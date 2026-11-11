पिता ने एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट लाने पर 9वीं क्लास के छात्र को रु.1.62 करोड़ की BMW M4 गिफ्ट की

पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के एक व्यवसायी ने अपने 15 साल के बेटे को BMW M4 कॉम्पिटिशन कार गिफ्ट की है. 9वीं कक्षा के इस छात्र को यह तोहफा उसकी छमाही परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने के इनाम के तौर पर दिया गया है. बताया जा रहा है कि यह कार मुंबई के एक शोरूम से खरीदी गई है, और अब यह गलसी इलाके के पराज गांव में चर्चा का विषय बन गई है.

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छात्र की पहचान मोहम्मद तलहा के रूप में की गई है, छात्र मोहम्मद तलहा काफी समय से एक बीएमडब्ल्यू M4 कंप्टीशन चाहता था, और उसके पिता शम्सुद्दीन मिद्या ने वादा किया था कि अगर वह अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक लाता है, तो वे उसकी यह इच्छा पूरी कर देंगे. नतीजे आने के बाद छात्र को वादा पूरा करने के तौर पर कार दी गई.

बीएमडब्ल्यू एम कंप्टीशन

बीएमडब्ल्यू M4 कॉम्पिटिशन, भारत में जर्मन लग्जरी कार निर्माता द्वारा पेश की जाने वाली सबसे शक्तिशाली स्पोर्ट्स कूपे में से एक है. इसमें 3.0-लीटर का ट्विन-टर्बोचार्ज्ड इनलाइन 6-सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगा है, जो 530 bhp की ताकत और 650 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है.

इस कार में 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम दिया गया है. बीएमडब्ल्यू M4 कॉम्पिटिशन M xDrive सिर्फ 3.5 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिक रूप से 250 kmph तक सीमित है.

इस उपहार की खबर ने ऑनलाइन लोगों का ध्यान खींचा है, और सोशल मीडिया यूज़र्स इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या 15 साल के छात्र के लिए इतना महंगा इनाम देना सही है.

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