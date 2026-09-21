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फेरारी भारत में करेगी 'यूनिवर्सो फेरारी' एग्ज़िबिशन, 17 अक्टूबर से होगी शुरू

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 21, 2026, 10:52 AM
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फेरारी भारत में करेगी 'यूनिवर्सो फेरारी' एग्ज़िबिशन, 17 अक्टूबर से होगी शुरू
हाइलाइट्स
  • डिस्प्ले में मौजूदा लाइन-अप के मॉडल शामिल होंगे, जिनमें F80 सुपरकार और Luce EV भी हैं
  • ब्रांड की विरासत और रेसिंग इतिहास को सम्मान देने के लिए रेसिंग और क्लासिक सेक्शन समर्पित किए जाएंगे
  • आम जनता के लिए दरवाज़े 19 अक्टूबर को खुलेंगे

फेरारी भारत के नई दिल्ली में 17 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2026 तक अपनी 'यूनिवर्सो फेरारी' प्रदर्शनी का पांचवां एडिशन आयोजित करेगी. इससे पहले दक्षिण कोरिया और थाईलैंड में आयोजित हो चुकी इस प्रदर्शनी के बारे में फेरारी का कहना है कि 'यूनिवर्सो फेरारी' एक 'दिलचस्प और शानदार' अनुभव देती है, जिससे आम लोग मशहूर 'प्रांसिंग हॉर्स' (Prancing Horse) की विरासत, टेक्नोलॉजी और रेसिंग DNA को करीब से जान सकते हैं.

यह भी पढ़ें: भारत में लॉन्च हुई फेरारी 849 Testarossa

Ferrari 849 Testarossa

यह प्रदर्शनी यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में आयोजित की जाएगी, जिसमें 17 और 18 अक्टूबर का दिन खास तौर पर आमंत्रित मेहमानों के लिए होगा. आम जनता के लिए यह प्रदर्शनी 19 अक्टूबर से खुलेगी.

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फेरारी का कहना है कि विज़िटर्स ब्रांड के पुराने और मौजूदा मॉडल्स को देख सकेंगे. इनमें Purosangue V12, 849 Testarossa और भारत में पहली बार दिखाई जाने वाली एकदम नई Luce EV और F80 सुपरकार शामिल हैं. एक खास रेसिंग एरिया में विज़िटर्स फेरारी की मोटरस्पोर्ट्स विरासत को देख सकेंगे, जबकि क्लासिक एरिया में कंपनी की पुरानी मशहूर कारों को दिखाया जाएगा.

Ferrari Hypersail

कारों के अलावा, फेरारी अपनी पहली रेसिंग यॉट, 'हाइपरसेल' (Hypersail) को भी दिखाएगी. 100 फ़ीट लंबी इस यॉट को इस साल की शुरुआत में लोगों के सामने पेश किया गया था. फेरारी टेक टीम, फेरारी डिज़ाइन स्टूडियो और नेवल आर्किटेक्ट गुइलाम वर्डियर की बनाई इस हाइपरसेल में मोनोहल डिज़ाइन और फ़ॉइलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. इस टेक्नोलॉजी की वजह से, रफ़्तार बढ़ने पर यॉट की मुख्य बॉडी पानी से ऊपर उठ जाती है, जिससे ड्रैग (पानी का प्रतिरोध) कम हो जाता है. यह अपनी तरह की पहली ऐसी मशीन भी है जो आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, क्योंकि इसमें हवा और सोलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है.

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