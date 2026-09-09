रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 बनाम हिमालयन 411: अंतर जानें
- नई हिमालयन 440 में थोड़ा बड़ा 443 cc इंजन दिया गया है.
- इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स और अपडेटेड ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं
- इसका डिज़ाइन तो वही है, लेकिन इसमें अपडेटेड डिस्प्ले और नए रंग दिए गए हैं
रॉयल एनफील्ड हिमालयन 411 भारत की पहली घरेलू एडवेंचर मोटरसाइकिल थी, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था. हिमालयन 411 को नवंबर 2023 में बंद कर दिया गया, ठीक उसी समय जब ज़्यादा परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी और क्षमता वाली हिमालयन 450 लॉन्च की गई थी. जहाँ हिमालयन 450 में बेहतर किट, क्षमता और परफॉर्मेंस मिलती थी, वहीं यह हिमालयन 411 के मुकाबले काफी महंगी भी हो गई थी.
यह भी पढ़ें: रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 ₹2.29 लाख में हुई लॉन्च, मज़बूत चेसिस के साथ मिला 443cc का इंजन
4 सितंबर, 2026 को रु.2.29 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च हुई नई रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440, एडवेंचर राइडिंग की शुरुआत करने वाले कई नए राइडर्स के लिए हिमालयन को ज़्यादा आसान और किफायती बनाने की कोशिश करती है. जहाँ 450 मॉडल बेहतर परफॉर्मेंस, क्षमता और शानदार पार्ट्स दे सकता है, वहीं 440 मॉडल ओरिजिनल हिमालयन की सादगी को फिर से लाने की कोशिश करता है – इसमें लॉन्ग-स्ट्रोक एयर- और ऑयल-कूल्ड इंजन है जो लो-एंड टॉर्क और ऐसी परफॉर्मेंस देता है जिससे नए राइडर्स घबराएंगे नहीं.
हिमालयन 440 बनाम हिमालयन 411: इंजन और गियरबॉक्स
नई हिमालयन 440 में सबसे खास बदलाव इसके पावरट्रेन में है, जिसमें थोड़े बड़े डिस्प्लेसमेंट वाला इंजन और 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. असल में, हिमालयन 440 में वही इंजन है जो स्क्रैम 440 में है. इसका 443 cc इंजन 6,250 rpm पर 25.4 bhp की ताकत और 4,000 rpm पर 34 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है – जो पुरानी हिमालयन 411 के 411 cc इंजन के मुकाबले सिर्फ़ 1.4 bhp और 2 Nm ज़्यादा है.
411 के 5-स्पीड गियरबॉक्स के उलट, नई 440 में बेहतर गियर रेश्यो वाला 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है. उम्मीद है कि ओवरड्राइव छठा गियर हाईवे पर आरामदायक राइडिंग देगा, जिससे 411 के मुकाबले कम इंजन RPM पर भी तेज़ स्पीड बनाए रखी जा सकेगी. इससे हिमालयन 440 पर लंबी दूरी की यात्रा ज़्यादा आरामदायक और सुकून भरी हो जाएगी.
मज़बूत चेसिस और अपडेटेड ब्रेकिंग हार्डवेयर
2023 में हिमालयन 411 के बंद होने से पहले ही, इसके हाफ-डुप्लेक्स स्प्लिट-क्रैडल मेन फ्रेम को अपडेट और मज़बूत कर दिया गया था. अब, रॉयल एनफील्ड का कहना है कि 440 में एक मज़बूत रियर सब-फ्रेम दिया गया है. स्टील ट्यूब का बनावट तो वही है, लेकिन स्टील का ग्रेड अलग है, जिससे ज़्यादा वज़न उठाने की क्षमता के लिए यह और मज़बूत हो गया है.
ब्रेकिंग सिस्टम, खासकर इसके रोटर्स, 411 वाले ही हैं. नई हिमालयन 440 में भी आगे 300 mm का सिंगल डिस्क और पीछे 240 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है. रॉयल एनफील्ड का कहना है कि 440 में ब्रेक कैलिपर्स बड़े हैं (जो Scram 440 में भी इस्तेमाल किए गए हैं) और इनसे 411 के मुकाबले बेहतर स्टॉपिंग पावर मिलनी चाहिए.
नई हेडलाइट, ट्रिपर पॉड और डिस्प्ले
हिमालयन 440 में नई LED हेडलाइट दी गई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह बेहतर रोशनी और थ्रो देती है. इंस्ट्रूमेंट कंसोल को भी अपडेट किया गया है; इसमें एनालॉग टैकोमीटर और कंपास की जगह अब एक सिंगल ट्रिपर नेविगेशन पॉड लगाया गया है.
हिमालयन 440 बनाम हिमालयन 411: क्या एक जैसा है?
हिमालयन 440 का ओवरऑल डिज़ाइन और बनावट 411 जैसी ही है. असल में, दूर से देखने पर इनमें कोई फ़र्क पता नहीं चलता, सिवाय नए कलर ऑप्शन के – 440 में कुल तीन नए रंग हैं. 440 अब सेला ब्लैक, मस्टैंग ब्राउन और नेलोंग व्हाइट रंगों में आती है; ये नाम हिमालय के अलग-अलग इलाकों से लिए गए हैं.
