फरदीन खान ने बिल्कुल नई रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 एपेक्स एडिशन खरीदी।

बॉलीवुड अभिनेता फरदीन खान को हाल ही में एक बिल्कुल नई रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 एपेक्स की डिलेवरी लेते हुए देखा गया है. डिलेवरी का वीडियो खुद एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया है, जिसमें उन्हें अपनी गुरिल्ला 450 'एपेक्स की रेड' रंग में डिलेवरी लेते और बाइक को चलाते हुए देखा जा सकता हैं.



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इस मौके पर फरदीन ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट अपने सोशल मीडिया पर लिखा, उन्होंने लिखा, "मैं पुरानी बुलेट 350 की उस खास 'थंप' (धड़कन जैसी आवाज़) को सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ, जिसमें सिंगल-सिलेंडर, फोर-स्ट्रोक इंजन होता था। बुलेट चलाते हुए कूल दिखने वाले बड़े लड़कों से लेकर मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टरों तक, उस बाइक की आवाज़ हमेशा ही कुछ अलग होती थी. यह आवाज़ इतने सालों तक मेरे ज़हन में बसी रही. इसलिए, जब मैंने 'गुरिल्ला 450 एपेक्स' (Guerrilla 450 Apex) देखी, तो मुझे पता चल गया कि यही बाइक मेरे लिए बनी है'.

उन्होंने आगे लिखा, 'मुझे बस इसे लेना ही था. इतने सालों में कई बाइक चलाने के बाद, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यह अब तक की सबसे मज़ेदार बाइकों में से एक है. साफ़ कर दूँ कि इस ब्रांड से मेरा कोई लेना-देना नहीं है. यह पोस्ट सिर्फ उस खुशी और गर्व की वजह से है, जो एक ऐसी भारतीय मोटरसाइकिल का मालिक होने से मिलता है—जो विश्व स्तर के मानकों पर खरी उतरती है, बड़ी-बड़ी बाइकों को टक्कर देती है और भारतीय मोटरसाइकिलिंग को दुनिया के नक्शे पर मजबूती से स्थापित करती है."



बता दें रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला को सबसे पहले कंपनी ने 2024 में लॉन्च किया गया था, जिसमें हिमालयन 450 वाला ही इंजन दिया गया था. लेकिन इसी साल 2026 में, कंपनी ने इसमें कुछ बदलाव किए, ताकि पिछले मॉडल से जुड़ी कुछ कमियों को दूर किया जा सके. इसके अलावा, कंपनी ने एक स्पोर्टी 'एपेक्स' (Apex) वेरिएंट भी पेश किया है, जिसमें राइडर की बैठने की स्थिति (राइडर ट्राएंगल) को और अधिक स्पोर्टी रखा गया है. इसकी शुरुआती कीमत रु.2.49 लाख (एक्स-शोरूम) है.



एपेक्स वेरिएंट, गुरिल्ला रेंज में एक स्पोर्टी मॉडल के रूप में शामिल होता है, जिसमें 56 मिमी नीचे और 57 मिमी आगे की ओर स्थित एल्यूमीनियम हैंडलबार, रोड-सेंट्रिक व्रेडेस्टीन टायर और इसकी स्टाइलिंग में थोड़ा सा बदलाव के साथ बेहतर एर्गोनॉमिक्स मिलते हैं. इन बदलावों को छोड़कर, एपेक्स मॉडल बिल्कुल गुरिल्ला जैसा ही है. इसमें वही 452cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है जो 40hp की ताकत और 40Nm का टॉर्क पैदा करता है, और इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है.

