एसयूवी चुनते समय केवल उसके इंजन, माइलेज और ग्राउंड क्लीयरेंस की तुलना करना ही काफी नहीं है. उसका ड्राइवट्रेन भी इस बात पर असर डालता है कि वह किस तरह पावर डिलीवर करती है, मोड़ों पर कैसे हैंडल होती है और अलग-अलग ड्राइविंग स्थितियों में कैसा प्रदर्शन करती है.

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भारत में, ज़्यादातर कॉम्पैक्ट और मिड-साइज़ SUV में फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD) का इस्तेमाल होता है. रियर-व्हील ड्राइव (RWD) पारंपरिक SUV में ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि महिंद्रा स्कॉर्पियो-N, बोलेरो नियो और थार के कुछ वेरिएंट्स. दोनों ही लेआउट की अपनी-अपनी खूबियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक हर स्थिति में अपने आप बेहतर हो.

फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD) क्या है?

फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD) SUV में, इंजन आगे के पहियों को पावर भेजता है. ये पहिए दो काम करते हैं: वे गाड़ी को दिशा देते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं. पीछे के पहिए बस उनके पीछे-पीछे चलते हैं.

यह लेआउट आधुनिक SUV में आम है क्योंकि इसे बनाना काफी सरल, कॉम्पैक्ट और किफायती होता है. इंजन, गियरबॉक्स और ड्राइवट्रेन के अन्य मुख्य हिस्से आमतौर पर आगे की तरफ एक साथ रखे जाते हैं, जिससे केबिन के लिए ज़्यादा जगह बच जाती है.

भारत में FWD SUV के उदाहरणों में शामिल हैं:

ह्यून्दे क्रेटा

किआ सेल्टॉस

मारुति सुजुकी ब्रेजा

टाटा नेक्सॉन

महिंद्रा XUV 3XO

ये SUV मुख्य रूप से शहर में इस्तेमाल, हाइवे की यात्राओं और रोज़मर्रा के पारिवारिक सफर के लिए बनाई गई हैं.

भारतीय सड़कों पर FWD अच्छा काम क्यों करता है?

यहाँ कुछ आम कारण दिए गए हैं जो FWD वाहनों को रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए एक बेहतर विकल्प बनाते हैं.

1. रोज़मर्रा की ड्राइविंग के लिए अच्छी पकड़

इंजन का वजन आगे के पहियों पर होता है, जिन्हें पावर भी मिलती है. इससे गीली सड़कों, ढीली बजरी या हल्की ढलान पर गाड़ी चलाते समय पहियों की पकड़ (ग्रिप) बनी रहने में मदद मिलती है, खासकर तब जब गाड़ी पर भारी बोझ न हो. हालाँकि, FWD हर स्थिति में बेहतर पकड़ की गारंटी नहीं देता. इसमें टायरों की हालत, सड़क की सतह, गाड़ी की रफ्तार और इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी सिस्टम भी मायने रखते हैं.

2. कैबिन में ज़्यादा जगह

FWD वाहनों में इंजन से पिछले एक्सल तक जाने वाले लंबे प्रोपेलर शाफ्ट की ज़रूरत नहीं होती. इससे निर्माता कैबिन के फर्श को ज़्यादा समतल रख सकते हैं और उपलब्ध जगह का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। परिवारों के लिए, इसका मतलब है कि पिछली सीट ज़्यादा आरामदायक हो सकती है और केबिन के डिज़ाइन में कम समझौते करने पड़ते हैं.

3. कई मामलों में बेहतर माइलेज

RWD सेटअप की तुलना में, FWD सिस्टम में आमतौर पर कम ड्राइवट्रेन कंपोनेंट्स होते हैं और इनका मैकेनिकल वजन भी कम होता है. इससे फ्यूल एफिशिएंसी (ईंधन दक्षता) बेहतर हो सकती है और मैन्युफैक्चरिंग लागत कम हो सकती है. माइलेज में असल अंतर इंजन, गियरबॉक्स, गाड़ी के वजन और ड्राइविंग की स्थितियों पर निर्भर करता है. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर FWD SUV, किसी भी RWD SUV के मुकाबले ज्यादा फ्यूल-एफिशिएंट हो.

