होंडा के सबसे पुराने प्लांट में बन रही ADV 160 और Rebel 300, जानें कैसे तैयार होती हैं ये बाइक्स
- होंडा ने अपने मानेसर प्लांट में एक अलग 'स्मॉल फन' लाइन बनाई है
- इस नई लाइन में रेबेल 300, ADV 160 और XR 300 का निर्माण किया जाएगा
- 2027 तक पूर्ण पैमाने पर उत्पादन शुरू करने की योजना है
भारत में टू-व्हीलर के शौकीनों ने लंबे समय से यह कामना की है कि होंडा देश में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाए. हालाँकि, एंट्री-लेवल सेगमेंट में यह लोगों की पसंदीदा बनी हुई है और इसने कई हाई-एंड मोटरसाइकिलें भी लॉन्च की हैं, लेकिन होंडा के पोर्टफोलियो में कुछ और रोमांचक मॉडलों की कमी महसूस की जा रही थी - खासकर प्रीमियम स्कूटर और मिडिलवेट मोटरसाइकिल सेगमेंट में. आखिरकार, जापान की इस दिग्गज टू-व्हीलर कंपनी ने अपनी सुस्ती छोड़ी और इस साल की शुरुआत में 10 नए मॉडल पेश किए. इनमें से कई मॉडल भारत में कंपनी के सबसे पुराने प्लांट से बनकर निकलेंगे.
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होंडा के मानेसर प्लांट में ADV 160, Rebel 300 और XR 300 मौजूद हैं
मानेसर में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया की यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2001 में पहली एक्टिवा इसी प्लांट से बनकर निकली थी. इस साल, इस प्लांट ने उत्पादन के 25 साल पूरे कर लिए हैं, और इसी साल यह होंडा की महत्वाकांक्षी प्रोडक्ट रणनीति का मुख्य केंद्र बन गया है.
इस प्लांट में अभी होंडा के कई अन्य लोकप्रिय मॉडल बनते हैं, जिनमें यूनिकॉर्न और CB 350 सीरीज शामिल हैं; हालाँकि, CB 350 के लिए एक अलग लाइन है, जिसमें कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल होता है. ADV 160 और रेबेल 300 जैसे नए प्रोडक्ट्स के लिए, होंडा ने इस साल अप्रैल में CB 350 लाइन के बगल में एक नई 'स्मॉल फन' लाइन तैयार की है.
'स्मॉल फन' लाइन की मुख्य विशेषता बैटरी से चलने वाले ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स (AGVs) का उपयोग है, जिन्हें प्रोडक्शन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए चुना गया है. इनका काम असेंबली लाइन तक मॉडल-विशिष्ट पुर्जों को पहुँचाना है, जिसमें किसी भी तरह के मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती. AGVs बिना किसी रुकावट के चलते रहें और उन्हें चार्ज करने के लिए कहीं और ले जाने की ज़रूरत न पड़े, इसके लिए फर्श के नीचे चार्जिंग पैड लगाए गए हैं.
आधा बना हुआ दोपहिया वाहन AGV (ऑटोमैटिक गाइडेड व्हीकल) के ज़रिए असेंबली के अलग-अलग सेक्शन से होकर गुज़रता है. ये AGV अपने आप ही रिग की ऊंचाई को इस तरह एडजस्ट कर लेते हैं कि लाइन पर काम करने वाले कर्मचारी आसानी से, तेज़ी से और सुरक्षित तरीके से असेंबली का काम पूरा कर सकें. फाइनल चेकिंग के लिए दोपहिया वाहन को रिग से उतारना भी बहुत आसान है: AGV एक खास तौर पर बनाए गए गड्ढे में नीचे चला जाता है, जिससे बाइक ज़मीन के स्तर पर आ जाती है.
छोटी मज़ेदार लाइन आगे चलकर ज़्यादा वॉल्यूम संभाल लेगी
हालाँकि, 'स्मॉल फन' लाइन अभी ज़्यादा निर्माण के लिए तैयार नहीं है. इसके बगल वाली कन्वेयर लाइन, जहाँ CB 350 और यूनिकॉर्न बनती हैं, वहाँ रोज़ाना 1,400 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें तैयार की जा सकती हैं. लेकिन वह लाइन ऊँची है और उसकी ऊँचाई को एडजस्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए यह होंडा की मोटरसाइकिलों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है. इसकी तुलना में, जब 'कार एंड बाइक' (car&bike) की टीम वहाँ पहुँची, तो 'स्मॉल फन' लाइन रोज़ाना सिर्फ 400 दोपहिया वाहन बनाने के लिए तैयार थी.
