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एंट्री-लेवल जीप कंपस स्पोर्ट डीजल में मिला 9-स्पीड AT गियरबॉक्स, कीमत रु.21.99 लाख

ऋषभ परमार
last published date : 26 October 2026, 14:12 IST
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एंट्री-लेवल जीप कंपस स्पोर्ट डीजल में मिला 9-स्पीड AT गियरबॉक्स, कीमत रु.21.99 लाख
हाइलाइट्स
  • एंट्री-लेवल जीप कंपास स्पोर्ट में पहली बार ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है
  • कंपस स्पोर्ट ट्रिम अब 9-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है
  • कंपस स्पोर्ट 9AT के साथ एक ऑप्शनल एक्सेसरी पैक भी लिया जा सकता है, जिसकी कीमत रु.29,900 है

जीप इंडिया ने आखिरकार कंपस के एंट्री-लेवल डीजल वेरिएंट के लिए ऑटोमैटिक विकल्प पेश कर दिया है. जीप कंपस स्पोर्ट AT डीजल को रु.21.99 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया है, जिसमें 9-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट दी गई है. भारत में ऐसा पहली बार है जब किसी मिड-साइज SUV के बेस ट्रिम में ऑटोमैटिक विकल्प दिया गया है, और यह देश में अब तक की सबसे किफायती ऑटोमैटिक जीप कंपस है. इस SUV की बुकिंग शुरू हो चुकी है, जबकि ग्राहकों को इसकी डिलेवरी नवंबर 2026 के दूसरे हफ्ते से मिलनी शुरू हो जाएगी.

यह भी पढ़ें: BYD का लग्ज़री ब्रांड 'डेन्ज़ा' 13 नवंबर को भारत में देगी दस्तक

Jeep Compass Sport AT 2

स्टेलंटिस इंडिया में ऑटोमोटिव ब्रांड्स के बिजनेस हेड और डायरेक्टर, कुमार प्रियेश ने कहा, “कंपस हमेशा से ही जीप की असली क्षमता, खास डिजाइन और एक बेहतरीन ड्राइविंग अनुभव का प्रतीक रही है. कंपस स्पोर्ट में 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन लाने के साथ, हम इस अनुभव को पहले से कहीं ज्यादा सुलभ बना रहे हैं.”

Jeep Compass Sport AT 8

जीप कंपस स्पोर्ट 9AT में 2.0-लीटर मल्टीजेट II टर्बो डीजल इंजन दिया गया है, जो पहले से ही काफी भरोसेमंद साबित हो चुका है. इसे इस तरह ट्यून किया गया है कि यह 168 bhp की ताकत और 350 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. इसमें मिलने वाला 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन भी कोई नई चीज़ नहीं है; यह पहले से ही कंपस के ऊंचे वेरिएंट्स में मौजूद है. कंपनी ने स्पोर्ट ट्रिम के ज़रिए इसे और ज़्यादा लोगों की पहुँच में ला दिया है, क्योंकि रोज़मर्रा की ड्राइविंग में सुविधा चाहने वाले ग्राहकों के बीच इसकी मांग बढ़ रही है.

Jeep Compass Sport AT 3

कंपस स्पोर्ट 9AT में पहले से ही कई तरह की तकनीक और आरामदायक फीचर्स दिए गए हैं. इनमें क्रूज़ कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ 8.3-इंच का यू-कनेक्ट (Uconnect) टचस्क्रीन डिस्प्ले (जिसमें स्टीयरिंग पर लगे कंट्रोल्स भी हैं), और इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाले डोर मिरर शामिल हैं. इसके अलावा, 6 एयरबैग्स और ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ-साथ, कंपास में फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पिंग (FSD) सस्पेंशन और डायनामिक स्टीयरिंग टॉर्क (DST) भी दिया गया है.

Jeep Compass Sport AT 10

इसके अलावा, ग्राहक अपनी कंपास स्पोर्ट 9AT को रु.29,900 की कीमत वाले एक वैकल्पिक एक्सेसरी पैक से सजा सकते हैं. इस किट में एम्बिएंट लाइटिंग, प्रेडिक्टिव सेफ्टी फीचर्स वाला डैशकैम, स्वूश डिकल, हर मौसम के अनुकूल फ्लोर मैट और मड फ्लैप जैसी एक्सेसरीज शामिल हैं.

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