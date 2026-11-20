भारत में GTA 6: स्कॉर्पियो-N, थार रॉक्स, ट्रैफिक जाम और बहुत कुछ
- वाइस सिटी की खुली सड़कों की जगह भारतीय सड़कें होंगी, जहाँ बेतरतीब ट्रैफ़िक और भीड़-भाड़ वाले बाज़ार होंगे
- स्कॉर्पियो-एन, थार रॉक्स और फॉर्च्यूनर के साथ, यहाँ का गैराज पूरी तरह से भारतीय होगा
- हिमालय के घुमावदार रास्तों से लेकर तटीय राजमार्गों तक, हर रास्ते पर एक नया रोमांच मिलेगा
अगर GTA 6 भारत में सेट होता, तो जेसन और लूसिया दिल्ली के किसी सेफहाउस से बाहर निकल रहे होते. उनकी कार के बगल से एक स्कूटर गुज़रता, एक ऑटो-रिक्शा दो लेन पार करके सामने आ जाता, और जैसे ही वे एक व्यस्त चौराहे के पास पहुँचते, एक बस रास्ता रोक लेती। उनके पीछे कहीं से पुलिस के सायरन की आवाज़ तेज़ होने लगती. GTA 6: इंडिया एडिशन में आपका स्वागत है.
रॉकस्टार की आधिकारिक GTA 6 की दुनिया खिलाड़ियों को 'वाइस सिटी' और फ्लोरिडा से प्रेरित 'लियोनिडा' नामक एक काल्पनिक राज्य में ले जाती है. लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर इस जगह की जगह कोई भारतीय महानगर हो—जहाँ भीड़-भाड़ वाले बाज़ार हों, दूर तक फैले उपनगर हों, फ्लाईओवर हों, सड़क किनारे खाने-पीने की जगहें हों, और ऐसी सड़कें हों जिनका रूप हर कुछ किलोमीटर पर बदल जाता हो.
भारतीय कारें जिन्हें हम GTA 6 में चलाना पसंद करेंगे
ज़ाहिर है, भारतीय GTA दुनिया में एक ऐसा गैराज होना चाहिए जो जाना-पहचाना लगे. ये रॉकस्टार के असल वाहनों की सूची के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं हैं, बल्कि ये वे भारतीय कारें हैं जिन्हें हम इसकी सड़कों, हाइवे और ऑफ-रोड रास्तों पर दौड़ते हुए देखना पसंद करेंगे.
1. महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन: वह SUV जो सड़क पर राज करती है
जेसन का एक काले रंग की स्कॉर्पियो-एन में किसी नाइटक्लब के बाहर आकर रुकना, बिल्कुल GTA (गेम) जैसा नज़ारा लगेगा. इसकी दमदार बनावट, शानदार फ्रंट लुक और सड़क पर इसकी दमदार मौजूदगी इसे शहर के पॉश इलाकों, नेताओं के काफिलों और हाई-प्रोफाइल लोगों के लिए एकदम सही बनाती है. आप शायद किसी लग्ज़री होटल के बाहर भी ऐसी कुछ गाड़ियां खड़ी देख सकते हैं.
'स्कॉर्पियो' नाम 2002 से भारत के SUV परिदृश्य का हिस्सा रहा है, जब महिंद्रा ने पहली स्कॉर्पियो पेश की थी. नई 'स्कॉर्पियो-एन' कहीं अधिक आधुनिक डिज़ाइन के साथ इस विरासत को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसने अपनी वह 'रोड प्रेजेंस' (सड़क पर दमदार मौजूदगी) नहीं खोई है, जिसने इस नाम को इतना पहचाना जाने वाला बनाया था.
2. महिंद्रा थार रॉक्स: कच्चे रास्तों के लिए बनी
थार रॉक्स (Thar ROXX) उन मिशनों के लिए एकदम सही रहेगी, जिनमें खिलाड़ियों को मुख्य शहर से दूर जाना पड़ता है. सोचिए कि आप इसे धूल भरी ग्रामीण सड़कों पर चला रहे हैं, ऊबड़-खाबड़ रास्तों से गुजर रहे हैं, या फिर मुख्य हाईवे बंद होने पर किसी निर्माण स्थल (construction site) से होकर निकल रहे हैं। इसका 5-डोर वाला डिज़ाइन, छोटी 3-डोर वाली थार की तुलना में, पूरी टीम के साथ कहीं जाने के लिए इसे एक ज़्यादा व्यावहारिक विकल्प बनाता है.
