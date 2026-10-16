एक्सपोनेंट वन ने मोंट्रा इलेक्ट्रिक के वाहनों को ख़रीदने के लिए किफायती विकल्प पेश किया

कमर्शियल वाहनों के लिए EV फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म, एक्सपोनेंट वन ने मोंट्रा इलेक्ट्रिक और एक्सपोनेंट एनर्जी के साथ एक अहम साझेदारी की है. इसके तहत 'वन पास'(ONE Pass) लॉन्च किया गया है, जो मोंट्रा इलेक्ट्रिक के थ्री-व्हीलर्स के लिए 'एनर्जी-एज़-ए-सर्विस' का काम करेगा. वन पास बैटरी के इस्तेमाल और चार्जिंग खर्च के लिए प्रति किलोमीटर भुगतान की सुविधा के साथ बैटरी की लाइफटाइम वारंटी को भी शामिल करेगा. कंपनी का कहना है कि यह मॉडल कमर्शियल EV अपनाने में आने वाली एक बड़ी रुकावट को दूर करता है और इसका लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों को ज़्यादा ड्राइवर-मालिकों के लिए किफायती बनाना है, ताकि उन पर भारी EMI का बोझ न पड़े.

योजना के मुताबिक ड्राइवर-मालिक ₹39,999 के डाउन पेमेंट और 48 महीनों के लिए ₹12,099 की मासिक EMI पर 'मोंट्रा इलेक्ट्रिक सुपर कार्गो eQx या eQXd+ ले सकते हैं. बैटरी के इस्तेमाल और चार्जिंग का खर्च ₹ 3.20 प्रति किलोमीटर है, जिसका बिल रोज़ाना बनता है और इसकी अधिकतम सीमा ₹12,000 प्रति महीना तय की गई है. इसमें एक्सपोनेंट एनर्जी के 15 मिनट वाले रैपिड-चार्जिंग नेटवर्क की सुविधा मिलती है और चार साल तक प्रति किलोमीटर की दर नहीं बदली जाएगी. जहां एक्सपोनेंट एनर्जी बैटरी तकनीक और चार्जिंग उपलब्ध कराएगी, वहीं 'वन पास' इस्तेमाल के आधार पर फ्लेक्सिबल एनर्जी खर्च और बैटरी की लाइफटाइम वारंटी को एक साथ लाएगा.

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अरुण विनायक, फाउंडर और CEO, एक्सपोनेंट एनर्जी ने रहा “कमर्शियल वाहनों के लिए ऐसे एनर्जी सिस्टम की ज़रूरत होती है, जो उनके रोज़मर्रा के काम करने के तरीके को ध्यान में रखकर तैयार किया गया हो. हमारी बैटरी टेक्नोलॉजी और 15 मिनट में तेज़ी से चार्ज करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, वाहनों को लगातार चालू रखने और उनके रोज़ाना के भारी इस्तेमाल को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है. 'ONE Pass' के ज़रिए, यह एनर्जी इकोसिस्टम कहीं ज़्यादा सुलभ हो जाता है, इसमें शुरुआती लागत कम है और 'पे-एज़-यू-गो' (जितना इस्तेमाल करें, उतना भुगतान करें) वाला पूरी तरह से फ्लेक्सिबल एनर्जी पैकेज मिलता है.”