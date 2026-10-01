भारत में इन सस्ती कारों में मिलता है फैक्टरी फिटेड डैशकैम, लिस्ट में ह्यून्दे क्रेटा से लेकर महिंद्रा एक्सयूवी 3XO तक शामिल
- ह्यून्दे और किआ अभी फ़ैक्टरी-फ़िटेड डैशकैम वाली कारों की सबसे बड़ी रेंज ऑफ़र करती हैं
- फ़ैक्टरी-इंस्टॉल्ड सिस्टम बेहतर इंटीग्रेशन और वारंटी के अनुकूल इंस्टॉलेशन देते हैं
- इंश्योरेंस क्लेम, दुर्घटना के सबूत और सड़क सुरक्षा के लिए डैशकैम ज़रूरी हैं
भारतीय कार खरीदारों के लिए डैशकैम अब खास एक्सेसरीज़ से बढ़कर सुरक्षा के लिए ज़रूरी फ़ीचर बन गए हैं. चाहे किसी दुर्घटना का रिकॉर्ड रखना हो, फ़र्ज़ी दावों से खुद को बचाना हो या यादगार रोड ट्रिप को रिकॉर्ड करना हो, डैशकैम बहुत काम का साबित हो सकता है.
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हालांकि आफ्टरमार्केट डैशकैम अभी भी लोकप्रिय हैं, लेकिन फैक्ट्री-फिटेड सिस्टम कई फायदे देते हैं. ये यूनिट्स गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम से जुड़ी होती हैं, इनकी इंस्टॉलेशन ज़्यादा साफ़-सुथरी होती है, और अक्सर इनमें फ़ुटेज देखने और डाउनलोड करने के लिए खास स्मार्टफ़ोन ऐप्स भी मिलते हैं.
भारत में डैशकैम क्यों ज़रूरी होते जा रहे हैं?
भारतीय सड़कों पर भीड़ बढ़ती जा रही है, जिससे छोटी-मोटी दुर्घटनाओं, हिट-एंड-रन की घटनाओं और इंश्योरेंस से जुड़े विवादों में बढ़ोतरी हो रही है. डैशकैम वीडियो के रूप में ठोस सबूत देते हैं, जिनसे यह पता लगाने में मदद मिलती है कि गलती किसकी थी और क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया आसान हो जाती है.
ये रोड ट्रिप रिकॉर्ड करने, पार्किंग से जुड़ी घटनाओं पर नज़र रखने और सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत देने के लिए भी उपयोगी हैं. जैसे-जैसे जागरूकता बढ़ रही है, कार निर्माता तेज़ी से इन सिस्टम को सीधे फ़ैक्टरी से ही गाड़ियों में लगा रहे हैं. अगर आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं और उसमें पहले से लगा हुआ रिकॉर्डिंग सिस्टम चाहते हैं, तो यहाँ भारत की कुछ बेहतरीन मुख्यधारा की कारें दी गई हैं जिनमें फ़ैक्टरी-फ़िटेड डैशकैम मिलते हैं.
ह्यून्दे क्रेटा
डैशकैम की शुरुआती कीमत: ₹14.21 लाख से शुरू : (क्रेटा S(O)
ह्यून्दे की भारत में बिकने वाली उन सबसे लोकप्रिय SUV में से एक है जिनमें फ़ैक्टरी-फिटेड डैशकैम आता है. यह सिस्टम गाड़ी में पहले से ही लगा होता है और इसे रियर-व्यू मिरर के पीछे लगाया जा सकता है. यह कुछ खास ऊंचे ट्रिम्स और स्पेशल एडिशन में उपलब्ध है और सीधे फ़ुटेज रिकॉर्ड करता है. महंगे वेरिएंट्स में कई अतिरिक्त फ़ीचर मिलते हैं, जैसे कि डुअल 10.25-इंच डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और लेवल 2 ADAS.
