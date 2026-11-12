होंडा के सबसे पुराने प्लांट में बन रही ADV 160 और Rebel 300, जानें कैसे तैयार होती हैं ये बाइक्स

भारत में टू-व्हीलर के शौकीनों ने लंबे समय से यह कामना की है कि होंडा देश में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाए. हालाँकि, एंट्री-लेवल सेगमेंट में यह लोगों की पसंदीदा बनी हुई है और इसने कई हाई-एंड मोटरसाइकिलें भी लॉन्च की हैं, लेकिन होंडा के पोर्टफोलियो में कुछ और रोमांचक मॉडलों की कमी महसूस की जा रही थी - खासकर प्रीमियम स्कूटर और मिडिलवेट मोटरसाइकिल सेगमेंट में. आखिरकार, जापान की इस दिग्गज टू-व्हीलर कंपनी ने अपनी सुस्ती छोड़ी और इस साल की शुरुआत में 10 नए मॉडल पेश किए. इनमें से कई मॉडल भारत में कंपनी के सबसे पुराने प्लांट से बनकर निकलेंगे.

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होंडा के मानेसर प्लांट में ADV 160, Rebel 300 और XR 300 मौजूद हैं

मानेसर में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया की यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2001 में पहली एक्टिवा इसी प्लांट से बनकर निकली थी. इस साल, इस प्लांट ने उत्पादन के 25 साल पूरे कर लिए हैं, और इसी साल यह होंडा की महत्वाकांक्षी प्रोडक्ट रणनीति का मुख्य केंद्र बन गया है.

इस प्लांट में अभी होंडा के कई अन्य लोकप्रिय मॉडल बनते हैं, जिनमें यूनिकॉर्न और CB 350 सीरीज शामिल हैं; हालाँकि, CB 350 के लिए एक अलग लाइन है, जिसमें कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल होता है. ADV 160 और रेबेल 300 जैसे नए प्रोडक्ट्स के लिए, होंडा ने इस साल अप्रैल में CB 350 लाइन के बगल में एक नई 'स्मॉल फन' लाइन तैयार की है.

'स्मॉल फन' लाइन की मुख्य विशेषता बैटरी से चलने वाले ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स (AGVs) का उपयोग है, जिन्हें प्रोडक्शन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए चुना गया है. इनका काम असेंबली लाइन तक मॉडल-विशिष्ट पुर्जों को पहुँचाना है, जिसमें किसी भी तरह के मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती. AGVs बिना किसी रुकावट के चलते रहें और उन्हें चार्ज करने के लिए कहीं और ले जाने की ज़रूरत न पड़े, इसके लिए फर्श के नीचे चार्जिंग पैड लगाए गए हैं.

आधा बना हुआ दोपहिया वाहन AGV (ऑटोमैटिक गाइडेड व्हीकल) के ज़रिए असेंबली के अलग-अलग सेक्शन से होकर गुज़रता है. ये AGV अपने आप ही रिग की ऊंचाई को इस तरह एडजस्ट कर लेते हैं कि लाइन पर काम करने वाले कर्मचारी आसानी से, तेज़ी से और सुरक्षित तरीके से असेंबली का काम पूरा कर सकें. फाइनल चेकिंग के लिए दोपहिया वाहन को रिग से उतारना भी बहुत आसान है: AGV एक खास तौर पर बनाए गए गड्ढे में नीचे चला जाता है, जिससे बाइक ज़मीन के स्तर पर आ जाती है.

छोटी मज़ेदार लाइन आगे चलकर ज़्यादा वॉल्यूम संभाल लेगी

हालाँकि, 'स्मॉल फन' लाइन अभी ज़्यादा निर्माण के लिए तैयार नहीं है. इसके बगल वाली कन्वेयर लाइन, जहाँ CB 350 और यूनिकॉर्न बनती हैं, वहाँ रोज़ाना 1,400 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें तैयार की जा सकती हैं. लेकिन वह लाइन ऊँची है और उसकी ऊँचाई को एडजस्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए यह होंडा की मोटरसाइकिलों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है. इसकी तुलना में, जब 'कार एंड बाइक' (car&bike) की टीम वहाँ पहुँची, तो 'स्मॉल फन' लाइन रोज़ाना सिर्फ 400 दोपहिया वाहन बनाने के लिए तैयार थी.

'स्मॉल फन' लाइन अधिक लचीलापन देती है, क्योंकि इसे कई अलग-अलग तरह के मॉडलों - जैसे ADV 160, रेबेल (Rebel) फैमिली और XR फैमिली - को बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. लेकिन, अधिक जटिल मॉडलों के मामले में इसमें असेंबली का समय भी ज्यादा लगता है, जिसका असर कुल उत्पादन मात्रा और डिलीवरी की समय-सीमा पर पड़ता है.

होंडा ने रेबेल 300 की ग्राहकों को डिलेवरी शुरू कर दी है, और ADV 160 भी 2027 की शुरुआत से ग्राहकों तक पहुंचने लगेगी. होंडा के लाइनअप में ADV 160 का आना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक्टिवा, ग्राज़िया और डियो के मालिक लंबे समय से होंडा के एक बड़े स्कूटर का इंतजार कर रहे थे. अपनी एडवेंचर बाइक जैसी स्टाइलिंग के साथ, ADV 160 एक नया सब-सेगमेंट बनाने का वादा करती है. वहीं, रेबेल 300 की मदद से होंडा को मिड-साइज़ क्रूज़र मार्केट में एक मजबूत जगह मिल गई है, और XR 300 उन लोगों के लिए है जो एक ऐसी एडवेंचर मोटरसाइकिल की तलाश में हैं जिसे आसानी से चलाया जा सके.

इन सभी को आकर्षक, बल्कि काफी आक्रामक कीमतों पर पेश किया गया है, जिससे आने वाले महीनों में होंडा के शोरूमों में निश्चित रूप से काफी ग्राहक आएंगे. हालाँकि, होंडा के सामने अब डबल चुनौती है - एक तो 'स्मॉल फन' लाइन के लिए निर्माण क्षमता बढ़ाना (जिसकी योजना कंपनी ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए बनाई है), और दूसरा अपने 'बिगविंग' नेटवर्क का विस्तार करना. 'बिगविंग' नेटवर्क के जरिए ही लगभग सभी नए मॉडल बेचे जाएंगे, सिवाय ADV 160 के, जो 'रेडविंग' आउटलेट्स के जरिए भी उपलब्ध होगा.