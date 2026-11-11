जेनेसिस GV90 SUV का डिज़ाइन भारत में पेटेंट कराया गया
- पेटेंट इमेज में दिखने वाला डिज़ाइन ग्लोबल मॉडल जैसा ही है
- जेनेसिस 2027 में भारत में कदम रखेगी; 2030 तक आने वाली 26 नई कारों में जेनेसिस के मॉडल भी शामिल होंगे
- GV90 जेनेसिस की अब तक की सबसे बड़ी SUV है, जिसमें 123.5 kWh का बैटरी पैक दिया गया है
यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि ह्यून्दो 2027 में अपने लग्जरी ब्रांड, जेनेसिस को भारत लाने की तैयारी कर रही है, और अब हमारे पास इसके लाइन-अप में शामिल होने वाली एक संभावित गाड़ी सामने आई है. अगस्त 2026 में वैश्विक स्तर पर पेश किए जाने के महज तीन महीने बाद, जेनेसिस GV90 — जो इस ब्रांड की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे लग्जरी SUV है — के डिज़ाइन को भारत में पेटेंट करा लिया गया है.
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भारतीय बाज़ार के लिए हुंडई की योजनाओं को देखते हुए, यह समय काफी दिलचस्प है. अक्टूबर 2025 में, कंपनी ने पुष्टि की थी कि जेनेसिस 2027 में भारत आएगी, और यहाँ इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है. इसके बाद, इस साल अगस्त में ह्यून्दे ने घोषणा की कि वह 2030 तक भारत में 26 नए मॉडल पेश करेगी, जिनमें जेनेसिस की कारें भी शामिल होंगी. बेशक, पेटेंट फाइल करने का मतलब यह नहीं है कि GV90 पक्का भारत आ ही रही है, लेकिन इससे मामला दिलचस्प ज़रूर हो गया है.
जेनेसिस GV90: पेटेंट की गई तस्वीर से क्या पता चलता है?
पेटेंट किए गए डिज़ाइन और वैश्विक स्तर पर पेश किए गए GV90 के बीच बहुत कम अंतर है. इसके आगे के हिस्से में जेनेसिस की सिग्नेचर 'टू-लाइन' LED लाइटिंग दी गई है, और उसके नीचे मेश-पैटर्न वाली ग्रिल है. इसकी बनावट भी काफी हद तक वैसी ही है, हालाँकि पेटेंट की तस्वीरों में दिख रहे पहिए, नियोलुन (Neolun) वर्ज़न के शानदार 24-इंच मेबैक-स्टाइल वाले पहियों की तुलना में थोड़े साधारण लगते हैं. इससे यह संकेत मिल सकता है कि हम शायद इसके किसी निचले वेरिएंट को देख रहे हैं.
जहाँ तक नियोलून ट्रिम की बात है, तो यहाँ मामला काफी दिलचस्प हो जाता है. इसके टॉप-एंड वर्ज़न में 'नियोलून आर्च गेट' दिया गया है. आसान शब्दों में कहें तो, इसमें छिपे हुए B-पिलर और कोच-स्टाइल दरवाज़े हैं, जो एक-दूसरे से अलग खुलते हैं. जब आप इन दरवाज़ों को खोलते हैं, तो केबिन में जाने के लिए एक बहुत चौड़ा और बिना किसी रुकावट वाला रास्ता मिल जाता है.
जेनेसिस GV90: कैबिन
और इसकी खूबियां यहीं खत्म नहीं होतीं. जब SUV खड़ी हो, तो नियोलून (Neolun) की अगली सीटों को 180 डिग्री तक घुमाया जा सकता है, जिससे इसमें बैठे लोग आमने-सामने बैठ सकते हैं. यह एक ऐसा फीचर है जो आमतौर पर प्रोडक्शन मॉडल के बजाय कॉन्सेप्ट कारों में देखने को मिलता है. डैशबोर्ड पर 23.6 इंच का OLED सिनेमैटिक डिस्प्ले लगा है, जो इंस्ट्रूमेंट्स, नेविगेशन और एंटरटेनमेंट को कंट्रोल करता है. इसके अलावा, इसमें 25 इंच का एक बहुत बड़ा हेड-अप डिस्प्ले भी दिया गया है.
जेनेसिस GV90: बैटरी पैक और परफॉरमेंस
GV90 में 123.5 kWh की बैटरी दी गई है, जो अब तक ह्यून्दे ग्रुप के किसी भी वाहन में लगी सबसे बड़ी बैटरी है. इस इलेक्ट्रिक SUV में दो मोटर हैं, जो मिलकर 657 bhp की ताकत और 800 Nm का टॉर्क पैदा करती हैं. इनमें से आगे वाली मोटर 321 bhp और 350 Nm टॉर्क बनाती है, जबकि पीछे वाली मोटर 335 bhp और 450 Nm का टॉर्क मिलता है.
अपने आकार और 7-सीट वाले लेआउट के बावजूद, जेनेसिस का दावा है कि GV90 एक बार चार्ज करने पर 500 km तक चल सकती है. यह 350 kW DC फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, और कंपनी का दावा है कि इसे 10 से 80% तक चार्ज होने में सिर्फ 22 मिनट का समय लगता है.
क्या जेनेसिस GV90 भारत आएगी?
यह अभी भी तय नहीं है. ह्यून्दे ने पुष्टि की है कि जेनेसिस 2027 में भारत में आएगी और इसके लग्जरी मॉडल यहीं (भारत में) बनाए जाएंगे. लेकिन कंपनी ने यह नहीं बताया है कि शुरुआत किन मॉडलों से होगी.
GV90 के डिज़ाइन को ऐसे समय में पेटेंट कराया गया है जब भारत में इस ब्रांड की एंट्री नज़दीक आ रही है. हालाँकि, अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि यह फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV शुरुआती लाइन-अप का हिस्सा होगी या बाद में आएगी.
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