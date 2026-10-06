पहली कार खरीद रहे हैं? नए ड्राइवरों के लिए ₹8 लाख से कम में ये 6 कारें

ज़रूरी नहीं कि आपकी पहली कार सबसे बड़ी या सबसे ज़्यादा पावर वाली हो. एक अच्छी पहली कार वह है जिसे ट्रैफ़िक में आसानी से चलाया जा सके, जिसे पार्क करना आसान हो और जिसमें आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के हिसाब से काफ़ी जगह हो. जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हों या उसमें सहज हो रहे हों, तो गाड़ी चलाने का खर्च, विज़िबिलिटी (बाहर का नज़ारा साफ़ दिखना) और ऑटोमैटिक ऑप्शन का होना भी मायने रखता है.

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इसीलिए नीचे बताई गई कारें सिर्फ़ कीमत के आधार पर रैंक करने के बजाय अलग-अलग ज़रूरतों को पूरा करती हैं. यह लिस्ट शहर के लिए सही छोटी हैचबैक से शुरू होकर बड़ी हैचबैक और कॉम्पैक्ट SUV तक जाती है.

1.रेनॉ क्विड

एक्स-शोरूम कीमत: ₹4.53 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) बेस वेरिएंट: इवोल्यूशन

रेनॉ क्विड अभी भारत की सबसे सस्ती कारों में से एक है. इसकी ऊंचाई ज़्यादा है और इसका लुक SUV जैसा है, जो पहली बार कार खरीदने वालों को बहुत पसंद आता है. इसके कॉम्पैक्ट साइज़ की वजह से भीड़-भाड़ वाली सड़कों और तंग पार्किंग जगहों पर इसे चलाना आसान होता है. अगर आप रोज़ाना के ट्रैफ़िक में मैनुअल क्लच का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो क्विड का Evolution 1.0L AMT वैरिएंट ₹4.90 लाख से शुरू होता है.

अगर आप ज़्यादातर शहर की सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं और कार की शुरुआती कीमत कम रखना चाहते हैं, तो यह कार आपके लिए सही रहेगी. इसका छोटा साइज़ उन लोगों के लिए बहुत काम का हो सकता है जो अभी कार के कोनों का अंदाज़ा लगाने और पार्किंग करने में अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं.

मुख्य फीचर्स:

8-इंच टचस्क्रीन के साथ Apple CarPlay और Android Auto

184 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस

गाइडलाइन्स के साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा (क्लाइंबर वेरिएंट)

LED डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

5-स्पीड AMT ऑटोमैटिक का विकल्प



इसे किसे खरीदना चाहिए: पहली बार गाड़ी खरीदने वाले ऐसे लोग, जिन्हें SUV जैसी स्टाइल वाली ऐसी सिटी कार चाहिए जिसे पार्क करना आसान हो और जिसकी कीमत भी बहुत किफायती हो.

2. मारुति सुज़ुकी सेलेरियो

एक्स-शोरूम कीमत: रु.4.70 लाख से शुरू, बेस वेरिएंट: LXi

मारुति सुज़ुकी सेलेरियो उन खरीदारों के लिए एक और कॉम्पैक्ट हैचबैक है जो शहर में आसानी से चलाई जा सकने वाली कार चाहते हैं. इसका कॉम्पैक्ट साइज़ इसे रोज़ाना शहर में चलाने के लिए बहुत सुविधाजनक बनाता है, जबकि हैचबैक बॉडी इसे रोज़मर्रा की शॉपिंग और किराने का सामान लाने-ले जाने के लिए भी काफ़ी काम का बनाती है. जो खरीदार खास तौर पर टू-पेडल सेटअप चाहते हैं, उनके लिए VXi AMT की शुरुआती कीमत ₹5.63 लाख है.

नए ड्राइवर के लिए, बड़ी कार के मुकाबले सेलेरियो को चलाना ज़्यादा आसान और आरामदायक लग सकता है, क्योंकि बड़ी कार तंग सड़कों पर मुश्किल या डरावनी लग सकती है.