थार रॉक्स (Thar ROXX) महिंद्रा की लोकप्रिय थार का पांच दरवाजों वाला एडिशन है. इसमें व्हीलबेस को लंबा किया गया है, जिससे यात्रियों के लिए ज्यादा जगह मिलती है. इसकी बनावट अभी भी वैसी ही मजबूत और सीधी-खड़ी (upright) है, जिसने मूल थार को ऑफ-रोड के शौकीनों के बीच काफी मशहूर बनाया था.
3. टोयोटा फॉर्च्यूनर: वीआईपी आगमन
हर GTA दुनिया में एक ऐसी गाड़ी की ज़रूरत होती है जो पैसे, रसूख और दबदबे को दर्शाती हो. भारतीय परिवेश में, फॉर्च्यूनर एक बेहतरीन विकल्प होगी—चाहे वह किसी नेता के घर के बाहर खड़ी हो या किसी पॉश बिज़नेस इलाके से गुज़र रही हो. गहरे रंग की खिड़कियों वाली एक सफ़ेद फॉर्च्यूनर, किसी ऐसे मिशन के लिए एकदम सही रहेगी जिसमें कोई प्रभावशाली स्थानीय 'फिक्सर' (काम निकलवाने वाला व्यक्ति) शामिल हो.
फॉर्च्यूनर पहली बार 2009 में भारत आई थी और जल्द ही देश की सबसे जानी-मानी प्रीमियम SUV में से एक बन गई. इसका दमदार लुक, टोयोटा की साख और सड़क पर इसकी मजबूत मौजूदगी ने इसे उन खरीदारों के बीच लोकप्रिय बनाए रखा है, जो एक बड़ी और प्रभावशाली SUV चाहते हैं.
4. टाटा सफारी: तेज़ रफ़्तार वाली फ़ैमिली SUV
सफारी ट्रैफ़िक में एक अलग ही रंग जोड़ सकती है. कल्पना कीजिए कि यह किसी भीड़-भाड़ वाले रिहायशी इलाके से गुज़र रही है, किसी बड़े घर के बाहर खड़ी है, या फिर किसी लंबे हाइवे पर दौड़ रही है. यह रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली उन गाड़ियों में से एक होगी, जो किसी काल्पनिक शहर को एक जाना-पहचाना भारतीय रूप देने में मदद करेंगी.
मूल टाटा सफारी 1998 में आई थी और भारत की सबसे जानी-मानी घरेलू SUV में से एक बन गई. मौजूदा सफारी अब एक अधिक प्रीमियम और परिवार पर केंद्रित पहचान की ओर बढ़ गई है, लेकिन भारतीय कार प्रेमियों के लिए इस नाम से आज भी कई पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं.
5. टोयोटा हाइलक्स: ऑफ-रोड के लिए एक दमदार गाड़ी
हायलक्स ऐसे बाहरी इलाकों के लिए एकदम सही है, जहाँ पक्की सड़कें खत्म हो जाती हैं और कच्ची पगडंडियाँ या ऊबड़-खाबड़ रास्ते शुरू हो जाते हैं। कल्पना कीजिए कि जेसन और लूसिया किसी दूर-दराज के गोदाम की ओर जा रहे हैं, और उनके पिकअप में जरूरी सामान और उपकरण लदे हैं, जो ऊबड़-खाबड़ ग्रामीण इलाकों से होकर गुजर रहा है. यह दिखावटी SUV के मुकाबले एक बहुत ही व्यावहारिक विकल्प साबित होगा.
