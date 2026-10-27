1 नवंबर 2026 से शुरू होंगे लोकल फास्टैग पास, जानें कितनी होगी कीमत

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 'राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008' में संशोधन किया है, ताकि टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले पात्र वाहन मालिकों को रियायती स्थानीय पास उपलब्ध कराया जा सके.

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नए नियमों के अनुसार, टोल प्लाजा के 20 km के दायरे में रहने वाले और वैध व चालू FASTag वाले निजी वाहन मालिक, रियायती वार्षिक लोकल पास ले सकते हैं. पात्र वाहन मालिक मौजूदा मासिक पास या नए रियायती लोकल पास में से किसी एक को चुन सकते हैं. वाहन मालिक 1 नवंबर 2026 से इन पास के लिए आवेदन कर सकते हैं.

वार्षिक पास शुल्क

रियायती लोकल पास की सालाना फीस टोल प्लाजा की जगह पर निर्भर करेगी. अगर टोल प्लाजा किसी नगरपालिका या स्थानीय शहरी क्षेत्र की सीमा के बाहर है, तो इसकी फीस रु.1,500 होगी. नगरपालिका या स्थानीय शहरी क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए, सालाना फीस रु.3,000 होगी.

यह पास केवल उसी खास टोल प्लाजा पर मान्य होगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया है. केंद्र सरकार हर साल 1 अप्रैल को निर्धारित दरों में बदलाव कर सकती है.

पात्रता मानदंड पास करें

यह बदलाव रियायती लोकल पास जारी करने के लिए कुछ शर्तें तय करता है. इसका इस्तेमाल राष्ट्रीय राजमार्गों या एक्सप्रेसवे पर यात्रा के लिए नहीं किया जा सकेगा, जहाँ 'क्लोज्ड यूजर फी कलेक्शन सिस्टम' के जरिए टोल वसूला जाता है.

साथ ही, यदि वाहन मालिक, चालक या वाहन के प्रभारी व्यक्ति के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है, तो पास जारी नहीं किया जाएगा.