हीरो ग्लैमर X 125 को मिला ABS, कीमत ₹1.01 लाख
- ग्लैमर X 125 में अब इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ सिंगल-चैनल ABS मिलता है
- ABS वर्जम में दो नए रंग मिलते हैं
- इसमें 11.40 bhp की ताकत वाला 124.7cc का इंजन ही दिया गया है
हीरो मोटोकॉर्प ने ग्लैमर X 125 में सिंगल-चैनल ABS जोड़ा है और इस अपडेटेड मोटरसाइकिल की कीमत रु.1.01 लाख (एक्स-शोरूम) है. हमने ग्लैमर X 125 के अपने पहले राइड रिव्यू में ABS न होने की बात कही थी, और हीरो ने अब इस अपडेट के ज़रिए उस कमी को दूर कर दिया है.
नए ब्रेकिंग सेटअप में सिंगल-चैनल ABS और इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम (IBS) को एक साथ दिया गया है. जहाँ ABS तेज़ी से ब्रेक लगाने पर पहिए को लॉक होने से रोकता है, वहीं IBS फ्रंट और रियर ब्रेक को जोड़कर ब्रेकिंग को ज़्यादा संतुलित बनाता है. हीरो का दावा है कि इस वजह से ग्लैमर X 125 अपने सेगमेंट की पहली ऐसी मोटरसाइकिल बन गई है जिसमें ABS के साथ इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलता है. पैनिक ब्रेक अलर्ट और हज़ार्ड लैंप भी इसके सेफ्टी फीचर्स का हिस्सा हैं.
ग्लैमर X 125 ABS में 124.7cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 8,250 rpm पर 11.40 bhp की ताकत और 6,500 rpm पर 10.5 Nm का टॉर्क बनाता है. यह इंजन एक्सट्रीम 125R जैसा ही है और इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. इसमें तीन राइडिंग मोड - इको, रोड और पावर - के साथ-साथ क्रूज़ कंट्रोल फ़ंक्शन भी मिलता है.
इसकी अन्य खासियतों में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और कॉल व SMS अलर्ट के साथ 4.2-इंच का कलर TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल शामिल है. इसके अलावा, इसमें फुल LED लाइटिंग, USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट और सीट के नीचे मोबाइल रखने के लिए दो स्टोरेज स्पेस भी दिए गए हैं.
125 दो नए रंगों में उपलब्ध है: गन मेटल ग्रे और मैट एक्सिस ग्रे. ये मौजूदा ब्लैक पर्ल रेड और ब्लैक टील ब्लू शेड्स के साथ पेश किए गए हैं. ABS वाला वर्जन शायद नया सबसे महंगा वेरिएंट बन जाएगा. जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा ड्रम वेरिएंट की कीमत ₹88,517 है, जबकि डिस्क वर्जन की कीमत ₹96,836 (एक्स-शोरूम) है.
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