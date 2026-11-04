EICMA 2026 में हार्ली-डेविडसन X350T पेश की गई, मिला छोटा 350cc इंजन

हार्ली-डेविडसन ने EICMA 2026 में X350T को पेश किया है. इस मोटरसाइकिल का डिज़ाइन X440T जैसा ही है, लेकिन इसमें 350cc का छोटा इंजन दिया गया है. यह ब्रांड के लाइनअप में X440T के साथ मौजूद रहेगी और कम डिस्प्लेसमेंट वाला एक विकल्प पेश करेगी.

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यह कदम भारतीय बाजार के लिए काफी अहम है, क्योंकि 350cc तक की इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर 18% GST लगता है, जबकि 350cc से ज्यादा क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर 40% GST लगता है. इससे हार्ली-डेविडसन को X350T को X440T के मुकाबले कम कीमत पर पेश करने में मदद मिल सकती है.

मैकेनिकल तौर पर, X350T में एक नया 350cc का एयर-ऑयल-कूल्ड इंजन दिया गया है, हालाँकि इसके पावर और टॉर्क के सटीक आँकड़े अभी सामने नहीं आए हैं. इसमें अपसाइड-डाउन (USD) फोर्क्स का इस्तेमाल किया गया है. फीचर्स की बात करें तो, इसमें कई राइड मोड, स्विचेबल ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल दिए गए हैं. साथ ही, इसमें वही डिजी-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है, जिसे हमने X440T के निचले वेरिएंट्स में देखा था.

X350T में फ़्लैट-ट्रैक से प्रेरित स्टाइलिंग और चेक्ड ग्राफ़िक्स दिए गए हैं, जो इसे X-सीरीज़ लाइनअप में एक अलग पहचान देते हैं. हालाँकि, इसकी कीमत और भारत में लॉन्च से जुड़ी जानकारी अभी सामने आनी बाकी है.



हार्ली-डेविडसन X440T भारत में 440cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-ऑयल-कूल्ड इंजन के साथ आती है, जो 27 bhp की ताकत और 38 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स, 'रोड' और 'रेन' राइडिंग मोड, स्विच करने योग्य रियर ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल दिए गए हैं. इसके अलावा, X440T में 3.5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और KYB USD फ्रंट फोर्क्स भी मिलते हैं.