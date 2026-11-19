GTA 6 की काल्पनिक कारें लैम्बोर्गिनी उरुस, रोल्स-रॉयस कलिनन और फेरारी SF90 से प्रेरित हैं. ग्रोटी फुरिया (Grotti Furia) में कई शानदार कारों के डिज़ाइन तत्वों का मिश्रण है. रॉकस्टार असली निर्माताओं के लाइसेंस लेने के बजाय काल्पनिक ब्रांडों और नामों का इस्तेमाल करता है.

रॉकस्टार काल्पनिक निर्माताओं और वाहनों के नामों का इस्तेमाल करता है, लेकिन कई डिज़ाइन असल कारों से प्रेरित हैं जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है. यहाँ अब तक देखी गई कुछ सबसे दिलचस्प गाड़ियाँ दी गई हैं, और वे असल दुनिया की मशीनें भी, जिनकी वजह से इन पर एक नज़र डालना बनता है.

BMW E30 कन्वर्टिबल

'एक्सटेंडेड लुक' में ड्राइविंग के सबसे यादगार पलों में से एक, हैरानी की बात है कि, एकदम साधारण है. जेसन एक लाल कन्वर्टिबल कार के पास जाता है, उसमें बैठता है, छत नीचे करता है और वाइस सिटी में गाड़ी चलाने निकल पड़ता है. इसमें कोई नाटकीय भाग-दौड़ या सुपरकार का पीछा नहीं है. यह बस एक किरदार का अपनी कार लेकर ड्राइव पर निकलना है, और यही छोटी सी बात इस दुनिया को ऐसा एहसास देती है जैसे यहाँ सच में लोग रहते हैं.

यह कार BMW 3 सीरीज E30 कन्वर्टिबल जैसी दिखती है, जो 3 सीरीज की सबसे जानी-पहचानी पीढ़ियों में से एक है। 1982 से 1994 के बीच बनी E30, अपने कॉम्पैक्ट आकार और रियर-व्हील-ड्राइव लेआउट की वजह से ड्राइविंग के शौकीनों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई थी. GTA 6 में, इस कार को 'उबरमैच सेंटिनल' (Übermacht Sentinel) के रूप में पहचाना गया है - यह नाम इस सीरीज के पिछले गेम्स में भी देखने को मिला था.

रोल्स-रॉयस कलिनन

लियोनिडा का एक बिल्कुल अलग पहलू तब सामने आता है, जब जेसन और लूसिया एक अमीर मेहमान के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी का काम संभालते हैं, जो प्राइवेट जेट से आ रहा है. मेहमान के उतरने के बाद, वे दोनों काली लग्जरी SUV के काफिले के साथ एयरपोर्ट से निकलते हैं. खिलाड़ी जिस गाड़ी को चलाता है, वह दिखने में काफी हद तक रोल्स-रॉयस कलिनन जैसी है.

असली कलिनन, रोल्स-रॉयस की पहली SUV है, जिसे 2018 में पेश किया गया था. इसका सीधा फ्रंट हिस्सा, बड़ी ग्रिल और सड़क पर इसकी दमदार मौजूदगी इसे ऐसे दृश्यों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है, जो अमीरी, सुरक्षा और दिखावटी लग्जरी से जुड़े हों. इसमें एक दिलचस्प विरोधाभास भी है: जेसन और लूसिया अपराधी हैं, लेकिन अपने काम के जरिए उन्हें ऐसी गाड़ियां चलाने का मौका मिल जाता है, जो उन लोगों की हैं जिनकी जिंदगी उनसे बिल्कुल अलग है.

लैम्बॉर्गिनी उरुस



लैम्बॉर्गिनी उरुस एक SUV है, लेकिन इसे कभी भी इस तरह डिज़ाइन नहीं किया गया कि यह ट्रैफ़िक में घुल-मिल जाए. इसकी नीची रूफ़लाइन, तीखे बॉडीवर्क और परफॉरमेंस पर केंद्रित स्टाइलिंग इसे एक ऐसी सुपरकार जैसा बनाती है, जिसमें चार दरवाज़े हैं. यही खूबी GTA 6 में 'पेगासी SUV' में भी देखने को मिलती है, जो उरुस से प्रेरित गाड़ी है.

इनके नाम रखने के पीछे भी एक दिलचस्प बात है. 'पेगासी' (Pegassi) असल में रॉकस्टार द्वारा लैम्बोर्गिनी (Lamborghini) का एक काल्पनिक रूप है, और GTA सीरीज़ में इस ब्रांड के कई ऐसे मॉडल देखने को मिलते हैं जो जानी-मानी सुपरकारों से प्रेरित हैं. 'उरुस' (Urus) पर आधारित इनका मॉडल, उसी शानदार सुपरकार वाली पहचान को SUV सेगमेंट में भी ले आता है.

