logo
Select City

1 नवंबर 2026 से शुरू होंगे लोकल फास्टैग पास, जानें कितनी होगी कीमत

ऋषभ परमार
last published date : 27 October 2026, 19:32 IST
हमें फॉलो करें
1 नवंबर 2026 से शुरू होंगे लोकल फास्टैग पास, जानें कितनी होगी कीमत
हाइलाइट्स
  • टोल प्लाजा के 20 km के दायरे में रहने वाले निजी वाहन मालिक छूट का लाभ उठा सकते हैं
  • रु.1,500 या रु.3,000 में सालाना पास उपलब्ध हैं
  • अगर कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, तो कोई छूट नहीं मिलेगी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 'राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008' में संशोधन किया है, ताकि टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले पात्र वाहन मालिकों को रियायती स्थानीय पास उपलब्ध कराया जा सके.

यह भी पढ़ें: नवरात्रि 2026 में वाहनों की बिक्री में आई 6.52% की गिरावट, ईवी की बिक्री 26.78% बढ़ी: FADA

नए नियमों के अनुसार, टोल प्लाजा के 20 km के दायरे में रहने वाले और वैध व चालू FASTag वाले निजी वाहन मालिक, रियायती वार्षिक लोकल पास ले सकते हैं. पात्र वाहन मालिक मौजूदा मासिक पास या नए रियायती लोकल पास में से किसी एक को चुन सकते हैं. वाहन मालिक 1 नवंबर 2026 से इन पास के लिए आवेदन कर सकते हैं.

fastag annual pass starting august 15 everything you need to know about indias new toll payment option

वार्षिक पास शुल्क

रियायती लोकल पास की सालाना फीस टोल प्लाजा की जगह पर निर्भर करेगी. अगर टोल प्लाजा किसी नगरपालिका या स्थानीय शहरी क्षेत्र की सीमा के बाहर है, तो इसकी फीस रु.1,500 होगी. नगरपालिका या स्थानीय शहरी क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए, सालाना फीस रु.3,000 होगी.

यह पास केवल उसी खास टोल प्लाजा पर मान्य होगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया है. केंद्र सरकार हर साल 1 अप्रैल को निर्धारित दरों में बदलाव कर सकती है.

पात्रता मानदंड पास करें

यह बदलाव रियायती लोकल पास जारी करने के लिए कुछ शर्तें तय करता है. इसका इस्तेमाल राष्ट्रीय राजमार्गों या एक्सप्रेसवे पर यात्रा के लिए नहीं किया जा सकेगा, जहाँ 'क्लोज्ड यूजर फी कलेक्शन सिस्टम' के जरिए टोल वसूला जाता है.

साथ ही, यदि वाहन मालिक, चालक या वाहन के प्रभारी व्यक्ति के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है, तो पास जारी नहीं किया जाएगा.

# cars# Fastags# Fastag# Fastag Highway Toll# Cars# Auto Industry# Cars# Auto Industry# Cover Story

संबंधित समाचार

Cars With the Lightest Steering For Easy Parking Under ₹10 Lakh
1 मिनट पढ़ें
₹10 लाख से कम कीमत वाली ऐसी कारें, जिनका स्टीयरिंग सबसे हल्का होने के साथ उन्हें पार्किंग में लगाना भी है बेहद आसान
India Clears Pathway For Introduction Of E100 Flex-Fuel Vehicles
1 मिनट पढ़ें
भारत ने E100 फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को लाने का रास्ता साफ किया
Hyundai Bayon Colour Options Revelead
1 मिनट पढ़ें
ह्यून्दे बेयॉन के रंग विकल्पों का खुलासा
New Maruti Swift vs 2-Year-Old Swift: Is Buying Used Actually Cheaper?
1 मिनट पढ़ें
नई मारुति स्विफ्ट बनाम 2 साल पुरानी स्विफ्ट: क्या पुरानी कार खरीदना वाकई सस्ता पड़ता है?
Petrol Vs CNG Vs EV: What Is Cheapest To Run For 10,000, 20,000 And 30,000 Km?
1 मिनट पढ़ें
पेट्रोल बनाम CNG बनाम EV: 10,000, 20,000 और 30,000 किमी चलाने के लिए सबसे सस्ता विकल्प कौन सा है?

लोकप्रिय महिंद्रा मॉडल

नई कारें

आने वाली कारें

अन्य विषय देखें
ट्रेंडिंग समाचारकार समाचारइलेक्ट्रिक कार समाचारबाइक समाचारतुलनामोटरस्पोर्ट्सआने वाली कार समाचार

ताज़ा ख़बरें और रिव्यू

कार से जुड़ी ताज़ा ख़बरें
  • पत्रिका
  • News
  • 1 नवंबर 2026 से शुरू होंगे लोकल फास्टैग पास, जानें कितनी होगी कीमत