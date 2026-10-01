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भारत में ग्रीन टैक्स किसे देना पड़ता है? जानें कितना लगता है और कब देना होता है

ऋषभ परमार
last published date : 1 October 2026, 23:45 IST
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भारत में ग्रीन टैक्स किसे देना पड़ता है? जानें कितना लगता है और कब देना होता है
हाइलाइट्स
  • पुराने वाहनों पर रजिस्ट्रेशन या फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल के समय ग्रीन टैक्स लगाया जाता है
  • आमतौर पर प्राइवेट वाहनों की तुलना में कमर्शियल वाहनों पर ग्रीन टैक्स जल्दी लगता है
  • ग्रीन टैक्स भरने से वाहन को फिटनेस टेस्ट या अन्य कानूनी ज़रूरतों से छूट नहीं मिलती है

पिछले कुछ सालों में, रजिस्ट्रेशन या फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू कराने के लिए RTO जाने वाले कई गाड़ी मालिकों को 'ग्रीन टैक्स' नाम का एक अतिरिक्त चार्ज देना पड़ा है. कुछ लोगों के लिए यह हैरानी की बात होती है. वहीं, कुछ लोग इसे गाड़ी को कबाड़ में बदलने (स्क्रैपेज) के नियमों, डीज़ल पर पाबंदी या रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस से जोड़कर गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं.

यह भी पढ़ें: पुरानी कार का एक्सीडेंट और क्लेम हिस्ट्री कैसे चेक करें


असल में, ग्रीन टैक्स एक अलग तरह का शुल्क है जिसका मकसद पुरानी और ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करना है. जैसे-जैसे भारत साफ़-सुथरी मोबिलिटी और कड़े एमिशन नियमों की ओर बढ़ रहा है, जो लोग अपनी पुरानी गाड़ी को सड़क पर चलाना जारी रखना चाहते हैं, उनके लिए यह समझना बहुत ज़रूरी हो गया है कि ग्रीन टैक्स कैसे काम करता है.

ज़्यादा गाड़ी मालिक 'ग्रीन टैक्स' के बारे में क्यों सुन रहे हैं?

ग्रीन टैक्स कई सालों से अलग-अलग रूपों में मौजूद रहा है, लेकिन अब यह और भी अहम हो गया है क्योंकि सरकारें गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने पर ध्यान दे रही हैं.

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साथ ही, ज़्यादा सख़्त फ़िटनेस टेस्ट, गाड़ियों को कबाड़ में बदलने की पहल और कड़े एमिशन नियमों की वजह से पुरानी गाड़ियों की ज़्यादा बारीकी से जाँच-पड़ताल होने लगी है. जैसे-जैसे गाड़ियाँ पुरानी होती हैं, मालिकों को ज़्यादा बार जाँच करवानी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाना पड़ता है और अतिरिक्त शुल्क भी देना पड़ता है, जो गाड़ी के नए होने पर नहीं देना पड़ता था। कई मालिकों के लिए, 'ग्रीन टैक्स' इस बात का पहला संकेत होता है कि पुरानी गाड़ी रखना धीरे-धीरे और महँगा होता जा रहा है.

आखिर ग्रीन टैक्स क्या है?

ग्रीन टैक्स पुराने वाहनों पर लगाया जाने वाला एक पर्यावरण शुल्क है, जिन्हें नए वाहनों की तुलना में अधिक प्रदूषण फैलाने वाला माना जाता है.

इसका लॉजिक आसान है। जैसे-जैसे गाड़ियाँ पुरानी होती हैं, इंजन में घिसाव, एमिशन सिस्टम का खराब होना और पुरानी टेक्नोलॉजी की वजह से उनसे ज़्यादा एमिशन हो सकता है; जबकि आधुनिक गाड़ियाँ कड़े स्टैंडर्ड्स का पालन करती हैं.

सड़क से सभी पुरानी गाड़ियों को तुरंत हटाने के बजाय, अधिकारी 'ग्रीन टैक्स' का इस्तेमाल एक आर्थिक उपाय के तौर पर करते हैं. इसका मकसद साफ़-सुथरी गाड़ियों को अपनाने के लिए बढ़ावा देना और ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों के लगातार इस्तेमाल को कम करना है. यह टैक्स आम तौर पर गाड़ी के प्रकार और राज्य के नियमों के आधार पर, रजिस्ट्रेशन या फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट को रिन्यू कराते समय लिया जाता है.