4. रोज़मर्रा की ड्राइविंग में संभालने में आसान

FWD SUV आमतौर पर चलाने में आसान और अनुमान लगाने योग्य होती हैं. अगर किसी मोड़ पर इन्हें बहुत तेज़ गति से चलाया जाए, तो इनमें 'अंडरस्टीयर' की स्थिति आ सकती है; इसका मतलब है कि गाड़ी ड्राइवर की मंशा के हिसाब से पूरी तरह नहीं मुड़ती और मोड़ के बाहरी हिस्से की तरफ जाने लगती है. सामान्य ड्राइविंग के दौरान, इस स्थिति को संभालना, अचानक पीछे के पहियों की पकड़ (ग्रिप) छूट जाने की तुलना में आमतौर पर आसान होता है. फिर भी, फिसलन भरी सड़कों पर ड्राइवरों को हमेशा अपनी गति कम रखनी चाहिए और स्टीयरिंग को अचानक या बहुत तेज़ी से नहीं घुमाना चाहिए.

रियर-व्हील ड्राइव (RWD) क्या है?

रियर-व्हील ड्राइव (RWD) SUV में, इंजन पिछले पहियों को पावर भेजता है, जबकि अगले पहिये स्टीयरिंग का काम संभालते हैं.

एक पारंपरिक फ्रंट-इंजन RWD वाहन में, पावर गियरबॉक्स और प्रोपेलर शाफ्ट के ज़रिए पिछले डिफरेंशियल तक पहुँचती है. इसके बाद, डिफरेंशियल इस पावर को पिछले पहियों तक पहुँचाता है.

यह लेआउट पारंपरिक लैडर-फ्रेम SUV और भारी भार उठाने के लिए डिज़ाइन किए गए वाहनों में आम है. इससे निर्माताओं को वाहन के वज़न और ड्राइविंग विशेषताओं को संतुलित करने का एक अलग तरीका भी मिल जाता है.

भारत में RWD SUV के उदाहरणों में शामिल हैं:

महिंद्रा स्कॉर्पियो-N (RWD वेरिएंट)

महिंद्रा बोलेरो

महिंद्रा बोलेरो नियो

महिंद्रा थार (RWD वेरिएंट)

महिंद्रा थार रॉक्स (RWD वेरिएंट)

इनमें से कुछ SUV के चुनिंदा वेरिएंट्स में फोर-व्हील ड्राइव (4WD) की सुविधा भी मिलती है. यह मान लेने से पहले कि सभी वर्ज़न में एक जैसा ड्राइवट्रेन है, सही वेरिएंट को चेक कर लेना ज़रूरी है.

कुछ SUV में RWD का इस्तेमाल क्यों किया जाता है?

यहाँ कुछ आम कारण दिए गए हैं कि लोग RWD वाहनों पर क्यों विचार करते हैं.

1. भारी बोझ ढोने के लिए ज़्यादा उपयुक्त

जब कोई वाहन गति बढ़ाता है (एक्सेलरेट करता है), तो उसका वजन पिछले हिस्से की ओर खिसक जाता है. RWD SUV में, इससे पिछले पहियों को बेहतर ट्रैक्शन (पकड़) पाने में मदद मिल सकती है. यह तब बहुत काम आता है जब वाहन में यात्री, सामान या कोई अन्य भारी भार लदा हो. यही एक कारण है कि पारंपरिक यूटिलिटी वाहनों और कुछ बड़ी SUV में RWD का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है.

2. ड्राइविंग की अलग-अलग विशेषताएं

चूंकि आगे के पहिये केवल स्टीयरिंग का काम संभालते हैं, इसलिए उन्हें एक ही समय में इंजन की पावर को भी नहीं संभालना पड़ता. इससे RWD (रियर-व्हील ड्राइव) गाड़ी में स्टीयरिंग का एक अलग अनुभव मिल सकता है और गाड़ी की हैंडलिंग अधिक संतुलित हो सकती है, जो कि उसके डिज़ाइन पर निर्भर करता है.

RWD वाहनों को तेज़ गति से चलाने पर 'ओवरस्टीयर' की स्थिति बन सकती है, जिसका मतलब है कि मोड़ लेते समय वाहन का पिछला हिस्सा बाहर की तरफ खिसकने लगता है. रोज़मर्रा की ड्राइविंग के लिए यह कोई फ़ायदेमंद बात नहीं है, और अगर ड्राइवर को ज़्यादा अनुभव नहीं है, तो ऐसे में वाहन को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है.

