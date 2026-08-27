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गैब्रियल इंडिया ADAS के लिए HL Klemove इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 30% की खरीदेगी हिस्सेदारी

गैब्रिएल इंडिया, HL क्लेमोव इंडिया में 30 प्रतिशत से एक शेयर कम की हिस्सेदारी US$98.44 मिलियन (लगभग ₹935 करोड़) में खरीदेगी.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 27, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • 30% हिस्सेदारी के लिए ₹935 करोड़ का निवेश
  • HL Klemove India के पास भारत में पहले से ही ADAS और ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी की क्षमताएं हैं
  • यह जॉइंट वेंचर ब्रेक और स्टीयरिंग ECU पर भी काम करेगा

गैब्रियल इंडिया ने दक्षिण कोरिया की कंपनी HL क्लेमोव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक रणनीतिक जॉइंट वेंचर (संयुक्त उद्यम) की घोषणा की है. इस जॉइंट वेंचर के तहत, गैब्रियल इंडिया 98.44 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹935 करोड़) में HL क्लेमोव इंडिया में 30% से एक शेयर कम की हिस्सेदारी खरीदेगी. इस जॉइंट वेंचर का मकसद गैब्रियल इंडिया को ऑटोनॉमस ड्राइविंग सॉल्यूशंस, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स (ADAS) और ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में प्रवेश करने में सक्षम बनाना है.

 

यह भी पढ़ें: ह्यून्दे की एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक एसयूवी FY2027 की चौथी तिमाही में आएगी; नई पीढ़ी की क्रेटा और i10 की हुई पुष्टि

Gabriel India JV 1

विस्तार से बताएं तो, पोर्टफोलियो में रडार सिस्टम, फ्रंट कैमरे, LiDAR सिस्टम, और एम्बेडेड ADAS सॉफ़्टवेयर वाले ऑटोमेटेड ड्राइविंग और पार्किंग कंट्रोल यूनिट शामिल होंगे. इसके अलावा, यह JV ब्रेक ECU, स्टीयरिंग ECU, चेसिस कंट्रोल यूनिट और टॉर्क सेंसर पर भी काम करेगा.

 

इसके अलावा, HL Klemove के पास ऑटोनॉमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी (जैसे ADAS और ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स) के क्षेत्र में पहले से ही मज़बूत डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं हैं. इस पार्टनरशिप से गैब्रियल इंडिया को पारंपरिक ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग से आगे अपनी मौजूदगी बढ़ाने में मदद मिलेगी, और यह ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमेटेड व्हीकल सिस्टम के बढ़ते बाज़ार में कंपनी का पहला कदम होगा.

 

गैब्रियल इंडिया ने पहले कई जॉइंट वेंचर (JV) किए हैं, जिनसे कंपनी को सनरूफ, लुब्रिकेंट, EV फ्लूइड और प्रिसिजन फास्टनर्स के मैन्युफैक्चरिंग में उतरने में मदद मिली है.

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