आमतौर पर किन गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगता है?

व्हीकल कैटेगरीआम आयु सीमा
कमर्शियल वाहन8 साल बाद

निजी वाहन		15 साल बाद
परिवहन वाहननिर्धारित आयु सीमा के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट के रिनुअल के दौरान

असल अमल और दरें राज्य परिवहन प्राधिकरण के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं

कमर्शियल वाहनों पर आमतौर पर पहले ग्रीन टैक्स लगता है क्योंकि वे प्राइवेट वाहनों की तुलना में ज़्यादा घंटों तक चलते हैं और काफ़ी ज़्यादा दूरी तय करते हैं. जिन वाहनों पर ग्रीन टैक्स लग सकता है, उनमें ये शामिल हैं.

  • कारें
  • SUV
  • टैक्सी
  • ट्रक
  • बसें
  • माल ढोने वाले वाहन

लागू होने वाले नियम आखिरकार उस राज्य के ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पर निर्भर करते हैं जहाँ गाड़ी रजिस्टर्ड है.

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ग्रीन टैक्स का असल में कितना खर्च आता है?

सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक यह है कि ग्रीन टैक्स की रकम पूरे देश में एक जैसी होती है. असल में, राज्य केंद्र की गाइडलाइंस के आधार पर फाइनल रेट तय करते हैं. यह रकम इन बातों पर निर्भर कर सकती है:

  • वाहन की उम्र
  • वाहन की कैटेगरी
  • ईंधन का प्रकार
  • रजिस्ट्रेशन का प्रकार
  • राज्य-विशिष्ट नीतियां

भारत भर में ग्रीन टैक्स की दरें एक समान नहीं हैं. कुछ राज्य निश्चित राशि का उपयोग करते हैं, जबकि अन्य सड़क कर से जुड़ी प्रतिशत-आधारित संरचनाओं का पालन करते हैं. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित ग्रीन टैक्स ढांचे के तहत, 8 वर्ष से अधिक पुराने परिवहन वाहनों से फिटनेस प्रमाणपत्र नवीनीकरण के दौरान लगभग 10% से 25% तक सड़क कर लिया जा सकता है.

कुछ राज्य पुरानी डीज़ल गाड़ियों और ज़्यादा प्रदूषण वाले इलाकों में चलने वाली गाड़ियों पर ज़्यादा दरें भी लागू करते हैं. अंतिम रकम राज्य के नियमों, गाड़ी के प्रकार, उसकी उम्र और इस्तेमाल होने वाले ईंधन पर निर्भर करती है.

ग्रीन टैक्स 10-साल और 15-साल वाले नियमों से अलग है

यहीं पर कई गाड़ी मालिकों को कन्फ्यूज़न हो जाता है. ग्रीन टैक्स का मतलब यह नहीं है कि गाड़ी को सड़क पर चलाने पर अपने-आप रोक लग जाएगी. उदाहरण के लिए, दिल्ली-NCR में कोर्ट और पर्यावरण अथॉरिटी के अलग-अलग नियम हैं, जो 10 साल पुरानी डीज़ल गाड़ियों और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रोक लगाते हैं.

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ये पाबंदियाँ ग्रीन टैक्स की ज़रूरतों से अलग काम करती हैं. इसलिए, गाड़ी के मालिक को जगह के आधार पर ग्रीन टैक्स और उम्र से जुड़ी अलग-अलग पाबंदियों, दोनों का सामना करना पड़ सकता है.

मांगउद्देश्य
ग्रीन टैक्सपुरानी गाड़ियों पर अतिरिक्त पर्यावरण शुल्क
रजिस्ट्रेशन का रिनुअलकानूनी पंजीकरण की वैधता को बढ़ाता है
फ़िटनेस सर्टिफ़िकेटसड़क पर चलने की क्षमता और सुरक्षा की पुष्टि करता है
स्क्रैपेज पॉलिसीऐसे वाहनों की पहचान करता है जो अब इस्तेमाल के लायक नहीं हैं

किसी गाड़ी को उसकी उम्र और लोकेशन के आधार पर एक ही समय में कई ज़रूरतों को पूरा करना पड़ सकता है.