हायलक्स 1968 से मौजूद है और इसने अपनी मजबूती के लिए दुनिया भर में पहचान बनाई है. यह उन बाजारों में बेची जाती है जहां पिकअप ट्रकों का इस्तेमाल रोजमर्रा के सफर से लेकर दूर-दराज के इलाकों में कठिन काम तक, हर तरह के कामों के लिए किया जाता है. यही वजह है कि यह 'ओपन-वर्ल्ड एडवेंचर' के लिए एकदम सही विकल्प है.
6. फोर्स गुरखा: पहाड़ों से बाहर निकलने का वाहन
भारतीय GTA मैप एक अच्छे पहाड़ी इलाके के बिना अधूरा लगेगा. 'गुरखा' गाड़ी खिलाड़ियों को पहाड़ी रास्तों, जंगलों के पगडंडियों और पथरीले इलाकों से गुजार सकती है, जहाँ आम शहरी कारों को चलने में काफी दिक्कत होगी. खड़ी और घुमावदार पहाड़ी सड़कों पर, पीछे से पुलिस की जीप के साथ पीछा किए जाने वाला मिशन एक यादगार अनुभव होगा.
फोर्स गुरखा का नाम मशहूर गोरखा सैनिकों के नाम पर रखा गया है और यह हमेशा से ही अपनी ऑफ-रोड पहचान पर काफी जोर देती रही है. इसका लैडर-फ्रेम कंस्ट्रक्शन, लो-रेंज ट्रांसफर केस और खास स्नोर्कल इसे भारतीय सड़कों पर चलने वाली आम शहरी SUV से बिल्कुल अलग बनाते हैं.
7. ह्यून्दे क्रेटा: रोज़मर्रा के लिए शहर की पसंदीदा गाड़ी
हर गाड़ी का किसी रोमांचक भाग-दौड़ का हिस्सा होना ज़रूरी नहीं है. क्रेटा आपको हर जगह दिखेगी - ऑफिस की पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लेकर रिहायशी इलाकों की सड़कों और एयरपोर्ट के रास्तों तक. इसकी मौजूदगी से रोज़मर्रा के ट्रैफ़िक का वह माहौल बनेगा जो एक 'ओपन वर्ल्ड' को वास्तविक बनाता है, भले ही खिलाड़ी उस समय किसी मिशन पर न हो.
2015 में भारत में लॉन्च होने के बाद से, क्रेटा देश में हुंडई के सबसे महत्वपूर्ण मॉडलों में से एक बन गई है. इसकी लोकप्रियता ने मिडसाइज SUV सेगमेंट को काफी प्रतिस्पर्धी बना दिया है, और कई अन्य कंपनियों ने इसे टक्कर देने के लिए अपने मॉडल पेश किए हैं.
लेकिन भारतीय GTA 6 का मैप कैसा दिखेगा?
सबसे बड़ा अवसर भारत के विविध भू-दृश्य होंगे. अमेरिका से प्रेरित एक ही तरह के माहौल के बजाय, खिलाड़ी ऐसे अलग-अलग क्षेत्रों के बीच आ-जा सकेंगे जो देखने और महसूस करने में एक-दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे. हर क्षेत्र में अपनी अलग सड़कें, वाहन, स्थानीय पात्र और ड्राइविंग की चुनौतियाँ हो सकती हैं.
|रीज़न
|हम क्या खोजना चाहेंगे
|दिल्ली से प्रेरित महानगर
|फ्लाईओवर, भीड़-भाड़ वाले बाज़ार, चौड़ी सड़कें और अव्यवस्थित चौराहे
|मुंबई से प्रेरित तटरेखा
|समुद्र के किनारे वाली सड़कें, मोहल्ले की संकरी गलियां और व्यस्त व्यावसायिक इलाके
|राजस्थान से प्रेरित रेगिस्तान
|लंबे राजमार्ग, धूल भरे रास्ते, किले और दूर-दराज की बस्तियां
|हिमालयी क्षेत्र
|पहाड़ी दर्रे, तीखे घुमावदार मोड़, सुरंगें और जंगलों से गुजरने वाली सड़कें
|गोवा से प्रेरित तट
|समुद्र किनारे की सड़कें, घुमावदार ग्रामीण रास्ते और जीवंत नाइटलाइफ़
|औद्योगिक बाहरी इलाके
|गोदाम, ट्रक मार्ग, निर्माण स्थल और सर्विस रोड
GTA इंडिया में, आप किसी भीड़-भाड़ वाले शहर से कोई मिशन शुरू कर सकते हैं, शहर के बाहरी इलाकों से बचकर निकल सकते हैं और सूरज उगने से पहले रेगिस्तानी हाईवे तक पहुँच सकते हैं. एक और मिशन में आप तटीय इलाके के किसी नाइटक्लब से पहाड़ी पर बने किसी गुप्त ठिकाने तक जा सकते हैं, जहाँ रास्ते का नज़ारा पूरी तरह से बदलता जाएगा. इसके मैप को किसी एक असली शहर की हूबहू नकल करने की ज़रूरत नहीं होगी; बल्कि इसमें भारत के जाने-पहचाने परिवेश को मिलाकर एक काल्पनिक राज्य बनाया जा सकता है.