मुख्य फीचर्स:

1.0-लीटर पेट्रोल इंजन, जो बेहतर माइलेज देता है

5-स्पीड AMT ऑटोमैटिक का विकल्प

313 लीटर का बूट स्पेस

7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

हिल-होल्ड असिस्ट और ESP

इसे किसे खरीदना चाहिए: नए ड्राइवर जो शहर में आसानी से चलने वाली, ज़्यादा माइलेज और कम मेंटेनेंस खर्च वाली गाड़ी चाहते हैं.

3. टाटा टियागो

एक्स-शोरूम कीमत: ₹4.77 लाख से शुरू, बेस वेरिएंट: स्मार्ट

टाटा टियागो यहाँ मौजूद छोटी कारों से थोड़ी बड़ी है और एक बेहतर हैचबैक ऑप्शन है, जिसके बेस ट्रिम की कीमत ₹5 लाख से कम है. अगर आप अक्सर यात्रियों को साथ ले जाते हैं या छोटी हैचबैक की तुलना में अंदर थोड़ी ज़्यादा जगह चाहते हैं, तो इसका बड़ा साइज़ आपके लिए ज़्यादा काम का हो सकता है. अगर आप ऑटोमैटिक ऑप्शन पसंद करते हैं, तो इसका टियागो प्योर AMT ट्रिम ₹6.10 लाख से शुरू होता है.

टियागो उन नए ड्राइवरों के लिए सही है जो कभी-कभी इसे शहर में छोटी यात्राओं से ज़्यादा लंबी दूरी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं. यह एंट्री-लेवल हैचबैक और इस लिस्ट में आगे दी गई बड़ी कॉम्पैक्ट SUV के बीच की कैटेगरी में आती है.

मुख्य फीचर्स:

4-स्टार Global NCAP सेफ्टी रेटिंग

1.2-लीटर Revotron पेट्रोल इंजन

स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ 8-इंच टचस्क्रीन

सबसे महंगे वेरिएंट में 10.25-इंच इंफोटेनमेंट यूनिट

रियर पार्किंग कैमरा और सेंसर

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे सीखने वाले जो अपनी पहली कार के तौर पर एक मज़बूत गाड़ी चाहते हों, जो खराब रास्तों पर भी स्थिर चले और जिसमें सुरक्षा के बेहतरीन फ़ीचर्स हों.

4.मारुति सुजुकी वैगन आर

एक्स-शोरूम कीमत: ₹4.99 लाख से शुरू, बेस वैरिएंट: LXi

मारुति सुज़ुकी वैगन आर के जाने-पहचाने 'टॉल-हैचबैक' डिज़ाइन की वजह से, आपको कम जगह में भी एक बड़ा और आरामदायक कैबिन मिलता है. इसकी सीधी बनावट और अच्छी विज़िबिलिटी नए ड्राइवर के लिए कार को सुरक्षित रूप से चलाना और इसके साइज़ का अंदाज़ा लगाना आसान बनाती है. अगर आप ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वाली कार चाहते हैं, तो 1.0L VXi AMT की शुरुआती कीमत ₹5.99 लाख है.

अगर आपके लिए स्पोर्टी स्टाइलिंग से ज़्यादा काम की चीज़ें (प्रैक्टिकैलिटी) मायने रखती हैं, तो वैगन आर खास तौर पर आपके लिए बहुत काम की है.

मुख्य फीचर्स:

चौड़े और ऊंचे बॉडी डिजाइन के साथ बेहतर रोड विजिबिलिटी

341 लीटर का बूट स्पेस

1.0-लीटर और 1.2-लीटर इंजन के विकल्प

7-इंच SmartPlay टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

रियर पार्किंग सेंसर और ESP

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे शुरुआती लोग जो सीधी और प्रभावशाली सीटिंग चाहते हों, जहाँ से साफ़ नज़ारा दिखे और केबिन में ज़्यादा से ज़्यादा जगह हो.

5. ह्यून्दे ग्रांड i10 निऑस

एक्स-शोरूम कीमत: ₹5.60 लाख से शुरू, बेस वेरिएंट: एरा

ह्यून्दे ग्रांड i10 Nios छोटी हैचबैक सेगमेंट की प्रीमियम कारों में से एक है, और इसकी शुरुआती कीमत ₹8 लाख से कम है. यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो एक कॉम्पैक्ट कार चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि वे भारतीय बाज़ार में उपलब्ध सबसे बेसिक कार खरीद रहे हैं. जो खरीदार क्लच-फ्री ड्राइविंग चाहते हैं, उनके लिए AMT कार्पोरेड मॉडल ₹7.21 लाख से शुरू होता है.

