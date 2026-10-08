हार्ली-डेविडसन स्प्रिंट 440 की पहली झलक आई सामने

हार्ली-डेविडसन की आने वाली स्प्रिंट 440 की पहली झलक एक टीज़र में दिखाई दी है, और सबसे खास बात यह है कि यह X440 से कितनी अलग दिखती है. हालांकि इसका बेस हीरो-निर्मित रोडस्टर जैसा ही है, लेकिन स्प्रिंट का डिज़ाइन पारंपरिक हार्ली-डेविडसन क्रूज़र जैसा लगता है.

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इसकी बनावट से गोल हेडलाइट, बड़ा और गोल फ्यूल टैंक और नीचे की तरफ बनी स्कूप वाली सीट का पता चलता है. सामने का बड़ा दिखने वाला पहिया भी इसके क्लासिक क्रूज़र लुक को और बेहतर बनाता है, जबकि इसके ओवरऑल साइज़-शेप से लगता है कि हार्ली-डेविडसन, X440 की 805 मिमी सीट हाइट के मुकाबले काफी कम सीट हाइट रखने का लक्ष्य बना रही है.

X440 के मुकाबले स्प्रिंट में सबसे बड़ा बदलाव इसके एर्गोनॉमिक्स में होगा. टीज़र में पीछे की ओर मुड़े हुए हैंडलबार दिख रहे हैं, जिससे पता चलता है कि राइडिंग पोज़िशन ज़्यादा आरामदायक होगी. फ़ुटपेग की जगह अभी साफ़ नहीं है, लेकिन मिड-सेट या फ़ॉरवर्ड-सेट पेग्स इसके क्रूज़र वाले अंदाज़ को और मज़बूत करेंगे.

मोटरसाइकिल का पिछला हिस्सा भी काफी अलग लग रहा है; सीट की ऊंचाई कम करने के लिए शायद इसके सबफ्रेम में बदलाव की ज़रूरत पड़ी होगी. हालांकि, आगे की तरफ इसका फ्रेम X440 जैसा ही लग रहा है.

हार्ली-डेविडसन ने अभी तक स्प्रिंट 440 के स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इसके X440 प्लेटफ़ॉर्म से संकेत मिलता है कि इसमें 440cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है. X440 में यह इंजन 27.4 bhp की ताकत और 38 Nm का टॉर्क बनाता है और इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.