फेरारी भारत में करेगी 'यूनिवर्सो फेरारी' एग्ज़िबिशन, 17 अक्टूबर से होगी शुरू
- डिस्प्ले में मौजूदा लाइन-अप के मॉडल शामिल होंगे, जिनमें F80 सुपरकार और Luce EV भी हैं
- ब्रांड की विरासत और रेसिंग इतिहास को सम्मान देने के लिए रेसिंग और क्लासिक सेक्शन समर्पित किए जाएंगे
- आम जनता के लिए दरवाज़े 19 अक्टूबर को खुलेंगे
फेरारी भारत के नई दिल्ली में 17 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2026 तक अपनी 'यूनिवर्सो फेरारी' प्रदर्शनी का पांचवां एडिशन आयोजित करेगी. इससे पहले दक्षिण कोरिया और थाईलैंड में आयोजित हो चुकी इस प्रदर्शनी के बारे में फेरारी का कहना है कि 'यूनिवर्सो फेरारी' एक 'दिलचस्प और शानदार' अनुभव देती है, जिससे आम लोग मशहूर 'प्रांसिंग हॉर्स' (Prancing Horse) की विरासत, टेक्नोलॉजी और रेसिंग DNA को करीब से जान सकते हैं.
यह भी पढ़ें: भारत में लॉन्च हुई फेरारी 849 Testarossa
यह प्रदर्शनी यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में आयोजित की जाएगी, जिसमें 17 और 18 अक्टूबर का दिन खास तौर पर आमंत्रित मेहमानों के लिए होगा. आम जनता के लिए यह प्रदर्शनी 19 अक्टूबर से खुलेगी.
फेरारी का कहना है कि विज़िटर्स ब्रांड के पुराने और मौजूदा मॉडल्स को देख सकेंगे. इनमें Purosangue V12, 849 Testarossa और भारत में पहली बार दिखाई जाने वाली एकदम नई Luce EV और F80 सुपरकार शामिल हैं. एक खास रेसिंग एरिया में विज़िटर्स फेरारी की मोटरस्पोर्ट्स विरासत को देख सकेंगे, जबकि क्लासिक एरिया में कंपनी की पुरानी मशहूर कारों को दिखाया जाएगा.
कारों के अलावा, फेरारी अपनी पहली रेसिंग यॉट, 'हाइपरसेल' (Hypersail) को भी दिखाएगी. 100 फ़ीट लंबी इस यॉट को इस साल की शुरुआत में लोगों के सामने पेश किया गया था. फेरारी टेक टीम, फेरारी डिज़ाइन स्टूडियो और नेवल आर्किटेक्ट गुइलाम वर्डियर की बनाई इस हाइपरसेल में मोनोहल डिज़ाइन और फ़ॉइलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. इस टेक्नोलॉजी की वजह से, रफ़्तार बढ़ने पर यॉट की मुख्य बॉडी पानी से ऊपर उठ जाती है, जिससे ड्रैग (पानी का प्रतिरोध) कम हो जाता है. यह अपनी तरह की पहली ऐसी मशीन भी है जो आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, क्योंकि इसमें हवा और सोलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है.
संबंधित समाचार
लोकप्रिय मॉडल
- फरारी
पोर्टोफिनोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.31 Crore
- फरारी
रोमाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.56 Crore
- फरारी
12Cilindriएक्स-शोरूम प्राइस₹ 8.5 - 9.15 Crore
- फरारी
296 GTBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.11 Crore
- फरारी
296 GTSएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.9 Crore
- फरारी
अमाल्फी स्पाइडरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 4.6 Crore
- फरारी
पुरोसांगू एसयूवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.93 Crore
नई कारें
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
- टोयोटा
हाइलक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 31.99 - 36.89 Lakh
- होंडा
जे़डआर-वीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 47.99 Lakh
- मारुति सुजुकी
ब्रेज़ाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.4 - 13.71 Lakh
- किया
सिरोस ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.5 - 20 Lakh
आने वाली कारें
- स्कोडा एन्याक iVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-22
- फॉक्सवैगन आयडी क्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-23
- टेस्ला मॉडेल एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 2 करोड़लॉन्च की तारीख: 2026-09-23
- ह्युंडई नेक्सोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-24
- जिन्नेसिस जीवी सिक्सटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-24
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-27
- निसान जूकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-28
