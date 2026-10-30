हीरो डेस्टिनी 110 क्लासिक एडिशन र.76,400 में हुआ लॉन्च

हीरो मोटोकॉर्प ने डेस्टिनी 110 लाइन-अप में एक नया स्पेशल एडिशन जोड़ा है, जिसे 'क्लासिक एडिशन' (Classique Edition) नाम दिया गया है. रु.76,400 की कीमत वाले इस नए वर्ज़न में दो डुअल-टोन पेंट स्कीम, नए ग्राफिक्स और कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जो इसे स्टैंडर्ड स्कूटर से अलग बनाते हैं.

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डेस्टिनी 110 क्लासिक एडिशन दो कलर कॉम्बिनेशन में उपलब्ध है: मैट गोल्डफिश सिल्वर/लाइट इंडस्ट्रियल ग्रे (जिसमें अंदर के पैनल भूरे रंग के हैं) और मैट एरीज ब्राउन (जिसमें अंदर के पैनल काले रंग के हैं). दोनों के फ्रंट और साइड पैनल पर नई स्ट्राइप डिटेलिंग दी गई है, साथ ही इनके मिरर और सीट अपहोल्स्ट्री भी इसी रंग से मेल खाते हैं. इसके अलावा, इसमें 3D क्लासिक एडिशन बैज और रिम टेप भी दिए गए हैं.

डेस्टिनी 110 क्लासिक एडिशन में 110cc का इंजन लगा है, जो 8.1 bhp की ताकत और 8.87 Nm का टॉर्क पैदा करता है. हीरो का दावा है कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 56.2 kmpl है.

फीचर लिस्ट में प्रोजेक्टर LED हेडलाइट, LED टेल-लैंप और एक डिजी-एनालॉग स्पीडोमीटर शामिल हैं. इसके अलावा, सामने की तरफ एक ग्लवबॉक्स भी है, जिसमें इन-बिल्ट USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है.

डेस्टिनी 110 में 1,302 mm का व्हीलबेस, 770 mm की सीट हाइट और 162 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस है. सस्पेंशन के लिए इसमें आगे की तरफ टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे की तरफ सिंगल-साइडेड शॉक एब्जॉर्बर दिया गया है. इसमें 12-इंच के पहिए और ट्यूबलेस टायर लगे हैं, जिनमें आगे का टायर 90/90 और पीछे का टायर 100/80 साइज का है. इस स्कूटर का कर्ब वेट 114 kg है और इसमें 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक है.