असली उरुस ने लैम्बॉर्गिनी के लाइनअप में आधुनिक परफॉरमेंस-लक्ज़री SUV को एक अहम जगह दिलाने में मदद की. इसमें एक SUV की व्यावहारिकता के साथ-साथ, ब्रांड की जानी-पहचानी आक्रामक स्टाइलिंग और हाई-परफॉरमेंस खूबी का मेल देखने को मिलता है. गेम के अंदर मौजूद इस गाड़ी को अक्सर 'पेगासी टोरोस' (Pegassi Toros) के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन GTA 6 के इस नाम को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि रॉकस्टार ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है.

फेरारी SF90

रात के समय होने वाली स्ट्रीट-रेसिंग, परफॉरमेंस कारों को देखने के लिए सबसे दिलचस्प जगहों में से एक है. यहाँ नियॉन अंडरग्लो के साथ एक निसान स्काईलाइन GT-R R32 दिखाई देती है, जिसके साथ एक पोर्श केमैन और कई अन्य शानदार दिखने वाली गाड़ियाँ भी मौजूद हैं. इनमें से एक कार का डिज़ाइन फेरारी SF90 से प्रेरित है, जो इस नज़ारे में एक बिल्कुल अलग तरह की परफॉरमेंस लेकर आती है.

असली SF90 स्ट्रैडेल एक प्लग-इन हाइब्रिड सुपरकार है, जिसमें ट्विन-टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन के साथ तीन इलेक्ट्रिक मोटरें लगी हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत 1,000 मीट्रिक हॉर्सपावर की ताकत है, जो इसे लॉन्च के समय फेरारी की सबसे शक्तिशाली रोड कारों में से एक बनाती है. यहाँ एक अहम बात यह है कि GTA की गाड़ी, जिसे आमतौर पर 'ग्रोटी फुरिया' (Grotti Furia) कहा जाता है, वह SF90 की हूबहू कॉपी नहीं है. बल्कि, इसमें फेरारी 488 पिस्टा और SF90 जैसी कई असली कारों के डिज़ाइन एलिमेंट्स को मिलाकर बनाया गया है.

इसके अलावा, GTA की शानदार कारों की रेंज में 'ग्रोटी' (Grotti) कोई नई बात नहीं है. यह काल्पनिक कंपनी पहले भी कई गेम्स में आ चुकी है, जिसमें फेरारी की कुछ सबसे मशहूर कारों से प्रेरित मॉडल शामिल रहे हैं. 'फुरिया' (Furia) भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाती है; यह किसी एक कार की नकल करने के बजाय, असल दुनिया की कई सुपरकारों की खूबियों को मिलाकर बनाई गई है.

निसान स्काईलाइन GT-R R32

R32 स्काईलाइन GT-R उसी रात की रेसिंग सीक्वेंस में दिखाई देती है, और यहाँ इसका होना बिल्कुल सही लगता है. कार में नियॉन अंडरग्लो लगा है, जिससे यह शोरूम की स्टैंडर्ड परफॉरमेंस कार के बजाय एक मॉडिफाइड स्ट्रीट रेसर जैसी साफ तौर पर नज़र आती है.

असली R32 GT-R को टूरिंग-कार रेसिंग में अपने दबदबे की वजह से 'गॉडज़िला' उपनाम मिला. इसके बेहतरीन ATTESA E-TS ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम और टर्बोचार्ज्ड RB26DETT इनलाइन-सिक्स इंजन ने इसे एक दमदार परफॉरमेंस कार बना दिया. यह जापानी परफॉरमेंस कारों के इतिहास का भी एक अहम हिस्सा है, इसलिए 'वाइस सिटी' की स्ट्रीट-रेसिंग में इसका दिखना बिल्कुल स्वाभाविक लगता है.

मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास

एक्शन से भरपूर एक दृश्य में, लूसिया एक काली सेडान चला रही है और पुलिस उसका पीछा कर रही है. जेसन पिछली खिड़की से बाहर झुककर पीछा कर रहे पुलिसकर्मियों पर गोलियां चलाता है, जबकि पुलिस की गाड़ियां और हेलीकॉप्टर करीब आ रहे हैं. यह सेडान मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास जैसी दिखती है और GTA की काल्पनिक गाड़ियों की सूची में इसे 'बेनिफैक्टर शाफ्टर' (Benefactor Schafter) के रूप में पहचाना जाता है.

मर्सिडीज-बेंज की रेंज में E-Class हमेशा से एक दिलचस्प जगह रखती आई है: यह एक लग्जरी एग्जीक्यूटिव कार है, लेकिन यह पावरफुल परफॉरमेंस वर्ज़न में भी उपलब्ध है. इसी वजह से, भागने वाले सीन (getaway scene) के लिए यह कार एकदम सही बैठती है। GTA में 'शाफ्टर' (Schafter) नाम भी कोई नया नहीं है, क्योंकि यह इस सीरीज के पिछले गेम्स में भी आ चुका है.

शेवरले शेवेल

GTA में कारें सिर्फ आने-जाने का साधन नहीं हैं. ये उस वजह का भी हिस्सा हैं, जिससे जेसन और लूसिया मुसीबत में फंस जाते हैं. 'एक्सटेंडेड लुक' की शुरुआत में, जब ये दोनों एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से बचकर निकलते हैं, तो जेसन एक लाल 'मसल कार' का दरवाज़ा तोड़कर उसके अंदर घुस जाता है. यह कार देखने में शेवरले शेवेल (Chevrolet Chevelle) जैसी लगती है. इस दृश्य में गाड़ी चुराने के दो तरीके दिखाए गए हैं: या तो खिड़की का शीशा तोड़ना, या फिर 'स्लिम जिम' (slim jim) टूल का इस्तेमाल करना.