- बीएमडब्ल्यू 4 सीरीज़एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-28
- जेएसडब्ल्यू मोटर्स जेटौर T2एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-29
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-29
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- ह्यून्दे एक्सटर बनाम टाटा पंच बनाम सिट्रॉएन C3: शहर में इस्तेमाल के लिए कौन सी माइक्रो-एसयूवी सबसे अच्छी?ह्यून्दे एक्सटर, टाटा पंच और सिट्रॉएन C3 में से देखते हैं कि कौन सी माइक्रो-SUV आपकी शहरी ज़रूरतों के लिए ज़्यादा बेहतर है.1 मिनट पढ़ें
- वर्ल्ड कार अवार्ड्स 2027 सीज़न का आगाज़ हुआइसके 23वें एडिशन में, मार्च 2027 में न्यूयॉर्क में विजेताओं की घोषणा से पहले 100 इंटरनेशनल ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट योग्य मॉडल्स का मूल्यांकन करेंगे.1 मिनट पढ़ें
- मारुति सुज़ुकी बलेनो, डिज़ायर और स्विफ्ट के सीएनजी AGS वैरिएंट्स की कीमतें सामने आईंस्विफ्ट और डिज़ायर की कीमत उनके स्टैंडर्ड पेट्रोल-मैनुअल वेरिएंट्स से रु.35,000 ज़्यादा है.1 मिनट पढ़ें
- होंडा CB500 भारत में रु.2.75 लाख में हुई लॉन्चCB500 तीन वेरिएंट में उपलब्ध है और इसकी अधिकतम कीमत रु.3.02 लाख (एक्स-शोरूम) है.2 मिनट पढ़े
- 2027 महिंद्रा थार 3-डोर फेसलिफ्ट कल होगी लॉन्च, क्या उम्मीद करें?यह 3-डोर एसयूवी के लिए दूसरा अपडेट होगा, और हमें उम्मीद है कि इस अपडेट में कुछ नए फीचर्स अहम भूमिका निभाएंगे.1 मिनट पढ़ें
- भारत की 7 सबसे भरोसेमंद पेट्रोल एसयूवी जो जेब पर कम बोझ डालने के साथ करवाती हैं टैंशन फ्री सफरयहाँ 7 पेट्रोल SUV की एक लिस्ट दी गई है, जो हमारे हिसाब से मार्केट में सबसे भरोसेमंद SUV में से हैं.4 मिनट पढ़े
- भारत में खरीदी जा सकने वाली 7 सबसे भरोसेमंद नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल कारेंअगर आप रोज़ाना आने-जाने के लिए एक भरोसेमंद कार की तलाश में हैं, तो यहाँ कुछ विकल्प दिए गए हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं.1 मिनट पढ़ें
- भारत में 2026 ट्रायम्फ डेटोना 660 को रु.9.99 लाख में हुई लॉन्चट्रायम्फ ने भारत में अपडेटेड डेटोना 660 को ₹9.99 लाख में लॉन्च किया है. इसमें सस्पेंशन और टायर को अपग्रेड किया गया है और अब इसमें बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है.1 मिनट पढ़ें
- टाटा सिएरा डार्क एडिशन रु.13.99 लाख में हुई लॉन्चसिएरा डार्क छह वेरिएंट में उपलब्ध है, जिनकी अधिकतम कीमत ₹21.29 लाख (एक्स-शोरूम) है.2 मिनट पढ़े
- Hansaj Kukreti | Sep 8, 2026नई मारुति सुजुकी बलेनो रिव्यू: 3-सिलेंडर इंजन में कितना दम?नई बलेनो में इंजन बदला है, लेकिन क्या यह बदलाव इसे पहले से बेहतर बनाता है?6 मिनट पढ़े
- Rishabh Parmar | Sep 7, 2026सिंपल वेव का रिव्यू: ज़्यादा स्पेस, तेज़ रफ़्तार और आरामदायकसिंपल वेव, फ़ैमिली EV स्कूटर सेगमेंट के नियम बदलने के लिए आ गया है. हम यह पता लगाने के लिए इसे चलाकर देख रहे हैं कि क्या यह बाज़ार में धूम मचा पाएगा या नहीं!1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | Sep 1, 2026वॉल्वो EX90 रिव्यू: बड़ी, लग्जरी और बेहद तेजवोल्वो EX90 को राजस्थान की सड़कों पर परखा. 450 bhp, 670 Nm और 5.5 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार के साथ क्या यह भारत की सबसे खास लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी है?1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | Aug 19, 2026बीएमडब्ल्यू X1 लॉन्ग व्हीलबेस रिव्यू - ज्यादा जगह, ज्यादा पावर, ज्यादा फीचर्सबीएमडब्लू ने अपनी एंट्री लेवल एसयूवी एक्स1 को अब बनाया है ज्यादा आरामदायक, ज्यादा दमदार और ज्यादा फीचर से भरपूर. लॉन्ग व्हीलबेस के साथ इसमें मिली है ज्यादा जगह, ज्यादा पावर और बेहतर तकनीक.7 मिनट पढ़े
- car&bike Team | Aug 1, 20262026 टोयोटा हाइलक्स ड्राइव रिव्यू : नए बदलाव कितने काम के हैं?नई टोयोटा हाइलक्स को हमने जयपुर के पास राजस्थान की ऑफ-रोड परिस्थितियों में चलाकर देखा. इसमें कई छोटे-छोटे, लेकिन बेहद काम के बदलाव किए गए हैं. ड्राइव अनुभव कैसा रहा और क्या-क्या बदला है, आइए देखते हैं.3 मिनट पढ़े