इस डैशकैम में कई रिकॉर्डिंग मोड, इम्पैक्ट डिटेक्शन और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे फ़ीचर्स हैं, जो इसे रोज़ाना कार चलाने वालों या हाईवे पर सफ़र करने वालों के लिए एक उपयोगी सुरक्षा फ़ीचर बनाते हैं. पेट्रोल और डीज़ल इंजन के विकल्पों और अलग-अलग ट्रांसमिशन चॉइस के साथ, क्रेटा एक बेहतरीन फ़ैमिली SUV है.
ह्यून्दे क्रेटा एन लाइन
डैशकैम की शुरुआती कीमत: रु.17.83 लाख से शुरू : (क्रेटा एनलाइन N8)
ह्यून्दे क्रेटा N Line, पॉपुलर SUV का एक स्पोर्टी वैरिएंट है, जिसमें सभी वैरिएंट्स में फ़ैक्टरी-फ़िटेड डुअल-कैमरा डैशकैम स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है. यह एंट्री-लेवल N8 वैरिएंट में स्टैंडर्ड तौर पर आता है और इसमें N Line स्टाइलिंग टच, 18-इंच अलॉय व्हील और डुअल एग्ज़ॉस्ट जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं.
डैशकैम ड्राइविंग और पार्किंग से जुड़ी घटनाओं को रिकॉर्ड कर सकता है, जिससे मालिकों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ती है. इस SUV में ह्यून्दे का दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन, खास N लाइन स्टीयरिंग व्हील, कैबिन में लाल रंग की झलक और पैनोरमिक सनरूफ भी है, जो इसे कार के शौकीनों के लिए और भी आकर्षक बनाता है.
किआ सेल्टॉस
डैशकैम सेल्टॉस कीमत: रु.19.49 लाख से शुरू (जीटीएक्स O)
किआ सेल्टॉस में इस सेगमेंट का सबसे एडवांस्ड फ़ैक्ट्री डैशकैम सिस्टम मिलता है. किया का बिल्ट-इन कैम 2.0+ सिस्टम कुछ खास हाई-एंड ट्रिम्स में दिया गया है और यह डुअल-कैमरा सिस्टम से वीडियो रिकॉर्ड करता है. इस SUV में डुअल 10.25-इंच डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, ADAS और बोस साउंड सिस्टम जैसे हाई-एंड फ़ीचर्स भी मिलते हैं.
यह सिस्टम ड्राइविंग और पार्किंग के दौरान होने वाले एक्सीडेंट्स, दोनों को रिकॉर्ड कर सकता है और यूज़र्स स्मार्टफोन इंटीग्रेशन के ज़रिए इन रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं. सेल्टॉस अपने पेट्रोल और डीज़ल इंजन ऑप्शन्स और फ़ीचर्स से भरपूर कैबिन के साथ मिड-साइज़ SUV मार्केट में एक बढ़िया विकल्प बनी हुई है.
ह्यून्दे वेन्यू
डैशकैम की शुरुआती कीमत: ₹10.92 लाख से शुरू : (वेन्यू HX 6T टर्बो)
ह्यून्दे वेन्यू के कुछ खास एडिशन और वैरिएंट्स में ह्यून्दे का इन-बिल्ट डैशकैम फ़ीचर मिलता है. वैरिएंट के आधार पर, खरीदार को इलेक्ट्रिक सनरूफ, ब्लूलिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फ़ीचर भी मिल सकते हैं.
डुअल-कैमरा सिस्टम से बाहर और अंदर के शॉट्स लिए जा सकते हैं, जिससे गाड़ी चलाते समय अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है. वेन्यू अपनी क्लास की ज़्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियों में से एक है, और इसके ऊंचे ट्रिम्स में लेवल 1 ADAS भी मिलता है.
