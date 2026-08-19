हीरो मोटोकॉर्प ने भारत में नई डुअल-परपज़ मोटरसाइकिल का पेटेंट कराया
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 19, 2026
हाइलाइट्स
- भारत में नई हीरो डुअल-परपज़ मोटरसाइकिल का डिज़ाइन पेटेंट कराया गया है
- इसमें स्पोक व्हील्स, लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन और डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं
- इसे एक्सपल्स 200 4V के एक सस्ते विकल्प के तौर पर पेश किया जा सकता है
ऐसा लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प भारतीय बाज़ार के लिए एक नई डुअल-परपस मोटरसाइकिल पर काम कर रही है. भारत में फाइल किए गए एक नए डिज़ाइन पेटेंट से एक मज़बूत और हल्की मोटरसाइकिल का पता चलता है, जिसमें सीधी बैठकर सवारी करने की पोज़िशन है. इसे रोज़ाना आने-जाने और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलाने के हिसाब से बनाया गया है. कुछ महीने पहले इसी तरह के डिज़ाइन वाली एक टेस्ट बाइक देखी गई थी.
इसका डिज़ाइन पेटेंट 'हीरो इंपल्स' की याद दिलाता है, खासकर इसके बेसिक डिज़ाइन के कारण. पेटेंट की तस्वीर से मोटरसाइकिल के ओवरऑल डिज़ाइन और हार्डवेयर का अच्छा अंदाज़ा मिलता है. इसमें लंबा, पतला प्रोफ़ाइल, ऊंचा फ्रंट मडगार्ड और स्पोक वाले पहिए हैं, जो इसे साफ़ तौर पर डुअल-परपज़ (दो तरह से इस्तेमाल होने वाली) बाइक का लुक देते हैं.
इसके फ्रंट-एंड डिज़ाइन में एक खास आकार का हेडलैंप फेयरिंग है, जिसमें एक कॉम्पैक्ट हेडलैंप और ऊपर की तरफ एक छोटा काउल है जो एक छोटे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ढकता है. स्लिम और खास आकार का फ्यूल टैंक और कम बॉडीवर्क इसके हल्के और काम के हिसाब से बने होने का संकेत देते हैं. एक और खासियत है पीछे की तरफ लगा बड़ा ट्यूबलर लगेज रैक मिलती है. मोटरसाइकिल में एक लंबी, सिंगल-पीस सीट, साड़ी गार्ड और पीछे एक बड़ा मडगार्ड भी है, जिससे पता चलता है कि इसकी ऑफ-रोड क्षमता के साथ-साथ रोज़ाना आने-जाने की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है.
पेटेंट में पहियों के साइज़ के बारे में साफ़ तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि आगे का पहिया पीछे वाले पहिए से बड़ा है. इस मोटरसाइकिल में रबर गेटर्स के साथ पारंपरिक टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स का इस्तेमाल किया गया है, जबकि पीछे की तरफ मोनोशॉक दिखाई देता है. ब्रेकिंग सिस्टम में दोनों तरफ सिंगल डिस्क ब्रेक दिए गए हैं. लागत कम रखने के लिए, इस मोटरसाइकिल में ज़्यादातर सिंगल-चैनल ABS ही दिया जाएगा.
इसका चेसिस एक ट्यूबलर फ़्रेम जैसा लगता है जिस पर इंजन बोल्ट से कसा हुआ है, जबकि मोटरसाइकिल के निचले हिस्से में पावरट्रेन की सुरक्षा के लिए एक बैश प्लेट लगाई गई है. सिंगल-सिलेंडर इंजन फ़्रेम के अंदर लगा है और इसका एग्ज़ॉस्ट दाईं ओर से गुज़रता है, ठीक वैसे ही जैसे 'इम्पल्स' में होता है.
यह जानते हुए कि हीरो के पास एक्सपल्स फ़ैमिली और मोटरस्पोर्ट्स से मिले अनुभव के ज़रिए डुअल-परपज़ मोटरसाइकिल बनाने का अनुभव है, नए पेटेंट में दिखाई गई मोटरसाइकिल एक्सपल्स 200 4V से ज़्यादा सिंपल लगती है. हो सकता है कि इसे एक्सट्रीम 160R के 160cc इंजन पार्ट्स का इस्तेमाल करके एक्सपल्स 200 4V से नीचे की कैटेगरी में रखा जाए. हालाँकि, अभी इसकी पावर, वज़न या इसे किस कैटेगरी में रखा जाएगा, इस बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है.
हीरो शायद एक ज़्यादा आसान और सस्ती एक्सपल्स के साथ इस सेगमेंट को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहा है.
लोकप्रिय हीरो मॉडल्स
- हीरो एक्सपल्स 200 4Vएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.48 - 1.6 लाख
- हीरो स्पलेंडर प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 77,777 - 82,910
- हीरो एचएफ डीलक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 59,477 - 72,792
- हीरो एचएफ डिलक्स आई3एसएक्स-शोरूम कीमत₹ 70,442 - 72,620
- हीरो सुपर स्पलेंडरएक्स-शोरूम कीमत₹ 84,448 - 88,044
- हीरो एचएफ 100एक्स-शोरूम कीमत₹ 59,839
- हीरो प्लेसर प्लस 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 69,766 - 77,162
- हीरो डेस्टिनी 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 75,838 - 83,245
- हीरो एक्सट्रीम 160Rएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.12 - 1.19 लाख
- हीरो जूम 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 74,321 - 80,556
- हीरो ठाठ बाटएक्स-शोरूम कीमत₹ 84,463 - 88,151
- हीरो विडा वी2एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.11 - 1.2 लाख
- हीरो एक्सट्रीम 250आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.73 लाख
- हीरो विदा वीएक्स2एक्स-शोरूम कीमत₹ 99,490 - 1.51 लाख
- हीरो विडा X2एक्स-शोरूम कीमत₹ NA
- हीरो जूम 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 83,394 - 86,950
- हीरो जूम 160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.38 लाख
- हीरो एक्सपल्स 210एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.67 - 1.76 लाख
- हीरो एक्सट्रीम 125Rएक्स-शोरूम कीमत₹ 91,500 - 1.08 लाख
- हीरो एक्सट्रीम 160R 4Vएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.32 - 1.37 लाख
- हीरो डेस्टिनी 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 72,000 - 79,000
- हीरो विडा डर्टे. ई के3एक्स-शोरूम कीमत₹ 69,990
- हीरो Super Splendor Xtec 2.0एक्स-शोरूम कीमत₹ 86,500 - 90,000
- हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0एक्स-शोरूम कीमत₹ NA - 82,239
- हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेकएक्स-शोरूम कीमत₹ 81,283 - 84,326
- हीरो स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूलएक्स-शोरूम कीमत₹ 82,710
- हीरो पैशन प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 79,191 - 80,574
- हीरो न्यू डेस्टिनी 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 78,699 - 88,280
- हीरो मावरिक 440एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.13 - 2.4 लाख
- हीरो करिज्मा एक्सएमआरएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.87 - 1.88 लाख
- हीरो एचएफ डीलक्स फ्लेक्स फ्यूलएक्स-शोरूम कीमत₹ 72,792
- हीरो ग्लैमर एक्स 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 86,567 - 95,786
- हीरो डेस्टिनी प्राइमएक्स-शोरूम कीमत₹ 74,710
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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