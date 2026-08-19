पांचवीं पीढ़ी की ह्यून्दे टूसॉन एसयूवी हुई पेश
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 19, 2026
हाइलाइट्स
- इसका डिज़ाइन और भी शार्प है और लाइटिंग भी नई है
- केबिन में नया डैशबोर्ड लेआउट और बड़ा सेंट्रल डिस्प्ले दिया गया है
- भारत में चौथी पीढ़ी के मॉडल की बिक्री 2025 में बंद कर दी गई थी
मौजूदा मॉडल के लॉन्च होने के छह साल बाद, ह्यून्दे ने पांचवीं पीढ़ी की टूसॉन (Tucson) से पर्दा उठाया है. नई पीढ़ी से जैसी उम्मीद थी, इसमें बड़े बदलाव किए गए हैं; एसयूवी का बाहरी लुक पूरी तरह नया है, कैबिन को नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है और इसका आकार भी पहले से बड़ा है.
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नई ह्यून्दे टूसॉन: डाइमेंशन्स
नई टूसॉन की लंबाई 4,700 mm, चौड़ाई 1,905 mm और ऊंचाई 1,685 mm है, और इसका व्हीलबेस 2,785 mm है. पुराने मॉडल की तुलना में, यह 60 mm लंबी और 40 mm चौड़ी है, और इसका व्हीलबेस भी 30 mm ज़्यादा है. ह्यून्दे का कहना है कि साइज़ में इस बढ़ोतरी से कैबिन की जगह बेहतर हुई है; दूसरी लाइन में हेडरूम 29 mm बढ़कर 1,031 mm हो गया है.
बाहरी डिज़ाइन
पांचवीं पीढ़ी की टूसॉन में पिछले मॉडल के मुकाबले डिज़ाइन में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है. देखने पर ऐसा लगता है कि चौथी पीढ़ी के मॉडल से कोई भी बॉडी पैनल या स्टाइलिंग एलिमेंट इसमें नहीं लिया गया है. ह्यून्दे का कहना है कि इसका डिज़ाइन उनकी नई 'आर्ट ऑफ स्टील' फिलॉसफी पर आधारित है, जिसमें ज़्यादा शार्प सरफेस और बॉडी की डिटेलिंग ज़्यादा साफ़ तौर पर दिखाई देती है.
SUV के सामने की तरफ़ नई लाइटिंग दी गई है, जिसमें वर्टिकल H-शेप के DRLs और बीच में एक पतली हॉरिजॉन्टल लाइट है. मुख्य लैंप को नए फ्रंट-एंड डिज़ाइन में इस तरह लगाया गया है कि गाड़ी का चौड़ा लुक और भी बेहतर दिखता है. कुल मिलाकर, इस नई जेनरेशन मॉडल में कई कट्स और क्रीज़ दिए गए हैं.
साइड प्रोफ़ाइल में बेहतर आकार वाले फेंडर और पिछले दरवाज़े हैं, और बॉडी पर शार्प कैरेक्टर लाइनें बनी हुई हैं. पीछे की तरफ़, ह्यून्दे ने थ्री-डायमेंशनल प्रिज़्म-इफ़ेक्ट वाली टेल-लैंप दी हैं, जबकि एक पतली हॉरिज़ॉन्टल लाइट भी है जो सामने की लाइट जैसा ही लुक देती है.
ग्लोबली, टूसॉन 8 एक्सटीरियर रंगों में उपलब्ध होगी, जिनमें पांच नए शेड्स शामिल हैं: सेरेनिटी व्हाइट पर्ल, ड्रिफ्टवुड ग्रे मैट, ड्रिफ्टवुड ग्रे मेटैलिक, रेडरॉक ऑरेंज मैट और गोयो कॉपर पर्ल शामिल हैं.
नई ह्यून्दे टूसॉन: कैबिन
केबिन को भी पूरी तरह से नया रूप दिया गया है और यह ह्यून्दे के लेटेस्ट मॉडल्स जैसा ही है. डैशबोर्ड को ज़्यादा हॉरिज़ॉन्टल लेआउट दिया गया है, जिसमें ऊपरी और निचले हिस्सों को अलग करके फ्लोटिंग-स्टाइल का डिज़ाइन बनाया गया है.
डैशबोर्ड के बीचों-बीच एक बड़ा सेंट्रल डिस्प्ले लगा है, जबकि ड्राइवर को एक पतला डिजिटल डिस्प्ले और एक नया स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जिस पर मोर्स कोड में 'H' लिखा हुआ है.
कैबिन की अन्य खासियतों में एक छिपा हुआ पाम-रेस्ट ट्रे, ड्राइवर की तरफ़ एयर वेंट के पास एक कार्ड होल्डर और डुअल वायरलेस चार्जिंग शामिल है, जिससे एक साथ दो स्मार्टफ़ोन चार्ज किए जा सकते हैं. सेंटर कंसोल का डिज़ाइन काफ़ी सिंपल है. इसके अलावा, दूसरी लाइन के दरवाज़े अब 83 डिग्री तक खुलते हैं, जबकि पहले ये 73 डिग्री तक खुलते थे.
दुनिया भर में चार कैबिन थीम उपलब्ध होंगी, जिनमें मौजूदा 'ब्लैक मोनोटोन' और तीन नए कॉम्बिनेशन शामिल हैं: 'मड ग्रे/डव ग्रे', 'ब्लैक/सैंड बेज' और 'इनले सॉइल ब्राउन' पैकेज के साथ ‘ब्लैक’.
नई ह्यून्दे टूसॉन भारत में
चौथी पीढ़ी की मौजूदा टूसॉन 2022 में भारत आई थी और तीन साल से ज़्यादा समय तक इसकी बिक्री काफी अच्छी रही. हालाँकि, बाद में इसकी बिक्री में भारी गिरावट आई, जिसके कारण ह्यून्दे ने 2025 में इस SUV को बंद करने का फ़ैसला किया.
अपकमिंग कार्स
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- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
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अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
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- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
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- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
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