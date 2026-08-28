भारत में बिकने वाली 5 सबसे महंगी मोटरसाइकिलें
द्वारा ऋषभ परमार
5 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 28, 2026
हाइलाइट्स
- डुकाटी पानिगाले V4 देश की सबसे महंगी बाइक है
- हार्ली-डेविडसन CVO रोड ग्लाइड ग्रैंड टूरिंग के लिए सबसे महंगी बाइक है
- अपने DNA में रेसिंग कंपोनेंट्स होने के बावजूद, BMW M 1000 RR भारत में सड़क पर चलाने के लिए कानूनी रूप से मान्य है
भारतीय मोटरसाइकिल मार्केट में कई हाई-परफॉर्मेंस मशीनें उपलब्ध हैं. ब्रांड्स अब पीछे नहीं हट रहे हैं; वे देश के आम लोगों तक इन अल्ट्रा-लक्ज़री बाइक्स को पहुँचाने के लिए इंजीनियरिंग और खास डिज़ाइन्स पर करोड़ों का निवेश कर रहे हैं. अपनी टॉप स्पीड की सीमाओं को छूने वाली हाइपरबाइक्स से लेकर सफ़र के दौरान बहुत ज़्यादा आराम देने वाली ग्रांड टूरर्स तक, अभी कई तरह के विकल्प मौजूद हैं.
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चलिये आपको दो-पहिया वाहनों की दुनिया में सबसे बेहतरीन बाइक्स के बारे में बताते हैं
फ्लैगशिप मोटरसाइकिल का मालिक होना इंजीनियरिंग के एक ऐसे शानदार नमूने को अपने पास रखने जैसा है जो परफॉर्मेंस की आम सीमाओं को पार कर जाता है. इन मशीनों में एयरोस्पेस-ग्रेड कार्बन फाइबर, टाइटेनियम के पार्ट्स और मोटोजीपी (MotoGP) से लिए गए इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल होता है, खासकर स्पोर्टी मॉडल्स में. भारतीय खरीदारों के लिए, मौजूदा बाज़ार में कई बेहद खास मॉडल मौजूद हैं जिनकी ताकत 200 bhp से ज़्यादा है और जिनकी कीमत आसानी से ₹70 लाख के आंकड़े को पार कर जाती है. ये मोटरसाइकिलें उन राइडर्स के लिए हैं जो ज़बरदस्त पावर और बेहतरीन कारीगरी के साथ-साथ सड़क पर अपना दबदबा भी चाहते हैं.
डुकाटी पानिगाले वी4 आर
कीमत: रु.84.99 लाख
डुकाटी पानिगाले V4 R अभी भारत में मिलने वाली सबसे महंगी मोटरसाइकिल है. यह एक हाई-एंड CBU स्पोर्ट्स बाइक है जो डुकाटीi के रेसिंग DNA को भारतीय बाज़ार में लाती है. V4 R में बहुत एडवांस्ड सस्पेंशन सिस्टम और हल्का फ़्रेम है, जिसे ट्रैक और सड़क दोनों पर बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस देने के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है. इसमें 998 cc का इंजन है, जिसमें कई अपग्रेड किए गए हैं ताकि यह स्टैंडर्ड पानिगाले V4 से ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस दे सके. डुकाटी अपनी स्टाइलिंग और एयरोडायनामिक्स के लिए जानी जाती है और इसे उन मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो ज़बरदस्त हैंडलिंग और ज़्यादा पावर चाहते हैं.
हार्ली-डेविडसन CVO रोड ग्लाइड
कीमत: रु.67.36 लाख
हार्ली-डेविडसन एक मशहूर अमेरिकी ब्रांड है जिसे भारत में बहुत अच्छी तरह से पहचाना जाता है, और CVO लाइन इसके प्रोडक्ट्स में फ़ैक्टरी कस्टमाइज़ेशन का सबसे ऊँचा लेवल दिखाती है. इस ग्रांड टूरर में एक बड़ा 1.9-लीटर इंजन लगा है जो 115 bhp की ताकत बनाता है. इसमें आराम से बैठकर चलाने की पोज़िशन, चौड़ी सीटें और सामने की तरफ़ एक बड़ा फेयरिंग है जो हवा को राइडर से दूर रखने में असरदार है. हालाँकि शहर के तंग ट्रैफ़िक में इसे संभालना मुश्किल हो सकता है, लेकिन खुले हाईवे पर इसे चलाने का मज़ा ही कुछ और है, जहाँ इसका वज़न तेज़ रफ़्तार में भी गाड़ी को स्थिर बनाए रखता है.