सड़कें अपने आप में एक मिशन होंगी
सबसे अच्छी बात शायद कारें या मैप नहीं होंगे, बल्कि वे छोटी-छोटी चीजें होंगी जिन्हें खिलाड़ी तुरंत पहचान लेंगे—जैसे सड़क किनारे चाय की दुकानें, भीड़-भाड़ वाले पेट्रोल पंप, लोकल गैरेज, रंग-बिरंगे ट्रक, सड़क पर खाने-पीने की चीजें बेचने वाले और आस-पड़ोस की दुकानें. यहाँ तक कि रेडियो स्टेशनों पर भी भारतीय संगीत, क्षेत्रीय कार्यक्रम और बेबाक बातचीत वाले शो का मिश्रण सुनने को मिल सकता है.
और फिर कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं जो केवल भारत में ही देखने को मिल सकती हैं. जैसे कि पुलिस का पीछा करते समय किसी शादी के जुलूस के पीछे फंस जाना, रिहायशी इलाकों में शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करना, या फिर गलती से किसी भीड़-भाड़ वाले साप्ताहिक बाज़ार में गाड़ी ले जाना.
भारत में GTA 6 अपने आप में एक अलग ही दुनिया होगी
GTA 6 का एक भारतीय वर्ज़न, अलग-अलग कारों वाले 'वाइस सिटी' से कहीं बढ़कर हो सकता है. इसमें ड्राइविंग का एक बिल्कुल अलग अनुभव मिल सकता है—भीड़-भाड़ वाली शहरी सड़कें, लंबे-चौड़े हाइवे, पहाड़ी रास्ते, तटीय सड़कें और गाड़ियों से भरा एक ऐसा गैराज, जिसमें ऐसी गाड़ियां हों जिन्हें खिलाड़ी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं. स्कॉर्पियो-एन, थार रॉक्स, फॉर्च्यूनर और गुरखा जैसी गाड़ियां तो इसमें बिल्कुल फिट बैठेंगी ही, साथ ही सड़कों पर चलने वाले ऑटो-रिक्शा, बसें, स्कूटर और ट्रक भी इसका हिस्सा होंगे.
और सच कहूँ तो, सबसे मुश्किल काम शायद पुलिस से बचना नहीं है. बल्कि, शाम 6 बजे ट्रैफिक में फँसे बिना दिल्ली पार करना सबसे मुश्किल काम हो सकता है.
लोकप्रिय ह्युंडई मॉडल
- ह्युंडई
क्रेटाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.91 - 20.46 लाख
- ह्युंडई
एक्सटरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.81 - 9.65 लाख
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ईलाइट आई20एक्स-शोरूम प्राइस₹ 6 - 10.68 लाख
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ग्रैंड आई10 निओसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.6 - 8.09 लाख
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आई20 एन लियानएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.32 - 11.79 लाख
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Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 लाख
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वेन्यू एन लाइनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.66 - 15.67 लाख
नई कारें
- डेंज़ा
Z9 GTएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.57 Crore
- डेंज़ा
D9एक्स-शोरूम प्राइस₹ 90 Lakh
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
आने वाली कारें
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- जीप रेकॉन इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-26
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