शेवेल (Chevelle) एक लोकप्रिय अमेरिकी मसल कार थी, जिसे शेवरले (Chevrolet) ने 1964 से 1977 के बीच बनाया था. इसके अलग-अलग जनरेशन और ट्रिम के हिसाब से, यह एक फैमिली-ओरिएंटेड मिड-साइज़ कार भी हो सकती थी और एक दमदार परफॉरमेंस मशीन भी; खासकर इसके SS वर्ज़न लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे. इस सीन में इसका दिखना एक ऐसे गेम के लिए बिल्कुल सही है, जहाँ सड़क पर खड़ी कोई आम कार अचानक भागने (getaway) के काम आ सकती है.



GTA 6 का कार कल्चर किस तरह वाइस सिटी में जान डाल देता है

जो खिलाड़ी गाड़ियाँ इकट्ठा करने के शौकीन हैं, उनके लिए GTA 6 में मौजूद गाड़ियों की बढ़ती रेंज कई बेहतरीन विकल्प खोलती है. असली मज़ा एक ऐसा गैराज बनाने में है जो आपकी पसंद को दर्शाता हो—चाहे उसमें क्लासिक अमेरिकन मसल कारें हों, जापानी स्ट्रीट रेसर हों या फिर यूरोप की शानदार विदेशी गाड़ियाँ. चूँकि गेम के ट्रेलर में असल दुनिया की कई जानी-पहचानी गाड़ियाँ देखने को मिली हैं, इसलिए गाड़ियों का ऐसा कलेक्शन तैयार करना इस गेम के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक बन सकता है.

इससे एक दिलचस्प सवाल भी उठता है: खिलाड़ियों को अपनी कारों को कस्टमाइज़ करने की कितनी आज़ादी मिलेगी? GTA के पिछले गेम्स में खिलाड़ियों को नई पेंट जॉब, पहियों, परफॉरमेंस अपग्रेड और बॉडी किट के ज़रिए गाड़ियों में बदलाव करने की सुविधा मिलती थी. चूँकि GTA 6 में नियॉन अंडरग्लो और खास स्टाइलिंग वाली मॉडिफाइड कारें दिखाई गई हैं, इसलिए यह उम्मीद करने की पूरी वजह है कि कस्टमाइज़ेशन इस गेम के अनुभव का एक अहम हिस्सा बना रहेगा.

GTA 6 में और भी असली कारें दिखीं

ऊपर दी गई कारें इस लाइन-अप का सिर्फ एक हिस्सा हैं। GTA 6 के प्रचार सामग्री में दिखी अन्य गाड़ियों में जानी-मानी अमेरिकी मसल कारें, इटैलियन सुपरकारें और आधुनिक परफॉरमेंस मशीनें शामिल हैं.

GTA व्हीकल वास्तविक दुनिया से प्रेरणा इनवटेरो कोकेट D10 शेवरले कॉर्वेट C8 शेवरले कॉर्वेट C8 लैम्बोर्गिनी डियाब्लो ग्रोटी चीता '95 Ferrari Testarossa / 512 M डिक्लास विगेरो ZX कन्वर्टिबल शेवरलेट केमेरो वैपिड काराकारा 4x4 फोर्ड F-150 रैप्टर प्रोजेन एमरस मैकलारेन सेना फ़िस्टर कॉमेट S2 कैब्रियो पोर्श 911 (992) कैब्रियोलेट

GTA 6 में कारें इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं

GTA 6 के वाहनों की दिलचस्प बात यह है कि वे जेसन और लूसिया की ज़िंदगी में कितनी स्वाभाविक रूप से फिट हो जाते हैं. एक पल वे वाइस सिटी में एक आम कन्वर्टिबल कार चला रहे होते हैं; तो अगले ही पल वे पुलिस से बच रहे होते हैं, स्ट्रीट रेस में हिस्सा ले रहे होते हैं, या प्राइवेट जेट से आने वाले किसी व्यक्ति को सुरक्षा दे रहे होते हैं. ये कारें सिर्फ सड़कों को भरने का काम नहीं करतीं, बल्कि गेम के माहौल और वहाँ रहने वाले लोगों को बेहतर ढंग से पेश करने में मदद करती हैं.

और यही वजह है कि असल दुनिया की गाड़ियों के जैसे दिखने वाले इन वाहनों को पहचानना दिलचस्प हो जाता है. E30 से प्रेरित 'सेंटिनल' से लेकर कलिनन जैसी लग्ज़री SUV और SF90 से प्रभावित सुपरकार तक, लियोनिडा के ट्रैफ़िक में रॉकस्टार की काल्पनिक दुनिया के ज़रिए असल ऑटोमोटिव दुनिया की एक झलक देखने को मिलती है.