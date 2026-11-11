पिता ने एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट लाने पर 9वीं क्लास के छात्र को रु.1.62 करोड़ की BMW M4 गिफ्ट की
- पश्चिम बंगाल के एक व्यवसायी ने अपने 15 साल के बेटे को BMW M4 कॉम्पिटिशन कार गिफ्ट की है
- यह तोहफा उसकी छमाही परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने के इनाम के तौर पर दिया गया
- इस उपहार की खबर ने ऑनलाइन लोगों का ध्यान खींचा
पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के एक व्यवसायी ने अपने 15 साल के बेटे को BMW M4 कॉम्पिटिशन कार गिफ्ट की है. 9वीं कक्षा के इस छात्र को यह तोहफा उसकी छमाही परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने के इनाम के तौर पर दिया गया है. बताया जा रहा है कि यह कार मुंबई के एक शोरूम से खरीदी गई है, और अब यह गलसी इलाके के पराज गांव में चर्चा का विषय बन गई है.
यह भी पढ़ें: भारत में बीएमडब्ल्यू M440i xDrive कन्वर्टिबल हुई लॉन्च, कीमत रु.1.09 करोड़
छात्र की पहचान मोहम्मद तलहा के रूप में की गई है, छात्र मोहम्मद तलहा काफी समय से एक बीएमडब्ल्यू M4 कंप्टीशन चाहता था, और उसके पिता शम्सुद्दीन मिद्या ने वादा किया था कि अगर वह अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक लाता है, तो वे उसकी यह इच्छा पूरी कर देंगे. नतीजे आने के बाद छात्र को वादा पूरा करने के तौर पर कार दी गई.
बीएमडब्ल्यू एम कंप्टीशन
बीएमडब्ल्यू M4 कॉम्पिटिशन, भारत में जर्मन लग्जरी कार निर्माता द्वारा पेश की जाने वाली सबसे शक्तिशाली स्पोर्ट्स कूपे में से एक है. इसमें 3.0-लीटर का ट्विन-टर्बोचार्ज्ड इनलाइन 6-सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगा है, जो 530 bhp की ताकत और 650 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है.
इस कार में 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम दिया गया है. बीएमडब्ल्यू M4 कॉम्पिटिशन M xDrive सिर्फ 3.5 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिक रूप से 250 kmph तक सीमित है.
इस उपहार की खबर ने ऑनलाइन लोगों का ध्यान खींचा है, और सोशल मीडिया यूज़र्स इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या 15 साल के छात्र के लिए इतना महंगा इनाम देना सही है.
लोकप्रिय बीएमडब्ल्यू मॉडल
- बीएमडब्ल्यू
एक्सएमएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.42 करोड़
- बीएमडब्ल्यू
आई7एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 - 2.65 करोड़
- बीएमडब्ल्यू
एक्स7एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.29 - 1.34 करोड़
- बीएमडब्ल्यू
एम4एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.61 करोड़
- बीएमडब्ल्यू
एक्स6एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.78 करोड़
- बीएमडब्ल्यू
एम5एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.12 करोड़
- बीएमडब्ल्यू
एम8एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.56 करोड़
- बीएमडब्ल्यू
एक्स3एक्स-शोरूम प्राइस₹ 72.5 - 75 लाख
- बीएमडब्ल्यू
ज़ेड4एक्स-शोरूम प्राइस₹ 94.53 लाख - 1.05 करोड़
- बीएमडब्ल्यू
आईईएक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.4 करोड़
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1एक्स-शोरूम प्राइस₹ 50.9 - 75.13 लाख
- बीएमडब्ल्यू
5 सीरीजएक्स-शोरूम प्राइस₹ 76.6 लाख
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 करोड़
- बीएमडब्ल्यू
एम2एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.07 - 1.08 करोड़
- बीएमडब्ल्यू
3 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 62.7 - 64.2 लाख
- बीएमडब्ल्यू
आई4एक्स-शोरूम प्राइस₹ 84.24 - 90.05 लाख
- बीएमडब्ल्यू
2 सीरीज़ ग्रैन कूपेएक्स-शोरूम प्राइस₹ 45.8 - 48.2 लाख
- बीएमडब्ल्यू
एक्स5एक्स-शोरूम प्राइस₹ 96.9 लाख - 1.12 करोड़
- बीएमडब्ल्यू
आईईएक्स1एक्स-शोरूम प्राइस₹ 77.6 लाख
- बीएमडब्ल्यू
M440iएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.09 करोड़
- बीएमडब्ल्यू
M340iएक्स-शोरूम प्राइस₹ 77.1 लाख
- बीएमडब्ल्यू
आईईएक्स1 Lएक्स-शोरूम प्राइस₹ 51.4 लाख
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 लाख
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 लाख
- बीएमडब्ल्यू
आए5एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.2 करोड़
- बीएमडब्ल्यू
7 Protectionएक्स-शोरूम प्राइस₹ 16.08 करोड़
नई कारें
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
आने वाली कारें
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
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