इसमें 21-इंच के फ्रंट व्हील और 17-इंच के रियर वायर-स्पोक व्हील का कॉम्बिनेशन, साथ ही ट्यूब-टाइप टायर भी पहले की तरह ही दिए गए हैं.
सस्पेंशन हार्डवेयर पहले जैसा ही है, जिसमें 200 mm ट्रैवल वाले 41 mm टेलीस्कोपिक फोर्क्स और 180 mm ट्रैवल वाला रियर मोनोशॉक शामिल है. ग्राउंड क्लियरेंस 220 mm ही है, साथ ही सैडल की ऊंचाई 800 mm और कर्ब वेट 199 kg है.
हिमालयन 440 बनाम हिमालयन 411: कीमत में अंतर
नई रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 को ₹2.29 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया है, जो इसे बहुत अच्छी वैल्यू देती है. हिमालयन 450 की तुलना में यह लगभग ₹80,000 सस्ती है. रॉयल एनफील्ड ने इसकी कीमत उतनी ही रखी है जितनी 2023 में बंद होने से पहले हिमालयन 411 की थी, जो ₹2.15 लाख से ₹2.30 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच थी.
बेहतर परफॉर्मेंस, 6-स्पीड गियरबॉक्स, बेहतर ब्रेक और नए रंगों के साथ, हिमालयन 440 उन एडवेंचर राइडर्स के लिए निश्चित रूप से एक अच्छा विकल्प है जो सादगी और आरामदायक परफॉर्मेंस पसंद करते हैं. हम जल्द ही नई हिमालयन 440 चलाकर देखेंगे, इसलिए हमारे शुरुआती अनुभव जानने के लिए बने रहें.
संबंधित समाचार
लोकप्रिय मॉडल
- रॉयल एनफील्ड
हंटर 350एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.38 - 1.7 लाख
- रॉयल एनफील्ड
क्लासिक 350एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.87 - 2.24 लाख
- रॉयल एनफील्ड
इंटरसेप्टर 650एक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 - 3.66 लाख
- रॉयल एनफील्ड
बुलेट 350एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.63 - 2.08 लाख
- रॉयल एनफील्ड
सुपर मेटियोर 650एक्स-शोरूम प्राइस₹ 4.03 - 4.37 लाख
- रॉयल एनफील्ड
कॉन्टिनेंटल जीटी 650एक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.58 - 3.88 लाख
- रॉयल एनफील्ड
मेटियोर 350एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.99 - 2.23 लाख
- रॉयल एनफील्ड
बियर 650एक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.75 - 3.98 लाख
- रॉयल एनफील्ड
बुलेट 650एक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.65 लाख
- रॉयल एनफील्ड
क्लासिक 650एक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.65 - 3.79 लाख
- रॉयल एनफील्ड
फ्लाइंग फ्ली C6एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.79 लाख
- रॉयल एनफील्ड
गोवा क्लासिक 350एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.24 - 2.26 लाख
- रॉयल एनफील्ड
गुरिल्ला 450एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.49 - 2.72 लाख
- रॉयल एनफील्ड
हिमालयन 450एक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.06 - 3.37 लाख
- रॉयल एनफील्ड
स्क्रैम 440एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.23 - 2.31 लाख
- रॉयल एनफील्ड
शॉटगन 650एक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.98 - 5.75 लाख
नई कारें
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
- टोयोटा
हाइलक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 31.99 - 36.89 Lakh
- होंडा
जे़डआर-वीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 47.99 Lakh
- मारुति सुजुकी
ब्रेज़ाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.4 - 13.71 Lakh
- किया
सिरोस ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.5 - 20 Lakh
- मर्सिडीज़-एएमजी
ई53 पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.45 - 1.48 Crore
आने वाली कारें
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-20
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-21
- स्कोडा एन्याक iVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-22
- फॉक्सवैगन आयडी क्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-23
- टेस्ला मॉडेल एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 2 करोड़लॉन्च की तारीख: 2026-09-23
- ह्युंडई नेक्सोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-24
- जिन्नेसिस जीवी सिक्सटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-24
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-27
- निसान जूकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-28
- बीएमडब्ल्यू 4 सीरीज़एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-28
