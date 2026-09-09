कार खरीदने से पहले जानिए: इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और पेट्रोल में किससे होगा ज्यादा फायदा?
- 3 साल बाद पेट्रोल कारें आमतौर पर अपनी मूल कीमत का 70% तक मूल्य बनाए रखती हैं, जबकि कई इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की कीमत घटकर 50-60% तक रह जाती है.
- नई तकनीक और बैटरी से जुड़ी चिंताओं के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) में मूल्यह्रास (Depreciation) अपेक्षाकृत अधिक होता है.
- हालांकि, कम प्रति किलोमीटर रनिंग और मेंटेनेंस खर्च इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की अधिक गिरती रीसेल वैल्यू की भरपाई करने में मदद कर सकते हैं.
इलेक्ट्रिक वाहनों ने भारत में कार स्वामित्व (ओनरशिप) की परिभाषा बदल दी है. कम ईंधन खर्च, कम मेंटेनेंस और तेजी से बढ़ता चार्जिंग नेटवर्क इन्हें पहले से अधिक आकर्षक बनाता है. लेकिन एक सवाल अब भी खरीदारों को परेशान करता है, जब कार बेचने का समय आएगा तो उसकी कीमत कितनी मिलेगी?
इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बनाम पेट्रोल कार: रीसेल वैल्यू के मामले में कौन है बेहतर विकल्प
समय के साथ हर वाहन का मूल्य घटता है, लेकिन फिलहाल रीसेल मार्केट में पेट्रोल कारों की पकड़ EVs के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत है.
|वाहन की उम्र
|पेट्रोल कार
|3 साल बाद
|मूल कीमत का 68% - 75%
|5 साल बाद
|मूल कीमत का 55% - 65%
यानी अगर आपने रु.15 लाख की पेट्रोल कार खरीदी है, तो कुछ वर्षों बाद उसकी कीमत लगभग रु.10-11 लाख रह सकती है. वहीं समान कीमत वाली इलेक्ट्रिक वाहन (EV) की कीमत रु.7-8 लाख के आस-पास रह सकती है. रीसेल वैल्यू में यह अंतर अक्सर पहली बार EV खरीदने वाले कई ग्राहकों को चौंका देता है.
आखिर क्यों बेहतर है पेट्रोल कारों की रीसेल वैल्यू?
बड़ा सेकेंड-हैंड बाजार
पेट्रोल कारें देश के लगभग हर हिस्से में आसानी से बेची जा सकती हैं. चाहे खरीदार मुंबई, जयपुर, कोयंबटूर या किसी छोटे शहर में रहता हो, पेट्रोल पंप लगभग हर जगह आसानी से उपलब्ध हैं. अधिक खरीदारों का मतलब है बेहतर रीसेल वैल्यू.
वर्षों से बना भरोसा
भारतीय खरीदार दशकों से पेट्रोल कारों का उपयोग कर रहे हैं. उन्हें इंजन की उम्र, मरम्मत लागत और रखरखाव का अच्छा अनुमान होता है, जिससे सेकेंड-हैंड बाजार में मांग बनी रहती है.
तकनीक में अपेक्षाकृत धीमा बदलाव
2022 की पेट्रोल SUV और 2026 की पेट्रोल SUV में फीचर्स के स्तर पर भले कुछ अंतर हो, लेकिन उनके इंजन और पावरट्रेन की मूल तकनीक काफी हद तक समान रहती है. यही कारण है कि पुरानी पेट्रोल कारें नई मॉडलों की तुलना में जल्दी पुरानी या अप्रासंगिक (आउटडेटेड) नहीं लगतीं, जिससे उनकी रीसेल वैल्यू अपेक्षाकृत बेहतर बनी रहती है.
इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की रीसेल वैल्यू कम क्यों होती है?
इलेक्ट्रिक वाहनों की चुनौती उनकी विश्वसनीयता नहीं, बल्कि तेजी से बदलती तकनीक है
रेंज और चार्जिंग तकनीक में तेज़ी से हो रहा है सुधार
कुछ साल पहले तक 250-300 किलोमीटर की रेंज देने वाली EV को बेहद प्रभावशाली माना जाता था. आज कई नई EVs 400-500 किलोमीटर या उससे अधिक की रेंज के साथ आती हैं और फास्ट चार्जिंग जैसी उन्नत सुविधाएं भी प्रदान करती हैं. तकनीक में इतनी तेज़ी से हो रहे सुधार के कारण पुराने EV मॉडल अपेक्षाकृत कम आकर्षक लग सकते हैं.
