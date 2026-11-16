हर्षवर्धन राणे को 'सनम तेरी कसम'के प्रोड्यूसर ने उपहार में दी बिल्कुल नई डिफेंडर ऑक्टा लग्जरी SUV

'सनम तेरी कसम' के प्रोड्यूसर दीपक मुकुट ने अभिनेता हर्षवर्धन राणे को लगभग रु.3.50 करोड़ की कीमत वाली डिफेंडर ऑक्टा लग्जरी एसयूवी गिफ्ट की है. उन्होंने अभिनेता से लग्ज़री एसयूवी देने का वादा किया था, जिसे पूरा करते हुए उन्होंने अब अपनी फिल्म के लीड हीरो को इस कार की चाबियां सौंपी हैं.

प्रोड्यूसर ने निभाया अपना वादा

निर्माता दीपक मुकुट ने इंस्टाग्राम पर दो तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, “हर्ष, पिछले साल #SanamTerikasam की री-रिलीज़ के समय हमारी फिल्म का साथ देने के लिए धन्यवाद. जिस तरह आपने पिछले साल फिल्म का साथ दिया था, आज मैं भी अपनी बात पर कायम हूँ. वादा तो वादा होता है, और यह मेरी तरफ से आभार जताने का एक छोटा सा प्रयास है.”

अभिनेता ने जाहिर की खुशी

इस खुशी के मौके की तस्वीर को खुद शेयर करते हुए अभिनेता ने, निर्माता को अपने वादे का पक्का इंसान बताया, राणे ने याद किया कि कैसे वे पिछले साल अपने फैंस के साथ मुकुट के प्रोडक्शन हाउस, 'सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट' गए थे, ताकि उनसे 'सनम तेरी कसम' को फिर से रिलीज़ करने की गुज़ारिश कर सकें.

कैबिन और फीचर्स

लैंड रोवर डिफेंडर ऑक्टा का कैबिन लग्जरी और स्पोर्टी डिजाइन का शानदार मेल है. इसके कैबिन में प्रीमियम सेमी-एनिलीन लेदर सीटें दी गई हैं, जिन्हें बेहतर सपोर्ट के लिए खास परफॉर्मेंस डिजाइन मिलता है. आगे की सीटें 14-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ आती हैं और इनमें हीटिंग व कूलिंग की सुविधा भी मिलती है. SUV में बॉडी एंड सोल सीट टेक्नोलॉजी दी गई है, जो म्यूजिक के साथ सीटों में वाइब्रेशन पैदा करती है.

इसके अलावा, इसमें 13.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, मेरिडियन सराउंड साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जिंग, ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, तीन-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कैबिन एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम और क्लियरसाइट कैबिन रियर-व्यू मिरर भी दिया गया है.

सुरक्षा फीचर्स

सुरक्षा और ड्राइविंग को आसान बनाने के लिए इसमें 3D सराउंड कैमरा, 360-डिग्री पार्किंग सेंसर, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और वेड सेंसिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं.

इंजन और ताकत

लैंड रोवर डिफेंडर ऑक्टा में 4.4-लीटर का ट्विन-टर्बोचार्ज्ड V8 पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 635PS की अधिकतम ताकत और 750Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. इस इंजन को 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम और 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है. इसमें ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम मिलता है, जो चारों पहियों को ताकत पहुंचाता है. इसके अलावा, डायनामिक लॉन्च मोड में इंजन का टॉर्क बढ़कर 800Nm तक हो जाता है. यह लग्जरी SUV महज 4 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 250 किमी/घंटा है.