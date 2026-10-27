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लॉन्च से पहले हार्ले-डेविडसन स्प्रिंट 440 बिना ढके आई नज़र

ऋषभ परमार
last published date : 27 October 2026, 16:44 IST
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लॉन्च से पहले हार्ले-डेविडसन स्प्रिंट 440 बिना ढके आई नज़र
हाइलाइट्स
  • इसमें पारंपरिक क्रूज़र स्टाइलिंग है, जिसमें फुटपेग आगे की तरफ लगे हैं
  • इसमें X440 वाला 440cc इंजन लगा होगा
  • भारत में इसके 2026 के आखिर तक लॉन्च होने की संभावना है

आने वाली हार्ली-डेविडसन स्प्रिंट 440 को बिना किसी कवर के देखा गया है. इसे 3 नवंबर को मिलान में होने वाले EICMA 2026 इवेंट में पेश किए जाने की उम्मीद है. हीरो मोटोकॉर्प के साथ मिलकर विकसित किए गए X440 प्लेटफॉर्म पर बनी यह नई मोटरसाइकिल, X440 और X440 T की रोडस्टर स्टाइलिंग के बजाय एक पारंपरिक क्रूज़र डिज़ाइन अपनाती है.

Harley Davidson Sprint 440 undisguised carandbike leaked 2

ताज़ा स्पाई शॉट्स से एक लंबी और नीची बनावट का पता चलता है, जिसमें टियर ड्रॉप के आकार का फ्यूल टैंक, पीछे की ओर झुके हुए हैंडलबार और एक धंसी हुई सिंगल-पीस सीट दी गई है. फुटपेग्स आगे की तरफ लगे हुए दिखते हैं, जिससे पता चलता है कि इस पर बैठकर आराम से सवारी की जा सकती है. एक छोटा रियर फेंडर इसके क्रूज़र लुक को और भी बेहतर बनाता है.

स्प्रिंट 440 में ब्लैक-आउट कंपोनेंट्स और मेटैलिक हीट शील्ड के साथ एक नए डिज़ाइन वाला एग्जॉस्ट कैनिस्टर भी दिया गया है. इसका गोल TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल X440 रेंज वाले यूनिट जैसा ही लगता है, हालाँकि इसे हैंडलबार के बीच में लगाया गया है.

Harley Davidson Sprint 440 undisguised carandbike leaked 3

हालांकि इस मोटरसाइकिल में X440 का ही बेसिक चेसिस आर्किटेक्चर रहने की उम्मीद है, लेकिन इसमें एक नया रियर सबफ्रेम दिया गया है, ताकि सीट की ऊंचाई कम रखी जा सके और इसे एक अलग स्टाइल दिया जा सके.

उम्मीद है कि स्प्रिंट 440 में X440 वाला ही 440cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर- और ऑयल-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जो 27 bhp की ताकत और 38 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है.

X440 रेंज की तरह ही, स्प्रिंट 440 का निर्माण भी भारत में हीरो मोटोकॉर्प द्वारा किया जाएगा. EICMA 2026 में इसके पेश हेने की उम्मीद है, जिसके बाद यह मोटरसाइकिल साल के अंत तक भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकती है.

स्प्रिंट 440, हार्ले-डेविडसन की एंट्री-लेवल रेंज का विस्तार करेगी. इसमें एक पारंपरिक क्रूज़र डिज़ाइन देखने को मिलेगा, जिसमें जाने-पहचाने मैकेनिकल पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसे एक बिल्कुल अलग पैकेज में पेश किया गया है.

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