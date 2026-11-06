बिक्री अक्टूबर 2026: त्योहारी मांग नवंबर में खिसकने से वाहनों की रिटेल बिक्री में 23.8% की गिरावट आई

अक्टूबर 2026 में भारत में वाहनों की खुदरा बिक्री में पिछले साल के मुकाबले भारी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन ये आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन्स (FADA) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, कुल वाहन पंजीकरण 31.72 लाख यूनिट रहे, जो पिछले साल अक्टूबर की तुलना में 23.80% कम हैं. हालांकि, सितंबर के मुकाबले खुदरा बिक्री में 25.05% की बढ़ोतरी हुई, जिससे यह अब तक का दूसरा सबसे अच्छा अक्टूबर बन गया है.

FADA के अनुसार, इस गिरावट का एक बड़ा कारण त्योहारी सीजन का समय है. अक्टूबर 2025 में नवरात्रि और दिवाली दोनों पड़े थे, साथ ही 22 सितंबर को घोषित GST 2.0 दरों में कटौती के बाद खरीदारी में भी काफी तेजी आई थी. इस साल नवरात्रि तो अक्टूबर में पड़ी, लेकिन धनतेरस और दिवाली नवंबर में आ गए. नतीजतन, त्योहारी खरीदारी का एक बड़ा हिस्सा, जो आमतौर पर अक्टूबर के रजिस्ट्रेशन आंकड़ों में दिखता, अब इस महीने के आंकड़ों में दिखाई देने की उम्मीद है.

दोपहिया और यात्री वाहनों में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है

अक्टूबर में रिटेल बिक्री में दोपहिया वाहनों का हिस्सा सबसे अधिक रहा, जिनकी 23,21,419 यूनिट्स बिकीं. हालांकि, पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में इनके रजिस्ट्रेशन में 28.35% की गिरावट आई, जो वाहनों की प्रमुख श्रेणियों में सबसे बड़ी गिरावट है. सितंबर के मुकाबले इस सेगमेंट में 29.67% का सुधार देखने को मिला.

यह कमजोरी ग्रामीण बाजारों में अधिक स्पष्ट थी, जहां अक्टूबर 2025 की तुलना में दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री में 33.97% की गिरावट आई. शहरी बाजारों में 20.77% की अपेक्षाकृत कम गिरावट दर्ज की गई. FADA के अनुसार, इस अंतर का एक बड़ा कारण दिवाली का समय है; उम्मीद है कि ग्रामीण इलाकों में और त्योहारों से जुड़ी खरीदारी अब नवंबर में होगी. डीलरों ने यह भी बताया है कि कम बारिश और खरीफ की कमजोर फसल से प्रभावित ग्रामीण इलाकों में दबाव देखने को मिल रहा है.

पैसेंजर वाहनों की बिक्री 5,07,768 यूनिट रही, जो साल-दर-साल आधार पर 14.23% कम है, लेकिन महीने-दर-महीने आधार पर 18.86% अधिक है. इस सेगमेंट के लिए यह अब तक का तीसरा सबसे अच्छा अक्टूबर रहा. SUV और नई लॉन्च की गई गाड़ियों की वजह से मांग बनी रही, जबकि एंट्री-लेवल कारों की मांग अपेक्षाकृत सुस्त रही.

कमर्शियल वाहनों ने अक्टूबर में रिकॉर्ड बनाया

हर सेगमेंट में साल-दर-साल गिरावट नहीं देखी गई. कमर्शियल वाहनों की बिक्री 2.29% बढ़कर 1,15,140 यूनिट हो गई, जो अक्टूबर के महीने के लिए अब तक का सबसे अच्छा रिकॉर्ड है. सितंबर के मुकाबले बिक्री में 11.19% की बढ़ोतरी हुई, जिसमें भारी वाहनों की मांग का सबसे बड़ा योगदान रहा.

थ्री-व्हीलर की खुदरा बिक्री भी अक्टूबर में एक नए उच्च स्तर पर पहुंच गई, जिसमें 1,41,420 यूनिट्स बिकीं - जो पिछले साल के मुकाबले 3.97% अधिक है. इस सेगमेंट की कुल बिक्री में लगभग 63% हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की रही. ट्रैक्टर की खुदरा बिक्री 3.1% बढ़कर 79,285 यूनिट्स हो गई, जबकि पहियों वाले निर्माण उपकरणों (wheeled construction equipment) ने सभी कैटेगरी में सबसे मजबूत वृद्धि दर्ज की, जो 22.07% बढ़कर 7,434 यूनिट्स तक पहुंच गई.

अक्टूबर में EV की रिटेल बिक्री नए उच्च स्तर पर पहुंची

इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन में काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो अक्टूबर में 3.55 लाख यूनिट तक पहुंच गए. यह पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 44.88% की वृद्धि है. इसके साथ ही, कुल EV बाज़ार (EV पेनेट्रेशन) लगभग 11.50% तक पहुंच गई है, जबकि एक साल पहले यह आंकड़ा लगभग 6% था.

FADA को उम्मीद है कि नवंबर में रिटेल बिक्री में तेजी आएगी

डीलर नवंबर महीने में अधिक सकारात्मक नजरिए के साथ प्रवेश कर रहे हैं, जिसका मुख्य कारण यह है कि इस साल त्योहारों के दौरान खरीदारी का प्रमुख दौर इसी महीने में पड़ रहा है। FADA के सर्वे में, 51.65% डीलरों को उम्मीद है कि नवंबर में बिक्री बढ़ेगी, जबकि 34.71% का मानना ​​है कि बिक्री स्थिर रहेगी. बाकी 13.64% डीलरों को इसमें गिरावट आने की आशंका है.

6 नवंबर (आज) को धनतेरस और 8 नवंबर को दिवाली होने के कारण, FADA को उम्मीद है कि त्योहारों की इस भीड़ से वाहनों के रजिस्ट्रेशन में तेजी आएगी, खासकर ग्रामीण बाजारों और टू-व्हीलर सेगमेंट में. उत्तर भारत के डीलरों, जहां अक्टूबर में काफी बड़ी गिरावट देखी गई थी, ने भी नवंबर के लिए बेहतर उम्मीदें जताई हैं.

हालाँकि, कुछ चिंताएँ भी हैं. डीलर लगातार इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि माँग में एकरूपता नहीं है और त्योहारी सीज़न के बाद मंदी आ सकती है. सप्लाई की दिक्कतें और कुछ मॉडलों की उपलब्धता में कमी भी बिक्री पर असर डाल सकती है.