बैटरी की स्थिति को लेकर चिंता
पुरानी पेट्रोल कार खरीदते समय इंजन की स्थिति का अंदाजा लगाना अपेक्षाकृत आसान होता है. वहीं EV में सबसे महंगा और महत्वपूर्ण हिस्सा बैटरी पैक होता है, लेकिन उसकी वास्तविक स्थिति हमेशा आसानी से पता नहीं चलती. यदि बैटरी हेल्थ की प्रमाणित रिपोर्ट उपलब्ध न हो, तो खरीदार अक्सर अतिरिक्त सावधानी बरतते हैं और कीमत को लेकर सख्त मोलभाव करते हैं. यही वजह है कि बैटरी की स्थिति को लेकर बनी रहने वाली अनिश्चितता कई EVs की रीसेल वैल्यू पर दबाव डालती है.
नई EVs की घटती कीमतें, पुरानी EVs के लिए चुनौती
आमतौर पर पेट्रोल कारों की कीमतें समय के साथ बढ़ती जाती हैं, लेकिन EV बाजार में तस्वीर फिलहाल अलग है. बैटरी तकनीक सस्ती होने और लगातार नए मॉडल लॉन्च होने के कारण वाहन निर्माता कई बार कीमतों में कटौती कर देते हैं या उसी कीमत पर ज्यादा रेंज और बेहतर फीचर्स वाली EVs पेश करते हैं. ऐसे में जब नई EV पहले से अधिक किफायती हो जाती है, तो पुरानी EVs की रीसेल वैल्यू पर सीधा दबाव पड़ता है और उनकी कीमत तेजी से घट सकती है.
3 साल में कीमत में कितनी गिरावट?
रीसेल वैल्यू पर मूल्यह्रास (Depreciation) का कितना असर पड़ता है, इसे समझने के लिए आइए एक सरल उदाहरण पर नजर डालते हैं. ध्यान रहे, यह केवल एक उदाहरण है, जिसे car&bike के यूज्ड कार सेक्शन में उपलब्ध लिस्टिंग्स और मूल्य रुझानों के आधार पर तैयार किया गया है.
|डिटेल्स
|पेट्रोल एसयूवी
|इलेक्ट्रिक एसयूवी
|शुरुआती ऑन-रोड कीमत
|₹16.5 लाख
|₹16.5 लाख
|3 साल बाद बची अनुमानित वैल्यू
|70%
|52%
|अनुमानित रीसेल वैल्यू
|₹11.55 लाख
|₹8.58 लाख
|कीमत में कुल गिरावट
|₹4.95 लाख
|₹7.92 लाख
इस उदाहरण में, 3 वर्षों के दौरान इलेक्ट्रिक SUV के मालिक को मूल्यह्रास (डेप्रिसिएशन) के कारण पेट्रोल एसयूवी की तुलना में लगभग ₹3 लाख अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. यही वजह है कि फिलहाल रीसेल वैल्यू के मामले में पेट्रोल कारों को EVs पर बढ़त हासिल है.
क्या हर स्थिति में पेट्रोल कार ही बेहतर वित्तीय विकल्प है?
जरूरी नहीं. रीसेल वैल्यू कहानी का केवल एक हिस्सा है. रनिंग कॉस्ट का अंतर काफी बड़ा हो सकता है.
पेट्रोल खर्च बनाम चार्जिंग खर्च
पेट्रोल कार की रनिंग कॉस्ट आमतौर पर ईंधन की कीमत और माइलेज के आधार पर करीब ₹7 से ₹10 प्रति किलोमीटर तक पहुंच सकती है. वहीं, यदि EV को मुख्य रूप से घर पर चार्ज किया जाए, तो इसकी रनिंग कॉस्ट अक्सर ₹1.5 से ₹2.5 प्रति किलोमीटर के बीच रहती है. हजारों किलोमीटर की ड्राइविंग के दौरान यह अंतर काफी बड़ा हो जाता है और लंबे समय में को लाखों रुपये की बचत करा सकता है.
ईवी बनाम पेट्रोल कार: लंबे समय में कौन पड़ती है जेब पर हल्की?
मान लेते हैं कि कोई वाहन मालिक 5 वर्षों में लगभग 60,000 किलोमीटर ड्राइव करता है.
|खर्च की
|पेट्रोल कार
|EV
|ईंधन / चार्जिंग खर्च
|₹5 लाख
|₹1.2 लाख
|मेंटेनेंस खर्च
|अधिक
|कम
|मूल्यह्रास (Depreciation)
|कम
|अधिक
|किसके लिए बेहतर
|कम ड्राइव करने वाले
|ज्यादा ड्राइव करने वाले
यदि कोई व्यक्ति हर महीने केवल 800-1,000 किलोमीटर वाहन चलाता है, तो पेट्रोल कार की बेहतर रीसेल वैल्यू अक्सर EV से मिलने वाली ईंधन बचत पर भारी पड़ सकती है.