3. मजबूत SUV प्लेटफॉर्म में आम है

कई लैडर-फ्रेम SUV में स्टैंडर्ड टू-व्हील-ड्राइव लेआउट के तौर पर RWD का इस्तेमाल होता है. यह बनावट उन वाहनों के लिए लोकप्रिय है जिन्हें कठिन इस्तेमाल, भारी बोझ उठाने और ऑफ-रोड चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है. हालाँकि, सिर्फ RWD होने से ही कोई SUV ज़्यादा टिकाऊ या ऑफ-रोड के लिए बेहतर नहीं बन जाती. इसके लिए सस्पेंशन, चेसिस, ग्राउंड क्लीयरेंस, टायर, डिफरेंशियल और पूरी डिज़ाइन भी उतनी ही मायने रखती है.

RWD की कमियां क्या हैं?

एक पारंपरिक RWD सेटअप में, पिछले एक्सल तक पावर पहुँचाने के लिए एक प्रोपेलर शाफ्ट की ज़रूरत होती है. इससे केबिन के फर्श पर एक उभरा हुआ हिस्सा बन सकता है, जिससे पीछे की सीट पर बीच में बैठने वाले यात्री के लिए पैरों की जगह कम हो जाती है.

जब रियर एक्सल पर भार कम होता है, तो ढीली या फिसलन वाली सतहों पर RWD (रियर-व्हील ड्राइव) को ट्रैक्शन पाने में दिक्कत हो सकती है. अगर पिछले पहियों की पकड़ (ग्रिप) छूट जाती है, तो गाड़ी को आगे बढ़ने में परेशानी हो सकती है.

इसका मतलब यह नहीं है कि हर RWD SUV गीली सड़कों पर फिसल ही जाएगी. अच्छे टायर, ट्रैक्शन कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ऐसी स्थितियों को संभालने में मदद कर सकते हैं.

FWD बनाम RWD SUV: मुख्य अंतर

ये सामान्य अंतर हैं. असल परफॉरमेंस गाड़ी के डिज़ाइन, वज़न के बंटवारे, टायरों, सस्पेंशन और इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा प्रणालियों पर निर्भर करती है.

पैरामीटर फ्रंट व्हील ड्राइव SUV रियर व्हील ड्राइव SUV पावर डिलीवरी आगे का पहिया पीछे के पहिये स्टीयरिंग आगे का पहिया आगे का पहिया सामान्य उपयोग शहर में ड्राइविंग और हाईवे पर यात्रा उपयोगिता, भार ढोने और कुछ प्रदर्शन-केंद्रित अनुप्रयोग केबिन का फर्श आमतौर पर अधिक समतल इसका मध्य भाग उभरा हुआ हो सकता है मैकेनिकल लेआउट आमतौर पर अधिक सरल और हल्का इसमें प्रोपेलर शाफ्ट और रियर डिफरेंशियल की आवश्यकता होती है माइलेज

समान सेटअप में अक्सर अधिक कुशल इसमें ड्राइवट्रेन का नुकसान अधिक हो सकता है मोड़ पर व्यवहार अंडरस्टीयर की प्रवृत्ति होती है इसमें ओवरस्टीयर की प्रवृत्ति हो सकती है स्लिपरी सरफेस

इंजन का वज़न फ्रंट-व्हील ट्रैक्शन में मदद कर सकता है. जब वाहन पर कोई भार न हो, तो पीछे की पकड़ (ग्रिप) सीमित हो सकती है भारतीय SUV के उदाहरण क्रेटा, सेल्टॉस, ब्रेज़ा, नेक्सॉन स्कॉर्पियो-एन, बोलेरो नियो, थार ओजी

FWD बनाम RWD: भारतीय सड़क स्थितियों के लिए कौन सा बेहतर है?

भारतीय सड़कों पर आपको ट्रैफ़िक, गड्ढे, खड़ी ढलान वाली पार्किंग रैंप, मॉनसून की बारिश और कभी-कभी खराब रास्ते - सब कुछ मिल सकता है. इनमें से ज़्यादातर स्थितियों के लिए, एक FWD SUV पूरी तरह से सक्षम है.

यहाँ बताया गया है कि आम ड्राइविंग स्थितियों में दोनों लेआउट की तुलना कैसे की जा सकती है:

सिटी ट्रैफिक: आमतौर पर FWD (फ्रंट-व्हील ड्राइव) एक ज्यादा व्यावहारिक विकल्प है. इसका कॉम्पैक्ट ड्राइवट्रेन कैबिन की जगह को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने में मदद करता है और मैकेनिकल लेआउट को सरल रखता है. ह्यून्दे क्रेटा, किआ सेल्टॉस और टाटा नेक्सॉन जैसी SUV रोज़मर्रा के शहरी इस्तेमाल के लिए काफी उपयुक्त हैं.