इस गाड़ी का हैचबैक फ़ॉर्मैट इसे शहरी हालात में बड़ी SUV के मुकाबले संभालना आसान बनाता है.

मुख्य फीचर्स:

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे नए मालिक जो एक शानदार और अच्छी तरह से तैयार केबिन, सड़क पर बेहतरीन परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग वाली गाड़ी चाहते हैं.

6.टाटा पंच

एक्स-शोरूम कीमत: ₹5.75 लाख से शुरू, बेस वेरिएंट: स्मार्ट

इस लिस्ट में टाटा पंच पहला कॉम्पैक्ट SUV-स्टाइल वाला ऑप्शन है. यह पहली बार कार खरीदने वालों को ₹8 लाख के शुरुआती बजट में ऊंची सीटिंग पोज़िशन देता है. इसकी बड़ी बॉडी का मतलब है कि ऊपर बताई गई छोटी हैचबैक के मुकाबले सड़क पर इसकी मौजूदगी ज़्यादा दमदार लगती है. अगर आपको ऑटोमैटिक कार की सुविधा चाहिए, तो ₹7.75 लाख वाला 5-स्पीड AMT प्योर प्लस आपके लिए शुरुआती वैरिएंट हो सकता है.

अगर आप आम हैचबैक के बजाय छोटी SUV का अनुभव और उसकी व्यावहारिकता चाहते हैं, तो पंच एक अच्छा विकल्प है. यह पहली बार कार खरीदने वालों के लिए बहुत उपयुक्त है, खासकर उनके लिए जो शहर में गाड़ी चलाने, परिवार के इस्तेमाल और कभी-कभार लंबी यात्राओं का मिला-जुला अनुभव चाहते हैं.

मुख्य फीचर्स:

5-स्टार भारत एनकैप सेफ्टी रेटिंग

खराब सड़कों के लिए 193 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस

ऊंची SUV जैसी ड्राइविंग पोजिशन

आसान एंट्री और एग्जिट के लिए 90-डिग्री खुलने वाले दरवाजे

366 लीटर का बूट स्पेस

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जो SUV जैसी दमदार मौजूदगी, खराब सड़कों पर आरामदायक राइड और मजबूत बॉडी चाहते हैं.

7.ह्यून्दे एक्सटर

एक्स-शोरूम कीमत: ₹5.81 लाख से शुरू, बेस वेरिएंट: HX2

ह्यून्दे एक्सटर उन खरीदारों के लिए एक और कॉम्पैक्ट SUV-स्टाइल वाला ऑप्शन है जो ऊंची सीटिंग पोज़िशन चाहते हैं. बड़ी एसयूवी के मुकाबले इस गाड़ी को शहर की सड़कों पर चलाना और पार्क करना कहीं ज़्यादा आसान है, साथ ही इसका केबिन आपको यहां बताई गई दूसरी हैचबैक गाड़ियों के मुकाबले ज़्यादा क्रॉसओवर जैसा अनुभव देता है. एक्सटर के HX3 AMT ट्रिम की शुरुआती कीमत ₹6.99 लाख है.

यह उन लोगों के लिए एकदम सही है जो चाहते हैं कि उनकी पहली कार एक असली SUV जैसी लगे, लेकिन वे बहुत बड़ी गाड़ी नहीं लेना चाहते.

मुख्य फीचर्स:

सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड

185 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस

8-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल-स्टार्ट असिस्ट

इसे किसे खरीदना चाहिए: नए ड्राइवर जो एक ऐसी आसान-टू-ड्राइव माइक्रो-SUV चाहते हैं जिसमें ज़्यादातर सुविधाजनक फ़ीचर्स और मॉडर्न स्टाइलिंग हो.