अगर आप ग्रीन टैक्स नहीं भरते हैं तो क्या होगा?

अगर ग्रीन टैक्स लागू है और उसका भुगतान नहीं किया गया है, तो गाड़ी मालिकों को रेगुलेटरी रिन्यूअल के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

राज्य की प्रक्रियाओं के आधार पर, अधिकारी ये कदम उठा सकते हैं:

  • रजिस्ट्रेशन का रिनुएशन करने से मना करना
  • फिटनेस सर्टिफिकेट का रिनुएशन करने से मना करना
  • अप्रूवल की प्रक्रिया में देरी करना
  • वाहन के कानूनी रूप से चलने पर रोक लगाना

व्यावहारिक तौर पर, किसी पुरानी गाड़ी को कानूनी रूप से नियमों के अनुरूप बनाए रखने के लिए ग्रीन टैक्स अक्सर एक ज़रूरी हिस्सा बन जाता है.

क्या आप ग्रीन टैक्स देने से बच सकते हैं?

कुछ खास तरह की गाड़ियों को छूट मिल सकती है, हालांकि छूट के नियम हर राज्य में अलग-अलग होते हैं.

आम छूटों में ये शामिल हो सकते हैं.

  • आमतौर पर मिलने वाली छूट में शामिल हो सकते हैं:
  • इलेक्ट्रिक वाहन
  • कृषि वाहन, जैसे खेती में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर
  • कुछ आपातकालीन सर्विस वाले वाहन
  • उन राज्यों में स्वच्छ ईंधन से चलने वाले वाहन, जहां उन्हें छूट दी गई है
  • परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचित राज्य-के लिए छूट वाली खास कैटेगरी

छूट के नियम अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होते हैं, इसलिए गाड़ी मालिकों को यह मान लेने से पहले कि उनकी गाड़ी इसके लिए योग्य है, अपने स्थानीय RTO से पात्रता की पुष्टि कर लेनी चाहिए.

क्या ग्रीन टैक्स का मतलब है कि आपको अपनी पुरानी गाड़ी बेच देनी चाहिए?

ज़रूरी नहीं. कई मालिकों के लिए, गाड़ी बदलने के बजाय ग्रीन टैक्स देना सस्ता पड़ सकता है. हालाँकि, पुरानी गाड़ियों के मामले में ग्रीन टैक्स ही एकमात्र खर्च नहीं होता है.

मालिकों को ये खर्च भी उठाने पड़ सकते हैं:

  • रजिस्ट्रेशन रिनुएशन शुल्क
  • फिटनेस टेस्टिंग शुल्क
  • बढ़ी हुई मेंटेनेंस लागत
  • मरम्मत का बढ़ता खर्च
  • रीसेल वैल्यू कम होने की संभावना

कभी-कभी, किसी पुराने वाहन को नियमों के मुताबिक और सड़क पर चलाने लायक बनाए रखने का कुल खर्च, नए मॉडल में अपग्रेड करने की तुलना में सही नहीं लगता.

यह फ़ैसला वाहन की हालत, उसके इस्तेमाल के तरीके और लंबे समय तक उसे अपने पास रखने की योजनाओं पर निर्भर करता है.

अपने अगले रिन्यूअल से पहले ध्यान रखने योग्य बातें

ग्रीन टैक्स कोई पाबंदी नहीं है, और न ही यह गाड़ी को स्क्रैप करने या रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने जैसा है. यह उन पुरानी गाड़ियों पर लगने वाला एक अतिरिक्त शुल्क है जो तय उम्र सीमा के बाद भी चलती रहती हैं. हालांकि इसकी सही रकम अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकती है, लेकिन इसका मकसद एक ही है: साफ़-सुथरे ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना और पुरानी गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करना.

पुरानी कारों, SUV और कमर्शियल गाड़ियों के मालिकों के लिए, ग्रीन टैक्स के बारे में पहले से जानकारी होने से रिन्यूअल के समय होने वाली अचानक परेशानियों से बचा जा सकता है और लंबे समय तक गाड़ी रखने के बारे में फ़ैसले लेना आसान हो सकता है.

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