रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 फर्स्ट राइड रिव्यू: क्या बड़ा होना वाकई बेहतर है?



सिसिली में माउंट एटना के नीचे घुमावदार रास्तों पर, पतझड़ की एक सुहावनी सुबह जब हमने अपनी यात्रा शुरू की, तो इससे बेहतर माहौल की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी. घुमावदार सड़कें, ज्वालामुखी से बने अद्भुत नज़ारे और एक सक्रिय ज्वालामुखी की भव्य मौजूदगी—ये सब मिलकर रॉयल एनफील्ड की बहुप्रतीक्षित नई फ्लैगशिप एडवेंचर मोटरसाइकिल, 'हिमालयन 750' को चलाने के लिए एक बेहतरीन पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे.

लेकिन इस मोटरसाइकिल में सिर्फ एक बड़ा इंजन ही नहीं है. 750 मॉडल, हिमालयन के लिए एक थोड़ी अलग दिशा दिखाता है. इसमें लंबी दूरी की यात्रा (टूरिंग) पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, जबकि साथ ही इसमें इतनी ऑफ-रोड क्षमता भी बरकरार रखी गई है कि यह पथरीले रास्तों और खराब सड़कों पर आसानी से चल सके.

हिमालयन 750 ही क्यों?

हिमालयन 450 के विपरीत, जिसका मुख्य फोकस ऑफ-रोड राइडिंग और कठिन रास्तों पर है, नई 750 को मुख्य रूप से एक एडवेंचर टूरर के तौर पर तैयार किया गया है.

रॉयल एनफील्ड की रिसर्च के अनुसार, एडवेंचर मोटरसाइकिल के ज़्यादातर मालिक अपने वीकेंड को मुश्किल रास्तों या सिंगल-ट्रैक रूट पर नहीं बिताते हैं. उनके लिए एडवेंचर राइडिंग का मतलब है - लंबी दूरी के सफर के दौरान खराब सड़कें, बजरी वाले रास्ते और कभी-कभार मिलने वाले कच्चे रास्ते। हिमालयन 750 को ठीक इसी तरह की राइडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है.

इस मोटरसाइकिल में रॉयल एनफील्ड के लिए कई नई चीजें शामिल की गई हैं. पूरी तरह से एडजस्ट होने वाला सस्पेंशन, IMU-कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स सूट, क्रूज़ कंट्रोल और पांच राइड मोड, साथ ही स्टैंडर्ड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इस 750 को काफी बेहतरीन फीचर्स से लैस बनाते हैं. इसमें 19 इंच का फ्रंट व्हील दिया गया है, और वेरिएंट के आधार पर आप वायर-स्पोक ट्यूबलेस या कास्ट अलॉय व्हील्स में से चुन सकते हैं.

भारत के लिए बनी इस मोटरसाइकिल का वजन 224 किलोग्राम है, जो काफी ज्यादा है. लेकिन, यह एक ऐसी मोटरसाइकिल होने का वादा करती है जिस पर घंटों तक आराम से सफर किया जा सकता है, घुमावदार रास्तों पर आसानी से चलाया जा सकता है, और कभी-कभार खराब रास्तों या ऑफ-रोड रास्तों पर भी ले जाया जा सकता है. सवाल यह भी है कि क्या बड़ा इंजन, हाईवे पर बेहतर परफॉरमेंस और टूरिंग पर खास ध्यान देने की वजह से यह पहले से बेहतर 'हिमालयन' बन गई है?

डिज़ाइन और उपस्थिति

हिमालयन 750 की अपनी एक अलग पहचान है. यह साफ तौर पर एक हिमालयन ही है, लेकिन इसका बड़ा आकार इसे और भी दमदार और प्रभावशाली बनाता है. मुझे खास तौर पर इसका 'स्टेंस' (बनावट/अंदाज) पसंद आया, और हमारी टेस्ट मोटरसाइकिल पर 'साइबेरिया व्हाइट' कलर स्कीम बहुत आकर्षक लग रही है.

बड़ा पैरेलल-ट्विन इंजन और बॉडीवर्क इसे एक दमदार लुक देते हैं, जबकि इसका ओवरऑल डिज़ाइन एक एडवेंचर टूरर से अपेक्षित व्यावहारिक और उपयोगी स्वभाव को बनाए रखता है. यह 'हिमालयन 450' का बस एक बड़ा वर्ज़न नहीं लगता; रॉयल एनफील्ड ने इसे अपनी एक अलग पहचान देने का बेहतरीन काम किया है.

