e-Sprinto G1 इलेक्ट्रिक स्कूटर हुआ लॉन्च, कीमत रु.89,999 से शुरू

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी e-Sprinto ने अपना पहला फ़ैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर, e-Sprinto G1 लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹89,999 (एक्स-शोरूम) है. G1 इलेक्ट्रिक स्कूटर को रोज़ाना आने-जाने के लिए एक फ़ैमिली स्कूटर के तौर पर पेश किया गया है और इसे तीन बैटरी ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है. 2.0 kW बैटरी वाले G1 वैरिएंट की कीमत ₹89,999, 2.5 kW वैरिएंट की कीमत ₹94,999 और 3.0 kW वैरिएंट की कीमत ₹99,999 है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम, दिल्ली हैं.

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इसके तीनों वेरिएंट्स की रेंज क्रमशः 80 km, 100 km और 130 km बताई गई है. इस स्कूटर में तीन राइडिंग मोड – इको, सिटी और स्पोर्ट – दिए गए हैं, जिनमें क्रमशः 30 kmph, 40 kmph और 50 kmph की टॉप स्पीड मिलती है. G1 में 150 kg तक वज़न उठाने की क्षमता, 12-इंच के ट्यूबलेस टायर और 165 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया है. कंपनी के अनुसार, इसकी बैटरी IP67-रेटेड है और G1 में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ-साथ फ्रंट और रियर ड्रम ब्रेक वाला कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) भी मिलता है.

e-Sprinto G1 वैरिएंट दावा की गई रेंज कीमत (एक्स-शोरूम, दिल्ली) 2.0 kW 80 किमी रु.89,999 2.5 kW 100 किमी रु.94,999 3.0 kW 130 किमी रु.99,999

कहा जा रहा है कि नेविगेशन फ़ीचर एक ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन प्लान के ज़रिए उपलब्ध होगा, लेकिन कंपनी ने अभी तक इस सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत का ऐलान नहीं किया है. e-Sprinto G1 की डिलीवरी जनवरी 2027 से शुरू होगी और यह इलेक्ट्रिक स्कूटर शुरुआती तौर पर उत्तर, पश्चिम और दक्षिण भारत में उपलब्ध होगा. e-Sprinto G1 चार रंगों – चारकोल ब्लैक, स्लेट ग्रे, होराइज़न ब्लू और पाइन ग्रीन – में उपलब्ध होगा.

e-Sprinto के अनुसार, G1 इलेक्ट्रिक स्कूटर को B2B इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में कंपनी के अनुभव के आधार पर लॉन्च किया गया है, जहाँ भारतीय सड़कों पर पहले से ही 70,000 से ज़्यादा यूनिट्स चल रही हैं. कंपनी के पास तीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिनकी कुल सालाना प्रोडक्शन क्षमता 1.5 लाख यूनिट्स है.