ह्यून्दे वेन्यू एन लाइन
डैशकैम के साथ शुरुआती कीमत: ₹10.65 लाख से शुरू : (वेन्यू N लाइन N6
ह्यून्दे वेन्यू N Line में स्पोर्टी स्टाइलिंग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, और इसके सभी मॉडल्स में फ़ैक्टरी-फिटेड डुअल-कैमरा डैशकैम स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है. यह एंट्री-लेवल N6 मॉडल से उपलब्ध है और इसमें चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक, रेड ब्रेक कैलिपर्स, N Line-स्पेसिफिक अलॉय व्हील्स और DCT मॉडल्स में पैडल शिफ्टर्स जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं.
डैशकैम बाहर और अंदर दोनों तरफ का फ़ुटेज रिकॉर्ड करता है, जिससे रोज़ाना गाड़ी चलाते समय सुरक्षा और बेहतर हो जाती है. सबसे ज़्यादा फ़ीचर्स वाले N10 वैरिएंट में लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, हवादार फ्रंट सीट्स और हुंडई का कर्व्ड पैनोरमिक डिस्प्ले सेटअप भी मिलता है.
महिंद्रा XUV 3XO
डैशकैम की शुरुआती कीमत: ₹10.00 लाख से शुरू: (3XO AX5L)
महिंद्रा XUV 3XO में पारंपरिक डैशकैम नहीं है, बल्कि इसमें डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (DVR) के तौर पर 360-डिग्री कैमरा हार्डवेयर दिया गया है. सराउंड-व्यू कैमरा सिस्टम की मदद से, इसके ऊंचे वेरिएंट्स में बाद में देखने के लिए इमेज रिकॉर्ड और स्टोर की जा सकती हैं. इस SUV में कुछ खास फीचर्स भी हैं, जैसे पैनोरमिक सनरूफ, डुअल 10.25-इंच डिस्प्ले और लेवल 2 ADAS.
यह तरीका पारंपरिक फ्रंट-फेसिंग डैशकैम की तुलना में ज़्यादा कवरेज देता है और कुल मिलाकर सुरक्षा को बेहतर बनाता है. इसके ऊंचे ट्रिम्स में हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम और पूरी तरह से डिजिटल कॉकपिट भी मिलता है, जिससे XUV 3XO कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में अलग नज़र आती है.
ह्यून्दे एक्सटर
डैशकैम की शुरुआती कीमत: ₹8.59 लाख से शुरू :(एक्सटर HX6)
ह्यून्दे एक्सटर भारत की उन पहली किफायती कारों में से एक थी जिसमें फ़ैक्टरी-फिटेड डुअल-कैमरा डैशकैम सिस्टम दिया गया था. यह सिस्टम सामने की सड़क और कार के अंदर (कैबिन) दोनों की रिकॉर्डिंग करता है और आज उपलब्ध सबसे आसानी से मिलने वाले फ़ैक्टरी-फिटेड समाधानों में से एक है. इस माइक्रो-SUV में सिंगल-पेन सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सभी वेरिएंट्स में छह एयरबैग जैसे स्टैंडर्ड फ़ीचर्स भी मिलते हैं.
जो लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं लेकिन ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते, उनके लिए एक्सटर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. एसयूवी जैसा डिज़ाइन और ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस इसे शहर और कभी-कभार हाईवे पर चलाने के लिए भी एक बढ़िया पसंद बनाते हैं.
ह्यून्दे वरना
डैशकैम की शुरुआती कीमत: ₹16.29 लाख से शुरू : (वरना HX8 टर्बो)
ह्यून्दे वरना मिडसाइज़ सेडान सेगमेंट में फ़ैक्टरी-फिटेड डैशकैम टेक्नोलॉजी लेकर आई है. महंगे वैरिएंट्स में उपलब्ध इस सिस्टम में डुअल-कैमरा रिकॉर्डिंग और सुरक्षा पर केंद्रित कई रिकॉर्डिंग मोड दिए गए हैं. यह सेडान अपने डुअल इंटीग्रेटेड डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और लेवल 2 ADAS सुइट के साथ भी खास पहचान बनाती है.