वहीं, जो लोग हर महीने 1,500 किलोमीटर या उससे अधिक ड्राइव करते हैं, उनके लिए EV की कम रनिंग कॉस्ट अक्सर अधिक मूल्यह्रास (Depreciation) के प्रभाव को काफी हद तक संतुलित कर देती है.
पुरानी ईवी साबित हो सकती हैं फायदे का सौदा
दिलचस्प बात यह है कि पहली बार EV खरीदने वाले मालिकों के लिए जो मूल्यह्रास एक चुनौती बनता है, वही सेकेंड-हैंड खरीदारों के लिए बड़ा अवसर बन सकता है.
करीब तीन साल पुरानी EVs अक्सर आकर्षक डिस्काउंट पर उपलब्ध होती हैं, जबकि उनमें अभी भी कई अहम फायदे मौजूद रहते हैं:
- बैटरी वारंटी का बड़ा हिस्सा शेष होता है
- आधुनिक फीचर्स उपलब्ध होते हैं
- रनिंग कॉस्ट कम रहती है
- मेंटेनेंस की जरूरत अपेक्षाकृत कम होती है
जो खरीदार मुख्य रूप से शहर के भीतर ड्राइव करते हैं, उनके लिए एक अच्छी स्थिति वाली पुरानी EV बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प साबित हो सकती है.
EV की रीसेल वैल्यू बेहतर बनाए रखने के लिए क्या करें?
हर EV की कीमत एक जैसी तेजी से नहीं घटती. यदि आप अपनी EV की भविष्य की कीमत बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें:
बैटरी हेल्थ रिकॉर्ड सुरक्षित रखें
बैटरी की प्रमाणित स्टेट ऑफ हेल्थ (SoH) रिपोर्ट संभावित खरीदारों का भरोसा बढ़ाती है और मूल्य को लेकर अनिश्चितता कम करती है.
पूरा सर्विस रिकॉर्ड बनाए रखें
अधिकृत सर्विस सेंटर से समय पर कराई गई सर्विस का रिकॉर्ड बेहतर रीसेल कीमत हासिल करने में मदद करता है.
लापरवाही से वाहन न चलाएं
बार-बार आक्रामक ड्राइविंग, लगातार डीसी (DC) फास्ट चार्जिंग और खराब मेंटेनेंस आदतें खरीदारों की धारणा को प्रभावित कर सकती हैं.
वारंटी समाप्त होने से पहले बेचने पर विचार करें
कई विशेषज्ञों के अनुसार, EV बेचने का सबसे अच्छा समय आमतौर पर 5 से 6 वर्ष के बीच होता है, जब बैटरी वारंटी का अच्छा हिस्सा अभी भी बचा रहता है.
पेट्रोल कार खरीदें या इलेक्ट्रिक वाहन (EV)?
इसका जवाब मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करता है: आप वाहन कितने समय तक रखने वाले हैं और सालाना कितनी ड्राइविंग करते हैं.
पेट्रोल कार चुनें यदि:
- आप सालाना 12,000 किमी से कम ड्राइव करते हैं.
- रीसेल वैल्यू आपकी प्राथमिकता है.
- आप हर 3-4 साल में वाहन बदलना पसंद करते हैं.
इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चुनें यदि:
- आप सालाना 15,000-18,000 किमी या उससे अधिक ड्राइव करते हैं.
- आपके पास घर पर चार्जिंग की सुविधा है.
- आप वाहन को कई वर्षों तक अपने पास रखने की योजना बना रहे हैं.
आखिर आपके लिए कौन सा विकल्प है ज्यादा फायदे का सौदा?
यदि केवल रीसेल वैल्यू को देखा जाए, तो फिलहाल भारत में पेट्रोल कारें बढ़त बनाए हुए हैं. उनका खरीदार आधार बड़ा है, तकनीकी बदलाव अपेक्षाकृत धीमे हैं और सेकेंड-हैंड बाजार में मांग भी मजबूत बनी रहती है.
लेकिन वाहन खरीदने का फैसला केवल रीसेल वैल्यू के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए. अधिक चलने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए EVs ईंधन और मेंटेनेंस पर इतनी बचत करा सकती हैं कि समय के साथ उनकी कम रीसेल वैल्यू का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है.
सबसे समझदारी भरा फैसला वही है जो रीसेल वैल्यू नहीं, बल्कि वाहन की कुल ओनरशिप कॉस्ट को ध्यान में रखकर लिया जाए.
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