यह भी दावा किया गया है कि LED हेडलाइट बेहतर रोशनी देती है, हालाँकि हमें रात में गाड़ी चलाते समय इसके प्रदर्शन को परखने का मौका नहीं मिला है.

कुल मिलाकर, हिमालयन 750 पूरी तरह से एक फ्लैगशिप मोटरसाइकिल जैसी दिखती है, और साथ ही इसने अपनी वह पहचान भी बरकरार रखी है जिससे हिमालयन को आसानी से पहचाना जा सकता है.

इंजन और परफॉरमेंस

नया 743 cc एयर और ऑयल-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन, रॉयल एनफील्ड की 650 cc ट्विन-सिलेंडर फैमिली के साथ अपना बेसिक आर्किटेक्चर साझा कर सकता है, लेकिन रॉयल एनफील्ड का कहना है कि इस इंजन का लगभग 90% हिस्सा नया है, जिसमें फिर से डिज़ाइन किया गया कूलिंग सिस्टम भी शामिल है.

यह 7,000 rpm पर लगभग 54 bhp और 5,000 rpm पर 63 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. इस कैटेगरी के हिसाब से ये आंकड़े बहुत प्रभावशाली नहीं लगते, लेकिन जिस तरह से यह इंजन अपनी परफॉर्मेंस देता है, वह इसे काफी पसंद करने लायक बनाता है.

सबसे पहली बात जो मैंने गौर की, वह थी इसकी बेहतरीन बनावट. इसका इंजन बहुत ही स्मूथ है और राइडर तक बहुत कम वाइब्रेशन पहुँचता है. यह एक बहुत ही आरामदायक और आसानी से कंट्रोल होने वाला इंजन है, जिसमें आगे बढ़ने के लिए बार-बार गियर बदलने या बहुत ज़्यादा रेव (revs) देने की ज़रूरत नहीं पड़ती. हालाँकि, हमारी रफ़्तार और जिस घुमावदार रास्ते पर हम चल रहे थे, वहाँ हमें तीसरे गियर से दूसरे गियर में आना पड़ा, और कभी-कभी तो बहुत तीखे मोड़ों पर पहले गियर तक में आना पड़ा.

पावर डिलेवरी का सबसे मजबूत हिस्सा मिड-रेंज है, खासकर 3,500 और 5,500 rpm के बीच.

सभी गियर्स में काफी 'पुलिंग पावर' (खींचने की ताकत) है, जिससे ओवरटेक करना और रफ्तार बदलना काफी आसान हो जाता है. हिमालयन 450 के उलट—जिसे बेहतर परफॉरमेंस के लिए थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ता है—750 में इतना टॉर्क है कि आपको बार-बार रेव काउंटर पर ध्यान दिए बिना ही अच्छी रफ्तार मिल जाती है.

दिन की राइड के दूसरे हिस्से के लिए, हमने अपनी बाइक बदलकर 'कास्ट अलॉय' वेरिएंट ले ली. हालाँकि कुल मिलाकर यह बाइक 'क्रॉस-स्पोक व्हील' वाले वेरिएंट जैसी ही लगती है, लेकिन पहियों की बनावट और खासकर टायरों (अलॉय पर लगे 'सिएट' टायर) की वजह से इसमें कुछ फर्क जरूर महसूस हुआ.

सड़क पर मौजूद छोटे-छोटे गड्ढे या टूटे हुए हिस्से भी महसूस हो रहे थे, और इनके टायर उतने 'स्टिकी' (पकड़ बनाने वाले) नहीं लगे जितने कि स्पोक व्हील वाले वेरिएंट में लगे 'व्रेडस्टीन सेंटॉरो' (Vredestein Centauro) टायर थे; हालाँकि, 'सीट' (Ceat) टायर भी लगभग उतने ही बेहतरीन साबित हुए.

इसके 6-स्पीड गियरबॉक्स में छठा गियर 'ओवरड्राइव' के तौर पर दिया गया है. सबसे महंगे वैरिएंट में लगभग 4,000 rpm पर, यह मोटरसाइकिल 100 kmph से ज़्यादा की रफ़्तार पर आराम से चलती है, जबकि 5,000 rpm पर इसकी स्पीड 130 kmph के पार पहुँच जाती है. मुख्य रूप से टूरिंग के लिए डिज़ाइन की गई मोटरसाइकिल के मामले में, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है. हाईवे की रफ़्तार पर इंजन पर ज़्यादा ज़ोर नहीं पड़ता और ओवरटेक करने के लिए इसमें काफ़ी पावर बची रहती है.