हाईवे पर ड्राइविंग: FWD और RWD, दोनों तरह की SUV हाईवे की स्पीड पर आराम से चल सकती हैं. केवल ड्राइवट्रेन ही नहीं, बल्कि इंजन, गियरबॉक्स, सस्पेंशन, टायर और गाड़ी की कुल स्टेबिलिटी ज्यादा मायने रखती है.

मानसून में ड्राइविंग: किसी भी तरह के लेआउट वाली गाड़ी में फिसलने या ग्रिप खोने का खतरा बना रहता है. फिसलन भरी चढ़ाई पर, जहाँ आगे के पहियों को ट्रैक्शन की ज़रूरत होती है, वहाँ FWD (फ्रंट-व्हील ड्राइव) फायदेमंद हो सकता है. लेकिन, अगर टायर घिसे हुए हों या गाड़ी बहुत तेज़ रफ़्तार में हो, तो कोई भी SUV असुरक्षित हो सकती है.

पहाड़ी सड़कें: सामान्य पहाड़ी रास्तों पर FWD और RWD दोनों ही गाड़ियां चल सकती हैं. पक्की और खड़ी चढ़ाई पर FWD मददगार हो सकती है, जबकि RWD में एक्सीलरेशन के दौरान वजन का पिछ्ले हिस्से की तरफ शिफ्ट होना फायदेमंद हो सकता है. बहुत ज्यादा खड़ी, कच्ची या पथरीली सड़कों के लिए, एक अच्छा 4WD सिस्टम बेहतर विकल्प है.

भारी भार: भारी भार ढोते समय RWD (रियर-व्हील ड्राइव) को फायदा मिलता है, क्योंकि एक्सीलरेशन के दौरान वजन पिछले पहियों की तरफ आ जाता है. इससे पहियों को बेहतर ट्रैक्शन (पकड़) बनाए रखने में मदद मिल सकती है. हालाँकि, वाहन की रेटेड पेलोड क्षमता और सस्पेंशन सेटअप भी महत्वपूर्ण होते हैं.

क्या आपको FWD या RWD SUV खरीदनी चाहिए?

ज़्यादातर भारतीय खरीदारों के लिए, FWD SUV एक बेहतर विकल्प है. अगर आपकी ड्राइविंग में मुख्य रूप से ऑफिस आना-जाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना-लाना, शहर का ट्रैफ़िक, हाइवे का सफ़र और कभी-कभार वीकेंड पर बाहर जाना शामिल है, तो सिर्फ ड्राइवट्रेन की वजह से RWD चुनने का कोई ख़ास कारण नहीं बनता.

ह्यून्दे क्रेटा, महिंद्रा XUV 3XO, किआ सेल्टॉस, मारुति सुजुकी ब्रेज़ा या टाटा नेक्सॉन, बिना किसी जटिल रियर-ड्राइव सेटअप के, इन रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर देंगी.

हालाँकि, अगर आप एक पारंपरिक लैडर-फ्रेम SUV चाहते हैं, अक्सर भारी सामान ढोते हैं, या आपको रियर-व्हील ड्राइव (RWD) वाली गाड़ियों की ड्राइविंग पसंद है, तो RWD पर विचार करना अच्छा रहेगा. महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन और बोलेरो नियो जैसे मॉडल में यह लेआउट मिलता है, जबकि थार रेंज में भी वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग ड्राइवट्रेन विकल्प उपलब्ध हैं.

एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि RWD, 4WD या AWD से अलग होता है. RWD में पावर केवल पिछले पहियों तक पहुँचती है, जबकि 4WD और AWD में पावर चारों पहियों तक पहुँच सकती है. अगर आप अक्सर गहरे कीचड़, ढीली रेत, पथरीले रास्तों या अन्य मुश्किल इलाकों में गाड़ी चलाते हैं, तो सिर्फ FWD और RWD के बीच चुनने के बजाय, एक उपयुक्त 4WD SUV लेने पर विचार करें.

अंततः, ऐसा ड्राइवट्रेन चुनें जो आपकी वास्तविक ड्राइविंग जरूरतों के अनुरूप हो. भारत की रोजमर्रा की सड़कों के लिए, FWD एक समझदारी भरा विकल्प है. RWD तब ज्यादा बेहतर रहता है जब आपको किसी खास वजह से इसकी जरूरत हो.