रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 बनाम हिमालयन 411: अंतर जानें

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 411 भारत की पहली घरेलू एडवेंचर मोटरसाइकिल थी, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था. हिमालयन 411 को नवंबर 2023 में बंद कर दिया गया, ठीक उसी समय जब ज़्यादा परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी और क्षमता वाली हिमालयन 450 लॉन्च की गई थी. जहाँ हिमालयन 450 में बेहतर किट, क्षमता और परफॉर्मेंस मिलती थी, वहीं यह हिमालयन 411 के मुकाबले काफी महंगी भी हो गई थी.

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4 सितंबर, 2026 को रु.2.29 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च हुई नई रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440, एडवेंचर राइडिंग की शुरुआत करने वाले कई नए राइडर्स के लिए हिमालयन को ज़्यादा आसान और किफायती बनाने की कोशिश करती है. जहाँ 450 मॉडल बेहतर परफॉर्मेंस, क्षमता और शानदार पार्ट्स दे सकता है, वहीं 440 मॉडल ओरिजिनल हिमालयन की सादगी को फिर से लाने की कोशिश करता है – इसमें लॉन्ग-स्ट्रोक एयर- और ऑयल-कूल्ड इंजन है जो लो-एंड टॉर्क और ऐसी परफॉर्मेंस देता है जिससे नए राइडर्स घबराएंगे नहीं.

हिमालयन 440 बनाम हिमालयन 411: इंजन और गियरबॉक्स

नई हिमालयन 440 में सबसे खास बदलाव इसके पावरट्रेन में है, जिसमें थोड़े बड़े डिस्प्लेसमेंट वाला इंजन और 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. असल में, हिमालयन 440 में वही इंजन है जो स्क्रैम 440 में है. इसका 443 cc इंजन 6,250 rpm पर 25.4 bhp की ताकत और 4,000 rpm पर 34 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है – जो पुरानी हिमालयन 411 के 411 cc इंजन के मुकाबले सिर्फ़ 1.4 bhp और 2 Nm ज़्यादा है.

411 के 5-स्पीड गियरबॉक्स के उलट, नई 440 में बेहतर गियर रेश्यो वाला 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है. उम्मीद है कि ओवरड्राइव छठा गियर हाईवे पर आरामदायक राइडिंग देगा, जिससे 411 के मुकाबले कम इंजन RPM पर भी तेज़ स्पीड बनाए रखी जा सकेगी. इससे हिमालयन 440 पर लंबी दूरी की यात्रा ज़्यादा आरामदायक और सुकून भरी हो जाएगी.

मज़बूत चेसिस और अपडेटेड ब्रेकिंग हार्डवेयर

2023 में हिमालयन 411 के बंद होने से पहले ही, इसके हाफ-डुप्लेक्स स्प्लिट-क्रैडल मेन फ्रेम को अपडेट और मज़बूत कर दिया गया था. अब, रॉयल एनफील्ड का कहना है कि 440 में एक मज़बूत रियर सब-फ्रेम दिया गया है. स्टील ट्यूब का बनावट तो वही है, लेकिन स्टील का ग्रेड अलग है, जिससे ज़्यादा वज़न उठाने की क्षमता के लिए यह और मज़बूत हो गया है.

ब्रेकिंग सिस्टम, खासकर इसके रोटर्स, 411 वाले ही हैं. नई हिमालयन 440 में भी आगे 300 mm का सिंगल डिस्क और पीछे 240 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है. रॉयल एनफील्ड का कहना है कि 440 में ब्रेक कैलिपर्स बड़े हैं (जो Scram 440 में भी इस्तेमाल किए गए हैं) और इनसे 411 के मुकाबले बेहतर स्टॉपिंग पावर मिलनी चाहिए.

नई हेडलाइट, ट्रिपर पॉड और डिस्प्ले

हिमालयन 440 में नई LED हेडलाइट दी गई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह बेहतर रोशनी और थ्रो देती है. इंस्ट्रूमेंट कंसोल को भी अपडेट किया गया है; इसमें एनालॉग टैकोमीटर और कंपास की जगह अब एक सिंगल ट्रिपर नेविगेशन पॉड लगाया गया है.

हिमालयन 440 बनाम हिमालयन 411: क्या एक जैसा है?

हिमालयन 440 का ओवरऑल डिज़ाइन और बनावट 411 जैसी ही है. असल में, दूर से देखने पर इनमें कोई फ़र्क पता नहीं चलता, सिवाय नए कलर ऑप्शन के – 440 में कुल तीन नए रंग हैं. 440 अब सेला ब्लैक, मस्टैंग ब्राउन और नेलोंग व्हाइट रंगों में आती है; ये नाम हिमालय के अलग-अलग इलाकों से लिए गए हैं.

इसमें 21-इंच के फ्रंट व्हील और 17-इंच के रियर वायर-स्पोक व्हील का कॉम्बिनेशन, साथ ही ट्यूब-टाइप टायर भी पहले की तरह ही दिए गए हैं.

सस्पेंशन हार्डवेयर पहले जैसा ही है, जिसमें 200 mm ट्रैवल वाले 41 mm टेलीस्कोपिक फोर्क्स और 180 mm ट्रैवल वाला रियर मोनोशॉक शामिल है. ग्राउंड क्लियरेंस 220 mm ही है, साथ ही सैडल की ऊंचाई 800 mm और कर्ब वेट 199 kg है.

हिमालयन 440 बनाम हिमालयन 411: कीमत में अंतर

नई रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 को ₹2.29 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया है, जो इसे बहुत अच्छी वैल्यू देती है. हिमालयन 450 की तुलना में यह लगभग ₹80,000 सस्ती है. रॉयल एनफील्ड ने इसकी कीमत उतनी ही रखी है जितनी 2023 में बंद होने से पहले हिमालयन 411 की थी, जो ₹2.15 लाख से ₹2.30 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच थी.

बेहतर परफॉर्मेंस, 6-स्पीड गियरबॉक्स, बेहतर ब्रेक और नए रंगों के साथ, हिमालयन 440 उन एडवेंचर राइडर्स के लिए निश्चित रूप से एक अच्छा विकल्प है जो सादगी और आरामदायक परफॉर्मेंस पसंद करते हैं. हम जल्द ही नई हिमालयन 440 चलाकर देखेंगे, इसलिए हमारे शुरुआती अनुभव जानने के लिए बने रहें.