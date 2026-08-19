हीरो मोटोकॉर्प ने भारत में नई डुअल-परपज़ मोटरसाइकिल का पेटेंट कराया

ऐसा लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प भारतीय बाज़ार के लिए एक नई डुअल-परपस मोटरसाइकिल पर काम कर रही है. भारत में फाइल किए गए एक नए डिज़ाइन पेटेंट से एक मज़बूत और हल्की मोटरसाइकिल का पता चलता है, जिसमें सीधी बैठकर सवारी करने की पोज़िशन है. इसे रोज़ाना आने-जाने और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलाने के हिसाब से बनाया गया है. कुछ महीने पहले इसी तरह के डिज़ाइन वाली एक टेस्ट बाइक देखी गई थी.

इसका डिज़ाइन पेटेंट 'हीरो इंपल्स' की याद दिलाता है, खासकर इसके बेसिक डिज़ाइन के कारण. पेटेंट की तस्वीर से मोटरसाइकिल के ओवरऑल डिज़ाइन और हार्डवेयर का अच्छा अंदाज़ा मिलता है. इसमें लंबा, पतला प्रोफ़ाइल, ऊंचा फ्रंट मडगार्ड और स्पोक वाले पहिए हैं, जो इसे साफ़ तौर पर डुअल-परपज़ (दो तरह से इस्तेमाल होने वाली) बाइक का लुक देते हैं.

इसके फ्रंट-एंड डिज़ाइन में एक खास आकार का हेडलैंप फेयरिंग है, जिसमें एक कॉम्पैक्ट हेडलैंप और ऊपर की तरफ एक छोटा काउल है जो एक छोटे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ढकता है. स्लिम और खास आकार का फ्यूल टैंक और कम बॉडीवर्क इसके हल्के और काम के हिसाब से बने होने का संकेत देते हैं. एक और खासियत है पीछे की तरफ लगा बड़ा ट्यूबलर लगेज रैक मिलती है. मोटरसाइकिल में एक लंबी, सिंगल-पीस सीट, साड़ी गार्ड और पीछे एक बड़ा मडगार्ड भी है, जिससे पता चलता है कि इसकी ऑफ-रोड क्षमता के साथ-साथ रोज़ाना आने-जाने की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है.

पेटेंट में पहियों के साइज़ के बारे में साफ़ तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि आगे का पहिया पीछे वाले पहिए से बड़ा है. इस मोटरसाइकिल में रबर गेटर्स के साथ पारंपरिक टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स का इस्तेमाल किया गया है, जबकि पीछे की तरफ मोनोशॉक दिखाई देता है. ब्रेकिंग सिस्टम में दोनों तरफ सिंगल डिस्क ब्रेक दिए गए हैं. लागत कम रखने के लिए, इस मोटरसाइकिल में ज़्यादातर सिंगल-चैनल ABS ही दिया जाएगा.

इसका चेसिस एक ट्यूबलर फ़्रेम जैसा लगता है जिस पर इंजन बोल्ट से कसा हुआ है, जबकि मोटरसाइकिल के निचले हिस्से में पावरट्रेन की सुरक्षा के लिए एक बैश प्लेट लगाई गई है. सिंगल-सिलेंडर इंजन फ़्रेम के अंदर लगा है और इसका एग्ज़ॉस्ट दाईं ओर से गुज़रता है, ठीक वैसे ही जैसे 'इम्पल्स' में होता है.

यह जानते हुए कि हीरो के पास एक्सपल्स फ़ैमिली और मोटरस्पोर्ट्स से मिले अनुभव के ज़रिए डुअल-परपज़ मोटरसाइकिल बनाने का अनुभव है, नए पेटेंट में दिखाई गई मोटरसाइकिल एक्सपल्स 200 4V से ज़्यादा सिंपल लगती है. हो सकता है कि इसे एक्सट्रीम 160R के 160cc इंजन पार्ट्स का इस्तेमाल करके एक्सपल्स 200 4V से नीचे की कैटेगरी में रखा जाए. हालाँकि, अभी इसकी पावर, वज़न या इसे किस कैटेगरी में रखा जाएगा, इस बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है.

हीरो शायद एक ज़्यादा आसान और सस्ती एक्सपल्स के साथ इस सेगमेंट को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहा है.