8.मारुति सुजुकी स्विफ्ट

एक्स-शोरूम कीमत: ₹5.84 लाख से शुरू, बेस वेरिएंट: LXi

मारुति सुज़ुकी स्विफ्ट इस लिस्ट की आखिरी हैचबैक है, जो कॉम्पैक्ट साइज़ और ड्राइवर-फ़ोकस्ड कैरेक्टर का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है. इसे ज़्यादातर दिनों में शहर के ट्रैफ़िक में चलाना आसान होता है, साथ ही इसका कैबिन सबसे छोटी एंट्री-लेवल कारों के मुक़ाबले ज़्यादा बेहतर है. इस गाड़ी के 5-स्पीड AMT VXI मॉडल की शुरुआती कीमत ₹7.13 लाख है.

स्विफ्ट उन खरीदारों के लिए सही है जो ऐसी कार चाहते हैं जो उनके ड्राइविंग का अनुभव बढ़ने के साथ-साथ लंबे समय तक मज़ेदार बनी रहे. साथ ही, इसकी शुरुआती कीमत भी ₹8 लाख की सीमा के अंदर ही है.

मुख्य फीचर्स:

6 एयरबैग स्टैंडर्ड

वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ 9-इंच टचस्क्रीन

रिस्पॉन्सिव स्टीयरिंग और संतुलित हैंडलिंग

बेहतर माइलेज वाला 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन

हिल-होल्ड असिस्ट और ESP

इसे किसे खरीदना चाहिए: नए ड्राइवर जिन्हें अच्छी हैंडलिंग पसंद है और जो कम फ़्यूल खपत वाली, मज़ेदार और मॉडर्न हैचबैक चाहते हैं.

क्या आपकी पहली कार ऑटोमैटिक होनी चाहिए?

ऑटोमैटिक कार से रोज़ाना ड्राइविंग सीखना आसान हो सकता है क्योंकि आपको रुक-रुक कर चलने वाले ट्रैफ़िक में क्लच और गियर लीवर के बीच तालमेल नहीं बिठाना पड़ता. यह उन नए ड्राइवरों के लिए खास तौर पर फ़ायदेमंद हो सकता है जिन्हें भीड़-भाड़ वाले शहर में काफ़ी समय बिताना पड़ता है. हालाँकि, अगर आप क्लच इस्तेमाल करने में सहज हैं और कार की खरीद कीमत कम रखना चाहते हैं, तो मैनुअल कार लेना भी एक अच्छा फ़ैसला हो सकता है.

इस लिस्ट में शामिल सभी आठ कारों में AMT का ऑप्शन मिलता है, जिससे आपको बाज़ार में दूसरे ऑप्शन ढूंढे बिना टू-पेडल सेटअप चुनने की सुविधा मिलती है. लेकिन अगर आपको पक्का पता नहीं है कि कौन सा वर्जन ज़्यादा सुविधाजनक है, तो आपको दोनों वर्जन की टेस्ट-ड्राइव लेनी चाहिए. सिर्फ़ सबसे ज़्यादा फ़ीचर्स वाली कार चुनने से ज़्यादा ज़रूरी है कि गाड़ी चलाते समय आपका कॉन्फ़िडेंस कैसा है.



आपको किस कार पर विचार करना चाहिए?

अगर आप अपनी पहली कार के लिए शुरुआती कीमत कम से कम रखना चाहते हैं, तो रेनॉ क्विड, मारुति सुजुकी सेलेरियो, टाटा टियागो और मारुति सुजुकी वैगन आऱ जैसे कॉम्पैक्ट हैचबैक मॉडल अच्छे विकल्प हैं. ये कारें खास तौर पर उन खरीदारों के लिए सही हैं जो ज़्यादातर शहर के अंदर ही गाड़ी चलाना चाहते हैं और ऐसी कार चाहते हैं जिसे संभालना आसान हो.

लेकिन, इस सेगमेंट में टाटा पंच और ह्यून्दे एक्सटर दो अच्छे कॉम्पैक्ट SUV ऑप्शन हैं. इसी प्राइस रेंज में ह्यून्दे ग्रांड i10 निऑस और मारुति सुजुकी स्विफ्ट जैसे दूसरे ऑप्शन भी मौजूद हैं.

आपकी पसंद की पहली कार इस बात पर निर्भर करेगी कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं. सोचिए कि आप कहाँ गाड़ी चलाते हैं, कितनी बार यात्रियों को साथ ले जाते हैं, आपको कितनी पार्किंग जगह चाहिए और क्या आप मैनुअल या ऑटोमैटिक कार चाहते हैं.