थ्रॉटल कैलिब्रेशन एक और खास बात है. पावर डिलेवरी स्मूथ और लीनियर है, जिसमें कोई झटके या अचानक खिंचाव महसूस नहीं होता. रॉयल एनफील्ड ने यहाँ बहुत बढ़िया काम किया है.

हालाँकि, एक चीज़ जो मुझे खटकी, वह थी क्विकशिफ्टर की कमी. इसमें दिए गए बाकी फीचर्स को देखते हुए, इसका न होना निराश करने वाला है. इसका इंजन बहुत ज़्यादा हाई-रेविंग (high-revving) भी नहीं है; यह अपनी परफॉरमेंस को रेव काउंटर के ऊपरी स्तर तक खींचने के बजाय, मिड-रेंज में देना ज़्यादा पसंद करता है. जो लोग बहुत दमदार टॉप-एंड परफॉरमेंस की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें यह थोड़ा ज़्यादा शांत या सुस्त लग सकता है.

हैंडलिंग और राइड क्वालिटी

224 किलोग्राम वज़न के साथ, हिमालयन 750 निश्चित रूप से एक भारी मोटरसाइकिल है. शुरू में मुझे भी यही चिंता थी, लेकिन इंजीनियरों ने इसे जिस तरह से डिज़ाइन और तैयार किया है, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है.

गुरुत्वाकर्षण केंद्र (सेंटर ऑफ ग्रेविटी) अपेक्षाकृत नीचे होने के कारण, ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी का ऊपरी हिस्सा बहुत भारी है. एक बार जब यह चलने लगती है, तो ऐसा लगता है मानो इसका काफी वजन गायब हो गया हो.

यह बात घुमावदार सड़कों पर खास तौर पर देखने को मिलती है. मोड़ों पर मोटरसाइकिल काफी स्थिर रहती है और अपने भारी वजन के बावजूद इसे संभालना आश्चर्यजनक रूप से आसान है. हमारी टेस्ट मोटरसाइकिल में लगे व्रेडस्टीन (Vredestein) टायर भी अच्छी पकड़ देते हैं, जिससे आप बिना किसी अस्थिरता के मोड़ों पर भी अच्छी गति बनाए रख सकते हैं.

पूरी तरह से एडजस्ट होने वाले सस्पेंशन को भी श्रेय दिया जाना चाहिए. राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है; ऊबड़-खाबड़ रास्तों और असमान सतहों पर भी मोटरसाइकिल पूरी तरह स्थिर रहती है. सस्पेंशन को अपनी राइडिंग स्टाइल और सामान के वजन के हिसाब से भी सेट किया जा सकता है.

ब्रेकिंग परफॉरमेंस भी काफी भरोसेमंद है. हिमालयन 750 में आगे की तरफ ट्विन 280 mm डिस्क दिए गए हैं, लेकिन इसकी ब्रेकिंग का एहसास हिमालयन 450 से अलग है. 450 में शुरुआत में ही काफी तेज़ (शार्प) बाइट मिलती है, जबकि 750 में रिस्पॉन्स ज़्यादा प्रोग्रेसिव और लीनियर है. इसमें रुकने की पर्याप्त ताकत (स्टॉपिंग पावर) तो है, लेकिन शुरुआती बाइट उतनी आक्रामक नहीं है.

कुल मिलाकर, हिमालयन 750 अपने आकार और वज़न के हिसाब से आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीली लगती है. कम सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी, बेहतरीन सस्पेंशन और भरोसेमंद ब्रेक का मेल इसे घुमावदार रास्तों पर आत्मविश्वास के साथ चलाने लायक बनाता है.

एर्गोनॉमिक्स और आराम

लंबी दूरी की यात्रा के लिए डिज़ाइन की गई मोटरसाइकिल में बुनियादी बातें सही होनी चाहिए, और ऐसा लगता है कि हिमालयन 750 में वे सभी ज़रूरी खूबियां मौजूद हैं.

शांत इंजन, ओवरड्राइव छठा गियर और बेहतरीन सस्पेंशन इसे लंबी दूरी के सफर के लिए आरामदायक बनाते हैं. इसकी सीटें बहुत आरामदायक हैं, जो कम ब्रेक के साथ लंबी राइड के लिए एकदम सही रहेंगी.

