय है, पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी इस एसयूवी की सवारी करते हैं. AMG G63 की कीमत रु.3.60 करोड़ (एक्स-शोरूम) है.

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कैबिन और फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो, G 63 में एक ‘रेस स्टार्ट’ फ़ंक्शन मिलता है - सरल शब्दों में कहें तो, इस SUV में अब लॉन्च कंट्रोल की सुविधा है. G 63 में नया 12.3-इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन और लेटेस्ट MBUX इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलता है, इसके अलावा लेटेस्ट MBUX ग्राफिक्स और एक नए डिज़ाइन वाला ऑफ़-रोड कंट्रोल यूनिट भी है, जो ऑफ़-रोडिंग के दौरान ड्राइवर को सभी ज़रूरी जानकारी देता है.

ऑफ़-रोड कंट्रोल यूनिट के साथ 'ट्रांसपेरेंट हुड' फ़ंक्शन भी मिलता है; इसमें एक अंडरबॉडी कैमरा लगा है, जिससे ड्राइवर ज़मीन की स्थिति और उन खतरों को देख सकते हैं जो SUV के बोनट के नीचे छिपे होते हैं. अन्य फीचर्स में मर्सिडीज़ का नया ऑगमेंटेड रियलिटी नेविगेशन सिस्टम, 760 W का बर्मेस्टर 3D साउंड सिस्टम, कस्टमाइज़ेबल एम्बिएंट लाइटिंग और 360-डिग्री कैमरे शामिल हैं.

इंजन और ताकत

मर्सिडीज़ AMG G63 ताकतवर 4 लीटर का V8 इंजन मिलता है, जो 585 बीएचपी की ताकत और 850 एनएम का टॉर्क बनाता है. ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आने वाली यह दमदार एसयूवी महज़ 4.4 सेकंड में 0-100 किमी/प्रतिघंटा की स्पीड पकड़ लेती है, और इसकी टॉप स्पीड 220 किमी/प्रतिघंटा है. AMG G63 ऑल व्हील ड्राइवट्रेन मिलता है.



इमरान हाशमी ने अपने लिए नई मर्सिडीज़ को व्हाइट कलर में चुना है. अभिनेता इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म गनमास्टर G9 में व्यस्त हैं, जो आगामी 27 नवंबर 2026 को रिलीज़ होगी. फिम्ल में इमरान के अलावा जेनिलिया डिसूज़ा लंबे वक्त बात लीड रोल में उनका साथ निभाती दिखेंगी.