बीएमडब्ल्यू M 1000R
कीमत: रु.55.00 लाख
बीएमडब्ल्यू M 1000 RR आम सड़कों पर भी ज़बरदस्त ट्रैक परफॉर्मेंस देती है. यह मोटरसाइकिल ट्रैक पर चैंपियन है और इसे तेज़ लैप टाइम सेट करने के मकसद से बनाया गया है, लेकिन इसमें सड़क पर चलाने के लिए ज़रूरी चीज़ें जैसे मिरर, LED हेडलाइट्स, टेल लाइट्स वगैरह भी दी गई हैं. इसमें 999 cc का इंजन है और इसकी स्टाइलिंग बहुत आक्रामक है; इसमें विंगलेट्स भी हैं जो तेज़ रफ़्तार (एक्सेलरेशन) के दौरान अगले पहिये को ज़मीन पर मज़बूती से जमाए रखते हैं. बीएमडब्ल्यू ने जहाँ भी मुमकिन हो, इसका वज़न कम किया है, इसलिए जब आप किसी मोड़ पर बाइक को झुकाते हैं, तो यह बहुत हल्की और तेज़ी से प्रतिक्रिया देने वाली महसूस होती है.
होंडा गोल्ड विंग टूर
कीमत: रु.43.12 लाख
होंडा गोल्ड विंग टूर उन भारतीय राइडर्स के बीच बहुत पसंद की जाती है, जिन्हें शानदार टूर पर ग्रामीण इलाकों में घूमना पसंद है. इसमें एक बेहतरीन 1.8-लीटर, छह-सिलेंडर वाला इंजन है जो 124 bhp की ताकत बनाता है. आम क्रूज़र बाइक के उलट, इस मोटरसाइकिल में बहुत एडवांस्ड 7-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन है, जिससे लंबी यात्राएं कम थकाऊ हो जाती हैं. लंबी दूरी पर इसकी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसका सस्पेंशन खराब सड़कों पर झटकों को आसानी से झेल लेता है.
कावासाकी निंजा ZX-10R
कीमत: रु.20.79 लाख
जब भारत में BS6 एमिशन नॉर्म्स सख्ती से लागू किए गए, तो यामाहा YZF-R1M और सुजुकी GSX-100 जैसी कई सुपरबाइक्स को बाज़ार से हटाना पड़ा क्योंकि उनके इंजन नए स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतरते थे. कावासाकी ने समझदारी दिखाते हुए ZX-10R को अपडेट किया ताकि वह बाज़ार में बनी रह सके. जहाँ ज़्यादातर यूरोपियन राइवल बाइक्स आमतौर पर इम्पोर्ट की जाती हैं, वहीं 998 cc वाली यह बाइक देश में ही असेंबल की जाती है. यह परफॉर्मेंस और हैंडलिंग के लिए कई खास फ़ीचर्स देती है, जैसे कि लॉन्च कंट्रोल, इंटेलिजेंट कॉर्नरिंग मैनेजमेंट वगैरह.
सभी बाइक्स की एक छोटी तुलना
|मोटरसाइकिल
|इंजन क्षमता
|कैटेगरी
|एक्स-शोरूम कीमत
|डुकाटी पानिगाले V4 R
|998 सीसी
|रोड-लीगल सुपरबाइक
|रु.84.99 लाख
|हार्ली डेविडसन CVO रोड ग्लाइड
|1982.83 सीसी
|लग्ज़री ग्रांड टूरर
|रु.67.36 लाख
|बीएमडब्ल्यू M 1000 RR
|999 सीसी
|रोड-लीगल सुपरबाइक
|रु.55.00 लाख
|होंडा गोल्ड विंग टूरर
|1833 सीसी
|लग्ज़री ग्रांड टूरर
|रु.43.12 लाख
|कावासाकी निंजा ZX-10R
|998 सीसी
|रोड-लीगल सुपरबाइक
|रु.20.79 लाख
प्रीमियम मोटरसाइकिल की दुनिया की खूबियों में और भी बहुत कुछ है.