'स्मॉल फन' लाइन अधिक लचीलापन देती है, क्योंकि इसे कई अलग-अलग तरह के मॉडलों - जैसे ADV 160, रेबेल (Rebel) फैमिली और XR फैमिली - को बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. लेकिन, अधिक जटिल मॉडलों के मामले में इसमें असेंबली का समय भी ज्यादा लगता है, जिसका असर कुल उत्पादन मात्रा और डिलीवरी की समय-सीमा पर पड़ता है.
होंडा ने रेबेल 300 की ग्राहकों को डिलेवरी शुरू कर दी है, और ADV 160 भी 2027 की शुरुआत से ग्राहकों तक पहुंचने लगेगी. होंडा के लाइनअप में ADV 160 का आना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक्टिवा, ग्राज़िया और डियो के मालिक लंबे समय से होंडा के एक बड़े स्कूटर का इंतजार कर रहे थे. अपनी एडवेंचर बाइक जैसी स्टाइलिंग के साथ, ADV 160 एक नया सब-सेगमेंट बनाने का वादा करती है. वहीं, रेबेल 300 की मदद से होंडा को मिड-साइज़ क्रूज़र मार्केट में एक मजबूत जगह मिल गई है, और XR 300 उन लोगों के लिए है जो एक ऐसी एडवेंचर मोटरसाइकिल की तलाश में हैं जिसे आसानी से चलाया जा सके.
इन सभी को आकर्षक, बल्कि काफी आक्रामक कीमतों पर पेश किया गया है, जिससे आने वाले महीनों में होंडा के शोरूमों में निश्चित रूप से काफी ग्राहक आएंगे. हालाँकि, होंडा के सामने अब डबल चुनौती है - एक तो 'स्मॉल फन' लाइन के लिए निर्माण क्षमता बढ़ाना (जिसकी योजना कंपनी ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए बनाई है), और दूसरा अपने 'बिगविंग' नेटवर्क का विस्तार करना. 'बिगविंग' नेटवर्क के जरिए ही लगभग सभी नए मॉडल बेचे जाएंगे, सिवाय ADV 160 के, जो 'रेडविंग' आउटलेट्स के जरिए भी उपलब्ध होगा.
लोकप्रिय होंडा मॉडल
- होंडा
एक्टिवा 6जीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 76,083 - 91,082
- होंडा
सीबी शाइनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 80,852 - 85,211
- होंडा
एसपी 125एक्स-शोरूम प्राइस₹ 89,748 - 97,335
- होंडा
डियोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 70,809 - 83,112
- होंडा
एक्टिवा 125 FIएक्स-शोरूम प्राइस₹ 89,152 - 92,796
- होंडा
लीवोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 80,330 - 82,897
- होंडा
हॉर्नेट 2.0एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.5 लाख
- होंडा
गोल्ड विंगएक्स-शोरूम प्राइस₹ 44.3 लाख
- होंडा
सीबी 350 आरएसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.98 - 2 लाख
- होंडा
हाइनेस सीबी350एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.93 - 1.98 लाख
- होंडा
क्यूसी1एक्स-शोरूम प्राइस₹ 90,487
- होंडा
एक्सआर 300एलएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.83 लाख
- होंडा
एक्सआर 300 रैलीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.08 लाख
- होंडा
ट्रांसल्प एक्सएल750एक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.2 लाख
- होंडा
यूनिकॉर्नएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.15 लाख
- होंडा
एसपी 160एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.17 - 1.23 लाख
- होंडा
एक्टिवा ईएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.2 - 1.59 लाख
- होंडा
शाइन 100 डीएक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 72,146
- होंडा
शाइन 100एक्स-शोरूम प्राइस₹ 65,642
- होंडा
रेबेल 300एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.22 - 2.62 लाख
- होंडा
क्यूसी3एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.35 लाख
- होंडा
सीबी500एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.75 - 3.02 लाख
- होंडा
एनएक्स500एक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.44 लाख
- होंडा
एनएक्स200एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.61 लाख
- होंडा
एडीवी 160एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.7 लाख
- होंडा
सीबी 125 हॉर्नेटएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.15 लाख
- होंडा
सीबी1000 हॉर्नेट एसपीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.29 लाख
- होंडा
सीबी350एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 - 2 लाख
- होंडा
डियो 125एक्स-शोरूम प्राइस₹ 85,089 - 93,459
- होंडा
सीबी350सीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 2 - 2.05 लाख
- होंडा
सीबीआर 1000 आर आर- आर फायरब्लेड एसपीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 33.5 लाख
- होंडा
सीबी750 हॉर्नेटएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.49 लाख
नई कारें
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
आने वाली कारें
- डेंज़ा D9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 90 लाख - 1 करोड़लॉन्च की तारीख: 2026-11-13
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
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