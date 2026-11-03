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हीरो मोटोकॉर्प की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल 'विडा UBX 06' हुई पेश

ऋषभ परमार
last published date : 3 November 2026, 18:54 IST
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हीरो मोटोकॉर्प की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल 'विडा UBX 06' हुई पेश
हाइलाइट्स
  • हीरो मोटोकॉर्प ने EICMA 2026 में 'विडा UBX 06' (Vida UBX 06) पेश किया
  • इसे पूरी तरह से नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है, ताकि यह फुर्तीला और तेज़ हो
  • इसके 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है

इसमें कुछ समय जरूर लगा, लेकिन भारत की सबसे बड़ी टू-व्हीलर निर्माता कंपनी के पोर्टफोलियो में आखिरकार एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल शामिल हो गई है. EICMA 2026 में हीरो मोटोकॉर्प की 'विडा UBX 06' (Vida UBX 06) को पेश किया गया है, जो जल्द ही हीरो के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर परिवार का हिस्सा बनेगी—जिसमें अब तक केवल स्कूटर ही शामिल थे. हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल ने इस मोटरसाइकिल को पेश करते हुए बताया कि इसे 'यूब-एक्स' (yoob-eks) कहा जाएगा और इसका डिज़ाइन 'सुपरमोटो' (supermoto) बाइक्स से प्रेरित है.

यह एक विकसित हो रही खबर है. कृपया और जानकारी के लिए बने रहें.

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