वरना के प्रीमियम कैबिन और दमदार इंजन ऑप्शन के साथ-साथ, डैशकैम उन खरीदारों के लिए इसे और भी आकर्षक बनाता है जो अच्छी सुविधाओं वाली सेडान की तलाश में हैं. इसके महंगे वेरिएंट्स में मिलने वाला 158 bhp का टर्बो-पेट्रोल इंजन इसे अपने सेगमेंट की सबसे दमदार कारों में से एक बनाता है.
टाटा हैरियर
डैशकैम की शुरुआती कीमत: ₹23.85 लाख से शुरू : (हैरियर फियरलेस अल्ट्रा)
टाटा हैरियर अपने डिजिटल इनसाइड रियर व्यू मिरर (IRVM) सिस्टम के ज़रिए एक अलग अप्रोच अपनाती है. कुछ खास प्रीमियम वैरिएंट्स में, इस मिरर में रिकॉर्डिंग की सुविधा भी दी गई है, जो असल में एक बिल्ट-इन डुअल-चैनल डैशकैम की तरह काम करता है. इसकी अन्य खासियतों में 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ और 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल हैं.
यह सिस्टम गाड़ी के ओरिजिनल लुक को बनाए रखते हुए आगे और पीछे दोनों तरफ रिकॉर्डिंग की सुविधा देता है. अपनी 5-स्टार भारत NCAP सेफ्टी रेटिंग और सड़क पर दमदार मौजूदगी के साथ, हैरियर अपनी कैटेगरी की सबसे पसंदीदा SUVs में से एक बनी हुई है.
टाटा सफारी
डैशकैम की शुरुआती कीमत: रु.23.33 लाख से शुरू :(सफारी अकम्प्लिश्ड अल्ट्रा)
टाटा सफारी में हैरियर वाला ही डिजिटल IRVM-बेस्ड रिकॉर्डिंग सिस्टम दिया गया है. सबसे महंगे वेरिएंट्स में मिलने वाले इस सिस्टम में डिजिटल रियर-व्यू और वीडियो रिकॉर्डिंग, दोनों फीचर्स मिलते हैं. तीन-रो वाली इस SUV में पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड टेलगेट और दूसरी रो में कैप्टन सीट्स का ऑप्शन जैसी प्रीमियम खूबियां भी दी गई हैं.
जो खरीदार इंटीग्रेटेड सेफ्टी टेक्नोलॉजी वाली फैमिली SUV की तलाश में हैं, उनके लिए सफारी एक बेहतरीन पैकेज है. इसका शानदार कैबिन, 5-स्टार भारत NCAP सेफ्टी रेटिंग और लंबी दूरी की यात्रा में आराम इसके मुख्य आकर्षण बने हुए हैं.
भारत में डैशकैम का महत्व और वे कारें जिनमें ये सुविधा मिलती है
डैशकैम एक ऐसा सेफ्टी फ़ीचर है जो आजकल की कारों में तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है. इन्हें कार के साथ ही लगाना (इंटीग्रेट करना) आसान और साफ़-सुथरा होता है, ये बाहर से लगवाए जाने वाले यूनिट्स (आफ़्टरमार्केट यूनिट्स) की तुलना में लगाने में आसान होते हैं (इनसे वारंटी पर कोई असर नहीं पड़ता) और गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बेहतर तरीके से काम करते हैं.
कुछ दूसरे मॉडल्स जिनके कुछ वेरिएंट्स में इंटीग्रेटेड रिकॉर्डिंग सिस्टम मिलता है, उनमें ह्यून्दे i20, ह्यून्दे अल्कज़ार, किआ सिरोस, महिंद्रा थार रॉक्स और महिंद्रा XEV 9e शामिल हैं. जब अलग-अलग वेरिएंट्स की कीमत में ठीक-ठाक अंतर हो, तो फ़ैक्टरी-फ़िटेड डैशकैम सुविधा, सुरक्षा और ज़रूरत पड़ने पर वीडियो सबूत के लिए एक अच्छा निवेश साबित हो सकता है.
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