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- BGauss C12 MaxR रु.1.46 लाख में हुआ लॉन्चBGauss ने C12 MaxR इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, जिसमें 3.8 kWh की LFP बैटरी है और यह 178 km की सर्टिफाइड रेंज देता है.1 मिनट पढ़ें
- 2026 जावा ऑल स्टार्स 42: नया क्या है?जावा ऑल स्टार्स 42, जावा 42 का नया और अपडेटेड मॉडल है. इसमें कई नए बदलाव किए गए हैं, जैसे कि चौड़े टायर्स वाले नए अलॉय व्हील्स, नई बॉडीवर्क वगैरह.1 मिनट पढ़ें
- रिपोर्ट: वारेसे में MV Agusta का प्रोडक्शन रुकाMV Agusta आर्थिक संकट से जूझ रही है और ताज़ा रिपोर्टों से पता चलता है कि इटली के वारेसे में स्थित इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन शायद रोक दिया गया है.1 मिनट पढ़ें
- 2026 जावा 42 ऑल स्टार एडिशन रु.1.85 लाख में हुआ लॉन्च2024 में अपडेट किए गए स्टैंडर्ड 42 में अब 42 FJ की तरह ही अपडेट्स मिलते हैं, जिनमें मोटे टायर और डुअल अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट शामिल हैं.1 मिनट पढ़ें
- रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 बनाम हिमालयन 411: अंतर जानेंEVs को चलाने में कम खर्च का फ़ायदा तो सभी जानते हैं, लेकिन भारतीय कार खरीदारों के लिए रीसेल वैल्यू (दोबारा बेचने पर मिलने वाली कीमत) अब भी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है.4 मिनट पढ़े
- कारएंडबाइक-टीम | 9 सित॰ 2026कार खरीदने से पहले जानिए: इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और पेट्रोल में किससे होगा ज्यादा फायदा?इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की कम रनिंग कॉस्ट (प्रति किलोमीटर खर्च) का फायदा सभी जानते हैं, लेकिन रीसेल वैल्यू आज भी भारतीय खरीदारों की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है.1 मिनट पढ़ें
- पोर्श कायेन इलेक्ट्रिक भारत में 30 सितंबर को लॉन्च होगी, जानें ज़रूरी बातेंइसे 113 kWh की बैटरी और दो इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ पेश किया जाएगा, जिसमें टर्बो इलेक्ट्रिक मॉडल 1,140 bhp तक की ताकत और 1,150 Nm का पीक टॉर्क पैदा करेगा.1 मिनट पढ़ें
- ऋषभ परमार | 8 सित॰ 2026काइनेटिक DX+ इलेक्ट्रिक स्कूटर में 3.1 kWh की बैटरी और 132 km की रेंज मिलीअपग्रेडेड काइनेटिक DX+ में बड़ी LFP बैटरी, 3.8 kW की मोटर और पार्क असिस्ट, रिवर्स और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं.1 मिनट पढ़ें
- ऋषभ परमार | 8 सित॰ 2026नई पीढ़ी की क्विड ईवी यूरोप में बिल्कुल नई डेसिया स्प्रिंग EV के तौर पर आई सामनेदूसरी पीढ़ी की यह सिटी कार रेनॉ ग्रुप के RGEV स्मॉल प्लेटफ़ॉर्म पर बनी है और 250 km तक की रेंज देती है.1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | 8 सित॰ 2026नई मारुति सुजुकी बलेनो रिव्यू: 3-सिलेंडर इंजन में कितना दम?नई बलेनो में इंजन बदला है, लेकिन क्या यह बदलाव इसे पहले से बेहतर बनाता है?6 मिनट पढ़े
- Rishabh Parmar | 7 सित॰ 2026सिंपल वेव का रिव्यू: ज़्यादा स्पेस, तेज़ रफ़्तार और आरामदायकसिंपल वेव, फ़ैमिली EV स्कूटर सेगमेंट के नियम बदलने के लिए आ गया है. हम यह पता लगाने के लिए इसे चलाकर देख रहे हैं कि क्या यह बाज़ार में धूम मचा पाएगा या नहीं!1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | 1 सित॰ 2026वॉल्वो EX90 रिव्यू: बड़ी, लग्जरी और बेहद तेजवोल्वो EX90 को राजस्थान की सड़कों पर परखा. 450 bhp, 670 Nm और 5.5 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार के साथ क्या यह भारत की सबसे खास लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी है?1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | 19 अग॰ 2026बीएमडब्ल्यू X1 लॉन्ग व्हीलबेस रिव्यू - ज्यादा जगह, ज्यादा पावर, ज्यादा फीचर्सबीएमडब्लू ने अपनी एंट्री लेवल एसयूवी एक्स1 को अब बनाया है ज्यादा आरामदायक, ज्यादा दमदार और ज्यादा फीचर से भरपूर. लॉन्ग व्हीलबेस के साथ इसमें मिली है ज्यादा जगह, ज्यादा पावर और बेहतर तकनीक.7 मिनट पढ़े
- car&bike Team | 1 अग॰ 20262026 टोयोटा हाइलक्स ड्राइव रिव्यू : नए बदलाव कितने काम के हैं?नई टोयोटा हाइलक्स को हमने जयपुर के पास राजस्थान की ऑफ-रोड परिस्थितियों में चलाकर देखा. इसमें कई छोटे-छोटे, लेकिन बेहद काम के बदलाव किए गए हैं. ड्राइव अनुभव कैसा रहा और क्या-क्या बदला है, आइए देखते हैं.3 मिनट पढ़े