सीधे बैठकर गाड़ी चलाने की स्थिति एडवेंचर टूरिंग के लिए उपयुक्त है, और इसका डिज़ाइन ऐसा है कि खराब रास्तों पर फुटपेग्स पर खड़े होकर गाड़ी चलाना भी काफी आरामदायक रहता है. आसानी से एडजस्ट होने वाली विंडशील्ड हवा से अच्छी सुरक्षा देती है - इसे खास तौर पर हाईवे पर लंबे समय तक सफर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

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वज़न पर भी ध्यान देना ज़रूरी है. हालाँकि चलते समय मोटरसाइकिल को संभालना आसान लगता है, लेकिन 224 kg का वज़न काफी ज़्यादा होता है. तंग पार्किंग जगहों में इसे घुमाने-फिराने या खड़ी हालत में धक्का देकर आगे-पीछे करने में काफी मेहनत लगती है. जो लोग इसे खरीदने की सोच रहे हैं, उन्हें कोई फैसला लेने से पहले डीलरशिप पर जाकर इसे आज़मा कर देख लेना चाहिए.

खासियतें और तकनीक

हिमालयन 750 में हिमालयन 450 वाला TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, लेकिन इसमें एक व्यापक इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज भी है जो सिक्स-एक्सिस इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट (IMU) पर आधारित है. यह सिस्टम लीन-सेंसिटिव ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल को सपोर्ट करता है.

इसमें पाँच राइडिंग मोड हैं: रोड, रोड स्पोर्ट, रेन, ट्रेल और कस्टम. ये थ्रॉटल रिस्पॉन्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS इंटरवेंशन के लिए अलग-अलग सेटिंग देते हैं.

TFT डिस्प्ले पर गूगल मैप्स मिररिंग की सुविधा भी उपलब्ध है. एंड्रॉइड यूज़र अब नेविगेशन का इस्तेमाल करते हुए अपने फोन को लॉक कर सकते हैं. हालाँकि, आईफोन यूज़र्स को अपना फोन अनलॉक ही रखना होगा; रॉयल एनफील्ड के अनुसार, यह सीमा गूगल की तरफ से है.

बेहतर LED हेडलाइट एक और अच्छा बदलाव है, हालाँकि इसके असल परफॉरमेंस पर हम अपनी राय तब देंगे जब हम भारत में इस मोटरसाइकिल को लंबे समय तक टेस्ट कर सकेंगे.

कुल मिलाकर, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज काफी प्रभावशाली है और यह केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि वास्तव में उपयोगी फीचर्स देता है. हालाँकि, इसमें क्विकशिफ्टर का न होना एक कमी है। हमें उम्मीद थी कि रॉयल एनफील्ड इसे जरूर देगी, खासकर इसलिए क्योंकि हिमालयन 750 इस ब्रांड का फ्लैगशिप और सबसे ज्यादा तकनीक से लैस प्रोडक्ट है.

ऑफ-रोड अनुभव

टूरिंग पर खास फोकस होने के बावजूद, हिमालयन 750 ने अपनी एडवेंचर क्षमताओं को नहीं छोड़ा है. इसमें 19-इंच का फ्रंट व्हील और पूरी तरह से एडजस्ट होने वाला सस्पेंशन दिया गया है. हमने जिस वेरिएंट को चलाया, उसमें वायर-स्पोक वाले ट्यूबलेस व्हील्स लगे थे. जो लोग अपना ज़्यादातर समय पक्की सड़कों (टारमैक) पर बिताना चाहते हैं, उनके लिए कास्ट-व्हील का विकल्प भी मौजूद है.

हमें ढीली बजरी पर थोड़ी देर गाड़ी चलाने का मौका मिला, और हिमालयन 750 काफी सक्षम साबित हुई; हालाँकि, ज़ोर से चलाने पर यह थोड़ी अस्थिर महसूस हुई.

अगर आप चाहें, तो पिछले पहिए को फिसला सकते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल का बर्ताव अनुमान के मुताबिक ही रहता है, और इसमें लगे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच का काम करते हैं. फिर भी, इतनी भारी मोटरसाइकिल के साथ मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने ऑफ-रोड पर ज्यादा उछल-कूद करने से परहेज किया.

ट्रेल मोड यहाँ विशेष रूप से उपयोगी है, जो रियर ABS को बंद करते हुए ट्रैक्शन कंट्रोल के कम हस्तक्षेप के माध्यम से पहियों को कुछ हद तक फिसलने देता है. दमदार इंजन भी इसमें मदद करता है, जिससे लगातार गियर बदलने या इंजन को ज़्यादा तेज़ चलाने की ज़रूरत के बिना पर्याप्त खींचने की शक्ति मिलती है.