इन पांच बेहतरीन बाइक्स के अलावा, भारत के प्रीमियम मोटरसाइकिल मार्केट में कई और महंगी बाइक्स भी मौजूद हैं. उदाहरण के लिए, डुकाटी Superleggera V4 और पानिगाले V4 लैम्बॉर्गिनी भी बेचती है, लेकिन ध्यान रहे कि इनकी बहुत कम यूनिट्स ही उपलब्ध हैं. इन्हें खरीदना आसान नहीं होगा, क्योंकि इनके ऑफिशियल लॉन्च के तुरंत बाद ही ज़्यादातर बाइक्स बुक हो जाती हैं.
इसके अलावा, हार्ली-डेविडसन की CVO रोड ग्लाइड इस ब्रांड का एकमात्र विकल्प नहीं है. अमेरिकी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी CVO स्ट्रीट ग्लाइड भी बेचती है, जिसकी कीमत रु.63.03 लाख से शुरू होती है और इसे CBU रूट से भारत में इम्पोर्ट किया जाता है. वहीं, यूरोप की दो शानदार मोटरसाइकिलें भी खास हैं - BMW S1000RR और Aprilia RSV4 1100 Factory. ये दोनों ही परफॉर्मेंस पर फोकस करने वाली मशीनें हैं, जिनकी कीमत क्रमशः रु.23.25 लाख और रु.33.40 लाख है.
कुल मिलाकर, आप अपनी बाइक का इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं, इसके आधार पर आपको भारतीय बाज़ार में कुछ बहुत तेज़ रफ़्तार वाली मोटरसाइकिलें मिल सकती हैं और आप उन पर अपनी स्किल्स आज़मा सकते हैं.
लोकप्रिय डुकाटी मॉडल्स
- डुकाटी पाणिगले V4एक्स-शोरूम कीमत₹ 32.05 - 77 लाख
- डुकाटी सुपरस्पोर्टएक्स-शोरूम कीमत₹ 17.16 - 20.1 लाख
- डुकाटी मॉन्सटरएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.99 - 14.34 लाख
- डुकाटी स्ट्रीटफाइटर-v4एक्स-शोरूम कीमत₹ 27.77 - 31.58 लाख
- डुकाटी पाणिगले V2एक्स-शोरूम कीमत₹ 19.12 - 21.1 लाख
- डुकाटी स्क्रैम्बलरएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.01 - 12.96 लाख
- डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V2एक्स-शोरूम कीमत₹ 18.88 - 21.3 लाख
- डुकाटी हाइपरमोटर्ड 950एक्स-शोरूम कीमत₹ 15.82 - 19.26 लाख
- डुकाटी एक्सडेवियलएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.59 - 21.61 लाख
- डुकाटी स्ट्रीटफाइटर-v2एक्स-शोरूम कीमत₹ 19.46 लाख
- डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V4एक्स-शोरूम कीमत₹ 25.92 - 43.31 लाख
- डुकाटी डेजर्टएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 19.59 - 25.34 लाख
- डुकाटी पानिगाले वी4 लैम्बोर्गिनीएक्स-शोरूम कीमत₹ 1 करोड़
- डुकाटी एक्सडायवेल वी4एक्स-शोरूम कीमत₹ 30.89 लाख
- डुकाटी स्क्रेम्ब्लर आइकनएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.25 लाख
- डुकाटी स्क्रैम्बलर फुल थ्रॉटलएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.21 लाख
- डुकाटी स्क्रैम्बलर 2जीएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.72 - 13.54 लाख
- डुकाटी पैनिगेल वी4 आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 84.99 लाख
- डुकाटी मल्टीस्ट्राडा वी4 रैलीएक्स-शोरूम कीमत₹ 31.76 - 32.08 लाख
- डुकाटी हाइपरमोटर्ड 698 मोनोएक्स-शोरूम कीमत₹ 17.63 - 18.7 लाख
- डुकाटी डायवेल V4एक्स-शोरूम कीमत₹ 29.08 - 29.66 लाख
- डुकाटी डेस्मो450 एमएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 17.24 लाख
अपकमिंग कार्स
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 22, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.75 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2026
- टीवीएस जुपिटर इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.15 - 1.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2026
- यामाहा लैंडर एक्सटी जेड 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2026
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