जो राइडर्स बजरी वाली सड़कों, खराब रास्तों और कभी-कभार कच्चे रास्तों पर घूमना चाहते हैं, उनके लिए हिमालयन 750 पूरी तरह से सक्षम होनी चाहिए.

हालाँकि, इसके वज़न से बचा नहीं जा सकता. ढीली सतहों पर तो इसे संभालना मुमकिन है, लेकिन किसी मुश्किल ऑफ-रोड रास्ते पर अकेले जाने से पहले मैं दो बार ज़रूर सोचूँगा. गिरने के बाद 224 kg की मोटरसाइकिल को उठाना, खासकर ऊबड़-खाबड़ ज़मीन पर, बिल्कुल भी आसान नहीं होगा.

और यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। आखिरकार, हिमालयन 750 एक एडवेंचर टूरर है जिसमें ऑफ-रोड क्षमता है, लेकिन इसे हार्डकोर ऑफ-रोड राइडिंग के लिए हिमालयन 450 की जगह लेने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है.

फैसला – क्या यह उम्मीदों पर खरा उतरता है?

हिमालयन 750 को पूरे दिन चलाने के बाद, मेरा पहला अनुभव सकारात्मक रहा है. ऐसा लगता है कि रॉयल एनफील्ड ने यह समझ लिया है कि उनके ग्राहक एक मिडिलवेट एडवेंचर टूरर से क्या उम्मीद करते हैं.

इसका इंजन स्मूथ, बेहतरीन और दमदार है, 6-स्पीड गियरबॉक्स हाईवे पर सफर को काफी आरामदायक बनाता है, और 224 kg की मोटरसाइकिल होने के बावजूद इसकी हैंडलिंग काफी भरोसेमंद है. इसका सस्पेंशन बहुत बढ़िया है, ब्रेक काफी अच्छे से काम करते हैं, और इसमें दिए गए इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स सड़क और ऑफ-रोड, दोनों तरह की राइडिंग के लिए बहुत काम के हैं.

यह एकदम परफेक्ट नहीं है. इसमें क्विकशिफ्टर का न होना निराशाजनक है, और इसका वज़न भी कई राइडर्स के लिए एक अहम बात हो सकती है - यहाँ तक कि अनुभवी राइडर्स के लिए भी. साथ ही, जो लोग ऐसा इंजन चाहते हैं जो तेज़ रफ़्तार (हाई-रेविंग) पर दमदार परफॉरमेंस दे, उन्हें यह शायद कुछ ज़्यादा ही शांत या सुस्त लग सकता है.

लेकिन असल में यह मोटरसाइकिल इस बारे में नहीं है.

हिमालयन 750 उन राइडर्स के लिए डिज़ाइन की गई है जो लंबी दूरी आराम से तय करना चाहते हैं, घुमावदार रास्तों का मज़ा लेना चाहते हैं, ज़रूरत पड़ने पर पक्की सड़कों से हटकर कहीं और भी जाना चाहते हैं, और हाईवे टूरिंग को आसान बनाने के लिए इसमें बेहतरीन परफॉरमेंस भी है. यह सब कुछ बहुत अच्छे से कर सकती है.

सबसे बड़ा सवाल कीमत का है. मेरी राय में, अगर इसकी कीमत रु.5 लाख से कम—बेहतर होगा कि रु.4.60 से रु.4.75 लाख (एक्स-शोरूम) के आसपास—रखी जाए, तो हिमालयन 750 एक बहुत आकर्षक विकल्प बन जाएगी.

अगर रॉयल एनफील्ड इसकी कीमत सही रखती है, तो यह उन राइडर्स के लिए एक बहुत ही आकर्षक विकल्प हो सकता है जो एक अधिक शक्तिशाली और सक्षम एडवेंचर टूरर की तलाश में हैं. यह कोई हार्डकोर ऑफ-रोडर या परफॉरमेंस पर केंद्रित मिडिलवेट ADV नहीं है, लेकिन एक ऐसी सुलभ और बहुउपयोगी टूरिंग मोटरसाइकिल के तौर पर, जिसमें असली एडवेंचर क्षमताएं हैं, हिमालयन 750 पहली ही नज़र में काफी प्रभावशाली लगती है.